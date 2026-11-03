Saudi-Arabien: 9,5 Milliarden US-Dollar in T2 aktuelles Defizit 2026

Die saudische Leistungsbilanz hatte im zweiten Quartal 2026 ein Defizit von 9,5 Milliarden Dollar, ein Jahr weniger. Der September-Newsletter beschreibt die Rolle von Öl, Dienstleistungen und Transfers. Offizielle Reserven erreichten Ende September 465,7 Milliarden Dollar, laut SAMA-Daten.

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Das saudische Leistungsbilanzdefizit erreichte im zweiten Quartal 2026 9,5 Milliarden US-Dollar, gegenüber 13,4 Milliarden im Vorjahr. Das statistische Bulletin der saudischen Zentralbank vom September 2026 bestätigt diese jährliche Verbesserung, aber auch die Rückkehr zum Defizit nach dem Überschuss zu Beginn des Jahres. Ölexporte unterstützen externe Konten. Die Leistungen und Transfers von Arbeitnehmern belasten weiterhin ihre Löhne.

Die Zahlen der saudischen Zentralbank, SAMA, beschreiben zwei verschiedene Entwicklungen. Dieses Quartalsergebnis war bereits im Oktober bekannt: Tim Callen vom Arab Gulf States Institute, analysiert am 2. Oktober 2026. Zwischen April und Juni sank das Defizit um 29,5% im Vergleich zum gleichen Zeitraum von 2025. Auf der anderen Seite folgt ein Überschuss von 4,1 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2026.

Diese Daten bleiben vorläufig. SAMA belegt das zweite Quartal 2026 unter den Schätzungen und den vorangegangenen Quartalen als vorläufige Ergebnisse. Das September-Bulletin bringt Serien mit unterschiedlichen Daten zusammen: Reserven laufen bis September, Zahlungsbilanz bis Juni.

Saudisches Leistungsbilanzdefizit fällt über ein Jahr

Die Leistungsbilanz umfasst den Handel mit Waren, Dienstleistungen, Primär- und Sekundäreinkommen. Es misst aktuelle wirtschaftliche Operationen mit dem Rest der Welt. Es unterscheidet sich vom Haushaltssaldo, der die Staatseinnahmen und -ausgaben vergleicht. Ein aktuelles Defizit ist daher kein Maß für das saudische Haushaltsdefizit.

Im zweiten Quartal hält Saudi-Arabien einen Warenhandelsüberschuss von 21,7 Milliarden US-Dollar. Es steigt um fast 5,9 Milliarden US-Dollar über ein Jahr. Es kompensiert teilweise Abflüsse aus Dienstleistungen und Transfers.

Girokontenkomponenten, in Milliarden Dollar Saldo T22020 T2 2026 Waren +15,822 +21,739 Dienstleistungen -17,308 -16,351 Primäreinkommen +3,532 +4,386 Sekundäreinkommen -15,487 -19.247 Leistungsbilanz -13.441 -9,473

Die Verbesserung der Waren dominiert den jährlichen Vergleich. Dienstleistungen reduzieren auch ihr Defizit, während der Primäreinkommensüberschuss steigt. Die Verschlechterung der Sekundäreinkommen, die persönliche Transfers einschließt, absorbiert einige dieser Gewinne.

Öl bleibt Haupteintrag

Die Ölexporte erreichten zwischen April und Juni 2026 54,2 Milliarden US-Dollar. Sie sind um 9,4% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Aber sie fielen um 12% im Vergleich zum ersten Quartal, als sie 61,6 Milliarden überschritten. Diese Bewegung macht einen erheblichen Teil des Quartalsumsatzes aus.

Nicht-Öl-Exporte lagen bei 21 Milliarden Dollar, verglichen mit fast 23 Milliarden Dollar im Vorjahr. Ihr Rückgang beträgt 8,3%. Diese Kategorie kombiniert Produkte aus dem Königreich und Re-Exporte.

Einnahmen von 76,4 Milliarden US-Dollar und Ausgaben von 54,7 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal der Gesamtgüter. Die Käufe variieren wenig vom Vorquartal, während der Umsatz rückläufig ist. Der Warenüberschuss stieg somit von 30,1 Milliarden Dollar auf 21,7 Milliarden Dollar.

Dienstleistungen und Transfers absorbieren den Handelsüberschuss

Dienstleistungen haben ein Defizit von 16,4 Milliarden Dollar. Ihre Einnahmen erreichen 15,9 Milliarden Dollar, verglichen mit 32,2 Milliarden Dollar an Ausgaben. Der Saldo verbesserte sich über ein Jahr, verschlechterte sich jedoch im Vergleich zum ersten Quartal.

Der Reiseposten bleibt Überschuss von 2,4 Milliarden Dollar. Die entsprechenden Einnahmen betrugen 9 Milliarden gegenüber 6,7 Milliarden. Dieses positive Ergebnis reicht nicht aus, um Defizite bei Verkehr, Bau und anderen Dienstleistungen auszugleichen.

Der Transfer von Arbeitern ins Ausland beläuft sich auf 18,2 Milliarden Dollar. Sie stiegen um 31,4% gegenüber dem zweiten Quartal 2025 und übertrafen Anfang 2026 17,3 Milliarden. Dieser Ausstieg ist die Hauptkomponente des sekundären Einkommensdefizits.

Reserven von 465,7 Milliarden Ende September

Das gleiche Bulletin gibt die Höhe der offiziellen Reserven an. SAMA verfügt über 1,746,3 Mrd. Rial Reservevermögen Ende September 2026. Bei einem Kurs von 3,75 Rial pro Dollar entspricht dies 465,7 Milliarden Dollar, verglichen mit 487,3 Milliarden Dollar Ende August.

Die Zahl von 440,7 Milliarden Dollar stellt einen engeren Rahmen dar. Es fügt ausländische Währungen und Einlagen im Ausland zu ausländischen Wertpapieranlagen hinzu. Sie schließt monetäres Gold, Sonderziehungsrechte und die Reserveposition beim Internationalen Währungsfonds aus.

Gleichzeitig sank das Gesamtreservevermögen zwischen August und September um 21,6 Milliarden US-Dollar. Dieser Spätsommertrend unterscheidet sich von Frühlingsstromflüssen.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 hatte die Leistungsbilanz ein kumulatives Defizit von 5,5 Milliarden US-Dollar. Es erreichte 16,3 Milliarden im ersten Halbjahr 2025. Diese Ausgabe des Bulletins liefert noch nicht das Ergebnis des Girokontos des dritten Quartals. Die vorgelegten vierteljährlichen Schätzungen stellen keine Prognose für das gesamte Jahr 2026 dar.

Datenquelle: Saudi Central Bank, September 2026 Monatliches Statistisches Bulletin, Zahlungsbilanz und Reservevermögenstabellen. Daten konsultiert am 3. November 2026; Dollar-Reserven werden mit einem Kurs von 3,75 Rial pro Dollar berechnet.

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