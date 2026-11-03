In Cherson berichten die ukrainischen Behörden von weiteren Angriffen nach dem lokalen Waffenstillstand von Olechky. Die Staatsanwaltschaft kündigte am 2. November bei mehreren Vorfällen sieben Verletzungen an. Die Evakuierungen halfen, Hunderte von Menschen zu retten. Die Vorwürfe der militärischen Bewegungen während dieser Pause bleiben von mehreren betroffenen Beamten bestritten.

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Die ukrainischen Behörden berichteten über weitere russische Angriffe in Cherson am Montag, den 2. November 2026, nach dem Ende des lokalen humanitären Waffenstillstands in Olechky. Die Staatsanwaltschaft der Region verzeichnete sieben Verletzungen in einer Reihe von Vorfällen, in einem Bericht, der um 17.30 Uhr gestoppt wurde. Diese begrenzte Pause ermöglichte Evakuierungen und Hilfslieferungen.

Sieben Verletzte im Bericht der Anklage

Laut der von Ukrinform am 2. November zitierten Regionalstaatsanwaltschaft wurden fünf Einwohner von Kherson und ein Einwohner von Oleksandrivka durch Drohnen verletzt. Ein anderer Zivilist erlitt eine Blitzverletzung während der Detonation eines Sprengsatzes. Diese sieben Personen sind daher nicht das Ergebnis eines einzigen Streiks. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen angekündigt.

Eine medizinische Einrichtung im Zentrum von Kherson war ebenfalls betroffen. Yaroslav Chanko, Leiter der städtischen Militärverwaltung, fand den Drohnenangriff bei etwa 0740 Stunden. Nach seinen von Ukrinform am 2. November gemeldeten Aussagen wurden mehrere Räume, Fenster und Innentüren beschädigt. Keine Verletzungen wurden in seinem ersten Bericht über das Gebäude berichtet.

Am Morgen des 3. November berichtete Ukrinform einen weiteren Bericht von Gouverneur Oleksandr Prokudine: In den letzten 24 Stunden waren sieben Menschen in der Gegend verletzt worden. Diese Zahl wird nicht in das am Vortag angekündigte Protokoll der Staatsanwaltschaft aufgenommen.

Ein lokaler Waffenstillstand wurde am 1. November abgeschlossen

Am 1. November kündigte die Regionalverwaltung von Kherson das Ende des vorübergehenden Waffenstillstands um 2259 Stunden an. Die Pause betraf die humanitäre Mission von Olechky. Es stellte keine Einstellung der Kämpfe an der gesamten ukrainischen Front dar.

Nach der von der Ukrainska Prawda am 2. November veröffentlichten Chronologie hatte der Waffenstillstand am 27. Oktober um 3:00 Uhr Kiewer Zeit begonnen. Olechky liegt am linken Ufer des Dnjepr, unter russischer Besatzung. Kherson, auf der anderen Bank gelegen, bleibt unter ukrainischer Kontrolle.

Reuters berichtete am 2. November, dass laut Melania Trump fast 800 Menschen aus Olechky evakuiert worden seien. Einwohner schlossen sich der Ukraine durch Russland und Weißrussland an. Der ukrainische Vermittler Dmytro Lubinets spezifizierte jedoch nicht die Verteilung der Evakuierten zwischen den von Kiew und Moskau kontrollierten Gebieten. Diese Zahl sollte daher nicht als die Zahl der Rückkehrer in das ukrainische Hoheitsgebiet angegeben werden.

Umstrittene Militärvorwürfe

Laut Reuters beschuldigten die ukrainischen Mitarbeiter am 2. November die russische Armee, ihre Positionen während der Pause zu stärken. Dmitri Peskov, Sprecher des Kreml, sagte, er habe keine genauen Informationen über diese Bewegungen. Er ging davon aus, dass die Ukraine auch ihre Positionen neu organisiert habe.

Auf einer Pressekonferenz, die von der ukrainischen Prawda am 2. November berichtet wurde, brachte Dmytro Loubinets eine wichtige Reserve. Ihm zufolge wurden russische Fahrzeuge, die auf einigen Bildern gezeigt wurden, unter ukrainischer Aufsicht zur Minenräumung eingesetzt. Er erklärte, die Verpflichtungen seien erfüllt worden. Diese widersprüchlichen Aussagen erlauben keine unabhängige Bewertung der militärischen Bewegungen während des Waffenstillstands.

Reuters berichtete auch am 2. November, dass die ukrainischen und russischen Vermittler Melania Trump für neue humanitäre Operationen bitten wollten. Dieser Wille zur Zusammenarbeit ist es nicht wert, einen neuen Waffenstillstand anzukündigen.

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