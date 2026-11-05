BDL-FMI: Said bereitet seinen Besuch vor, Verluste müssen noch entschieden werden

Bank of Lebanon Gouverneur Karim Said bereitet einen offiziellen Besuch in den Vereinigten Staaten später im November. Der Austausch wird mit dem Finanzministerium, IWF und Finanzkriminalitätsbehörden angekündigt. Es wird keine endgültige vereinbarung oder einzahlungsrückgabeplan angekündigt. Die Konsultationen müssen die Teilung der Verluste, die Beiträge der Aktionäre und die BDL-Verpflichtungen klären, während der Fonds vor der Suche nach Einlegern die Einhaltung der Schuldenhierarchie verlangt.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Karim Said bereitet einen offiziellen Besuch in den Vereinigten Staaten später im November vor, mit geplanten Konsultationen mit dem US-Finanzministerium, dem Internationalen Währungsfonds und Finanzkriminalitätsbehörden. Der Gouverneur der libanesischen Zentralbank informierte Präsident Joseph Aoun am Donnerstag, dem 5. November. Displacement tritt auf, wenn die Diskussionen über die Wiederherstellung der Bank und die Rückgabe der Einlagen fortgesetzt werden. Ihre Glaubwürdigkeit wird sich auf eine Frage beziehen, die internationale Treffen nicht anstelle der libanesischen Behörden lösen können: Wer wird die Verluste tragen und in welcher Reihenfolge?

Gemäßbericht der National Information AgencyJoseph Aoun und Karim Said diskutierten Geldpolitik, Finanzstabilität und Konsultationen mit der Regierung, dem IWF und den Geschäftsbanken zum Gesetzentwurf über Finanzstabilität und Einlagendeckung. Der Gouverneur stellte auch seine jüngsten Gespräche in Paris mit der Bank von Frankreich und seine Teilnahme an G7-Diskussionen über Terrorismusfinanzierung und finanzielle Integrität vor.

Es wurden keine konkreten Termine für die US-Reise bekannt gegeben. Das Kommuniqué erwähnt keine endgültige Vereinbarung mit dem IWF, nicht eingefrorene Finanzierung oder einen Zeitplan für die Rückzahlung der Sparer. Erklärtes Ziel ist es, das internationale Vertrauen wiederherzustellen und das globale Finanzsystem vollständig zu integrieren.

Externes Vertrauen erfordert glaubwürdige Konten

Finanzielle Compliance und der Kampf gegen illegale Kanäle sind wichtig für die Beziehungen der libanesischen Banken zu ihren ausländischen Partnern. Sie allein bestimmen jedoch nicht den Wert der Vermögenswerte oder die Fähigkeit der Institute, Einlagen zurückzugeben. Eine Bank kann ihre Verfahren verbessern, ohne ihr Bilanzdefizit ausgeglichen zu haben. Reisen sollten daher auf beiden Seiten bewertet werden, ohne die diplomatische Anerkennung mit der finanziellen Konsolidierung zu verwechseln.

Für Einleger wäre das nützliche Ergebnis ein dokumentierter Vorschuss auf Verluste, Verbindlichkeiten und Zahlungsmittel. Vertrauensbekundungen sind nach wie vor schwer zu beurteilen, bis die Zuteilungsregeln die Berechnung erlauben, was ein Sparer tatsächlich zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Garantien zurückerhalten wird.

IWF stellt Aktionäre vor Einleger

Die öffentliche Position des IWF bietet ein klares Kriterium für die Beurteilung der libanesischen Vorschläge. In seinerpressemitteilung vom 18. septemberDer Fonds forderte, dass das künftige Gesetz die Hierarchie der Forderungen respektiert: Einleger dürfen keine Verluste vor Aktionären und nachrangigen Gläubigern tragen. Es verknüpfte auch die Rückzahlungsmodalitäten mit der Lebensfähigkeit der Banken und der Tragfähigkeit der öffentlichen Schulden.

Diese Anforderung testet direkt jede Formel, die das Bankkapital erhalten würde, während sie zu Beginn eine Reduzierung der Einlagen vorschreibt. Es ist kein IWF-Versprechen, alle Konten vollständig zurückzuzahlen. Es ist erforderlich, sich zuerst die Ressourcen und Verluste der Betriebe sowie die betroffenen Rechtsstände anzusehen, bevor man von den Kunden Einsparungen fordert.

Die Meinungsverschiedenheit kann daher nicht auf einen Gegensatz zwischen einem « schweren » Fonds und Behörden reduziert werden, die sich mit dem Schutz von Antragstellern befassen. Ein Vorschlag wird auch von denen beurteilt, die er zuerst schützt. Wenn die Eigentümer den wirtschaftlichen Wert behalten, während die Kunden das Defizit absorbieren, muss die Rechtfertigung offengelegt und Bank für Bank mit dieser Hierarchie konfrontiert werden.

BDL muss eigenen Teil klären

Die Bank of Lebanon nimmt an den Diskussionen als Währungsbehörde teil und nimmt einen zentralen Platz in den Bilanzforderungen der Bank ein. Die Bewertung dessen, was aus ihr zurückgefordert werden kann, beeinflusst daher die Berechnung der Verluste des Sektors. Diese Position macht es besonders notwendig, eine transparente, unabhängig überprüfbare Methode zu haben, anstatt einen Betrag, der durch einen Kompromiss zwischen den Institutionen festgelegt wird.

Bei der Rückgabe von Einlagen wird zwischen Verlusten von Geschäftsbanken, Zentralbankverbindlichkeiten und Staatsanleihen unterschieden. Die Gruppierung dieser Positionen unter einer allgemeinen Formel der « kollektiven Verantwortung » kann den tatsächlich von jedem Akteur angeforderten Beitrag maskieren. Der Antragsteller kann nicht der einzige sein, der die Kosten der Reform sofort kennt, während die anderen Beiträge an Bedingungen geknüpft bleiben.

Die Kritik der BDL muss sich jedoch auf ihre Handlungen und die verfügbaren Texte stützen. Das Protokoll des Treffens mit Joseph Aoun gibt keine neuen Verteilungsschlüssel frei. Es wäre daher missbräuchlich, ihm allein auf dieser Grundlage eine geheime Vereinbarung mit den Banken oder einen jetzt vereinbarten Haarschnitt zu gewähren.

Frühere Auszahlungen geben einen ersten konkreten Test

Die Präambeln zu den Zwischenrundschreiben 780 und 781 vom 3. November zeigen jedoch einen Punkt, auf den die BDL abwägen will. Sie fordern, dass die bereits im Rahmen der Rundschreiben gezahlten Beträge bei der Berechnung künftiger Barzahlungen nach dem Gesetz über erwartete Einlagen berücksichtigt werden. Dieser Ansatz, diskutiert inunsere analyse der neuen rundschreiben, wird im namen der fairness und das fehlen von doppelzählung dargestellt.

Es ist verständlich, doppelt so viel zu vermeiden. Die Berechnung wird fragwürdig, wenn sie einen von einem Dollarkonto abgebuchten Betrag mit einer vollen Rückerstattung gleichsetzt, während der Kunde Bücher zu einem stark verschlechterten Wert erhalten hat. Jede Berichtigung muss zwischen der Buchungsaufforderung, der tatsächlich erhaltenen Währung und ihrem Wert zum Zeitpunkt der Zahlung unterscheiden. Ohne eine überprüfbare Aufzeichnung für jeden Antragsteller könnte die Regel einen bereits entstandenen Verlust zuweisen, anstatt ihn zu messen.

Diese Präambeln reichen nicht aus, um den Inhalt des künftigen Gesetzes festzulegen. Sie zeigen jedoch, warum Überwachungsmethoden so wichtig sind wie die Ankündigung einer Obergrenze oder einer Frist. Die Erstattung hängt von der Definition des erstattungsfähigen Betrags ab, nicht nur von der in den politischen Erklärungen angegebenen Zahl.

Der Steuerzahler kann nicht als Anpassungsvariable dienen

Ein möglicher öffentlicher Beitrag muss mit seinen Folgen betrachtet werden: zusätzliche Schulden, zweckgebundene Einnahmen oder aus anderen Ausgaben entnommene Mittel. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit des IWF verbietet es dem Staat, als unbegrenzte Reserve betrachtet zu werden. Die Belastung des Haushalts verschiebt seine Kosten auf die Steuerzahler und die Nutzer öffentlicher Dienstleistungen, von denen viele keine großen Einlagen haben.

Die Banken ihrerseits müssen darlegen, was ihre Aktionäre aufnehmen können und welches neue Kapital sie bereit sind zu binden. Ihre Rückkehr zur normalen Tätigkeit kann nicht ausschließlich auf verlängerten Beschränkungen für ehemalige Kunden beruhen. Sanierung beinhaltet auch die Bestimmung, welche Einrichtungen lebensfähig sind und wie andere zu behandeln sind, innerhalb eines Rechtsrahmens, der die Rechte aller respektiert.

Was US-Konsultationen spezifizieren sollten

Die Erwartungen konzentrieren sich auf Dokumente: eine kohärente Bewertung der Verluste, der Beitrags- und Rekapitalisierungsregeln und dann eine realistische Finanzierung und der Zeitpunkt der Erstattungen. Jede Anfechtung muss öffentlichen Kriterien unterliegen. Der Verdacht auf bestimmte Transaktionen erlaubt es nicht, eine illegitime Kategorie von Einlagen unterschiedslos zu deklarieren.

Während seinerpressekonferenz am 1. oktoberDer IWF hatte mehrere Bedingungen für eine technische Vereinbarung in Erinnerung gerufen: einen wirksamen Bankenabwicklungsrahmen, ein angemessenes Gesetz über das finanzielle Defizit, einen nachhaltigen Haushalts- und Fiskalpfad und Fortschritte bei der Governance. Die Anzahl der Sitzungen ersetzt nicht die Umsetzung dieser Verpflichtungen.

Karim Saids Besuch wird eine Gelegenheit bieten, Meinungsverschiedenheiten und die nächsten Schritte zu klären. Um über die institutionellen Gesprächspartner hinaus zu überzeugen, muss die BDL den erforderlichen Anteil für Banken, ihre Eigentümer, den Staat und sich selbst lesbar machen. Unter dieser Bedingung kann die Rückgabe des Vertrauens auch Kunden betreffen, deren Geld immobilisiert bleibt.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews