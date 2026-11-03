Armut: LAU schafft MARSAD-Observatorium

Die LAU hat MARSAD, ein Observatorium, das sich der Armut, Ungleichheit und Entwicklung des arabischen Maschrik widmet. Der Start erfolgte im akademischen Kalender vom 30. Oktober 2026 in Beirut. Diese Initiative bringt libanesische und ausländische Ökonomen zusammen, um Forschung und öffentliche Entscheidungen zusammenzubringen. Sein Programm verbindet das Studium des Lebensstandards mit dem des Zugangs zu Bildung und Beschäftigung. Stattdessen illustrieren bestehende Arbeiten Messschwierigkeiten: Alte Daten, teilweise abgedeckte Gebiete und unvollständige Einnahmen erfordern sorgfältige Vergleiche und explizite Methoden.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Libanesisch-Amerikanische Universität hat ein Observatorium für Armut, Ungleichheit und Entwicklung im arabischen Mashreq. MARSAD, geführt von seiner Wirtschaftsabteilung, will Forschung und öffentliche Entscheidungen verbinden. Sein Start, auf dem akademischen Kalender vom 30. Oktober 2026 in Beirut, findet in einem Land statt, in dem Armutszahlen nach wie vor schwer zu vergleichen sind. Die verfügbaren Daten beschreiben verschiedene Jahre, Populationen und Methoden.

MARSAD bedeutet « Überwachung der arabischen regionalen sozioökonomischen Fortschritte und Disparitäten ». Die Struktur hängt von der Adnan Kassar School of Business der LAU ab. Es bringt libanesische und ausländische Ökonomen zusammen, um ein Ziel zu erreichen: Analysen zu erstellen, die für die Entwicklungspolitik nützlich sind. Sein Feld deckt den arabischen Mashreq ab, über den libanesischen Fall hinaus.

Die Beobachtungsstelle beabsichtigt, die Forschung zu Einkommen, Lebensbedingungen und sozialen Ungleichheiten auszubauen. Sein Programm basiert auf der Schnittstelle der Disziplinen und dem Vergleich der Länder der Mashrek.

MARSAD betrachtet Armut und Chancenlücken

Das Startprogramm konzentriert sich auf Armut, Ungleichheit und wirtschaftliche Entwicklung. Es verbindet die Messung des Lebensstandards mit den Bedingungen für den Zugang zu Bildung, Beschäftigung und Sozialschutz.

Insbesondere kündigt die Zeitung eine Intervention von Ragui Assaad von der University of Minnesota zu sozialen Ungleichheiten in Hochschulbildung und Beschäftigung an. Es enthält auch eine Präsentation von Francisco Ferreira von der London School of Economics über die Entwicklung der Einkommensungleichheit. Diese Interventionen stellen den Zugang zu Studien und Arbeit in den Mittelpunkt des Programms.

Eine Sitzung über Armut umfasst Walid Marrouch, Ökonom an der LAU, und Hania Sholkamy, Anthropologin an der American University in Kairo. Eine andere betrifft die Ungleichheit mit Ghassan Dibeh und Fawwaz Traboulsi. Schließlich befasst sich das Programm mit den Entwicklungsmodellen und der Fragmentierung der Mashrek.

Diese Arbeit unterscheidet zwei verwandte Probleme. Die Messung der Armut ermöglicht es, Haushalte zu identifizieren, denen es an Ressourcen mangelt. Die Untersuchung von Ungleichheiten hilft, die Verteilung von Einkommen und Möglichkeiten zu verstehen, zu studieren oder zu arbeiten. Nationale Durchschnittswerte können große Unterschiede zwischen Haushalten maskieren.

44 Prozent Armut in den untersuchten Gebieten im Jahr 2022

Der im Mai 2024 veröffentlichte Weltbank-Bericht verdeutlicht die Bedeutung des Perimeters. Seine Erhebung umfasst die Akkar, Beirut, Bekaa, Nordlibanon und den größten Teil des Libanon. Es misst eine monetäre Armut von 44 Prozent im Jahr 2022 in den untersuchten Bereichen. Von den einzigen libanesischen Staatsangehörigen in den gleichen Gebieten sind etwa 33 Prozent Libanesen.

Indikator Ergebnis Zeitraum und Abdeckung Geldarmut, untersuchte Gesamtbevölkerung 44 % 2022, fünf gouvernements, die von der erhebung abgedeckt sind Geldarmut, Libanesen Etwa 33% 2022, gleiche gebiete

Der Unterschied liegt in der gewählten Bevölkerung: alle Bewohner studierten im ersten Fall, der einzige Libanese im zweiten. Diese Ergebnisse dokumentieren die Situation von 2022 in den abgedeckten Bereichen vor den nachfolgenden Krisen.

Rekonstruieren Sie Ihr Einkommen, während Sie Grenzen setzen

Drei Gründungsmitglieder von MARSAD haben bereits an diesen Herausforderungen gearbeitet. Paul Makdissi, Walid Marrouch und Myra Yazbeck veröffentlichten eine methodische Studie zur Armutsmessung. Sie nutzt Arab Barometer-Umfragen, um die Veränderungen des Lebensstandards zwischen 2016 und 2021-2022 zu analysieren.

Das Problem ist konkret. Einige Leute berichten von Einkommen in einer Band und nicht in einem bestimmten Betrag. Andere reagieren nicht. Die Forscher rekonstruieren Verteilungen, die mit den verfügbaren Antworten kompatibel sind, und testen dann mehrere Annahmen über fehlende Informationen.

Ihre Arbeit bestätigt eine scharfe Verschlechterung nach der Krise. Es umreißt auch Einschränkungen: das Fehlen vollständiger Daten über die Haushaltsgröße in bestimmten Wellen und eine mögliche Unterberichterstattung über erhaltene Transfers. Die Schätzungen hängen daher von den Annahmen ab, die zur Rekonstruktion der fehlenden Informationen verwendet werden.

In der Präsentation dieser Forschung betont die LAU ihre komplementäre Rolle. Diese Methoden können Intervalle zwischen den Erhebungen schließen. Ihre Genauigkeit profitiert vom regelmäßigen Zugang zu Einkommens- und Ausgabendaten der Haushalte.

Ein Team und Publikationen folgen

Das Observatorium umfasst Ghassan Dibeh, Ali Fakih, Jamal Haidar und Walid Marrouch von der LAU. Paul Makdissi und Myra Yazbeck von der University of Ottawa und Mohamad Khaled von der University of Queensland gehörten zu ihren Gründern.

MARSAD bietet auch einen Kurs für junge Forscher, Doktoranden und neue Absolventen. Die vorgeschlagenen Kooperationen umfassen gemeinsame Forschung und Ländervergleiche. Die angekündigten Formate reichen von Forschungsartikeln bis hin zu Datennotizen und Dokumenten für Entscheidungsträger.

Der Zeitplan für die ersten von MARSAD erstellten Statistiken muss noch festgelegt werden. Zukünftige Veröffentlichungen werden die ausgewählten Indikatoren und ihre Häufigkeit der Aktualisierung detailliert beschreiben.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews