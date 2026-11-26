Vom Stromnetz über soziale Transfers bis hin zu Südstraßen macht das Portal sichtbare Unterschriften und Beträge. Diese Daten müssen mit den tatsächlichen Fristen und Zahlungen verknüpft werden.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Das Portal der libanesischen Behörde für das öffentliche Beschaffungswesen ermöglicht es, einen Kauf über die Ausschreibung hinaus zu verfolgen. Drei Fälle, die aus den im November notifizierten Verträgen ausgewählt wurden, zeigen jedoch, dass der Zuschlagspreis, der Auftragsbetrag und die tatsächlich gezahlten Ausgaben nicht austauschbar sind.

Strom: zwei Beträge, nicht der Endpreis

Für Hochspannungsanlagen für die Hauptbearbeitungsstationen im Libanon gibt das Blatt 2.292.555 US-Dollar ohne Mehrwertsteuer für die vorläufige Zuweisung vom 8. Oktober an SC Engineering an. Die auf demselben Blatt veröffentlichte Bekanntmachung über die Inkraftsetzung wird für 2.543.355 US-Dollar erteilt und trägt ein Unterschriftsdatum am 16. November. Das wirksame Dokument gibt auch einen Betrag ohne Mehrwertsteuer an, wie z. B. den Zuteilungsbescheid. Die Varianz von $ 250.800 ist daher auf einer vergleichbaren Steuerbasis lesbar; Die Mitteilungen reichen nicht aus, um die Ursache oder den tatsächlich gezahlten Betrag zu ermitteln. Das im Portal eingetragene Enddatum des 17. September 2027 fällt in den vertraglichen Zeitplan, nicht den Liefernachweis.

Straßen des Südens: Der Studienvertrag ist nicht der Hof

Für die Überwachung der Räumung und Reparatur von Straßen in den Bezirken Marjayoun, Tyre und Bint Jbeil behielt der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau Dar Al Handasah Nazih Taleb & Partners bei. Der ursprüngliche Vertrag wird für 425.924,35 $ bereitgestellt. Der veröffentlichte Anhang bringt die vertragliche Gesamtsumme auf 485.924,35 $: weitere 60.000 $ beziehen sich auf Vorteile für kriegsgeschädigte Brücken. Das Dokument unterscheidet $ 50.000 in Vorteilen und eine Rückstellung von $ 10.000 für geotechnische Untersuchungen. Dies sind Bildungs- und Folgeleistungen, nicht der Preis des Hofes oder der Nachweis der Siedlung.

Sozialtransfers: Mehrere Inhaber geben die Kosten für Transaktionen nicht an

Für Barüberweisungen von Sozialprogrammen listet die Karte drei Anbieter auf, OMT, Whissh Money und Cash Plus sowie drei Rahmenverträge, die am 16. November 2026 unterzeichnet wurden. Die Anzahl der etablierten Unternehmen ist nicht die Anzahl der eingegangenen Gebote. Die Zahl von 1,20, die in einem monetären Feld auf dem Portal platziert wurde, wird in der Zuschlagsentscheidung als Abzinsungssatz von 1,2% für jeden der drei Antragsteller dargestellt. Dies ist also kein Gesamtpreis von 1,20 £. Zur Feststellung der Ausgaben sind die Zollbemessungsgrundlage und der Umfang der tatsächlich abgewickelten Überweisungen erforderlich. Es entspricht auch nicht den Haushaltszulagen.

Diese gezielte Überprüfung ist nicht repräsentativ für alle libanesischen Märkte. Um die endgültigen Kosten und Verzögerungen festzustellen, müssen die Unterschriftsunterlagen, ihre Anhänge, ausgeführte Bestellungen, Quittungen und Zahlungen aktenkundig verknüpft werden. Die Vertragsblätter zeigen, was der Käufer aufgezeichnet hat; sie reichen nicht aus, um zu datieren oder zu verschlüsseln, was er tatsächlich geliefert hat.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews