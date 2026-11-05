WENN DIE TÜREN DES STAATS EINE PASSAGE FÜR FALSCHNETZE DES INFLUENZS SIND… WER SCHUTZT SEINE BEHÖRDE UND ERHALTEN KONTEN VON BÜRGEN? – Gilbert Moujabber

Gilbert Mujabber hinterfragt die Zugangskontrollen zu libanesischen Institutionen und die Verwendung offizieller Fotografien, um Einfluss vorzuschlagen. Dieses Forum fordert den Schutz der Familien vor missbräuchlichen Vermittlern, die Überprüfung der Qualitäten der Besucher und die Stärkung der öffentlichen Verantwortung unter Wahrung der Unschuldsvermutung aller.

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Von Dr. Gilbert Moujabber

Nicht alle schweren Fälle betreffen die Festnahme einer Person oder die Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung. Einige enthüllen viel tiefere Fragen und stellen den gesamten Staat vor seine Verantwortung. Der Verdacht des Missbrauchs von Qualität, der gerichtlichen Vermittlung und der Ausbeutung angeblicher Beziehungen wirft eine grundlegende Frage auf: Wie kann eine Person durch Fotografien, Ehrungen, Titel und Treffen mit Beamten ein Image des Einflusses aufbauen und dann dieses Bild verwenden, um andere davon zu überzeugen, dass sie eine Macht hat, die sie nicht besitzt?

Die Gefahr entsteht, wenn das Bild die Realität ersetzt, wenn der Titel die Kompetenz ersetzt und wenn die fotografische Nähe zu einem Beamten zu einem angeblichen Einflusszertifikat wird. Ein Foto mit einem Minister verleiht keine Autorität. Eine Ehre verleiht keine richterliche Macht. Eine offizielle Sitzung verwandelt niemanden in einen Vermittler, der berechtigt ist, in ein Verfahren einzugreifen.

Der Staat ist weder eine Empfangshalle noch ein Raum für die Multiplikation von Protokollfotos. Jede Sitzung muss ein bestimmtes Ziel haben, jeder Besuch muss überwacht werden und jede Institution muss ihre Autorität und ihren Ruf schützen.

WIRD DIE KONTROLLE DER VERPFLICHTUNGEN UND AUSSERHALB DER ORGANE DES STAATS BESCHLUSSEN?

Wer überprüft die Identität der Besucher vor ihrer Aufnahme? Wer kontrolliert die Realität der Funktionen und Verbände, die sie angeblich vertreten? Wer untersucht den Grund ihres Besuchs und den Zweck ihres Treffens mit Beamten? Beschränken sich die Kontrollen auf die Eingabe eines Namens oder beinhalten sie eine echte Überprüfung der Identität, der Qualität und des Zwecks des Besuchs?

Institutionelle Sicherheit beginnt nicht nach der Entdeckung von Betrug. Es beginnt, bevor sich die Tür öffnet. Die Überprüfung der Identität und Qualität eines Besuchers ist keine zweitrangige Formalität: Es ist eine wesentliche Verpflichtung, Institutionen, ihre Vertreter und Bürger zu schützen.

Aber die Verantwortung hört nicht auf, wenn der Besucher den Ort verlässt. Wer stellt die spätere Verwendung von Fotografien sicher, die in offiziellen Büros aufgenommen wurden? Wer verhindert, dass diese Bilder in irreführende Werbemittel oder sogenannte Beweise für privilegierte Beziehungen verwandelt werden? Wer greift ein, wenn der Name oder das Image einer Institution benutzt wird, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen?

Ein offizielles Gebäude ist kein gewöhnlicher Ort. Jede Person, die dort aufgenommen wird, ist in der Öffentlichkeit mit einer Institution verbunden, die den Staat vertritt. Die Verantwortung zum Schutz dieser Institution kann daher nicht auf die Anwesenheit von Sicherheitsbeamten am Eingang reduziert werden.

FOTOGRAFIE PRETENDIERTER FLUSS: WIE NEHMT DER MENSONG AUS DEM AMPLEUR?

Der Mechanismus kann progressiv sein: eine erste Begegnung, ein Foto, eine Preisverleihung, und dann wird dieses Bild einer anderen Person als Beweis für eine privilegierte Beziehung präsentiert. Eine neue Begegnung verstärkt dann diese Erscheinung, bis eine künstliche Konstruktion einer etablierten Realität ähnelt.

Die Protokolldienste, die Terminämter und die betroffenen Verwaltungen müssen daher über professionelle Verfahren verfügen, die den Missbrauch offizieller Sitzungen verhindern können. Es geht nicht darum, jeden Besucher als Verdächtigen zu betrachten oder die Türen des Staates zur Zivilgesellschaft zu verschließen. Ziel ist es, Vertrauen auf Verifizierung aufzubauen und die gleichen Regeln auf alle anzuwenden.

VERBINDUNGEN DÜRFEN NICHT FÜR DIE PERSÖNLICHE MACHT BETROFFEN WERDEN.

Assoziative, zivile und humanitäre Arbeit ist eine wesentliche Aufgabe. Ernsthafte Verbände verdienen Respekt und Schutz. Die behördliche Genehmigung eines Vereins verleiht seinem Präsidenten jedoch keine gerichtliche oder politische Autorität oder das Recht, in ein Verfahren einzugreifen.

Es wäre unfair, alle Verbände wegen der möglichen Handlungen einiger Menschen zu diskreditieren. Es muss unterschieden werden zwischen echtem humanitärem Engagement und Missbrauch von Titeln und Vereinigungen für persönliche Zwecke.

DAS LETZTE RESTAINT DER FAMILIE SUFFRANCE.

Stellen wir uns eine Mutter vor, die darauf wartet, von ihrem inhaftierten Sohn zu hören, einen Vater, der durch Gerichtsverfahren erschöpft ist, und eine Familie, die ihre Ersparnisse in der Verteidigung erschöpft hat. Dann erscheint eine Person, die Fotos mit Beamten ausstellt, privilegierte Kontakte hervorruft und vorschlägt, dass sie Türen öffnen oder den Verlauf eines Falls beeinflussen kann.

Welche Ausbeutung kann grausamer sein, als die Angst einer Mutter in eine Gewinnchance zu verwandeln? Welche moralische Entbehrung kann ernster sein, als die Tränen einer Familie auszunutzen, indem man sie glauben lässt, dass Gerechtigkeit durch ein Foto, einen Titel oder eine Telefonnummer kaufen kann?

Wenn Zahlungen tatsächlich im Austausch für Versprechen einer gerichtlichen Intervention erforderlich waren, müssen die Tatsachen gründlich untersucht und gesetzeskonform verfolgt werden. Gerechtigkeit ist kein Markt. Ein Häftling ist keine kommerzielle Gelegenheit. Das Leiden einer Familie kann nicht zu einem Kapital für diejenigen werden, die sich in ihrer Verzweiflung bereichern wollen.

Familien sollten nicht zulassen, dass jemand sie glauben macht, dass Gerechtigkeit kauft oder dass das Schicksal ihrer Lieben von einem angeblich einflussreichen Vermittler abhängt. Kompetente Anwälte, ein ordentliches Verfahren und eine unabhängige Justiz müssen die einzigen legitimen Referenzen bleiben.

VERANTWORTUNG KANN NICHT IMMER RUFEN: « WIR WISSEN NICHT. ».

Eine verantwortliche Person kann jemanden in gutem Glauben empfangen haben, ohne zu wissen, welche Verwendung dieses Treffen zu einem späteren Zeitpunkt gemacht werden würde. Ein Foto allein stellt keinen Beweis für Komplizenschaft oder Beteiligung an einer Straftat dar. Dies entbindet die Institute jedoch nicht von der Überprüfung ihrer Verfahren und der Stärkung ihrer Aufsichtsmechanismen.

Der öffentliche Dienst ist kein persönliches Eigentum. Das Bild einer verantwortlichen Person darf niemals zu einem Instrument der Täuschung werden. Für Empfänge, Zeremonien und Besuche müssen klare Regeln gelten, und jeder Missbrauch muss nach dem Gesetz überprüft werden.

WAS MUSS DER STAAT JETZT TUN?

Dieser Fall muss zu einer ernsthaften Überprüfung der Zugangs- und Aufnahmeverfahren in Präsidentschaften, Ministerien und öffentlichen Verwaltungen führen. Es ist notwendig, die Überprüfung der beruflichen oder assoziativen Identitäten und Qualitäten zu verstärken, die Register der Besuche und Termine zu organisieren, die Verwendung offizieller Fotos und Symbole zu überwachen und jeden Versuch zu untersuchen, den Namen einer Person auszunutzen, die für die Beschaffung von Geld oder das Versprechen illegitimer Intervention verantwortlich ist.

Untersuchungen müssen die Wahrheit feststellen: Wie haben diese Praktiken begonnen? Wie konnten sie überleben? Wurden Warnungen ignoriert? Haben Familien Schaden erlitten? Wurden Fotos, Beziehungen oder offizielle Titel verwendet, um illegale Vorteile zu erhalten? Diese Fragen erfordern Antworten auf der Grundlage von Beweisen, nicht auf Gerüchten oder vorzeitigen Urteilen.

UNSER POSITION: DIE BEHÖRDE DES STAATS IST KEINE IN DER MUR AKKREDIERTE FOTOGRAFIE.

Dem Libanon fehlen keine Titel, Unterscheidungen oder Protokollfotos. Was fehlt, ist die Achtung des öffentlichen Dienstes, eine wirksame Kontrolle, Transparenz, Rechenschaftspflicht und die Wiederherstellung des Vertrauens der Bürger in ihre Institutionen.

Wir wollen keine Beamten, die Besucher nur für ein Foto willkommen heißen, sondern Beamte, die wissen, wen sie erhalten und warum. Wir wollen keine Institutionen, die nur ihre Türen überwachen, sondern Institutionen, die ihre Mission, ihren Namen und ihren Ruf schützen. Wir wollen Gerechtigkeit, vor der alle gleich sind und deren Entscheidungen weder zum Verkauf noch zur Verhandlung stehen.

Niemand sollte verurteilt werden, bis das Gericht entscheidet. Dem Verantwortlichen wird keine Straftat vorgeworfen, die nicht festgestellt wurde. Aber die Achtung der Unschuldsvermutung kann nicht zum Vorwand für das Schweigen angesichts administrativer und institutioneller Fehler werden.

Ein Staat, dessen Türen sich ohne Kontrolle öffnen, kann eines Tages entdecken, dass die Bürger in seinem Namen getäuscht wurden, dass Familien im Namen der Gerechtigkeit beraubt wurden und dass das Vertrauen der Öffentlichkeit zum Nachteil der Menschenwürde geopfert wurde.

Ein Foto mit einem Beamten kann einen Moment des Prestiges bieten, aber es verleiht keine Macht. Eine Unterscheidung kann an einer Wand aufgehängt werden, schafft aber keine Integrität. Ein Titel kann auf einer Karte eingetragen werden, aber es gibt niemandem das Recht, mit dem Schicksal anderer zu spielen.

Die Autorität des Staates wird nicht an der Zahl der Menschen gemessen, die die Türen seiner Institutionen überschreiten, sondern an seiner Fähigkeit zu wissen, wer es verdient, aufgenommen zu werden, und zu verhindern, dass sein Name dazu benutzt wird, seine eigenen Bürger zu täuschen.

Dr. Gilbert Moujabber

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