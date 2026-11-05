ECW: 405,8 Millionen für Bildung in der Krise zugesagt

Education Cannot Wait kündigte am 5. November 2026 neue Zusagen in Höhe von 405,8 Millionen US-Dollar an. Mit früheren Versprechen erreichte die Kampagne 541,6 Millionen von einem Ziel von 600 Millionen. Der Fonds plant, 10 Millionen Kinder zwischen 2027 und 2030 in Krisenländern zu unterstützen. Mehrere europäische Länder, Kanada und Japan sind an der Finanzierung beteiligt. Diese Beträge bleiben Verpflichtungsermächtigungen: nicht alle entsprechen bereits erhaltenen Zahlungen.

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Education Cannot Wait (ECW), der globale Fonds für Bildung in Notfällen, kündigte am Donnerstag, den 5. November 2026 neue Verpflichtungen in Höhe von 405,8 Millionen US-Dollar an. Geber trafen sich in Genf auf Einladung der Schweiz. Geld muss die Bildung von Kindern unterstützen, die mit Krieg, Vertreibung und Katastrophen konfrontiert sind.

Diese Versprechen bringen die angekündigten Ressourcen für die Hope Starts Here-Kampagne auf 541,6 Millionen US-Dollar. Diese Summe umfasst 135,8 Millionen frühere mehrjährige Verpflichtungen. Das Ziel von 600 Millionen US-Dollar muss noch mit 58,4 Millionen US-Dollar erreicht werden.

ECW will 10 Millionen Kinder

Der 2027-30-Plan plant, 10 Millionen Kindern zu helfen, die Hälfte von ihnen Mädchen und eine Million behinderter Kinder. Es verbindet Nothilfe und nachhaltige Unterstützung der Schulsysteme in langanhaltenden Krisen.

Unter den angekündigten Beitragszahlern waren Deutschland, das Vereinigte Königreich, Norwegen, Kanada, die Schweiz, Irland, die Europäische Union und Japan. Die Vereinigten Staaten, die den Fonds in der Vergangenheit finanziert hatten, wurden nicht in die Liste der neuen Geber aufgenommen.

Die Konferenz kommt als internationale Hilfe Budgets sinken. Über die öffentliche Finanzierung hinaus untersucht ECW Partnerschaften mit Stiftungen und Investoren. Mehrere Mechanismen müssen noch entwickelt oder genehmigt werden; ihre Beträge stellen daher keine erworbenen Ressourcen dar.

Bedarf in 20 Ländern konzentriert

Eine vom Fonds am 23. Juni veröffentlichte Studie schätzte die Zahl der Kinder und Jugendlichen, deren Bildung von Krisen betroffen war, auf 258 Millionen. 93 Millionen von ihnen besuchen keine Schule. Fast 80 Prozent dieser außerschulischen Kinder leben in 20 Ländern, die von den schwersten Krisen betroffen sind.

Die am Donnerstag bekannt gegebenen Zahlen beziehen sich auf Finanzierungszusagen, nicht auf bereits geleistete Zahlungen. Die Kampagne erhöht weiterhin die fehlenden 58,4 Millionen Dollar.

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