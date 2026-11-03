Tindouf: Aufrechterhaltung von Schulen und grundlegenden Dienstleistungen

In Tindouf bleiben Schulen und wesentliche Dienstleistungen von einer nachhaltigen Finanzierung abhängig. UNICEF-Daten geben Aufschluss über den Bildungsbedarf, während humanitäre Bewertungen die Gesundheits- und Ernährungsherausforderungen dokumentieren. Der Plan für den Zeitraum 2026-27 unterscheidet den programmierten Bedarf von der erhaltenen Beihilfe und der Anzahl der Begünstigten jedes Programms.

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In den saharauischen Flüchtlingslagern in der Nähe von Tindouf, Algerien, hängen Schulen, Pflege und Zugang zu Wasser von einer nachhaltigen Finanzierung ab. Eine UNICEF-Note vom September 2026 unterstreicht die Fragilität des Bildungssystems. Der humanitäre Plan für 2026-27 kombiniert diese Bedürfnisse mit anderen wichtigen Dienstleistungen.

Die fünf Lager haben seit 1975 Familien aus der Westsahara aufgenommen. In seinem Kommuniqué vom 16. Februar 2026 erinnert das Welternährungsprogramm daran, dass ihre Isolation in der Wüste stark von Nahrungsmittelhilfe abhängig ist. Die Wartung der Dienste basiert auch auf den Flüchtlingsteams selbst, wie im UN-Reaktionsplan hervorgehoben wird.

Eine Schule, die von Freiwilligen geleitet wird

Die UNICEF-Bildungsnotiz vom September 2026 berichtete von 41.700 Kindern, die für das Jahr 2026-27 von der Vorschule bis zur unteren Sekundarstufe eingeschrieben waren. Es hat etwa 1.800 freiwilliges Bildungspersonal, von denen mehr als 80 Prozent Frauen sind. Verzögerungen bei der Entschädigung können bis zu sechs Monate dauern und die Bindung von Teams schwächen.

Die Agentur befürwortet mehrjährige Verpflichtungen, die an den Schulplan angepasst sind. Es unterscheidet einen jährlichen Umschlag von 3,7 Millionen US-Dollar bis 4,1 Millionen US-Dollar für Zuwendungen, Materialien und Lehrunterstützung von den Kosten der umfassenden Bildungsstrategie, die für 2026 fast 12 Millionen US-Dollar betragen. Dies sind indikative Bedürfnisse und keine bereits erhaltenen Finanzmittel.

Die Notiz empfiehlt auch eine bessere Überwachung des Lernens. Insbesondere basiert sie auf einer Bewertung der Mathematik, die im April 2024 mit einer gezielten, nicht-zufälligen Stichprobe durchgeführt wurde. Die festgestellten Schwierigkeiten rechtfertigen pädagogische Unterstützung, aber die Ergebnisse sind kein repräsentatives Maß für alle Schüler in den Lagern.

Ein Zweijahresplan, verschiedene Populationen

Der im November 2025 veröffentlichte Reaktionsplan für saharauische Flüchtlinge 2026-27 vereint 27 Partner und schätzt seinen Bedarf auf über 177 Millionen US-Dollar. Dieser Finanzrahmen umfasst insbesondere zwei Jahre Intervention in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Bildung, Wasser und Unterkunft. Sie liefert keine Informationen über die zum 3. November 2026 tatsächlich erhaltenen Beträge.

Der Plan wählt 173.600 Menschen als Grundlage für die Berechnung der Hilfe. Seine methodische Anmerkung besagt, dass diese Zahl aus einer Interagentenstudie aus dem Jahr 2018 stammt, die sich auf Identifizierungs-, Gesundheits- und Bildungsdaten bezieht. Es entspricht daher nicht einer Volkszählung im Jahr 2026. Die Empfänger jedes Programms müssen von dieser Planungspopulation unterschieden werden.

Gesundheitsbedürfnisse im Jahr 2025 dokumentiert

In seinem Bericht von 2025, der am 28. April 2026 veröffentlicht wurde, berichtete UNICEF, dass fast die Hälfte der Gesundheitszentren der Gemeinde dringend eine Rehabilitation benötigten. Die Agentur stellt einen Mangel an ausgebildeten Freiwilligen, unregelmäßige medizinische Versorgung und Schwierigkeiten bei Müttern und Neugeborenen fest. Ein Ausbruch der Diphtherie, der im Oktober 2025 stattfand, erforderte ebenfalls eine Impfstoffreaktion.

Vorläufige Ergebnisse der Ernährungsumfrage 2025, die am 25. Juni dieses Jahres von den UN-Agenturen bekannt gegeben wurde, berichteten von 13,6 Prozent der gesamten akuten Unterernährung bei Kleinkindern und einer verkümmerten Wachstumsrate bei etwa einem von drei Kindern. Die Studie, die vom University College London mit humanitären Partnern durchgeführt wurde, berichtete auch von einer hohen Inzidenz von Anämie. Diese Daten beschreiben die Erhebung 2025, keine neue Bewertung vom November 2026.

WFP berichtete in seinem Kommuniqué vom 16. Februar 2026, dass es 2025 mehr als 22.000 Tonnen Lebensmittel an 133.000 Begünstigte verteilte. Spezielle Ernährungsnahrungsmittel wurden auch für 15.000 Kinder unter fünf Jahren bereitgestellt. Diese Zahlen beschreiben die geleistete Hilfe, ohne eine Zählung aller Bewohner der Lager zu bilden.

Wasser, vom Bohren bis zur Verteilung

Plan 2026-27 beschreibt eine Versorgung auf der Grundlage von Tiefenwasser und Wasseraufbereitung, insbesondere zur Verringerung des Salzgehalts. Ein Teil der Bewohner bleibt von Tanklastwagen abhängig. Prioritäten sind Netzwerkerweiterung und -wartung. Neben Neuinstallationen bestimmt die Verfügbarkeit von Teilen und technischen Teams die Kontinuität des Dienstes.

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