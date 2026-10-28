Werden israelische Araber über Israels politisches Schicksal entscheiden?

Die israelischen Wahlen vom 27. Oktober 2026 stellen arabische Parteien in den Mittelpunkt des parlamentarischen Gleichgewichts. Mit etwa 55 Sitzen für Netanyahu, 49 für die Opposition und 15 zu 16 für die arabischen Parteien entstand keine Mehrheit. Diese Abgeordneten könnten die Schiedsrichter der nächsten israelischen Regierung werden.

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Bernard Raymond Jabre

Die Auszählung der israelischen Wahlen vom 27. Oktober 2026 verpflichtet uns bereits, das von den Umfragen gegebene Foto zu korrigieren.

Gestern Abend schien Israel fast perfekt in drei Blöcke unterteilt zu sein: etwa 51 Sitze für Benjamin Netanyahu und seine Verbündeten, 51 für die zionistische Opposition und 18 für die arabischen Parteien.

Heute Morgen, mit mehr als der Hälfte der Büros, ist das Bild anders. Teilergebnisse geben etwa 55 Sitze für den Netanyahu-Block, etwa 49 für die Opposition und 15 bis 16 für die arabischen Parteien.

Die Zahlen können sich noch entwickeln: Stimmen unter doppelten Umschlägen, insbesondere die des Militärs, werden später gezählt. Aber eines ist schon jetzt klar: Niemand hat die 61 Sitze, um eine Mehrheit in der Knesset zu haben.

Hier beginnt das Paradoxon.

Arabische Bürger machen etwa 21-22 Prozent der israelischen Bevölkerung aus. Jahrzehntelang war ihr demographisches Gewicht weit größer als ihr tatsächlicher Einfluss auf die Regierungsbildung. Nachsicht, politische Spaltungen und gegenseitige Ablehnung zwischen arabischen Parteien und zionistischen Parteien hielten sie weitgehend an der Peripherie der Macht.

Diesmal könnte ihre Abstimmung den politischen Ausgang der Wahl direkt beeinflussen.

Die Demonstration basiert auf einigen Zahlen:

120 abgeordnete.

61 zu regieren.

Netanjahu: etwa 55.

Zionistische Opposition: etwa 49.

Arabische Parteien: etwa 15 bis 16.

Netanyahu ist jetzt näher an der Mehrheit als die ersten Projektionen vorgeschlagen.

Aber 55 ist nicht 61.

Er vermisst immer noch sechs Abgeordnete.

Und bis diese sechs Abgeordneten gefunden sind, bleibt die Frage der arabischen Parteien im Mittelpunkt der Gleichung.

Nehmen wir die andere Seite. Eine zionistische Opposition um 49 Sitze kann offensichtlich nicht alleine regieren. Aber 49 plus 15 oder 16 arabische Abgeordnete produzieren theoretisch eine Mehrheit von 64 oder 65 Sitzen.

49 + 15 = 64.

49 + 16 = 65.

Die Arithmetik ist einfach. Politik ist viel weniger.

Die arabischen Parteien sind kein homogener Block. Mansour Abbas und die Gemeinsame Liste haben unterschiedliche Strategien. Netanyahu schließt eine Allianz mit ihnen aus. Und mehrere Komponenten der zionistischen Opposition haben selbst einer Koalition, die von arabischen Parteien abhängig ist, starke Grenzen gesetzt.

Aber genau das macht ihre Position interessant.

Um die Macht zu beeinflussen, müssen sie nicht unbedingt in die Regierung eintreten.

Sie können eine Koalition von außen unterstützen. Sie können eine Enthaltung aushandeln. Sie können bei bestimmten wichtigen Abstimmungen abstimmen. Sie können auch verhindern, dass eine negative Koalition eine stabile Mehrheit hat.

Mit anderen Worten, sie können die Macht beeinflussen, ohne notwendigerweise direkt Macht auszuüben.

Der Präzedenzfall existiert bereits.

Bis 2021 hatte Mansour Abbas eine historische Grenze überschritten, als er an der Bennett-Lapid-Koalition teilnahm. Zum ersten Mal wurde eine unabhängige arabische Partei Partner einer israelischen Regierungskoalition.

Was damals außergewöhnlich war, könnte schließlich zu einem strukturellen Merkmal der israelischen Politik werden.

Denn das Phänomen geht über diese Wahl hinaus.

Je mehr die israelisch-jüdische Stimme zwischen mehreren Parteien und mehreren Blöcken zersplittert ist, die nicht in der Lage sind, allein die Mehrheit zu erreichen, desto mehr nimmt das relative Gewicht der arabischen Abgeordneten zu.

Es ist ein parlamentarischer Mechanismus.

In einer Knesset, in der ein Block 70 Sitze hat, bestimmen 15 arabische Abgeordnete nicht, wer regiert.

In einer Knesset, in der der erste Block 55 und der zweite 49 hat, werden dieselben Abgeordneten potenziell entscheidend.

Sie sind nicht zur Mehrheit geworden.

Es sind die anderen, die es nicht sind.

Und hier kann sich das demografische Gewicht in politische Macht verwandeln.

Israelische Araber wählen, zahlen ihre Steuern, arbeiten in den Unternehmen, Universitäten und Krankenhäusern des Landes, wählen ihre Abgeordneten und leben täglich in den gleichen Fragen der öffentlichen Dienstleistungen, des Wohnens, der Sicherheit und der Infrastruktur wie andere Bürger.

Ihr parlamentarisches Gewicht kann daher zu einem sehr konkreten Verhandlungsinstrument werden: kommunale Haushalte, Kriminalitätsbekämpfung, Schulen, Straßen, Wohnen, Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung.

Die Argumentation wird fast vertraglich:

Sie brauchen unsere Abgeordneten, um zu regieren.

Wir brauchen den Staat, um unseren Anteil an Budgets, Infrastruktur und öffentlichen Dienstleistungen zu bekommen.

So wird eine demographische Minderheit zu einer zentralen Minderheit.

Die aktuelle Nachzählung bietet jedoch eine wesentliche Nuance zu dieser These.

Wenn der Netanjahu-Block auf 61 Sitze steigen würde, bräuchte er keine externe Unterstützung mehr. Die Rolle des Schiedsrichters arabischer Parteien würde sofort verschwinden.

Aber wenn es bei 55 Sitzen bleibt, bleibt die ganze Frage: Wo können die sechs fehlenden Abgeordneten gefunden werden?

Und wenn die Opposition eine alternative Mehrheit bilden will, wird auch sie eine Frage beantworten müssen, die einige der israelischen Politik seit langem vermeiden wollen: Kann sie ohne jede Form der Zusammenarbeit mit Vertretern von etwa einem Fünftel der Bevölkerung regieren?

Vielleicht ist dies das eigentliche Problem, das durch diese Wahl aufgeworfen wurde.

Lange Zeit könnten wir fragen:

Was wird die jüdische Mehrheit ihrer arabischen Minderheit tun?

Eine zweite Frage muss nun hinzugefügt werden:

Was kann eine jüdische Mehrheit nicht mehr ohne sie tun?

Die endgültigen Ergebnisse werden zeigen, ob dieses Problem sofort zum Thema der nächsten Regierung wird oder ob es abgelehnt wird.

Aber der politische Wandel ist bereits sichtbar: Je mehr sich Israel in ähnliche Gewaltblöcke aufteilt, desto mehr können seine arabischen Bürger ein Schiedsrecht über ihr parlamentarisches Gewicht erlangen.

Die 22 Prozent regieren Israel nicht.

Aber wenn niemand 61 Sitze erreicht, können sie helfen, zu bestimmen, wer ihn regieren kann.

Unter einer Bedingung jedoch, dass die jüdischen Parteien selbst gespalten bleiben.

Denn eine große Koalition oder eine Neuzusammensetzung zwischen jüdischen Parteien könnte immer die arabischen Parteien umgehen und ihnen diese Willkür nehmen.

Das wäre dann das andere Paradoxon dieser Wahl: Die israelischen Araber könnten den Schlüssel zur Macht haben, solange die jüdischen Parteien nicht miteinander auskommen.

Bernard Raymond Jabre

Hinweis: Artikel aktualisiert am 28. Oktober 2026 basierend auf Teilergebnissen. Die Zählung ist nicht endgültig und die Sitzverteilung kann sich noch weiterentwickeln.

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