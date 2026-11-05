Paraguay: Peña durch Entfernungsdebatte ins Visier genommen

Am 5. November 2026 eröffneten paraguayische Abgeordnete die Debatte über eine Anklage gegen Santiago Peña nach der Resolution der Ueno Bank. 35 Abgeordnete haben den Text am Vortag vorgelegt. Sie hinterfragen die Beziehung des Präsidenten zur Finanzgruppe und die Investitionen der Sozialfonds. Eine separate Anklage richtet sich gegen Vizepräsident Pedro Alliana. Es wurde keine Entlassungsentscheidung getroffen: Das Parlament muss zuerst entscheiden, die Angelegenheit an den Senat zu verweisen, der dann für die Beurteilung des Staatsoberhauptes zuständig ist.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Abgeordnetenkammer von Paraguay eröffnete die Debatte über eine Anklage gegen Präsident Santiago Peña am Donnerstag, den 5. November 2026 in Asunción. Diese Initiative kann zu einem Absetzungsverfahren im Senat führen. Sie intervenierte, nachdem die Ueno Bank in Lösung gebracht worden war, im Herzen einer Krise, die nun die Präsidentschaft erreichte.

Das Staatsoberhaupt wurde nicht entlassen. Die Abgeordneten müssen zuerst entscheiden, ob sie die Gebühr an das Oberhaus weiterleiten. Das Treffen begann am Morgen, während mehrere Beamte der Colorado Party, der Präsidentenpartei, die Abreise von Santiago Peña beantragten.

Paraguay: Gebühren im Zusammenhang mit der Ueno Bank

35 Abgeordnete haben den Text am 4. November vorgelegt. Ein zweites Dokument ist gesondert an Vizepräsident Pedro Alliana gerichtet. Insbesondere werfen die Unterzeichner Santiago Peña einen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit seinen Interessen an der Ueno Holding vor. Sie bestreiten auch die Ernennung von Carlos Carvallo, dem ehemaligen Präsidenten der Financiala Ueno, zum Chef der Zentralbank.

Ihre Beschwerden betreffen auch Änderungen des Interessenkonfliktgesetzes und der Investitionen des Sozialversicherungsinstituts in die Ueno Bank. Sie werfen dem Präsidenten vor, diese Einlagen die gesetzlichen Grenzen überschreiten zu lassen. Dies sind die vor den Abgeordneten erhobenen Vorwürfe, nicht die Tatsachen, die durch eine Verurteilung festgestellt wurden.

Der Sprecher der Kammer, Raúl Latorre, erklärte am Donnerstag, dass Santiago Peña sich für unschuldig hält und beabsichtigt, sich in diesem Verfahren zu verteidigen.

Zwei getrennte Abstimmungen vor möglicher Entlassung

Artikel 225 der Verfassung überträgt den Abgeordneten die Anklage mit einer Zweidrittelmehrheit. Der Senat muss dann die Verantwortlichen vor Gericht stellen. Eine absolute Zweidrittelmehrheit ist erforderlich, um sie für schuldig zu erklären und von ihren Pflichten auszuschließen. Alle straftaten fallen unter die ordentliche justiz.

Die Zentralbank beschloss am 2. November, ein Abwicklungsverfahren bei der Ueno Bank zu eröffnen und kündigte am nächsten Tag an. Sie stellte nach Berichtigung der Rechnungslegung einen Solvabilitätskoeffizienten von weniger als der Hälfte des geforderten Mindestbetrags fest. Es stellt diesen Fall als einen spezifischen Fall für diese Institution dar, nicht als eine allgemeine Insolvenz des paraguayischen Bankensystems.

Bei der Eröffnung der Aussprache bleibt die unmittelbare Frage die Abstimmung der Abgeordneten über die Übertragung der Ladung an den Senat.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews