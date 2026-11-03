Syrien plant, mehr als fünf Millionen kommerzielle Dokumente zu digitalisieren. Das Programm muss Geschäftsprozesse vereinfachen. Ein gesondertes Abkommen betrifft Grundbuchregister in fünf Gouvernements. Beide Projekte haben getrennte Budgets und bleiben in der angekündigten Zielphase, ohne dass ein öffentlicher Leistungsbericht verfügbar ist.

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Syrien plant, mehr als fünf Millionen historische Geschäftsdokumente zu digitalisieren. Laut SANA vom 1. November 2026 ist dieser Band in dem Plan zur Modernisierung ihrer Registrierung enthalten. Dies ist ein angekündigtes Ziel, keine bereits verarbeiteten Dateien.

Das Programm umfasst das Ministerium für Industrie, Binnenhandel und Verbraucherschutz, das US-Außenministerium und Creative Associates International. Das angekündigte Budget beträgt 1 Million US-Dollar für bis zu sechs Monate.

Kommerzielle Fernansätze

Das System bietet ein Rechenzentrum, eine Plattform zur Fernregistrierung von Unternehmen und Agenturen sowie die Verbindung von vierzehn Richtungen. Es zielt auf 500.000 Investoren und Unternehmen ab. Diese Zahl der potenziellen Begünstigten unterscheidet sich vom Umfang der Archive.

In einem Versand vom 3. November 2026 liefert SANA technische Präzision. Mohammad Hamish, Head of Creative in Syria, erklärt, dass das Projekt auf der bestehenden Registrierungsplattform für lokale Unternehmen aufbauen wird. Die Arbeit muss daher auch die derzeitigen Verfahren überprüfen und vereinfachen.

Dienstleistungen für ausländische Unternehmen, deren Niederlassungen und Agenturen müssen verbessert werden. Die Schulung muss die Beamten darauf vorbereiten, das System zu verwalten, zu betreiben und zu warten. Diese Details beschreiben die geplanten Arbeiten. Sie stellen keine Provisionsbilanz dar.

Ein separates Landabkommen

Ein weiteres Projekt betrifft Immobilienregister. SANA vom 2. November 2026 berichtet über die Unterzeichnung eines Protokolls zwischen dem Ministerium für lokale Verwaltung und Umwelt und Kreativ. Das US-Außenministerium stellt die angekündigte Finanzierung zur Verfügung.

Sein $ 2 Millionen Umschlag soll fünf Archivierungszentren ausstatten. Geplant sind sie in Damaskus, Aleppo, Deir ez-Zor, Hama und den Gouvernements Raqqa. Auch in Damaskus muss ein Rechenzentrum eingerichtet werden.

Minister Mohammad Anjarani erwähnte etwa sechs Monate Hinrichtung und den Beginn der Arbeit in der nächsten Phase. Spezialisierte Teams und lokales Training sind geplant. Die Abteilung stellt dieses Projekt als ersten Schritt vor, dem weitere Projekte folgen sollen.

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