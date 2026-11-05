Bekaa : IDAL will Finanzprojekte vorbereiten

IDAL schlägt vor, drei bis fünf Investitionsfälle mit der Zahlé-Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer vorzubereiten. Das Treffen am 4. November eröffnet eine Auswahlarbeit, ohne eine erworbene Finanzierung bekannt zu geben. Projekte müssen ihren Kapitalbedarf, ihre Märkte und ihre erwarteten Arbeitsplätze spezifizieren. In Bekaa werden landwirtschaftliche und industrielle Kapazitäten durch Kreditmangel, Dürrerisiken und Wiederaufbaubedürfnisse behindert. Bestehende steuerliche Anreize ersetzen nicht die für die Gründung erforderlichen Mittel.

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IDAL will drei bis fünf Investitionsdateien in Bekaa bei der Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer von Zahlé erstellen. Auf dem Treffen am 4. November schlug der Präsident von D’IDAL, Majed Mneimneh, ein Koordinierungsteam vor, um diese Projekte in den kommenden Wochen auszuwählen. Keine Finanzierung wurde angekündigt. Arbeit muss zuerst Kapitalbedarf, Zielmärkte und erwartete Arbeitsplätze spezifizieren.

Agrar- und Ernährungswirtschaft, moderne Landwirtschaft, erneuerbare Energien, Tourismus und Logistik gehören zu den geplanten Sektoren. Die Dateien würden dann den Investoren präsentiert. Für Unternehmen in der Region findet dieser Wechsel von der Idee zum kalkulierten Projekt in einer Wirtschaft statt, in der der Kredit nach wie vor knapp ist und die Produktionskosten hoch sind.

Investition in Bekaa von einer alten Basis aus

Die Region hat eine lange dokumentierte landwirtschaftliche und industrielle Struktur. Das von IDAL verwendete Industrieregister 2015-2016 umfasste 323 Unternehmen mit mehr als acht Mitarbeitern im Gouvernement Bekaa. Etwa 43% stammten aus dem Agrar- und Lebensmittelsektor. Zahlé konzentrierte 278 Betriebe.

Diese Daten beschreiben nicht den Zustand des Sektors im Jahr 2026. Sie zeigen jedoch, warum die landwirtschaftliche Transformation eine wichtige Rolle in den Diskussionen spielt. Eine erzeugernahe Anlage kann ihre Sammlungskosten begrenzen, sofern sie über regelmäßige Ernten, ausreichende Qualität und Lagerkapazität verfügt.

Das regionale Datenblatt der D-IDAL stützt sich auch auf die Agrarzählung 2010. Darin werden 16.566 Hektar Dauerkulturen genannt, von denen 31% Reben, 28,4% Steinfrüchte und 20,9% Olivenbäume sind. Diese historischen Gebiete liefern keine Informationen über Betriebe, die nach aufeinanderfolgenden Krisen noch aktiv sind.

Ein Präzedenzfall verdeutlicht die Rolle der Agentur. Im Jahr 2018 entfielen auf IDAL 15,34 Millionen US-Dollar an nachhaltigen Investitionen und 117 Arbeitsplätze in Bekaa. Auf nationaler Ebene betrug die Bilanz 78,55 Millionen US-Dollar und 812 Arbeitsplätze. Dies waren nur Projekte, die von der Organisation unterstützt wurden, nicht alle Investitionen im Libanon.

Kosten für Wasser, Kulturen und Lagerhaltung

Dürre hat bereits die verfügbaren Volumina für Prozessoren reduziert. In ihrem Bulletin vom 25. August 2025 schätzte die FAO, dass die Regenfälle von Dezember 2024 bis Februar 2025 in Bekaa und Baalbek-Hermel mehr als 50 Prozent unterdurchschnittlich waren. Es schätzte die Getreideernte für den gesamten Libanon auf rund 90.000 Tonnen bis 2025, fast 50% unter dem Durchschnitt.

Diese Zahlen beziehen sich auf das vergangene Jahr, nicht auf 2026. Sie geben jedoch ein Maß für das Risiko, dem eine neue Produktionseinheit ausgesetzt sein könnte. Wenn die Ernte fällt, verbraucht die Pflanze weniger Ausrüstung. Seine Fixkosten bleiben bestehen, während der Einkauf von Rohstoffen anderswo seine Kosten erhöhen kann.

Bewässerung und Elektrizität sind daher bei der Auswahl der Projekte wichtig. Billigere Energie kann die Kosten für Pumpen oder Kühlräume reduzieren. Es garantiert keine Wasserverfügbarkeit. Die Aufzeichnungen müssen auch die Bestandsfinanzierung und die Zeit zwischen der Zahlung an die Lieferanten und der Einziehung von Verkäufen enthalten.

Rebuild vor der Erweiterung

Der Krieg beschädigte Farmen und Ausrüstung. Die im April 2025 veröffentlichte landwirtschaftliche Bewertung schätzte Schäden von 118 Millionen US-Dollar und Verluste von 586 Millionen US-Dollar im gesamten Libanon. Sie umfasste den Zeitraum von Oktober 2023 bis November 2024. Der Süden und das Bekaa-Tal gehörten zu den am stärksten betroffenen Gebieten.

Der Bedarf an Wiederaufbau und Wiederaufbau erreichte $ 263 Millionen, von denen $ 95 Millionen als Prioritäten für 2025-2026 identifiziert wurden. Dieser Betrag ist weder ein verfügbarer Fonds noch ein für Bekaa reservierter Umschlag. Die Bewertung umfasst nicht die Zerstörung, die nach dem November 2024 stattgefunden hat.

Für einen Investor erfüllen der Austausch eines zerstörten Kühlraums und die Eröffnung einer neuen Verarbeitungslinie zwei verschiedene Bedürfnisse. Die erste Investition kann einfach verlorene Verkäufe wiederherstellen. Die zweite geht davon aus, dass benachbarte Betriebe zusätzliche Mengen liefern können. Die Sanierung der Lieferanten ist ebenso wichtig wie die der Fabrik.

IDAL unterstützt Projekte, finanziert sie aber nicht

Die Agentur erleichtert den Prozess und schlägt Anreize für förderfähige Projekte vor. Sie bringt ihnen das Geld nicht direkt. Ihre Beteiligung an der Erstellung eines Dossiers stellt daher keine Darlehens- oder Investitionsverpflichtung dar.

In seiner Dokumentation zu Agrarlebensmitteln präsentiert IDAL unter anderem den Bereich C: eine Investitionsschwelle von 1 Million US-Dollar und Unternehmens- und Dividendensteuerbefreiungen für 10 Jahre. Der globale Incentive-Vertrag sieht mindestens 3 Millionen US-Dollar und 60 Arbeitsplätze vor. Eine umrahmte Senkung der Beschäftigungsschwelle ist im Gegenzug für eine Ausbildung möglich.

Diese Regelungen unterliegen weiterhin Förderkriterien. Keines der am 4. November genannten Projekte wurde als Begünstigter angekündigt. Eine Steuerbefreiung bezieht sich vor allem auf künftige Gewinne. Es regelt nicht den anfänglichen Kauf der Maschinen, die Arbeit und das Geld, das zum Starten benötigt wird.

Nationale Prognosen zeigen die Schwierigkeit des Kontextes. Im Oktober prognostizierte die Weltbank einen Rückgang des libanesischen BIP um 6,4% im Jahr 2026 und eine Inflationsrate von 17,5%. Es wurden Versorgungsunterbrechungen sowie steigende Energie- und Transportkosten festgestellt. Der Sommerwirtschaftsbericht betonte auch die anhaltende Schwäche des Bankensektors.

Rayak, Masnaa und die Schiene bleiben Vorschläge

Der Sprecher des Hauses, Mounir Tini, verteidigte eine breitere Vision: die arabische Autobahn, der Flughafen Rayak, die Eisenbahn und das Wirtschaftsgebiet, das mit Masnaa verbunden ist. Er sprach von einer Logistikplattform, einem Trockenhafen und einem Finanzierungsmechanismus, an dem die Bank des Libanon beteiligt ist. Diese Vorschläge waren nicht Gegenstand von Investitionsentscheidungen, die auf der Sitzung bekannt gegeben wurden.

Ihr Zeitplan ist nicht mit der Vorbereitung der drei bis fünf Dateien verwechselt. Ein Unternehmen, das in der Lage ist, bestehende Netzwerke zu nutzen, kann alle diese Geräte ohne Verzögerung vorantreiben. Andererseits muss ein Projekt, dessen Einnahmen von einer noch fehlenden Infrastruktur abhängen, diese Zeit und Kosten berücksichtigen.

Der nächste von IDAL angekündigte Schritt ist die Auswahl der Dateien in den kommenden Wochen. Projektträger, Standorte, Budgets und Zielmärkte müssen noch spezifiziert werden, bevor sie den Investoren präsentiert werden.

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