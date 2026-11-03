Aramco: Lieferzuverlässigkeit sinkt im dritten Quartal

Die Lieferzuverlässigkeit von Aramco lag im dritten Quartal 2026 bei 97,8%, verglichen mit 99,9% im Vorjahr. Die Produktion geht auf das Vorquartal zurück. Die Gruppe erkennt Störungen an ihrer Ost-West-Pipeline und bereitet eine Erweiterung vor, die sich noch in der Untersuchungsphase befindet, ohne einen angekündigten Fahrplan.

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Aramco präsentiert am 3. November 2026 ein kontrastreiches Gleichgewicht seiner Lieferfähigkeit. Die Ölproduktion geht auf das dritte Quartal zurück, aber der Indikator für die Versorgungszuverlässigkeit fiel auf 97,8%. Die saudische Gruppe hebt ihre Pipelines, Lagerbestände und Reparaturteams hervor. Es legt auch fest, an einer Verlängerung der Ost-West-Achse zu arbeiten. Die Erweiterung bleibt in der Phase des vorläufigen Engineering.

Aramco hat eine geringere Zuverlässigkeit als 2025

In seinem am 3. November 2026 veröffentlichten Bericht schätzt Aramco die Zuverlässigkeit der Lieferungen auf 97,8%, verglichen mit 98,4% im Vorquartal und 99,9% im Vorjahr. Dieser Indikator ist im Abschnitt über nachgelagerte Tätigkeiten der Gruppe enthalten. Sie verschlechtert sich trotz fortgesetzter Lieferungen.

Der Indikator folgt einer genauen Definition. Aramco meldet gelieferte oder gelieferte Mengen innerhalb von 24 Stunden nach dem geplanten Zeitplan zu den versprochenen Mengen. Verzögerungen im Zusammenhang mit Gegenständen unter seiner Kontrolle bestrafen das Ergebnis. Diejenigen, die von äußeren Bedingungen wie schlechtem Wetter kommen, bestrafen ihn nicht.

Dieser Prozentsatz misst die Einhaltung der Lieferzeiten. Die Ausfuhrmengen und der Verbrauch von Rohrleitungen werden durch andere Indikatoren abgedeckt.

Veröffentlichter Indikator T3 2026 T2 2026 T3 2025 Zuverlässigkeit der Lieferungen 97,8 % 98,4 % 99,9 % Gesamtölproduktion, Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag 11.0 9.5 13.3 Bereinigtes Nettoeinkommen, Milliarden von Dollar 31.2 33.4 28.6

Die Gesamtproduktion umfasst Öl und Gas, die in Öläquivalente umgewandelt werden. Sein Umfang übersteigt die einzigen Rohölexporte.

Wiederaufnahme des Volumens ohne Rückkehr zum vorherigen Niveau

Die Gesamtproduktion erreichte zwischen Juli und September 11 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Er lag im zweiten Quartal über 9,5 Millionen, blieb aber im dritten Quartal 2025 unter 13,3 Millionen. Der Jahresvergleich und der Quartalsvergleich zeigen somit zwei unterschiedliche Bewegungen.

Finanziell erreichte der bereinigte Nettogewinn 31,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 28,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das bereinigte Betriebsergebnis der nachgelagerten Aktivitäten, zu denen auch die Raffination gehört, nimmt deutlich zu. Aramco führt diesen Anstieg auf bessere Raffinationsmargen zurück.

Bei diesen berichtigten Beträgen handelt es sich um von dem Unternehmen festgelegte ergänzende Indikatoren, die von den üblichen Rechnungslegungsmaßnahmen getrennt sind.

Ost-West-Achse erlebte auch Störungen

Aramco erkennt während des Quartals Unterbrechungen seiner Ost-West-Pipeline. Die Gruppe behauptet, die Lasten im Westen des Königreichs dank der Konfiguration des Netzwerks in mehrere Rohre schnell wiederhergestellt zu haben. Es kombiniert diese Rückgewinnung mit seinen Lagereinrichtungen und Logistikkapazitäten.

Geprüfte Erweiterungen, noch keine zusätzlichen Ströme

Die Präsentation vor Investoren am 3. November unterscheidet mehrere Projekte. Aramco versucht, das Volumen der bestehenden Infrastruktur zu erhöhen. Die Gruppe bewertet auch alternative Routen über ihr Hauptgasnetz. Er erwähnte schließlich ein vorläufiges Engineering, um die Kapazität der Ost-West-Pipeline zu erhöhen.

Vorläufiges Engineering bereitet eine mögliche Erweiterung vor. Zusätzliche Kapazitäten und Zeitpunkt der Inbetriebnahme sind noch festzulegen.

Die Gruppe prüft auch zusätzliche Lagerkapazitäten im Ausland, in der Nähe von Exportmärkten und -routen. Die Lagerung vervollständigt die Transportwege, indem sie die Ladung näher an die Verbrauchszentren bringt.

Die Projekte müssen weiterhin die ausgewählten Standorte, die Investitionsentscheidungen und den Zeitplan für die Nutzung angeben. Für die Ost-West-Achse bleibt die angekündigte Phase die der Vorstudien.

Quellen: Aramco, drittes Quartal und erste neun Monate von 2026, Seiten 8, 9 und 23; Präsentation der Ergebnisse, Folien 6 und 10. Dokumente ausgestellt am 3. November 2026. Die Zahlen und operativen Einschätzungen sind die des Unternehmens.

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