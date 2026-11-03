Bulgarien: Sieg von Iliana Iotova offiziell verkündet

Die bulgarische Wahlkommission verkündet den Sieg von Iliana Iotova und Kiril Valchev in der zweiten Präsidentschaftsrunde. Ihr Tandem erhielt 57,6% der Stimmen. Bereits seit Januar verteidigt Iotova ein diplomatisches Ergebnis in der Ukraine und stellt die Sicherheit des Schwarzen Meeres zu seinen diplomatischen und sicherheitspolitischen Prioritäten.

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Am 3. November 2026 verkündete die bulgarische Zentrale Wahlkommission den Sieg von Iliana Iotova und Kiril Valchev. Das Tandem gewann die zweite Präsidentschaftsrunde am 1. November. Iotova hat die Präsidentschaft bereits seit Januar, nach dem Rücktritt von Rumen Radev.

Ein Sieg jetzt verkündet

Der Beschluss Nr. 441 der Zentralen Wahlkommission legt die endgültigen Ergebnisse der Wahl fest. Iotova und Valchev erhielten 1.093.852 Stimmen, gegen 750.251 für Andrei Gyurov und Georgi Kandev. Die Option, keinen Kandidaten zu unterstützen, beträgt 56.080 Stimmen.

Das offizielle Portal der zweiten Runde zugeteilt 57,566% bzw. 39,483% auf die beiden Tandems. Diese Prozentsätze beinhalten die Option « kein Kandidat », die 2,951% der in dieser Zuteilung verzeichneten Stimmen darstellt. Die Punktzahl von Iotova beträgt somit 57,6%.

Die Proklamation vom 3. November geht über das Stadium der Wahlschätzungen und die vollständige regionale Zählung hinaus, die am Vortag veröffentlicht wurde. Die Kommission erklärt Iotova zum Präsidenten und Valchev zum Vizepräsidenten. Sie sieht die Veröffentlichung ihrer Entscheidung im bulgarischen Amtsblatt vor.

Staatsoberhaupt bereits seit Januar

Dieser Sieg entspricht nicht einer sofortigen ersten Übernahme von Aufgaben. Nach seiner offiziellen Biographie, die am 23. Januar 2026 veröffentlicht wurde, wurde Iotova an diesem Tag Staatsoberhaupt. Das Verfassungsgericht beendete dann die Befugnisse von Rumen Radev nach seinem Rücktritt.

Sie wurde im November 2016 neben Radev zur Vizepräsidentin gewählt und 2021 wiedergewählt. Als ehemalige Journalistin im öffentlichen Fernsehen arbeitete sie dann in der Bulgarischen Sozialistischen Partei. Von 2005 bis 2007 war sie auch im Europäischen Parlament tätig. Sein Weg verbindet somit parlamentarische Verantwortung und die Ausübung von Präsidentschaftsfunktionen.

Sicherheit im Schwarzen Meer im Zentrum seiner Positionen

In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung vom 23. September 2026, die von der Präsidentschaft veröffentlicht wurde, verteidigte Iotova ein diplomatisches Ergebnis des Krieges in der Ukraine. Sie forderte eine Verlagerung des Konflikts auf politisches Terrain und Verhandlungen mit Garantien.

Es stellte auch die Sicherheit des Schwarzen Meeres zu seinen Prioritäten. Der Vorsitz verwies auf eine bulgarische Initiative, um eine Einigung mit den Ländern der Region und den interessierten Parteien zu erzielen. Erklärtes Ziel war der Schutz der Freiheit und Sicherheit der Schifffahrt. Diese Leitlinien fallen in ihre öffentlichen Positionen; Das Wahlergebnis allein ist kein diplomatisches Abkommen.

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