In der PREDICT-Studie hatten 41,2% der Teilnehmer zum Zeitpunkt des Tests einen hohen Blutzuckerspiegel. Dieses Ergebnis misst die Diabeteswerte im Land nicht.

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Am 19. November startete das Gesundheitsministerium seine nationale Diabeteskampagne nach drei Jahren Unterbrechung. Eine Studie im Libanon zeigt den Wert des Screenings, aber ihre auffälligste Zahl entspricht nicht dem Anteil der Bevölkerung mit der Krankheit: 41,2 Prozent der Teilnehmer hatten zum Zeitpunkt der Messung einen hohen Blutzuckerspiegel.

Was bei 10.448 Erwachsenen gemessen wurde

Die im Jahr 2025 veröffentlichte PREDICT-Studie rekrutierte zwischen 2021 und 2023 Personen ab 20 Jahren an 43 Standorten in mehreren Gouvernements. Die Teams trafen sich mit Teilnehmern an öffentlichen Orten, einschließlich Geschäftsräumen, Gemeinden und Gemeindezentren. Diejenigen, die akzeptierten, antworteten auf einen Fragebogen und bestanden einen Blutzuckertest durch Fingerentnahme.

Von den 10.448 Teilnehmern hatten 4.308 zum Zeitpunkt des Tests eine Hyperglykämie. In den Ergebnissen dieser Maßnahme lagen 25,8% innerhalb des Untersuchungsbereichs für Prädiabetes. Andererseits hatten 6,1 % keine vorherige Diagnose von Typ-2-Diabetes gemeldet, aber einen Wert im entsprechenden Bereich. Schließlich berichteten 10,9% der Teilnehmer über eine frühere Diagnose von Typ-2-Diabetes. Diese letztere Zahl stammt aus der berichteten Geschichte, nicht aus dem Vor-Ort-Test.

Warum ist es keine nationale Diabetesrate

Die Umfrage beobachtete die Teilnehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie folgte ihnen nicht, um zu wissen, wie viele Diabetes entwickeln würden. Die Ergebnisse beschreiben daher eine Population, die von Screening-Sites rekrutiert wurde und nicht als Fallzählung im Land gelesen werden kann. Eine einmalige Blutzuckermessung, insbesondere basierend auf dem Zeitpunkt der letzten Mahlzeit, hat auch nicht den gleichen Umfang wie eine Diagnose nach einer medizinischen Untersuchung und entsprechenden Analysen.

Das Ministerium erinnert daran, dass Typ-2-Diabetes möglicherweise keine Symptome verursacht, die zunächst sichtbar sind. Ein ungewöhnliches Ergebnis sollte mit einem Arzt besprochen werden, der über die entsprechenden Untersuchungen entscheidet. Das Netzwerk für Grundversorgung des Ministeriums veröffentlicht eine Liste von Zentren und hat die Diabeteserkennung in sein Programm für chronische Krankheiten integriert. Patienten können ihr Zentrum kontaktieren, um die tatsächlichen Konsultationen, Untersuchungen und Nachsorgemöglichkeiten zu überprüfen.

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