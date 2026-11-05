Am 5. November 2026 kündigten der NABU und die ukrainische Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung den Verdacht gegen fünf Personen in der neuen Phase der Operation Karthago an. Ein hochrangiger SBU-Beamter und zwei Polizeibeamte sind unter den Verdächtigen. Die ermittler beschreiben ein angebliches netzwerk, das betrügerische callcenter, menschenhandel und fälschungsaktivitäten schützt. Am Vortag enthüllt, hätte die Organisation mindestens 12 Teilnehmer gehabt. Die beteiligten Personen werden weiterhin als unschuldig angesehen.

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Fünf Personen werden nun offiziell in der neuen Phase der Operation Karthago in der Ukraine verdächtigt. Dazu gehören ein hoher Beamter des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU) und zwei Polizeibeamte. Das Nationale Antikorruptionsamt (NABU) und der spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwalt kündigten diese Benachrichtigungen am Donnerstag, den 5. November 2026 an, einen Tag nach der Enthüllung des angeblichen Netzwerks.

Die Ermittler beschreiben eine Organisation, die angeblich den Schutz von Sicherheitskräften gekauft hat, um mehrere illegale Aktivitäten durchzuführen. Betrügerische Callcenter, Drogenverkäufe, gefälschte Zigaretten und gefälschte Währungsherstellung sind in den Akten. Es wurde auch berichtet, dass Gewalt und Entführung den Interessen der Gruppe gedient haben.

Diese Ankündigung markiert einen konkreten gerichtlichen Schritt. Am 4. November präsentierten die Antikorruptionsbehörden die mutmaßliche Existenz und den Betrieb des Netzes. In der Pressemitteilung vom 5. November heißt es, dass fünf Personen eine Verdachtsmeldung erhalten haben. Sie stellt keine Verurteilung oder endgültige Anerkennung der Tatsachen durch ein Gericht dar.

Operation Carthage: drei Sicherheitsbeamte

NABU veröffentlicht keine Namen in dieser neuen Ankündigung. Er beschreibt andererseits die Funktionen der betroffenen Personen. Bei SBU ist er der erste stellvertretende Leiter einer der Abteilungen. In der Nationalpolizei betreffen die Meldungen den Leiter einer Abteilung und einen Assistenten des Sektionsleiters der Justizpolizei in der Region Kiew.

Die anderen beiden Verdächtigen sind der angebliche Netzwerkorganisator und ein Mann, der als sein Untergebener präsentiert wird. Nach Angaben der Ermittler war der erstere bereits vor der Bildung dieser Gruppe Gegenstand mehrerer Verurteilungen gewesen.

Die ausgewählten Qualifikationen unterscheiden sich von Person zu Person. Das Kommuniqué beinhaltet die Teilnahme an einer kriminellen Organisation für die drei Beamten der Sicherheitskräfte. Er erwähnte auch die Wahrnehmung eines unangemessenen Vorteils für den Leiter der Abteilung der Nationalpolizei. Zu den Verdachtsmomenten gehört für die Kiewer Justizpolizei die Komplizenschaft bei Folter und Fälschungen.

Callcenter gegen Zahlungen geschützt

Der beschriebene Mechanismus basiert auf Beziehungen zwischen einer kriminellen Gruppe und Beamten. Nach Angaben des NABU soll der mutmaßliche Organisator mit seinen Aktivitäten die Führungskräfte des SBU, die Nationalpolizei und das Büro des Generalstaatsanwalts in Verbindung gebracht haben. Es wurde auch berichtet, dass Menschen aus der kriminellen Gemeinschaft am Netzwerk teilgenommen haben.

Die Zahlungen hätten es ermöglicht, illegale Aktivitäten ohne das Eingreifen der für ihre Bekämpfung zuständigen Behörden fortzusetzen. Callcenter nehmen einen wichtigen Platz in der Datei ein. Ihre Betreiber haben Berichten zufolge ukrainische Bürger sowie Ausländer betrogen. Das Kommuniqué gibt nicht die Anzahl der Opfer oder den Gesamtschaden an, der dieser neuen Komponente entspricht.

Ermittler beschreiben jedoch eine breitere reihe als telefonbetrug allein. Der angebliche Schutz hätte auch vom Verkauf von Drogen und der illegalen Herstellung von Zigaretten profitiert. Es hätte die Herstellung gefälschter Fremdwährung abgedeckt.

Zu diesen wirtschaftlichen Verdächtigungen kommt ein gewalttätiger Aspekt hinzu. Berichten zufolge bereitete die Gruppe Angriffe, Entführungen und Angriffe vor, um ihre Interessen zu verteidigen. Der öffentliche Text gibt nicht die Identität der betroffenen Opfer an.

Mindestens 12 Personen im mutmaßlichen Netzwerk

NABU schätzt, dass mindestens 12 Personen an dieser Organisation teilgenommen hätten. Diese Abbildung beschreibt den angenommenen Umfang des Netzwerks. Es entspricht nicht der Anzahl der am Donnerstag angekündigten Benachrichtigungen, die weiterhin auf fünf festgelegt ist.

Die Generalstaatsanwaltschaft erscheint in der Beschreibung der angeblichen Beziehungen der Gruppe. Allerdings ist niemand, der für diese Institution verantwortlich ist, unter den fünf Verdächtigen, die am Donnerstag angekündigt wurden. Zu diesem Zeitpunkt betreffen die Benachrichtigungen die drei Führungskräfte des SBU und der Polizei sowie zwei mutmaßliche Mitglieder des Netzwerks.

In dem Kommuniqué wird nicht angegeben, ob sich die fünf Verdächtigen in Haft befinden. Auch ihre Antworten auf die Vorwürfe sind darin nicht enthalten. Individuelle Verantwortlichkeiten und Sicherheitsmaßnahmen unterliegen dem laufenden Gerichtsverfahren.

Der Fall hat eine Reaktion auf die ukrainische Präsidentschaft ausgelöst. Am Donnerstag forderte der Chef der Präsidialverwaltung, Kyrylo Boudanov, schnelles und entschlossenes Handeln. Er erklärte, dass Funktionen, Titel und Befugnisse es nicht rechtfertigen könnten, seiner Verantwortung zu entgehen.

Alle betroffenen Personen haben Anspruch auf Unschuldsvermutung. Der NABU und die spezialisierte Staatsanwaltschaft geben nun an, dass sie Berichte über Verdachtsfälle über andere mutmaßliche Teilnehmer des Netzwerks vorbereiten.

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