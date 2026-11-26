Kiew erhielt 450 Millionen Dollar durch zwei Weltbankprogramme. Die Hälfte unterstützt die Verwaltung der öffentlichen Investitionen und des privaten Sektors. Japan garantiert 415 Millionen Kredite.

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Das ukrainische Finanzministerium gab am Donnerstag, dem 26. November, bekannt, dass es im Rahmen von zwei Programmen der Weltbank 450 Millionen Dollar aus dem Staatshaushalt erhalten habe. Die japanische Regierung garantiert 415 Millionen Dollar an Krediten der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Die restlichen 35 Millionen stammen aus einem Darlehen der International Development Association.

Zwei Raten von 225 Millionen Dollar

Die erste Zahlung erfolgt über das Programm SURGE, das die Reform der öffentlichen Finanzverwaltung begleitet. Es ist Teil von zusätzlichen 584,25 Millionen US-Dollar, von denen der Darlehensvertrag am 29. Juni unterzeichnet wurde und am 13. Juli in Kraft getreten ist. Insbesondere hilft das Programm den ukrainischen Verwaltungen und Gemeinden, ihre Wiederaufbauinvestitionen besser zu planen und zu überwachen.

Die zweite Zahlung erfolgt über das RISE-Programm, das kleine und mittlere Unternehmen unterstützen und erleichtern soll. Das Ministerium gibt an, dass die Weltbank mehrere Ergebnisse geprüft hat, bevor die Mittel ausgezahlt wurden: 20.000 Unternehmen oder Auftragnehmer haben Finanzierungen oder Dienstleistungen im Rahmen modernisierter öffentlicher Programme erhalten; 100.000 Anträge wurden auf dem Ansatzportal eingereichteDozvilVertreter von 500 Unternehmen wurden zu Produktnormen geschult, die mit denen der Europäischen Union oder Nachhaltigkeitsstandards harmonisiert sind.

Eine bereits erhaltene Zahlung, getrennt vom europäischen Darlehen

In beiden Programmen ist die Zahlung mit geprüften Ergebnissen verknüpft. Die Weltbank nennt das ukrainische Kreditprogramm « 5-7-9 », das einen Teil der Kreditkosten für berechtigte Unternehmen deckt. Die am Donnerstag bekannt gegebene Zahl entspricht den vom ukrainischen Haushalt erhaltenen Mitteln, nicht dem direkt an Unternehmen gezahlten Betrag.

Dieser Betrag ist getrennt von den 45 Milliarden Euro an zusätzlichen Darlehen, die die Europäische Kommission für 2027 vorgeschlagen hat. Die europäischen Staats- und Regierungschefs diskutieren diesen Vorschlag am 26. und 27. November in Brüssel; Kiew hat die von seinem Finanzministerium angekündigten 450 Millionen bereits erhalten.

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