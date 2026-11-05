IRAN-VEREINIGTE STAATEN: WER HAT DEN ZEITKRIEG GEMACHT?

Bernard Raymond Jabre analysiert den Krieg zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten im Laufe der Zeit, Öl und amerikanische Wahlen. Er kontrastiert Washingtons militärische Überlegenheit mit Teherans Ausdauer und betont gleichzeitig die wirtschaftlichen, menschlichen und politischen Kosten, die beide Länder heute noch tragen.

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Die amerikanische Macht könnte den Iran treffen. Sie konnte ihre Wirtschaft schwächen, isolieren, erwürgen. Aber konnte sie länger warten als er?

5. november 2026

Es gibt eine Dimension in allen Kriegen, die Stäbe nicht messen: Zeit.

Es gibt Flugzeuge, Raketen, Schiffe, finanzielle Reserven, industrielle Fähigkeiten. Militärhaushalte werden mit Technologie verglichen. Aber manchmal vergessen wir das Wesentliche: Wie lange kann jeder Gegner weitermachen?

Vielleicht ist hier jetzt der wahre Schlüssel zum Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

Auf dem Papier war der Vergleich absurd. Die Vereinigten Staaten hatten eine überwältigende militärische, technologische und finanzielle Überlegenheit. Der Iran konnte nicht vernünftigerweise erwarten, einen konventionellen Krieg gegen sie zu gewinnen.

Aber Teheran musste diesen Krieg nicht gewinnen.

Er musste es einfach nicht schnell genug verlieren.

Und dieser Unterschied verändert alles.

Zwei Uhren

Von Beginn des Konflikts an begannen zwei Uhren.

Der erste war Iraner.

Wie lange könnte die Wirtschaft den Streiks, der Blockade, dem Zusammenbruch der Öleinnahmen, den finanziellen Sanktionen, dem Fall des Rial und einer Inflation widerstehen, die für die Bevölkerung extrem schwer wurde?

Washington hat die Leiter erheblich verschärft. Im September lag die jährliche Inflation des Iran bei 73,6%. Der Rial hatte seit Juli etwa 35 Prozent verloren und die Seeexporte von Rohöl waren in einigen Zeiträumen praktisch unterbrochen worden. (Reuters)

Das sind schreckliche Zahlen.

Aber sie bedeuten noch nicht den politischen Zusammenbruch.

Weil es eine zweite Uhr gab: die amerikanische Uhr.

Wie lange würden die Vereinigten Staaten einen Krieg akzeptieren, dessen militärischer Sieg keine politische Lösung hervorbrachte?

Und vor allem: Wie lange würde der amerikanische Wähler akzeptieren, den Preis indirekt zu zahlen?

Es ist diese zweite Uhr, die gerade klingelte.

Die iranische Waffe war nicht nur die Rakete

Der Iran verstand etwas Grundlegendes: Sein Hauptdruckmittel bestand nicht unbedingt darin, die US-Streitkräfte zu zerstören.

Es könnte die Kosten des Krieges an die Weltwirtschaft weitergeben.

Die Ormuzstraße ist zum Instrument dieser Strategie geworden.

Vor dem Krieg ging etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung durch diese Passage. Ihre Störung hat daher eine regionale militärische Konfrontation in ein internationales Wirtschaftsproblem verwandelt. (Reuters)

Der Mechanismus ist einfach:

Ormuz → Öl → Transport → Inflation → Kaufkraft → öffentliche Meinung → Wahlen.

Dies ist wahrscheinlich die wichtigste strategische Kette dieses Krieges.

Öl befeuerte nicht nur die Motoren. Er gab den Krieg an die Brieftasche der US-Wähler weiter.

Seit Beginn des Konflikts wurden Berichten zufolge fast eine Milliarde Barrel aus globalen Ölvorräten bezogen. Die Dieselbestände sind in mehreren Regionen extrem angespannt und die Logistikkosten sind explodiert. (Reuters)

Das Schlachtfeld hatte sich bewegt.

Er war nicht mehr nur in Teheran oder am Golf.

Er war auch bei der amerikanischen Gaspumpe.

Und dann kamen die Wahlen

Die US-Zwischenwahlen sind wahrscheinlich das erste wahre Urteil dieses Krieges der Zeit.

Die Republikaner erlitten eine schwere Niederlage und verloren die Kontrolle über den Kongress. Donald Trump selbst räumte ein, dass der Krieg zum Ausgang beigetragen hatte. Vizepräsident JD Vance ging noch weiter, indem er einen wesentlichen Teil der Niederlage ausdrücklich dem iranischen Konflikt zuordnete. (Reuters)

Laut Wahldaten der Associated Press betrachteten etwa 60 Prozent der befragten Wähler eine Militäraktion gegen den Iran als Fehler. (AP News)

Dies ist der Moment, in dem die Strategie des Iran Sinn macht.

Der Iran hat die Vereinigten Staaten nicht militärisch besiegt.

Er konnte es sich nicht leisten.

Aber nach acht Monaten Krieg erreichte Washington nicht die politische Kapitulation Teherans. Indirekte Verhandlungen gehen weiter, und beide Seiten bleiben bei den Bedingungen eines Abkommens weit entfernt. (Reuters)

Inzwischen haben die politischen Kosten des Krieges den Atlantik überquert und die amerikanischen Wahlurnen erreicht.

Also, wer hat gewonnen?

Sie müssen präzise sein.

Zu sagen, dass der Iran „den Krieg gewinnt, wäre falsch.

Seine Wirtschaft ist tief verletzt. Seine militärische Infrastruktur wurde getroffen. Der Außenhandel und die Öleinnahmen stehen unter erheblichem Druck. Seine Bevölkerung ist mit Inflation und Mangel konfrontiert, deren menschliche Kosten niemals hinter geopolitischen Überlegungen verschwinden dürfen.

Aber wenn die Frage anders ist – wer hat bisher den Krieg der Zeit gewonnen? – wird die Antwort beunruhigender.

Vorläufig Iran.

Nicht, weil sie mächtiger geworden ist als die Vereinigten Staaten.

Aber weil er immer noch zu einer Zeit steht, in der die Zeit für Washington politisch viel teurer wird.

Das ist der ganze Unterschied zwischen Kraft und Ausdauer.

Die Vereinigten Staaten können dem Iran immer noch erhebliche Zerstörung zufügen. Sie können die Blockade verschärfen, die Sanktionen verschärfen oder groß angelegte Militäroperationen wieder aufnehmen.

Aber jede dieser Optionen hat jetzt einen Preis.

Klettern kann weitere Öl und Inflation verursachen.

Die Aufrechterhaltung des Status quo verlängert den kostspieligen Krieg auf unbestimmte Zeit, ohne ein politisches Ergebnis zu garantieren.

Verhandlungen bedeuten zu akzeptieren, dass acht Monate militärischer Überlegenheit keine iranische Kapitulation hervorgebracht haben.

Das ist das amerikanische Dilemma.

Das Paradoxon der Macht

Die Militärgeschichte enthält eine Lehre, die die Großmächte regelmäßig wiederentdecken: Die Überlegenheit macht es möglich, den Beginn eines Krieges viel einfacher zu wählen, als sie es erlaubt, das Ende zu wählen.

Eine dominante Macht sucht normalerweise eine Entscheidung.

Eine schwächere Macht versucht manchmal nur, diese Entscheidung zu verhindern.

Der Iran scheint so argumentiert zu haben.

Es war nicht notwendig, die amerikanische Macht zu zerstören. Seine Verwendung musste schrittweise verteuert werden.

Verwandeln Sie Wochen in Monate.

Monate Inflation.

Inflation in Unzufriedenheit.

Und Unzufriedenheit als politische Einschränkung.

Deshalb können die amerikanischen Wahlen am 3. November ein wichtigerer Wendepunkt sein als einige Schlachten.

Zum ersten Mal trafen sich Militärzeit und demokratische Zeit.

Aber auch die iranische Uhr dreht sich weiter

Es wäre jedoch ein schwerer Fehler für Teheran, das amerikanische Ergebnis als endgültigen Sieg zu betrachten.

Weil seine eigene Uhr nie aufhörte.

Die iranische Wirtschaft steht weiterhin unter immensem Druck. Die finanziellen Reserven sind nicht unendlich. Eine Inflation von über 70 %, die Schwächung der Währung, Importschwierigkeiten und die Schrumpfung des Handels erzeugen zwangsläufig soziale und politische Spannungen. (Reuters)

Washington kann daher immer noch die umgekehrte Wette machen:

warten sie abwechselnd.

Deshalb ist der Krieg der Zeit wahrscheinlich noch nicht vorbei.

Es hat nur die Phase geändert.

Zu Beginn des Konflikts lautete die Frage:

Wie lange kann der Iran der amerikanischen Macht standhalten?

Nach acht Monaten Krieg und den amerikanischen Wahlen stellt sich eine zweite Frage:

Wie lange will Amerika bezahlen, um die Antwort zu finden?

Vielleicht ist das im Wesentlichen der wahre Krieg der Zeit.

Nicht wer die meisten Raketen besitzt.

Aber wissen Sie, welche Uhr die erste stoppen wird.

Bernard Raymond Jabre

Finanzanalyst & Cycles Spezialist

Aleph Asset Management Ltd

bjabre@aleph.bz

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