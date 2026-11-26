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Der Streit zwischen Bagdad und Erbil über Kohlenwasserstoffe beschränkt sich nicht auf den Besitz von Brunnen. In seiner Auslegungsentscheidung 268 vom 25. November bestätigte der Bundesgerichtshof das Recht des Bundeslandes, Öloperationen und Verträge zu überwachen, und erinnerte daran, dass die Verfassung Öl und Gas allen Irakern zuweist. Es unterscheidet Einlagenmanagement, Einkommensverteilung und Bundesgerichtsbarkeit an den Grenzen. Seit den von Bagdad am 24. November angekündigten Maßnahmen hat Erbil darum gebeten, dass ihre Umsetzung diese Verteilung respektiert.

Was die Artikel 111 und 112 sagen

Artikel 111 legt den Grundsatz des gemeinsamen Eigentums fest. Artikel 112 sieht vor, dass die Bundesregierung die Öl- und Gasförderung aus bestehenden Lagerstätten bei den Fördergebieten und Gouvernements verwaltet. Sie sieht vor, dass die Einkünfte aus einer solchen Nutzung im Verhältnis zur Bevölkerung gerecht verteilt werden, wobei für Gebiete, die Entbehrungen oder Schäden erlitten haben, eine Übergangsbehandlung gilt. Es vertraut auch die beiden Ebenen der gemeinsamen Entwicklung der notwendigen Leitlinien für die Entwicklung dieses Reichtums.

Das Kommuniqué des Gerichtshofs unterscheidet zwischen der Überwachung der Tätigkeiten, die in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Erdöl fällt, und der Verwaltung der geförderten Kohlenwasserstoffe, die er gemeinsam in Erinnerung ruft. Die Entscheidung fiel mit einer Mehrheit mit zwei abweichenden Stimmen. Diese Bestimmungen beantworten nicht alle strittigen Fragen auf die gleiche Weise. Legen Sie eine gemeinsame Politik fest, regeln Sie einen Fördervertrag und entscheiden Sie, welches Unternehmen das Rohöl vermarkten kann, sind unterschiedliche Handlungen. Im Jahr 2022 erklärte der Bundesgerichtshof das Regional Oil Act 2007 für verfassungswidrig. Der jüngste Haushaltsstreit betrifft auch die anerkannten Produktions- und Transportkosten in die Region, die nicht mit dem Besitz der Ressource verwechselt werden.

Grenzen und Einnahmenteilung unterliegen separaten Regeln

Die am 24. November angekündigten Bundesmaßnahmen verbinden die Grenzkontrolle mit dem Kampf gegen Schmuggel und Exportkontrolle. Das Gericht bestätigte die Bundesgerichtsbarkeit für die Sicherheit der internationalen Grenzen. In Bezug auf die Zollverwaltung erinnerte er an die Verpflichtung, sich mit den regionalen und lokalen Behörden abzustimmen. In seinem Kommuniqué vom 25. November bekräftigte der Ministerrat der Region Kurdistan seine Verpflichtung zur Einhaltung seiner Verpflichtungen und forderte den Bundesstaat auf, seine verfassungsmäßigen Rechte zu garantieren. Die Region unterscheidet ihre politischen und territorialen Rechte nur von Haushaltstransfers.

Um zu wissen, wer das Geld hat, müssen vier Transaktionen befolgt werden: die Messung des gelieferten Rohöls, sein Verkauf, die Zahlung des Erlöses an den Consolidated Revenue Fund und die tatsächlichen Ausgaben. Die Vorschriften für Unternehmen, die Rohöl produzieren und transportieren, sind nicht dieselben wie die Transfers, die die Gehälter von Beamten finanzieren. Eine Pressemitteilung zur Gerichtsbarkeit und eine Gerichtsentscheidung zeigen nicht, dass diese Zahlungen getätigt wurden. Der nächste überprüfbare Indikator wird der Abgleich von tatsächlichen Sendungen, Eingängen und Zahlungen sein.

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