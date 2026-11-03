Wasser in Taëz: von Mangel bis bedrohte Pflege

In Taez schwächen Wasser- und Kraftstoffknappheit die Pflege. Abgeschnittene Straßen behindern die Geburt und Bewegung der Patienten. Familien sind auf freie Panzer angewiesen. Die humanitären Warnungen vom Oktober beschreiben bedrohte Dienste, während die Wasserverteilung Anfang November vor Ort fortgesetzt wird.

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Die Wasserkrise in Taëz bedroht die Kontinuität der Pflege. Abgeschnittene Straßen und Kraftstoffmangel behindern die Lieferung, das Pumpen und die Bewegung der Patienten. In dieser jemenitischen Stadt unterstützen Punktverteilungen von Zisternen abhängige Nachbarschaften. Krankenhäuser kämpfen auch, um ihre Vorräte zu erhalten.

Das saudi-arabische humanitäre Zentrum KSrelief setzt seine Trinkwasserverteilung im Bezirk Al-Mudhaffar fort. In einem Versand vom 2. November 2026 berichtet die offizielle saudische Agentur SPA über eine Verteilung, die am Vortag erfolgt ist. Dreizehn Punkte dienten 3.480 Menschen unter vertriebenen Familien, betroffenen Gemeinschaften und Aufnahmegemeinschaften, so die Ankündigung. Diese Hilfe kommt nach wiederholten Warnungen von humanitären Organisationen über die Verschlechterung der Versorgung in Taez.

Wasser in Taëz: Straßen zählen genauso gut

Die Wasserproduktion in der Stadt sei bis zum 20. Oktober um die Hälfte gesunken, so Laurent Bukera, humanitärer Koordinator der Vereinten Nationen im Jemen. Alternativen waren anstrengend, während Straßensperrungen und Unsicherheit die Ankunft wesentlicher Produkte verhinderten. Insbesondere fehlte es an Kraftstoff, um Pumpen und Transport zu betreiben.

Am 23. Oktober beschrieb Jens Laerke, UN-Sprecher für humanitäre Hilfe, eine zunehmende Abhängigkeit von Tanklastwagen. Ihr Verkehr wurde durch die geschnittenen Straßen und die Knappheit von Diesel eingeschränkt. Nach den auf der Pressekonferenz vorgestellten Informationen hatten sich die Kosten für den Wassertransport ungefähr verdreifacht. Der Mangel beeinträchtigte die verfügbaren Mengen und die Fähigkeit der Familien, sie zu kaufen.

Das Wadi al-Dabab-Becken am südwestlichen Eingang zu Taez konzentriert einen Teil der Spannungen um die Versorgung. Am 26. Oktober beschuldigte die international anerkannte jemenitische Regierung die Huthi-Kräfte, die Ankunft von Wasser zu verhindern. Sein Ministerium für Menschenrechte beschuldigte sie auch, die Transportwege der Bombardierung ausgesetzt zu haben. Diese Regierungsgebühr ist Teil des Konflikts über die Kontrolle des Zugangs zur Stadt.

Familien, die von Nachbarschaftsbecken abhängig sind

Fahd Alis Kinder werden Wasser aus freien, von Spendern finanzierten Reservoirs suchen. Ihr Vater beschreibt diese Bewegungen, Container in der Hand, in Al Arabi Al Jadid vom 3. November 2026. Oum Adel erzählt seinerseits, wie seine Familie zwischen kostenlosen Verteilungen und dem Kauf kleiner Mengen wechselt. Für diese Häuser wird die Versorgung täglich, abhängig von der Verfügbarkeit und dem verbleibenden Geld, erstattet.

Schlangen bilden sich um schnell geleerte Tanks herum. Nach der Sammlung ist es immer noch notwendig, Wasser in den Wohnungen durch die abfallenden Straßen zu tragen. Spenden reichen nicht immer aus, um diesen Kreislauf aufrechtzuerhalten. Die Lieferungen hängen auch von Diesel und Streckensicherheit ab. Abdallah al-Sharabi, Besitzer eines Tankwagens, erklärt, dass er seine Tätigkeit aus beiden Gründen in demselben Bericht von Fakhr al-Azab eingestellt hat.

Dialyse hängt auch von der Reise ins Krankenhaus ab

Für Patienten auf regelmäßige Behandlung, Zugang zu Straßen Bedingungen jeden Arzttermin. Maamoun Abdelwahad Naaman, der am 12. Oktober 2026 von Reuters in Taëz interviewt wurde, erklärte, dass er in der Stadt blieb, um seine Dialysesitzungen fortzusetzen. Ihm zufolge machten es die Kämpfe zu gefährlich, in sein Dorf Al-Kalabah zurückzukehren, gefolgt von einer neuen Reise in das Gesundheitszentrum. Die Krankheit zwang ihn, weg von zu Hause zu leben.

Im Al-Thawra-Krankenhaus meldete Youssef al-Zakari, der Leiter des Nierenzentrums, einen ernsthaften Versorgungsmangel. Er berichtete, dass er täglich etwa 120 Patienten erhielt, während eine von Aden erwartete Lieferung blockiert blieb. Katja Juric, die Programmmanagerin der Internationalen Organisation für Migration, beschrieb auch private Institutionen mit ausreichend Drogen und Finanzierung. Die Ankunft der Verwundeten erhöhte den Druck auf die Teams und die Fähigkeit, sie zu empfangen.

In seiner Überprüfung vom 11. Oktober 2026 identifizierte UNICEF 98 teilweise funktionale oder nicht funktionale Gesundheitseinrichtungen in Taez. Schwierigkeiten auf der südlichen Hauptversorgungsroute betrafen Institutionen wie ihre Patienten. Geräteknappheit und Bewegungshindernisse wurden kombiniert, mit dem Risiko, Behandlungen abzubrechen, die eine regelmäßige Überwachung erforderten.

Beschränkungen des Zugangs zum Kern der Entgelte

Human Rights Watch führt den Großteil der Versorgungskrise auf die Beschränkungen der Huthis zurück. Die am 29. Oktober veröffentlichte Umfrage basiert auf 15 Interviews. Zu den Befragten gehören Bewohner, Ärzte und Mitglieder der Zivilgesellschaft. Pflegekräfte beschreiben Mangel an Anästhetika und medizinische Versorgung sowie die Schwierigkeiten von Patienten mit chronischen Erkrankungen.

Am 21. Oktober beschuldigte ein Huthi-Sprecher die Regierungstruppen, die Straßen zu blockieren. Human Rights Watch stellt diese Version vor dem Hintergrund der Zeugenaussagen und Erkenntnisse der Vereinten Nationen in Frage. Am 22. Oktober beantragte Amnesty International die Wiedereröffnung der Hauptstraßen, einschließlich der Straße von Taëz nach Aden. Die Organisation ruft alle Parteien auf, unparteiische humanitäre Hilfe zu ermöglichen und die Zivilbevölkerung zu schützen.

Wasserversorgung wird zu einem Gesundheitsproblem

Kämpfe und Treibstoffknappheit bedrohen die von UNICEF unterstützten Wassersysteme in Taez. Am 20. Oktober schätzte die Agentur ihre Bevölkerung auf drei Millionen Menschen, darunter mindestens 1,6 Millionen Kinder. Sie warnte, dass der Abbau von Wasser und sanitären Einrichtungen das Risiko von Durchfallerkrankungen und Cholera erhöht. Diese Krankheiten können wiederum die Unterernährung von Kindern verschlimmern.

UNICEF berichtete, dass sie Diesel zur Aufrechterhaltung von Pump- und Notwasser- und Sanitärdiensten für mehr als 300.000 Menschen bereitstellt. Lokale humanitäre Akteure mobilisierten auch weiterhin ihre Reserven für Pumpen und Krankenhäuser, so die Pressekonferenz der Vereinten Nationen am 23. Oktober. Die Anfang November angekündigten Verteilungen setzen diese Bemühungen in einigen Vierteln fort. Ihre Kontinuität hängt von einer regelmäßigen Versorgung mit Wasser und Treibstoff ab, auf Straßen, die sowohl für die Rettung als auch für die Kranken zugänglich sind.

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