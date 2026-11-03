US-Landwirte: Beihilfen gegen Dieselkosten

US-Agrarhilfe in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar könnte einen Großteil des Treibstoffzuschlags ausgleichen, so die Kansas City Fed. Die Zahlungen werden jedoch von der Skala nach Kultur abhängen. Die Ausgaben zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben sind nach wie vor ungleich, während Düngemittel den Erzeugerhaushalt zusätzlich unter Druck setzen.

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Die von Washington angekündigten 8 Milliarden Dollar zur Unterstützung der Landwirte könnten einen Großteil der gestiegenen Kraftstoffausgaben im Jahr 2026 decken. Diese Schätzung, die am 2. November von der Kansas City Federal Reserve veröffentlicht wurde, deckt das gesamte Gebiet ab.

Ein Umschlag im Vergleich zu den Ausgaben des Sektors

In seiner Notiz vergleicht der Ökonom Ty Kreitman das Harvest Fuel Relief-Programm mit den landwirtschaftlichen Kosten des Vorjahres. Dies entspricht einer Erhöhung der gesamten Kraftstoff- und Ölausgaben um 50 % oder allein um 80 % der Dieselausgaben. Diese Prozentsätze messen die Größe des Umschlags: Dies sind keine Erstattungssätze, die den Herstellern versprochen werden.

Die Fed berichtet, dass die Dieselpreise im Oktober etwa 75% höher waren als im Vorjahr. Sie ist daher der Auffassung, dass die Beihilfe einen erheblichen Teil der Mehrkosten absorbieren könnte.

Eine Berechnung basierend auf modellierten Verlusten

Das US-Landwirtschaftsministerium, USDA, kündigte das Programm am 19. Oktober 2026 mit Donald Trump und der Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins an. Die Farm Service Agency muss diese außergewöhnlichen Zahlungen verwalten, die unter der Commodity Credit Corporation autorisiert sind.

Nach dieser Pressemitteilung werden bei der Berechnung die gemeldeten Aussaatflächen, Schätzungen der Produktionskosten und der nationalen Erträge sowie Referenzpreise zugrunde gelegt. Es muss einen Teil der modellierten Verluste der Saison 2026 decken. Das Gerät ist daher nicht auf die Erstattung einzelner Dieselrechnungen beschränkt.

USDA plant, die kulturbasierten Skalen unter Titel I der Agrargesetzgebung im November zu veröffentlichen. Für andere beihilfefähige Produktionen ist zu einem späteren Zeitpunkt ein gesondertes Verfahren festzulegen. Der angekündigte Betrag reicht noch nicht aus, um die einem bestimmten Betrieb gewährte Unterstützung zu beziffern.

Düngemittel tragen auch zur Rechnung bei

In seiner Prognose vom 3. September 2026 schätzte die Wirtschaftsforschungsabteilung des USDA die Ausgaben für die landwirtschaftliche Produktion auf 492,8 Milliarden US-Dollar für das Jahr, ein Anstieg des aktuellen Wertes um 4,5 Prozent. Kraftstoffe und Öle wurden erwartet, dass $ 4,8 Milliarden in zusätzliche Ausgaben darstellen. Düngemittel, Kalk und Änderungen fügten 5,3 Milliarden hinzu. Dies sind Projektionen vor der Ankündigung von Harvest Fuel Relief und keine Bilanz der tatsächlichen Ausgaben.

Die Unterschiede zwischen den Kulturen sind signifikant. Eine Analyse, die am 6. Oktober von der Landwirtschaftsabteilung der Universität Arkansas veröffentlicht wurde, schätzt die zusätzlichen Kosten für Diesel und Tagegelder für fünf Feldfrüchte im Staat auf 343,18 Millionen Dollar. Die Autoren verbinden diese Spannungen mit den Störungen der Schifffahrt im Nahen Osten.

Ihre Schätzung vergleicht die beobachteten Preise mit den ursprünglichen Haushaltsannahmen. Es führt zu einem zusätzlichen $ 119 pro Acre für Reis, verglichen mit etwa $ 34 pro Acre für Sojabohnen. Die Berechnung schreibt keine trockene Ladung Soja oder Erdnüssen, zwei Hülsenfrüchten, zu. Diese Ergebnisse betreffen Arkansas und können nicht auf alle amerikanischen Farmen ausgedehnt werden. Sie zeigen, warum erhebliche Beihilfen auf nationaler Ebene die Belastung der Erzeuger sehr unterschiedlich verringern können.

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