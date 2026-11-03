Florida stimmt über eine Zunahme der Landbefreiung von Hauptwohnsitzen ab. Das Projekt schließt Schulgebühren aus und bleibt stimmberechtigt. Miami-Dade erwartet reduzierte Einnahmen für seine lokalen Dienstleistungen. Die Einsparungen würden von Wohnraum, Tarifen und Haushaltsentscheidungen abhängen, die nach einer möglichen Annahme des Textes getroffen werden.

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Am 3. November 2026 stimmten die Wähler in Florida für Änderungsantrag 3, der die Befreiung von Hauptwohnsitzen erhöhen würde. In Miami-Dade erwarten die Behörden einen deutlichen Rückgang der lokalen Dienstleistungseinnahmen. Der Text bleibt Gegenstand der Abstimmung: Er schafft nicht automatisch jede Vermögenssteuer ab.

Laut dem Hillsborough County Perceptor, der am 3. November konsultiert wurde, muss der Vorschlag mindestens 60% der landesweiten Stimmen erhalten. Seine mögliche Annahme hätte keine Auswirkungen auf die bis 2026 fälligen Steuern. Die erste Frist wäre der 1. Januar 2027.

Erweiterte Befreiung ohne Schulgebühren

Die offizielle Abstimmung in Miami-Dade für die Wahlen am 3. November sah eine Befreiung von 150.000 US-Dollar im Jahr 2027 und 250.000 US-Dollar im Jahr 2028 für Nicht-Schulgebühren vor. Dies ist ein Bruchteil des Wertes der Immobilie von der Steuer befreit, keine Zahlung an den Eigentümer. Die Inflationsindexierung würde folgen.

Diese Maßnahme gilt für Wohnungen, die für den Status eines ständigen Hauptwohnsitzes in Betracht kommen, bekannt als « Homestead ». Sie gilt nicht für Zweitwohnsitze und Mietwohnungen.

Das Bulletin unterscheidet auch Personen, die zum 31. Dezember 2026 nicht in Florida wohnen. Sobald sie förderfähig sind, würden sie von der bestehenden Befreiung und dann von dem erhöhten Betrag ab ihrem fünften Jahr der Befreiung profitieren, innerhalb der Grenzen, die die Bundesverfassung zulässt.

Miami-Dade gibt die Haushaltsfolgen an

In seiner offiziellen Präsentation, die am 3. November konsultiert wurde, schätzt Miami-Dade County, dass es ab Oktober 2027 385,8 Millionen Dollar weniger Landeinnahmen und ab Oktober 2028 696,7 Millionen Dollar erhalten würde. Diese Projektionen bedeuten die Annahme des Textes und die Beibehaltung der aktuellen Sätze.

Die zweite Zahl stellt einen jährlichen Rückgang nach der Umsetzung der 250.000 $ Befreiung. Es fügt nicht zum ersten hinzu, um einen jährlichen Verlust zu berechnen. Diese Beträge betreffen diese Grafschaft, nicht ganz Florida.

Landeinnahmen umfassen die Finanzierung von Feuerwehrleuten, Bibliotheken, Parks, Transport und Dienstleistungen für ältere Menschen. Der geschätzte Gewinnverlust ist keine Liste bereits beschlossener Kürzungen. Seine Wirkung auf die Bewohner würde von zukünftigen Haushaltsschiedsverfahren abhängen.

Rechnungen würden je nach Wohnraum unterschiedlich bleiben

Der Sammler von Hillsborough wies darauf hin, dass die Einnahmen je nach Steuerwert, Befreiungen und lokalen Sätzen variieren würden. Die getrennten Immobilienwertgebühren, insbesondere für Abfall oder Regenwasser, würden bleiben. Eine verstärkte Befreiung würde daher keine Rechnungen entfernen.

Die Parlamentsentschließung CS/HJR 1F sieht auch eine Senkung der jährlichen Obergrenze für die Bewertung bestimmter anderer Immobilien als Hauptwohnsitze von 10% auf 5% vor, ohne Schulgebühren. Dies könnte Mietwohnungen und Geschäftsräume umfassen. Es begrenzt eine Steuerbemessung, nicht eine Erhöhung eines vom Eigentümer geforderten Betrags.

Gemeinschaften würden Entscheidungen behalten

Das parlamentarische System sieht ein Verfahren vor, das es den Landkreisen und Gemeinden ermöglicht, die Befreiung für ihre jeweiligen Abgaben bis zum Gesamtwert zu verlängern. Sonderbezirke hätten eine vergleichbare Möglichkeit, vorbehaltlich eines Referendums.

Das Bulletin regelt auch die Verwendung von Landeinnahmen, während lokale Beamte andere Ausgaben genehmigen können, wenn das staatliche Gesetz sie nicht verbietet. Dies bedeutet nicht ein automatisches Verbot aller nicht aufgeführten Dienste. Der Ausgang der Wahlen und die nachfolgenden Entscheidungen werden den wirksamen Umfang der Reform bestimmen.

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