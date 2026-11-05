Joshua Wong zu zehn Jahren Gefängnis in Hongkong verurteilt

Der Oberste Gerichtshof von Hongkong verurteilte Joshua Wong am Donnerstag, den 5. November, zu zehn Jahren Gefängnis wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Streitkräften. Bereits in einem anderen Fall der nationalen Sicherheit inhaftiert, wurde erwartet, dass der Pro-Demokratie-Aktivist im Januar 2027 freigelassen wird. Die verbleibenden zwei Monate seines ersten Satzes werden gleichzeitig mit den Nachrichten vollstreckt. Die Regierung von Hongkong verteidigt das Urteil, während die Vereinigten Staaten seine Freilassung fordern und Amnesty International die Unterdrückung von Dissens verurteilt.

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Der Oberste Gerichtshof von Hongkong verurteilte Joshua Wong am Donnerstag, den 5. November, zu zehn Jahren Gefängnis wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Streitkräften. Der Pro-Demokratie-Aktivist bekannte sich am 2. September schuldig. Dies ist seine zweite Verurteilung nach dem von Peking im Jahr 2020 verhängten National Security Act.

Joshua Wong, 30 Jahre alt und seit 2020 inhaftiert, verbüßte bereits eine Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten wegen Verschwörung, die mit seiner Teilnahme an inoffiziellen Vorwahlen im Lager der Demokraten in Verbindung stand. Er sollte im Januar 2027 rauskommen.

Ein neuer Satz mit zwei Monaten Überlappung

Richter William Tam ordnete an, dass der rest des ersten satzes, etwa zwei monate, zur gleichen zeit wie der neue satz vollstreckt werden sollte. Die Entscheidung verlängert daher seine Inhaftierung erheblich, aber die 10-Jahres-Frist fügt die verbleibende Zeit nicht vollständig hinzu.

Im zweiten Fall befasste sich die Anklage mit Schritten, die mit Nathan Law, jetzt im Exil, und anderen unternommen wurden, um Sanktionen, Blockaden oder andere feindliche Maßnahmen gegen China und Hongkong zu erwirken. Die Anklage wurde zwischen Juli und November 2020 erhoben, nachdem das Gesetz in Kraft getreten war.

In einer Pressemitteilung vom Donnerstag erklärt die Regierung von Hongkong, dass das Gericht die Ernsthaftigkeit der Fakten festgestellt habe. Er erwähnte Kontakte mit ausländischen Beamten und die Verbreitung von Forderungen nach Sanktionen in sozialen Netzwerken und in den Medien. Der Geschäftsführer, John Lee, verteidigte die Verurteilung und beschuldigte Joshua Wong und seine Verbündeten, die Stabilität des Territoriums beschädigt zu haben.

Verurteilungen im Ausland

Die Vereinigten Staaten verurteilten das Urteil und forderten die sofortige Freilassung des Aktivisten, so eine Erklärung ihres Konsulats in Hongkong, die von der internationalen Presse berichtet wurde. Amnesty International sieht dies als ein weiteres Beispiel für die Verwendung des National Security Act zur Unterdrückung von Dissens. Die Behörden in Hongkong weisen diese Kritik zurück und behaupten, dass die Strafverfolgung auf Beweisen und Gesetzen beruht.

Josua Wong machte sich während der Mobilisierung von Studenten als Teenager bekannt. Er wurde 2014 zu einem der Gesichter der Dachbewegung und gründete später die Demosisto-Partei, die 2020 aufgelöst wurde, als der National Security Act verabschiedet wurde.

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