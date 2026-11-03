Palästinensische Gefangene: Familien fordern Neuigkeiten

In Gaza fordern Familien Nachrichten von palästinensischen Gefangenen. Eine Liste wurde an das IKRK geschickt, aber die Besuche müssen noch wiederhergestellt werden. Am 2. November wurden die humanitären Bemühungen in Genf fortgesetzt. Anfragen nach Familieninformationen und unabhängigem Zugang bleiben von den Vorwürfen der Gewalt in israelischen Gefängnissen getrennt.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Am 2. November forderten Familien palästinensischer Häftlinge Informationen von ihren Verwandten im IKRK-Hauptquartier in Gaza an. Ihre Mobilisierung kommt, nachdem Israel eine Liste von Namen an die humanitäre Organisation übermittelt hat. Die Wiederaufnahme der Besuche steht weiterhin im Mittelpunkt der humanitären Bemühungen, die am 2. November in Genf erneut erwähnt wurden.

An der Versammlung nahmen Angehörige von Gefangenen und Vertreter palästinensischer Bewegungen in West-Gaza-Stadt teil. Afnan al-Jazzar, Ehefrau des Häftlings Saif al-Jazzar, vertrat die dortigen Familien. Sie verurteilte die Unsicherheit über das Schicksal der Gefangenen und bezeichnete ihre Behandlung als kollektive Bestrafung.

Sie suchte nach Informationen über ihren Sohn Sobhi Abdelrahman. Nach seinen Aussagen aus der Presse war er fast zwei Jahre zuvor zum Essen gegangen und war nicht zurückgekehrt. Nachbarn erzählten ihm, dass israelische Soldaten ihn mit anderen jungen Männern verhaftet hätten. Sie behauptet, seitdem ohne Nachrichten gewesen zu sein.

Palästinensische Gefangene: Listen, aber keine Besuche

Am 25. Oktober bestätigte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, dass es kürzlich eine Liste israelischer Behörden erhalten habe. Ihre Teams hatten begonnen, Informationen an die betroffenen Familien zu übermitteln. Sprecher Gilad Grossman sagte jedoch, dass Israel die Wiederaufnahme von Gefängnisbesuchen noch nicht erlaubt habe. Die Bekanntgabe von Namen und der direkte Zugang zu Gefangenen sind daher zwei unterschiedliche Ansätze.

Am 2. November traf sich die Präsidentin des IKRK, Mirjana Spoljaric, in Genf mit dem palästinensischen Vertreter bei den Vereinten Nationen, Ibrahim Khraishi. Laut dem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur berichtete sie, dass jeden Tag Kontakte im Gange seien. Sie zielen darauf ab, den Zugang zu Gefangenen und Besuchen wiederherzustellen. Dieser Bericht kündigt daher ihre Wiederaufnahme nicht an.

Das IKRK hatte diese Unterscheidung bereits am 9. September hervorgehoben. An diesem Tag trafen sich seine Delegierten mit den Behörden einer israelischen Militäreinrichtung und besuchten einige seiner Einrichtungen. Sie hatten sich nicht getroffen oder hatten direkten kontakt mit einem insassen gehabt. Die Organisation stellte dieses technische Treffen als einen Schritt zur Wiederaufnahme ihrer Besuche vor, die seit Oktober 2023 unterbrochen worden waren.

Zur Verteidigung der Suspendierung hatte sich die israelische Regierung auf die Weigerung der Hamas berufen, dem IKRK Zugang zu den Geiseln in Gaza zu gewähren. Im Juni 2026 hob der israelische Oberste Gerichtshof das allgemeine Verbot von Besuchen und Informationsaustausch auf.

Familien bestreiten den Umfang der bereitgestellten Informationen

Das Palästinensische Zentrum für vermisste Personen und Opfer des Verschwindenlassens fand die Liste unvollständig. In seiner Erklärung vom 25. Oktober stellt der Verein fest, dass einige Familien erfahren haben, dass ihre Verwandten am Leben waren. Sie forderte die Übermittlung aller Namen und Orte der Haft, einschließlich derjenigen, die in militärischen Einrichtungen inhaftiert sind. Sie forderte auch eine internationale Untersuchung des Verschwindens, das sie den israelischen Streitkräften zuschrieb.

Die verfügbaren Bilanzen messen nicht alle die gleiche Realität. Am 6. Oktober schätzten palästinensische Institutionen zur Verteidigung von Gefangenen die Zahl der Gefangenen auf etwa 9.300. Dazu gehörten 3.101 Verwaltungshäftlinge, ohne Anklage oder Prozess. Der Bericht identifizierte separat rund 26.000 Festnahmen in der besetzten Westbank und Jerusalem seit Oktober 2023. Diese Kombination von Festnahmen stellt weder die noch inhaftierte Bevölkerung dar, noch stellt sie eine Aufzeichnung der Verschwundenen in Gaza dar.

Antrag auf Untersuchung des Gefängnisses Ramla

Am 1. November forderte die Arabische Liga eine unabhängige internationale Untersuchung der Gewalt, die sie in Ramlas Rakefet-Sektion anprangert. Sie behauptet, dass Häftlinge aus Gaza während wiederholter Interventionen verletzt und verbrannt wurden. Diese Position folgt auf Anschuldigungen, die am 27. Oktober vom Palästinensischen Gefangeneninformationsbüro veröffentlicht wurden. Die israelische Gefängnisverwaltung hatte die Vorwürfe der systematischen Misshandlung in einer am 7. September veröffentlichten Antwort zurückgewiesen. Diese Ablehnung ging daher den neuen Anklagen gegen Ramla voraus.

Die Datei hatte bereits einen spezifischen UN-Ansatz generiert. In einem Schreiben vom 18. März 2026 baten die Sonderberichterstatter Alice Jill Edwards und Morris Tidball-Binz um Erklärungen von Israel. Sie ersuchten unter anderem um Informationen über die Zustände im Abschnitt Rakefet, Todesfälle in Gewahrsam und Ermittlungen. Sie bestanden auf unabhängigen Inspektionen und der Wiederherstellung von Familienkontakten.

Die Arabische Liga fordert nun uneingeschränkten Zugang des IKRK und unabhängiger Beobachter zu Ramla. Sie forderte die Betreuung der Verwundeten und die Freilassung kranker Häftlinge.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews