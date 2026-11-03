Beach Football: Zwei Dates für Libanon

Die libanesische Strandfußballauswahl wird in zwei Wettbewerben im November 2026 erwartet. LUAFA plant den Arab Cup vom 5. bis 10. November in Port Said, Ägypten. Libanon ist mit Oman, Marokko und Libyen enthalten. Der Asia Cup folgt vom 18. bis 28. November in Thailand. Die AFC-Auslosung platzierte die Libanesen mit dem Iran, Vietnam und Afghanistan. Beide Turniere haben getrennte Tische, obwohl Libanon in beiden Fällen zur Gruppe B gehört.

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Der Libanon soll im November 2026 an zwei Strandfußballwettbewerben teilnehmen. Der Arab Cup ist vom 5. bis 10. November in Port Said, Ägypten, nach UAFA geplant. Der Asia Cup folgt vom 18. bis 28. November in Thailand. Die libanesische Auswahl ist in Gruppe B jedes der beiden Turniere mit unterschiedlichen Gegnern enthalten.

Beach Football: erste Etappe in Port Said

Der fünfte Arab Cup wird acht Auswahlen im Porto Said Stadium beinhalten. Die Union der Arabischen Fußballverbände organisiert den Wettbewerb, der von der Ägyptischen Föderation ausgerichtet wird. Der Start ist für Donnerstag, den 5. November geplant.

Libanon wird sich die Gruppe B mit Oman, Marokko und Libyen teilen. Gruppe A wird Ägypten, Saudi-Arabien, Mauretanien und den Irak zusammenbringen.

Ägypten wird den Titel verteidigen, der bei der Ausgabe 2023 in Saudi-Arabien gewonnen wurde. Oman wurde dann Zweiter. Der Libanon hat auch eine Finalistenposition in der Geschichte der Veranstaltung: 2014 war er hinter Ägypten Zweiter geworden.

LUAF kündigt die Übertragung der Treffen auf ON Sport-Kanälen an. Der Wettbewerb eröffnete seine Sportsaison 2026-2027.

In Thailand wird der Libanon in den Iran zurückkehren

Der Asien-Cup beginnt am 18. November, acht Tage nach dem Ende des für das arabische Turnier angekündigten Zeitraums. Die AFC veranstaltete dieses kontinentale Treffen vom 18. bis 28. November in Thailand.

Die Auslosung, die am 10. September in Kuala Lumpur stattfand, platziert den Libanon mit dem Iran, Vietnam und Afghanistan. Iran nähert sich dem Wettbewerb als Titelträger.

Diese zwölfte Ausgabe des Asia Cup wird zwölf Teams zusammenbringen, die in drei Vierergruppen unterteilt sind.

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