Katar verhandelt über Gas, Produktion und Garantien. Der Besuch in den Emiraten konzentriert sich auf die Erfahrungen von Abu Dhabi, ohne Vertrag oder angekündigte Finanzierung.

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Der Ministerrat genehmigte die Fortsetzung der Verhandlungen mit Katar über die Elektroreform und ihre finanziellen Bedingungen. Die am 25. November in Beirut empfangene Abu Dhabi-Delegation präsentierte ihre Erfahrungen mit der Verwaltung des Sektors. Die beiden Ansätze sind nicht in der gleichen Phase: der eine betrifft ein Projekt, über das verhandelt wird, der andere gibt keinen Anlass zu Investitionsankündigungen.

Katar: Kraftstoffversorgung reicht nicht aus, um Strom zu produzieren

Auf der Tagesordnung von Doha vom 15. und 16. November standen die Stromerzeugung, die Lieferung von Gas und Strom über Syrien, der Bau von Kraftwerken und eine schwimmende Anlage zur Aufnahme und Wiedervergasung von Flüssigerdgas. Die Ratspräsidentschaft erwähnte auch die Verhandlungen über eine 20-jährige LNG-Versorgung und erneuerbare Projekte. Diese Dauer war die einer Option diskutiert, nicht die eines veröffentlichten Vertrags.

Jeder Link verursacht unterschiedliche Kosten. Ein Brennstoffvertrag umfasst Gasmengen und -preise. Eine Rückvergasungseinheit wandelt LNG um, das an ein Kraftwerk geliefert wird. Die Stromkosten hängen nach wie vor von der Effizienz der Anlagen, ihrer Verfügbarkeit und den Transportkosten ab. Wenn das Netz die Produktion nicht aufnehmen kann oder wenn die in Rechnung gestellten Mengen nicht bezahlt werden, besteht das Problem nicht mehr nur in den Kraftstoffpreisen.

Emirates: vom Netzwerkmanagement bis zur Diversifizierung

In Beirut umfasste die emiratische Delegation unter der Leitung von Said bin Mubarak al-Hajeri die Energieabteilung von Abu Dhabi, TAQA Transmission und Masdar. Der libanesische Bericht beschreibt eine Präsentation der Erfahrungen von Abu Dhabi im Bereich Sektormanagement und Energiediversifizierung. Die Anwesenheit eines Verkehrsleiters und eines erneuerbaren Entwicklers zeigt die Vielfalt der vorhandenen Fähigkeiten an; es wird nicht festgestellt, dass ein Netzvertrag oder ein Kraftwerk zu einem bestimmten Preis vorgeschlagen wurde.

Noch festzulegende finanzielle Verpflichtungen

In ihrem Beschluss vom 13. November forderte die libanesische Regierung den Energieminister auf, sich mit den Ergebnissen der katarischen Gespräche, insbesondere über Zölle und Garantien, an ihn zu wenden. Um zukünftige Projekte zu vergleichen, muss man wissen, ob der Tarif den einzigen gelieferten Brennstoff oder Strom abdeckt, in welcher Währung er bezahlt wird und wer die Risiken von Volumen und Austausch übernimmt. Eine Garantie aus dem Consolidated Revenue Fund muss, falls beantragt, von einer Ausgabe unterschieden werden, die sofort in den Haushaltsplan eingestellt wird: Sie schafft eine Verpflichtung, die zahlbar werden kann, wenn die garantierte Partei ihren Verpflichtungen nicht nachkommt.

Das Verhandlungsmandat mit Katar enthält diese Elemente nicht. Der Bericht des Emiratbesuchs hingegen gibt keine Website, keine Macht, keinen Kalender, keinen Betrag. Zu diesem Zeitpunkt erlauben öffentliche Dokumente daher keine Schätzung eines Rückgangs der Rechnungen für Haushalte.

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