Pablo Hernández de Cos nutzte den Vorteil gegenüber dem niederländischen Klaas Knot im Rennen um den Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Der ehemalige Gouverneur der Bank von Spanien genießt in Brüssel politische Unterstützung. Der Europäische Rat muss die Ernennung noch formalisieren. Christine Lagarde wird am 7. Februar 2027 abreisen.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Pablo Hernández de Cos nutzte Klaas Knot am Donnerstag, dem 26. November, in Brüssel aus, nachdem die niederländische Regierung nach mehreren europäischen Quellen der spanischen Kandidatur beigetreten war. Die ehemalige Gouverneurin der Bank von Spanien steht nun vor der Nachfolge von Christine Lagarde als Chefin der Europäischen Zentralbank. Der Europäische Rat hat noch keinen Ernennungsbeschluss veröffentlicht.

Die Niederlande hatten einen eigenen Kandidaten eingereicht

Am 6. November wurden der Eurogruppe zwei Namen vorgelegt: Pablo Hernández de Cos, vorgeschlagen von Spanien, und Klaas Knot, ehemaliger Präsident der niederländischen Zentralbank. Der am Donnerstag in Brüssel gemeldete Beitritt Den Haags zur spanischen Kandidatur beseitigt das wichtigste politische Hindernis für die Wahl von Hernández de Cos. Christine Lagarde kündigte am 29. Oktober an, die Präsidentschaft am 7. Februar 2027 vor dem Ende ihrer Amtszeit im November 2019 zu verlassen.

Die verbleibenden Schritte vor der Aufnahme von Aufgaben

Artikel 283 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Empfehlung des Rates der Union vor, gefolgt von einer Anhörung des Europäischen Parlaments und des EZB-Rates. Der Beschluss wird dann vom Europäischen Rat gefasst, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt. Wenn dies bestätigt wird, wird Hernández de Cos der erste Spanier sein, der der EZB vorsteht. Die Amtszeit beträgt acht Jahre und kann nicht verlängert werden.

Von der Bank von Spanien zur Bank für Internationalen Zahlungsausgleich

Hernández de Cos trat 1997 der Bank von Spanien bei. Insbesondere leitete er wirtschaftliche, statistische und Forschungsarbeiten, bevor er 2018 Gouverneur wurde. Als solcher war er bis Juni 2024 im EZB-Rat tätig, der die Leitkurse für den Euroraum festlegt. Darüber hinaus war er Vorsitzender des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht und leitet seit Juli 2025 die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.

Die Nachfolge beginnt, wenn die EZB über das Fortbestehen der Inflation diskutiert. Der Bericht der Sitzung vom 28. und 29. Oktober, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, zeigt, dass steigende Energiepreise zu den Sorgen der Mitglieder des EZB-Rates gehörten. Im Oktober behielt sie den Einlagensatz bei 2,50%. Der Beschluss über die Sätze wird von diesem Rat gefasst, in dem die Präsidenten der nationalen Zentralbanken und die Mitglieder des Direktoriums, einschließlich des Präsidenten, tagen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews