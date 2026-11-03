Midterms: Unzufriedene Wähler laut AP-Umfrage

Voter Poll begleitet den Wahlabend. Wie man seine ersten Daten liest, ohne sie mit der Zählung der Stimmzettel zu verwechseln.

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Die ersten Zahlen der Voter Poll de l’Associated Press beschreiben eine unzufriedene Wählerschaft: Etwa drei Viertel der Befragten geben an, sie seien wütend oder unzufrieden mit der Führung des Landes. Etwa sechs von zehn missbilligen Donald Trumps Präsidentschaft und fast 70 Prozent wollen, dass der Kongress mehr Gegenmacht ausübt.

Diese Daten, die am Dienstag, den 3. November während der Abstimmung veröffentlicht wurden, bleiben vorläufig. Sie messen deklarierte Meinungen, nicht abgestreifte Stimmen und erlauben keine parlamentarische Mehrheit.

Eine Untersuchung vor und während der Wahl

Voter Poll wird vom SSRS Institute für AP und mehrere amerikanische Kanäle produziert. Seine Methode sieht Interviews vom 19. Oktober bis zum 3. November vor, über Internet, Telefon und am Ausgang bestimmter Wahllokale. Das Schema umfasst die fünfzig Staaten, aber nicht Washington, DC.

Die Studie kombiniert mehrere Rekrutierungsmethoden, von denen einige nicht auf einer probabilistischen Zeichnung basieren. Die Antworten werden gewichtet, um die geschätzte Wählerschaft darzustellen. Diese Gewichtung muss dann an die in jedem Staat aufgezeichneten Ergebnisse angepasst werden.

Daten werden sich wahrscheinlich noch ändern

Das Programm sieht insgesamt rund 100.000 Interviews vor. Diese Zahl ist ein Sammelziel, nicht die bestätigte Stärke der ersten am Dienstag veröffentlichten Daten. Die anfänglichen Prozentsätze sollten daher nicht als die bereits vereinbarten Antworten von 100.000 Wählern dargestellt werden.

Der Stichprobenumfang, seine Zusammensetzung und statistische Anpassungen werden in die Interpretation der Zahlen einbezogen. Die Untergruppen sind unsicherer als die nationale Gruppe. Der Wortlaut der Fragen und diejenigen, die zustimmen oder sich weigern zu antworten, können auch eine Untersuchung beeinflussen.

Die Auszählung der Stimmzettel bleibt notwendig, um die Wahl der Wähler in jedem Wahlbezirk und Staat zu bestimmen. Die in einem Fragebogen ausgedrückte Unzufriedenheit verwandelt sich nicht automatisch in von einer Partei gewonnene Sitze.

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