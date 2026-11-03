Furies : Rami Kodeih tritt in Marrakesch an

Furies von Rami Kodeih war einer von vierzehn Filmen, die vom 20. bis 28. November 2026 beim Internationalen Filmfestival in Marrakesch antraten. Libanesisch-brasilianische Koproduktion verwandelt die Sperrung von Bankeinlagen in einen Ausgangspunkt für eine kriminelle Fiktion, die sich auf zwei Schwestern konzentriert. Der bereits im September in Venedig geplante Spielfilm schließt sich einer marokkanischen Auswahl an, darunter Werke von Danielle Arbid und Rakan Mayasi. Die Jury wird von Marion Cotillard geleitet.

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Das libanesische Kino wird im Wettbewerb des Internationalen Filmfestivals von Marrakesch mitFurchevon Rami Kodeih. Die am 2. November vorgestellte Auswahl umfasst diese libanesisch-brasilianische Koproduktion unter den 14 ersten und zweiten Spielfilmen im Rennen um den Goldenen Stern. Die 23. Ausgabe findet vom 20. bis 28. November 2026 unter dem Vorsitz von Marion Cotillard statt.

Furien: Ein Raubüberfall, um dein eigenes Geld zu finden

Die von der Biennale in Venedig veröffentlichte Zusammenfassung stellt die Geschichte in den wirtschaftlichen Zusammenbruch des Libanon. Maro, eine alleinerziehende Mutter, braucht ihre Ersparnisse, um eine lebenswichtige Operation für ihre Schwester Dalia zu finanzieren. Die Bank verweigert ihm den Zugang zu seinem Geld. Die beiden Frauen entwickelten dann einen Nachtraub, mit Hilfe eines ehemaligen Milizsoldaten und eines Lastwagenfahrers. Ihr Projekt führt sie in eine Abfolge von Ereignissen, die ihnen entkommen.

In seinem Memo verbindet Rami Kodeih den Ursprung des Films mit einer persönlichen Erfahrung des Blockierens von Einlagen im Jahr 2019. Der Filmemacher beschreibt eine kriminelle Fiktion, die von dieser Impotenz und familiären Bindungen angetrieben wird.

Internationaler Verkehr bereits im Gange

Furchesie werden nicht zum ersten Mal in Marrakesch entdeckt. Die offizielle Programmierung von Venedig bestätigt eine Sitzung am 5. September 2026 in Sala Giardino. Der Spielfilm wurde in der Sektion Venice Spotlight gezeigt.

Auf Arabisch gedreht und mit einer angekündigten Dauer von 133 Minuten umfasst der Film Maria Nakouzi, Rym Mroue, Hasan Akil und Issam Bou Khaled. Das Drehbuch wurde von Rami Kodeih und Nora Mariana signiert. Die Produktion kombiniert RT Features und Nausika Films, während Le Pacte ein internationaler Verkäufer auf venezianischem Blatt ist.

Mehrere Verbindungen zum Libanon in der Auswahl

Im Programm von Marrakesch heißt es:Furcheprofitierte von Atlas Workshops, der professionellen Einrichtung des Festivals. Die libanesische Präsenz beschränkt sich jedoch nicht auf den Wettbewerb. Der 11. Kontinent wird Gastgeber seinNur Rebellen gewinnenvon Danielle Arbid undHeute hat das Auge, von Rakan Mayasi, zwei Produktionen einschließlich Libanon.

Insgesamt gibt das Festival 76 Filme aus 39 Ländern bekannt. Geplant sind die Vorführungen im Palais des Congrès, im Kino Le Colosseum und im Musée Yves Saint Laurent Marrakesch. Der genaue Zeitplan der Sitzungen muss noch bekannt gegeben werden.

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