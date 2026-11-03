Abdel Fattah al-Burhan bietet Bergbaustandorte in Russland an. Es wird keine Investition oder Konzession gewährt. Gleichzeitig untersucht die Zentralbank die Schwierigkeiten bei der Rückführung der Goldexporterlöse. Diese separaten Fragen werfen die Frage der öffentlichen Einnahmen und die Bedingungen für die angekündigte Zusammenarbeit mit Moskau auf.

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Abdel Fattah al-Burhan bot Russland Gold-, Kupfer- und andere Mineraliengewinnungsstätten während seines Treffens mit Wladimir Putin am 30. Oktober 2026 an. In der Werbung werden keine Konzessionen oder Investitionen angegeben. Gleichzeitig versucht die sudanesische Zentralbank, die Rückführung der Goldexporterlöse zu verbessern.

Ein Angebot der Bergbaukooperation

Laut dem offiziellen sudanesischen Bericht, der von der SUNA am 30. Oktober veröffentlicht wurde, hat der Präsident des Souveränitätsrates dieses Angebot dem Kreml am Rande des Russland-Afrika-Gipfels unterbreitet. Sie forderte die Durchführung von Projekten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und die Unterzeichnung einschlägiger Dokumente zu einem geeigneten Zeitpunkt in Moskau.

Derselbe Bericht schrieb Wladimir Putin den Wunsch zu, Hindernisse für die Zusammenarbeit zu beseitigen und Partnerschaften zwischen Unternehmen zu entwickeln. Diese Erklärungen enthalten jedoch keine Angaben zu den vorgeschlagenen Standorten, Betreibern oder finanziellen Bedingungen eines Betriebs. Die öffentliche Versorgung misst daher zu diesem Zeitpunkt nicht die Einnahmen, die in den Sudan zurückkehren könnten.

Exporterlöse im Zentrum einer Sitzung

Ein weiterer Fall betrifft bereits getätigte Goldverkäufe. Laut dem von der SUNA am 2. November 2026 veröffentlichten Bericht hat der Gouverneur der Zentralbank in Khartum den Minister für Bergbau, private Exporteure und die zuständigen Aufsichtsbehörden einberufen. Die Teilnehmer erörterten die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Auszahlung von Exporteinnahmen.

Insbesondere konzentrierten sich die Diskussionen auf die Preisgestaltung unter Berücksichtigung der globalen Preise, Grenzen und Beschränkungen für Transfers und verbesserte Verfahren. Auch die Diversifizierung der Exportmärkte stand auf der Agenda. Die Behörden sagen, sie wollen die Ankunft von Währungen über offizielle Kanäle erleichtern und gleichzeitig die Interessen des Staates, der Produzenten und Exporteure in Einklang bringen.

Dieser Bericht beschreibt Diskussionen und Richtungen. Sie führt nicht zu dem Schluss, dass bereits eine neue Verordnung in Kraft getreten ist. Die von der Zentralbank untersuchten Schwierigkeiten werden auch nicht mit den Russland vorgeschlagenen Projekten in Verbindung gebracht.

Der Kontext der Kriegswirtschaft

In einer von den Vereinten Nationen am 3. Juli 2026 veröffentlichten Intervention verurteilte der Hohe Kommissar für Menschenrechte Volker Türk die wirtschaftlichen Interessen, die durch den sudanesischen Krieg angeheizt wurden. Er nannte Gold und Vieh unter den wichtigen Ressourcen, neben dem Gummi arabicum.

Diese allgemeine Warnung geht dem in Moskau gemachten Angebot voraus. Es zeigt nicht, dass die im Oktober angekündigten Projekte Feindseligkeiten finanzieren. Um seine wirtschaftlichen Auswirkungen zu bewerten, müssen die Betriebsbedingungen, die Begünstigten und die tatsächlichen Zahlungen noch festgelegt werden.

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