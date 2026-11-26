Das italienische Außenministerium bestätigt den Tod von zwei Rheinmetall Italia-Technikern nach einem Drohnenangriff in Kuwait. Die kuwaitischen Behörden schreiben den Angriff dem Iran zu und melden zwei weitere Verletzte, einen kuwaitischen und einen pakistanischen. Die erste Bewertung ergab vier Verletzungen.

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Zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia starben am Donnerstag, den 26. November nach einem Drohnenangriff in Kuwait, bestätigte das italienische Außenministerium. Das kuwaitische Verteidigungsministerium schreibt den Angriff dem Iran zu. Zwei weitere, ein kuwaitischer und ein pakistanischer Staatsbürger, wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Zwei der vier ursprünglich gemeldeten Verletzten

Die kuwaitische Verteidigung kündigte zunächst vier Verletzungen an, nachdem die Trümmer gefallen waren. Beide italienische Staatsangehörige wurden in diese erste Bewertung einbezogen. Sie starben an ihren Verletzungen und bestätigten anschließend das kuwaitische Ministerium. Sie arbeiteten an einem Standort, an dem sie nach Angaben des italienischen Ministeriums Wartungsarbeiten durchführten. Das Rom-Kommuniqué gibt weder die Identität der Opfer noch den genauen Standort an.

Der italienische Außenminister Antonio Tajani sprach den Familien sein Beileid aus. Die italienische Botschaft stehe in Kontakt mit den kuwaitischen Behörden, um den Fall zu überwachen und die Angehörigen zu informieren, so Rom.

Ein neuer Angriff, der dem Iran von Kuwait zugeschrieben wird

Die kuwaitische Verteidigung berichtet, dass ihre Streitkräfte Drohnen im Luftraum des Landes entdeckt und abgefangen haben. Es bezieht sich auf materielle Schäden, ohne ihr Ausmaß anzugeben. In einer Erklärung vom 23. November hatte die kuwaitische Regierung bereits einen früheren Vorfall vom 18. November verurteilt, der ebenfalls dem Iran zugeschrieben wurde.

Die menschliche Bilanz vom Donnerstag basiert auf den Ankündigungen aus Rom und Kuwait. Der Angriff wird dem Iran von den kuwaitischen Behörden zugeschrieben.

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