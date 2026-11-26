Der iranische Aktivist Mehdi Mahmoudian, ein Mitarbeiter des Szenarios eines einfachen Unfalls in Jafar Panahi, wurde am Mittwoch in seinem Haus in Teheran verhaftet, so Menschenrechtsorganisationen. Am Tag zuvor warnte er das Schicksal von zwei Todeskandidaten. Der Grund für seine Festnahme bleibt unbekannt.

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Iranische Sicherheitsbeamte verhafteten Mehdi Mahmoudian in seinem Haus in Teheran am Mittwoch, den 25. November und beschlagnahmten seine elektronischen Geräte, so die Menschenrechtsorganisation Hengaw. Der Aktivist hatte am Vortag auf die Gefahr der Hinrichtung von zwei zum Tode verurteilten Männern in einem Fall im Zusammenhang mit den Demonstrationen von 2022 aufmerksam gemacht. Die iranischen Behörden haben den Grund für die Festnahme nicht bekannt gegeben.

Eine Warnung über das Schicksal von zwei Todeskandidaten

Am 24. November übermittelte Mahmoudian auf seinem Telegram-Kanal ein Dokument, das als Hinrichtungsanzeige für Milad Armoun und Navid Najaran vorgelegt wurde. Auch Mai Sato, UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage im Iran, äußerte sich besorgt. Am nächsten Tag deuteten Informationen, die durch den Aktivisten weitergeleitet wurden, darauf hin, dass die Hinrichtungen zu dem angekündigten Zeitpunkt nicht stattgefunden hatten. Die iranischen Gerichte fochten die Informationen über den Hinrichtungsplan an und wiesen darauf hin, dass die Urteile nicht aufgehoben worden seien.

Die beiden Männer wurden in der Ekbatan-Akte verurteilt, einem Wohnkomplex in Teheran, in dem ein Mitglied der Basidj-Miliz im Oktober 2022 bei Demonstrationen nach dem Tod von Mahsa Amini getötet wurde. Bereits im Dezember 2024 hatte eine Untersuchungsmission der Vereinten Nationen ihre Besorgnis über die sechs in diesem Fall verhängten Todesurteile zum Ausdruck gebracht.

Jafar Panahi Mitarbeiter im Januar verhaftet

Mahmoudian wurde am 31. Januar verhaftet und am 17. Februar nach Hengaw gegen Kaution freigelassen. Er war einer der Unterzeichner einer Erklärung, in der er die Unterdrückung der Proteste im Januar verurteilte. Die veröffentlichten Beweise belegen nicht, ob dieses Verfahren oder seine Arbeit an Todesurteilen seine weitere Verhaftung motiviert haben.

Zusätzlich zu seinen militanten Aktivitäten hat Mahmoudian am Szenario derEin einfacher UnfallRegie führte Jafar Panahi und wurde im Mai 2025 von Palme d’or in Cannes belohnt. Die Oscar-Akademie würdigt ihn neben Nader Saïvar und Shadmehr Rastin als Mitarbeiter des Panahi-Scripts, das 2026 in der Kategorie des besten Originalszenarios aufgeführt wurde.

Am Donnerstag gab es keine öffentliche Ankündigung der iranischen Behörden, in der irgendwelche Anklagen gegen Mahmoudian oder wo er inhaftiert war, angegeben wurden.

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