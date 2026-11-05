Libanon: Drogenlabor klärt auf

Gesundheitsminister Rakan Nassereddine gibt die bevorstehende Unterzeichnung des Abkommens über das pharmazeutische Referenzlabor in Partnerschaft mit der libanesischen Universität bekannt. Ein Start wird in den kommenden Monaten erwartet, ohne ein bestimmtes Datum oder Budget in der Pressemitteilung. Dieser neue Schritt wird die Kontrolle von Medikamenten stärken. Es wirft auch die Frage nach den Mitteln, der wissenschaftlichen Unabhängigkeit und den Verantwortlichkeiten auf, während die National Medicines Agency noch auf ihre Verfassung wartet, so der Minister.

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Der Libanon wird voraussichtlich nächste Woche die Vereinbarung zur Einrichtung seines pharmazeutischen Referenzlabors unterzeichnen, mit einem angekündigten Start in den kommenden Monaten. Gesundheitsminister Rakan Nassereddine gab diesen Kalender am Donnerstag, den 5. November, als eine Kampagne zur Unterstützung der libanesischen Medizin gestartet wurde. Für Patienten und Hersteller wird der Umfang des Projekts nun von ganz konkreten Mitteln abhängen: zuverlässigen Analysen, geschulten Teams und einer Behörde, die in der Lage ist, die Ergebnisse zu verfolgen.

Im Beiruter Nationalmuseum nahmen First Lady Nehmat Aoun, Industrieminister Joe Issa El Khoury und Vertreter des Pharmasektors teil. Hinter den Aufrufen, Libanesen zu kaufen, stand ein lang erwartetes Kontrollinstrument. Gemäßbericht der National Information AgencyDas Ministerium begann, das Zentrallabor mit Zustimmung des Präsidenten der Republik und des Premierministers auszustatten.

Eine Vereinbarung erwartet, dann mehrere Monate Vorbereitung

Das Programm muss in Partnerschaft mit der libanesischen Universität entwickelt werden. Der Minister kündigte die Unterzeichnung des Abkommens « Nächste Woche » und einen Start in den kommenden Monaten an. Es gab keinen Eröffnungstag oder präsentierte in diesem Bericht das Budget, die Liste der Ausrüstung, die Anzahl des Personals oder die Anzahl der Proben, die das Labor verarbeiten konnte.

Diese Ankündigung verlängert ein Arbeitstreffen am 2. November zwischen Rakan Nassereddine und dem Präsidenten der Libanesischen Universität, Bassam Badran. Diegesundheitsministerium dann angegebenes wurden administrative und technische Präparate diskutiert, um die Qualität pharmazeutischer Produkte nach internationalen wissenschaftlichen Kriterien zu bewerten. Der am Donnerstag angekündigte Zeitplan ist daher ein weiterer Schritt, der noch in ein unterzeichnetes Abkommen und in ein wirksames Funktionieren umgesetzt werden muss.

Der Minister erinnerte daran, dass das Land nach seinen Angaben dieses Referenzlabor in 35 Jahren trotz der Anforderungen für die Registrierung von Medikamenten nicht eingerichtet habe. Dies gilt für die angekündigte öffentliche Struktur. Es bedeutet nicht, dass der Libanon keine Universität, kein Krankenhaus oder private Laboratorien hätte.

Was die Analysen bringen sollten

Ein Prüflaboratorium kann die Übereinstimmung der Proben mit den geltenden Spezifikationen überprüfen und Produkte untersuchen, bei denen Verdacht auf Mängel oder Fälschungen besteht. Sein Nutzen liegt in der Zuverlässigkeit des Ergebnisses, aber auch in dem, was als nächstes geschieht: Übermittlung an die zuständige Behörde, Untersuchung und gegebenenfalls Maßnahmen zu den betreffenden Produkten.

Diegute Praktiken, die 2024 von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht wurdenbeschreibung der erforderlichen Bedingungen: qualifiziertes Personal, befolgte Ausrüstung, geeignete Methoden, Rückverfolgbarkeit der Proben und Daten. Sie umfassen die Marktkontrolle als Ganzes, was auch die Inspektion und Überwachung der Arzneimittelsicherheit einschließt. Die Anschaffung von Maschinen reicht daher nicht aus, um den Service einsatzbereit zu machen.

Die anerkannte Kompetenz des Laboratoriums sollte ebenfalls spezifiziert werden. In der Pressemitteilung wird nicht angegeben, welche Produktfamilien zunächst abgedeckt werden, mit welchen Tests oder nach welchem Akkreditierungsplan. Diese Unterscheidungen zählen: Eine Qualitätsanalyse an einer Charge belegt nicht allein die klinische Wirksamkeit einer Behandlung. Insbesondere Bio-Produkte erfordern geeignete Ansätze.

Die Droge Agentur bleibt zu etablieren

Das Labor wird als ein wesentliches Werkzeug der zukünftigen National Drug Agency vorgestellt. Dem Minister zufolge ist diese Agentur trotz der Annahme ihres Durchführungsbeschlusses immer noch nicht konstituiert. Er sagte, er habe die zuständigen Verwaltungen beschlagnahmt und forderte die drei Präsidentschaften auf, die Ernennungen voranzutreiben.

Rakan Nassereddine (Rakan Nassereddine) zugeschrieben Hauptblock « muhassassa », Abteilung Positionen gemäß politischen und konfessionellen Gleichgewichten. Diese Anklage ist die des Ministers. Es hebt jedoch die unmittelbare Schwierigkeit des Projekts hervor: Das Labor könnte technisch vorankommen, während die für die Überwachung des Sektors zuständige Organisation unvollständig bleibt.

Die Regierung wird die Verantwortlichkeiten während dieses Übergangs klären müssen. Wer legt die Prioritäten für die Stichprobe fest? Wer erhält ein nicht konformes Ergebnis? Welches Verfahren wird es ermöglichen, schnell zu handeln und die Rechte der betroffenen Unternehmen zu wahren? Die Konvention mit der Libanesischen Universität sollte die Entscheidungskette sowie die materiellen Mittel festlegen. Andernfalls kann eine Analyse ein zusätzliches Verwaltungsdokument bleiben.

Unterstützung der Produktion ohne Schwächung der Kontrolle

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer industriellen Förderung. Die Präsidentin der Herstellergewerkschaft, Carole Abi Karam, sagte, dass der Anteil der libanesischen Arzneimittel von 7% vor 2019 auf heute etwa 30% gestiegen sei. In dem Bericht wird nicht angegeben, ob sich dieser Vergleich auf Mengen, den Verkaufswert oder einen anderen Indikator bezieht. Es muss als Schätzung gelesen werden, die vom Beruf vorgelegt wird, ohne ihm eine Präzision zu geben, die er nicht hat.

Die Entwicklung der lokalen Fertigung kann bestimmte Abhängigkeiten reduzieren und die Beschäftigung unterstützen. Er unterstreicht auch die Notwendigkeit einer glaubwürdigen Kontrolle, die sowohl für libanesische als auch für importierte Arzneimittel gilt. Hersteller sollten in der Lage sein, anerkannte Ergebnisse zu präsentieren; Patienten müssen sich auf die gleichen Anforderungen verlassen können, unabhängig von der Herkunft der Box.

Dieser Punkt verdient besondere Aufmerksamkeit, wenn die öffentlichen Behörden gleichzeitig die Produktion fördern und ihre Überwachung organisieren. Die Kriterien für die Analyse, die Verfahren für die Nichteinhaltung und die Vorschriften zur Vermeidung von Interessenkonflikten sollten ausdrücklich festgelegt werden. Die wissenschaftliche Unabhängigkeit des Labors wird auch Unternehmen, die die Standards erfüllen, vor weniger gewissenhaftem Wettbewerb schützen.

Die erste Frist ist knapp: die versprochene Unterschrift für nächste Woche. Die Veröffentlichung der Vereinbarung, der gebundenen Mittel und eines Zeitplans für die Erhöhung der Ausgaben würde dazu beitragen, Fortschritte zu messen. Nach wiederholten Ankündigungen zur Drogenreform wird das Projekt anhand dieser nachprüfbaren Verpflichtungen beurteilt.

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