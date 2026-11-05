Die Explosion des Hafens von Beirut ist nicht begraben… Das Blut der Opfer ist kein Fall, den Gilbert Moujabber vergessen kann

In diesem Podium fordert Dr. Gilbert Moujabber den Schutz der Untersuchung der Explosion des Hafens von Beirut und das Recht der Familien auf die Wahrheit. Er verteidigt die richterliche Unabhängigkeit, die Achtung der Beweise und die Unschuldsvermutung und fordert, dass die Rechenschaftspflicht in Übereinstimmung mit dem libanesischen Recht festgelegt wird.

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Von Dr. Gilbert Moujabber

Nichts ist schmerzhafter, als einen geliebten Menschen zu verlieren, wenn es nicht darum geht, nach diesem Verlust jahrelang auf eine Gerechtigkeit warten zu müssen, die unbekannt ist, wenn sie kommt, eine Wahrheit, deren Verzögerung nicht verstanden wird und die immer zwischen den Mäandern der Politik, den Machtverhältnissen und den juristischen Komplexitäten aufgehoben ist.

Am 4. August explodierte nicht nur der Hafen von Beirut, sondern auch das Vertrauen der Libanesen in ihren Staat. Die Welt hat die Tragödie eines Landes entdeckt, dessen Bewohner einer Katastrophe ausgesetzt waren, die Verantwortung, Wachsamkeit und Kontrolle hätten verhindern sollen. Leben wurden zerstört, Häuser zerstört, Familien zerbrochen. Und die Fragen bleiben, stärker als jeder politische Diskurs, der sie zum Schweigen bringen soll.

Heute, da die Untersuchung wieder in den Vordergrund rückt, die Anhörungen fortgesetzt und die Verantwortlichkeiten geprüft werden, gibt es neue Hoffnung für Familien, die kein Privileg beanspruchen. Sie verlangen nicht, dass die Wahrheit durch eine Entschädigung ersetzt wird, noch suchen sie Rache. Sie fordern ein Grundrecht in einem Staat, der seine Bürger respektiert: wie ihre Lieben starben, wer die Verantwortung trägt und warum diese Katastrophe nicht vermieden wurde.

Die Anhörung von pensionierten Beamten und die Prüfung anderer Personen im rechtlichen Rahmen erinnern daran, dass Verantwortlichkeiten nicht auf eine Funktion, einen Rang oder eine Institution reduziert werden können. Sie müssen auf Fakten und Beweisen beruhen, nicht auf Titeln, Funktionen oder politischen Berechnungen. Der Schmerz der Familien hat kein moralisches Privileg; jedoch müssen gesetzliche Immunitäten und verfassungsmäßige Verfahren respektiert und angewendet werden.

In Bezug auf Richter Tarek Bitar ist es heute unsere Pflicht, sein Recht zu verteidigen, seine Mission unabhängig, frei von Einschüchterung, Einmischung und Politisierung durchzuführen. Wir sind keine Richter und müssen keine Entscheidungen anstelle von Gerechtigkeit treffen. Wir sind auch nicht berechtigt, ihm Namen oder Schlussfolgerungen aufzuzwingen. Aber als Bürger haben wir das Recht zu fordern, dass die Untersuchung nicht behindert wird und dass die Zeit nicht zu einem Instrument wird, um Familien zu erschöpfen, bis sie von ihrem Streben nach Gerechtigkeit abgelenkt werden.

Richter Bitar zu respektieren bedeutet nicht, einen Mann zur Unfehlbarkeit zu verpflichten. Das bedeutet, die Justiz zu schützen, die Beweise sprechen zu lassen, allen Beteiligten das Recht zu garantieren, sich selbst zu verteidigen, den Opfern das Recht, Gerechtigkeit zu erlangen, und den Familien das Recht auf Zugang zur Wahrheit.

Für diejenigen, die denken, dass die Jahre ausreichen werden, um diese Wunde zu schließen, erinnern wir uns daran, dass es Mütter gibt, die nicht mehr von ihren Kindern haben als Fotos, Väter, die auf eine Antwort warteten und Kinder, die mit der Erinnerung an den Tag aufgewachsen sind, an dem sie ihre Eltern verloren haben. Diese Familien haben nicht den Luxus zu vergessen. Der Staat kann sie nicht auffordern, zu schweigen oder dem Unbekannten entgegenzukommen.

Die erwartete Anklageentscheidung, wenn sie in Übereinstimmung mit den Regeln des Gesetzes getroffen wird, wird nicht das Ende des Weges sein. Es wird eine neue Etappe eröffnen, die zu einem fairen Verfahren und evidenzbasierten Urteilen führt, ohne Unterscheidung zwischen verantwortungsbewussten und normalen Bürgern, zwischen einflussreichen und einfachen Individuen.

Der Libanon braucht keine neuen Konferenzen oder Reden, die Souveränität und Gerechtigkeit feiern. Es braucht einen Staat, der beweist, dass menschliches Leben keine vernachlässigbare Sache ist, dass offizielle Funktionen niemanden zur Rechenschaft ziehen und dass das Blut unschuldiger Menschen keine Währung des Austauschs oder eine Angelegenheit ist, die in Vergessenheit geraten kann.

Ich verlange weder die Verurteilung von jemandem, bis das Gericht ausspricht, noch akzeptiere ich den Freispruch von jemandem, bevor sie ihr Wort gesagt hat. Ich bitte nur darum, dass die Wahrheit zu Ende geht, dass das Gesetz seinen Lauf nimmt und dass die Familien der Opfer das Gefühl haben, dass ihr Land sie nicht verlassen hat.

Im Libanon kann die Justiz unter der Last der Interessen verzögern und stolpern, aber sie darf nicht sterben. Der Hafen ist nicht nur der Ort einer Explosion: Er ist die Wunde eines Landes und eine Verantwortung, die vom Staat, der Justiz und allen Libanesen getragen wird, die davon überzeugt sind, dass der Mensch mehr wert ist als die Macht und dass im Gewissen der Menschen das Gesetz nicht mit der Zeit ausradiert.

Wir werden die Opfer nicht vergessen. Wir werden ihre Familien nicht im Stich lassen. Wir werden bei der Wahrheit keine Kompromisse eingehen.

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Dr. Gilbert Moujabber

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