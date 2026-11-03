Iran: Atomdoktrin in der Debatte

Im Iran behauptet Mohsen Rezai, dass keine neue offizielle Entscheidung die Nukleardoktrin verändert. Manouchehr Mottaki plädiert dafür, den Beitritt zum Nichtverbreitungsvertrag unter der Autorität des Leitfadens zu überprüfen. Ihre Erklärungen vom 31. Oktober und 1. November geben Aufschluss über eine gesonderte politische Debatte über ein förmliches Verfahren zur Rücknahme des Vertrags.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die iranische Atomdoktrin wirft Forderungen nach Revision auf, aber Mohsen Rezai behauptet, dass keine neue offizielle Entscheidung getroffen wurde. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates sprach im öffentlichen Fernsehen. Press TV berichtet am 31. Oktober 2026.

In seiner Ausgabe vom 2. November 2026 berichtet Mehr über die Worte des ehemaligen Ministers und Stellvertreters Manouchehr Mottaki. Am Vortag forderte er eine Überprüfung des Beitritts zum Atomwaffensperrvertrag. Er verwies die Entscheidung an den Guide zurück.

Rezai bestätigt Debatte über Atomdoktrin

Der iranische Beamte verwies auf eine Diskussion über die Politik, die im Falle einer Wiederaufnahme des Krieges verfolgt werden soll. Gleichzeitig betonte er das Fehlen einer neuen Regierungsentscheidung. Er erinnerte auch daran, dass der Iran Mitglied des NVV blieb und beabsichtigte, seine Rechte in möglichen Nukleargesprächen durchzusetzen.

Mottaki fordert eine Überprüfung des Beitritts zum NVV

Mottaki, Mitglied des Parlamentarischen Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik, sprach am Sonntagabend, dem 1. November. Er war der Ansicht, dass der Iran von seiner Mitgliedschaft wenig profitiert habe.

Seiner Ansicht nach würden die Abgeordneten einstimmig einer Überprüfung zustimmen, wenn die Behörden dies verlangen würden. Diese Perspektive bleibt seine Einschätzung einer zukünftigen Abstimmung. Seine Intervention verteidigt eine politische Orientierung und stellt sie unter die Autorität des Leitfadens, der als endgültiger Entscheidungsträger präsentiert wird.

Eine parlamentarische Initiative im September angekündigt

Die Debatte über den Vertrag ging diesen Interventionen bereits voraus. Press TV berichtete über diese Initiative am 20. September 2026. Der Abgeordnete Hossein-Ali Haji Deligani hatte die Einreichung eines Entwurfs für einen Rückzug im Parlamentsbüro angekündigt. Er beantragte eine dreifache Notfallüberprüfung.

Zu dieser Zeit wartete der Text laut dem Abgeordneten auf die Zustimmung des Sprechers Mohammad Bagher Ghalibaf. Die Vereinbarung sollte eine Debatte in einer offenen Sitzung ermöglichen. Es wurde also über die Einreichung und den Antrag auf Aufnahme in die Tagesordnung berichtet.

Internationales Verfahren für den Austritt aus dem Vertrag

Eine parlamentarische Berufung oder Doktrinerklärung fällt somit nicht in den Geltungsbereich der im Vertrag vorgesehenen internationalen Notifizierung. Das Verfahren betrifft die rechtlichen Verpflichtungen eines Staates. Sie selbst demonstriert nicht die Herstellung oder den Besitz einer Atomwaffe.

Der Austritt aus dem NVV leitet ein internationales Verfahren ein. Artikel X sieht ein Widerrufsrecht für außergewöhnliche Ereignisse im Zusammenhang mit dem Vertrag vor. Der Staat muss bedenken, dass sie seine obersten Interessen untergraben.

Der von den Vereinten Nationen veröffentlichte Vertragstext erfordert dann eine Mitteilung über den Austritt. Die anderen Vertragsstaaten und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sind die Adressaten. Diese Benachrichtigung muss drei Monate im Voraus erfolgen und die geltend gemachten Ereignisse angeben.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews