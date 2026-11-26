Bangchak stellte am Donnerstag, den 26. November, Produktionseinheiten in seiner Raffinerie Phra Khanong ein. Neun Menschen wurden nach Angaben des Betreibers verletzt. Das Feuer ist erloschen; sein Ursprung muss noch festgestellt werden.

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Bangchak stellte am Donnerstag, den 26. November, Produktionseinheiten in seiner Raffinerie Phra Khanong ein. Neun Menschen wurden nach Angaben des Betreibers verletzt. Das Feuer ist erloschen; sein Ursprung muss noch festgestellt werden.

Am Donnerstag stoppte ein Feuer die Produktion in der Banghak-Raffinerie in Phra Khanong, östlich von Bangkok. Der Betreiber fand den Beginn des Feuers um etwa 1445 Ortszeit und gab an, dass es etwa eine halbe Stunde später gelöscht wurde. Anwohner wurden eingeladen, während der Intervention wegzuziehen. Die thailändische Abteilung für Katastrophenvorsorge gab dann bekannt, dass das Feuer gelöscht wurde.

Banghak berichtete neun Verletzungen unter den Mitarbeitern in seinem Bericht am Donnerstag. Zwei konnten zum Zeitpunkt der Freilassung nach Hause zurückkehren. Das Unternehmen hat in dieser Bilanz den Status der anderen sieben nicht detailliert beschrieben.

Die Untersuchung muss den Ursprung des Feuers ermitteln

Der Betreiber kündigte die Stilllegung aller Produktionseinheiten am Standort an. Nach seinen ersten Erkenntnissen wurde das Feuer in einer Hydrocrackanlage deklariert, mit der Schwerölfraktionen in leichtere Produkte umgewandelt wurden. Dies ist der Ort, der in diesem Stadium der Untersuchung identifiziert wurde, keine Erklärung des Feuers.

Bangchak gibt an, dass die Abteilung für Verschmutzungskontrolle am späten Nachmittag Luftqualitätsmessungen in der Nähe durchgeführt hat. Dem Bericht des Unternehmens zufolge lagen die Werte zum Zeitpunkt dieser Überprüfung innerhalb normaler Grenzen.

Kein Datum für die Wiederaufnahme angekündigt

Phra Khanong ist eine der beiden Raffinerien in Banghak und hat laut Betreiber eine maximale Kapazität von 120.000 Barrel pro Tag. Diese Zahl misst, was die Website theoretisch bewältigen kann; es entspricht nicht einem Produktionsvolumen am Donnerstag. Das Unternehmen hat in seiner Bilanz weder das Datum des Neustarts noch die Anzahl der betroffenen Lieferungen angegeben.

Cover: Bangchak Raffinerie in Phra Khanong, Bangkok, April 2023. Supanut Arunoprayote / Wikimedia Commons, CC BY 4.0, Framing und Titration Libnanews. Das Foto zeigt das Feuer nicht.

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