Pakistan: Afghanen gehen aus Angst vor Verhaftungen

Das letzte gemeinsame Bulletin von UNHCR und IOM verzeichnete 948 afghanische Festnahmen und Inhaftierungen in Pakistan zwischen dem 18. und 24. Oktober 2026. Angst vor Festnahme bleibt ein Hauptgrund für die Abreise unter den Befragten. Die Analyse unterscheidet zwischen Rückführungen, Räumungen und humanitärer Hilfe, drei Kategorien, die oft kombiniert werden. Es zeigt auch die Bedürfnisse von Familien, insbesondere von Kindern, jenseits der Grenze in einem Afghanistan, dessen Fähigkeit, Schutz und Dienstleistungen zu bieten, bereits geschwächt ist.

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Das gemeinsame Bulletin des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und der Internationalen Organisation für Migration vom 29. Oktober dokumentiert ein Wiederaufleben afghanischer Verhaftungen in Pakistan Mitte Oktober. Veröffentlicht auf dem UNHCR-Portal am 30. Oktober, verzeichnete es 948 Festnahmen und Inhaftierungen zwischen dem 18. und 24. Oktober 2026, eine Zunahme von 83 Prozent gegenüber der Vorwoche. Diese Überprüfung deckt einen bestimmten Zeitraum ab, nicht die ersten Novembertage.

Afghanen in Pakistan: Angst vor Verhaftungen

Die beiden Agenturen schätzen, dass es 4.648 Rückkehrer während der Woche gab, von denen 856 vertrieben wurden. Sie zeigen, dass die Angst vor der Festnahme der Hauptgrund für das Verlassen des Landes bleibt, wie von 95% der Befragten ohne Dokumente oder Inhaber einer afghanischen Bürgerkarte berichtet wird, verglichen mit 68% derjenigen, die eine PoR-Flüchtlingskarte besitzen.

Diese Ergebnisse zeigen, warum ein Ausscheiden ohne administrative Ausweisung nicht ausreicht, um eine freie Wahl zu treffen. Das Bulletin erinnert auch an die Forderung des UNHCR, Personen, die internationalen Schutz benötigen, und Personen mit besonderen Anfälligkeiten vor unfreiwilliger Rückkehr zu schützen.

Statistiken zum Lesen mit ihrem Perimeter

Die regionale Tabelle des UNHCR/IOM unterscheidet zwischen Rückführungen und Räumungen. In dieser konsolidierten Serie, die am 24. Oktober gestoppt wurde, haben die Rückgaben aus Pakistan seit Anfang 2026 rund 721.700 Menschen erreicht. Ausweisungen sind eine eingeschränktere Kategorie mit etwa 70.500 Personen. Diese Zahlen sollten daher nicht addiert werden.

Der Abschnitt Rückkehr deckt mehrere Situationen ab: unterstützte freiwillige Rückführung, Ausweisung und andere Bewegungen von Personen mit unterschiedlichen Dokumenten. Es schließt Pass- oder Visuminhaber in dem vom Portal beschriebenen Umfang aus. Eine Summe von Passagen allein misst nicht die Bedingungen, unter denen eine Familie Pakistan verlässt, noch die tatsächliche Möglichkeit, ihr Leben bei der Ankunft wieder aufzubauen.

Der Empfang endet nicht an der Grenze

Der am 8. Oktober veröffentlichte Pakistan-Afghanistan-Notstandsbericht beschreibt einen anhaltenden Druck auf die bereits fragilen humanitären Dienste. Bei Rückgaben seit April 2025 machen Kinder 54 Prozent der Betroffenen aus. Das Dokument unterscheidet diese Bevölkerung von der, die tatsächlich Hilfe vom UNHCR erhält: Die erhaltene Hilfe ist nicht gleichbedeutend mit einer identifizierten Rückkehr, und der Bedarf beschränkt sich nicht auf die bereits unterstützten.

Die Organisation erklärt, dass ihre Unterstützung in Afghanistan die Registrierung und finanzielle Unterstützung umfasst, die sich an Familien richtet, die manchmal in Eile gegangen sind. In ihrer Antwort hob sie sowohl die Bedürfnisse der Rückkehrer als auch die der Aufnahmegemeinschaften hervor. Der Grenzübertritt stoppt die Bewegung also nicht: Wohnen, Einkommen und der Zugang zu Dienstleistungen ermöglichen eine nachhaltige Ansiedlung.

Die am 1. November veröffentlichte wöchentliche Umfrage umfasste vom UNHCR unterstützte Personen, die aus Pakistan, dem Iran und anderen Ländern zurückkehrten. Sein Umfang umfasst mehrere Herkunftsländer außerhalb Pakistans. Diese Unterscheidung zwischen registrierten, unterstützten und ausgewiesenen Personen ist unerlässlich, um das Ausmaß des Bedarfs zu messen, ohne die Zahl der Personen zu erhöhen oder die Zwänge, die zu Abfahrten führen, zu beseitigen.

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