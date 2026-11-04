Laut Associated Press wurde Mark Warner als Senator von Virginia gegen den Republikaner Bert Mizusawa wiedergewählt. Die Agentur schrieb diesen Sieg dem Demokraten am Dienstag, den 3. November, um 19 Uhr Ostzeit zu, also am Mittwoch um 2 Uhr in Beirut. Der Senator erhielt eine vierte Amtszeit und behielt einen demokratischen Sitz. Diese Verteilung bestimmt nicht die Mehrheit des Senats. Die offizielle Zertifizierung bleibt von der Ankündigung der Medien getrennt, während andere Wahlen fortgesetzt werden.

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Demokrat Mark Warner wurde in den Vereinigten Staaten Senat in Virginia während der Zwischenwahlen wiedergewählt, nach der Associated Press. Die Agentur schrieb ihm den Sieg über den Republikaner Bert Mizusawa am Dienstag, den 3. November um 19 Uhr Ostzeit zu. Es war dann am Mittwoch um 2:00 Uhr in Beirut.

Diese Aufgabe eröffnet eine vierte Amtszeit für Mark Warner. Die Demokraten behalten somit einen Sitz, den sie bereits innehatten. Es stellt keinen politischen Wandel dar und erlaubt allein nicht die zukünftige Mehrheit des Senats.

Midterms: eine vierte Amtszeit für Mark Warner

Mark Warner wurde erstmals im November 2008 in den Senat gewählt und 2014 und 2020 wieder ernannt. Vor Washington hatte er Virginia von 2002 bis 2006 als Gouverneur geführt.

Derzeit ist er stellvertretender Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Senats. Außerdem ist er Mitglied des Finanz-, Banken-, Haushalts- und Geschäftsordnungsausschusses. Seine berufliche Tätigkeit hatte im technologischen Bereich vor seinem Eintritt in die Politik begonnen.

Ein Sieg Award, vor der Zertifizierung

Die Ankündigung der PA kommt zur normalen Abstimmungszeit in Virginia. Der Zuweisungsversand liefert keine Endpunktzahl oder einen Anteil von Blankos. Bert Mizusawa, sein republikanischer Gegner, ist ein pensionierter General der Armee.

Ein Medienpreis unterscheidet ein Rennen, das als erworben gilt, von einer noch laufenden Zählung. Die Zertifizierung liegt in der Verantwortung der Wahlbehörden. Andere Zwischenwahlen im Land gehen weiter, da lokale Schließungen und Anstiege weitergehen.

Cover: Offizielles Porträt von Mark Warner, 22. April 2025. Ryan Donnell / US-Senat Photographic Services, Public Domain; Libnanews Dressing.

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