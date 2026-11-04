Kandinsky: Geschätzte 60 bis 80 M$ Canvas

Am 17. November 2026 hat Christie den Verkauf von Betonte Ecken angekündigt, einer Leinwand von Wassily Kandinsky, die 1922–1923 gemalt wurde. Seine Schätzung von $ 60 Millionen bis $ 80 Millionen ist kein Auktionsergebnis und schließt Käufergebühren aus. Der Katalog führt seinen Besuch bei Hilla Rebay, Solomon R. Guggenheim und seiner Gründung, dann auf den privaten Markt. Dieses Werk der Anfänge am Bauhaus kehrt vierzig Jahre nach seiner Übernahme durch den heutigen Eigentümer in die Auktion zurück.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Eine Leinwand von Wassily Kandinsky,Betonte Eckenwird am 17. November 2026 in Christie vorgeschlagen Das Verkaufshaus schätzt zwischen 60 und 80 Millionen US-Dollar. Gemalt zwischen Dezember 1922 und Januar 1923 in Weimar, gehörte sie Solomon R. Guggenheim. Der Verkauf hat noch nicht stattgefunden.

Dieses Öl auf Leinwand misst 130 Zentimeter. Sein deutscher Titel kann als « Stressed Corners » übersetzt werden. Es ist eines der wichtigsten Werke, die für den Abendverkauf angekündigt wurden, der der Kunst des 20. Jahrhunderts gewidmet ist.

Kandinsky: eine kostenlose Schätzung

Der veröffentlichte Bereich drückt Christies Einschätzung vor der Auktion aus. In seinen Verkaufsbedingungen in New York heißt es, dass die Schätzungen Käufergebühren und anwendbare Steuern ausschließen. Sie sind weder eine Vorhersage noch eine Garantie für den Endpreis.

Der Preis pro Hammer entspricht der durchgeführten Auktion. Die Gebühr wird addiert, um den dem Haus geschuldeten Betrag zu bilden, für den noch Steuern gelten können.

Christie zeigt den Ehrgeiz einer neuen Platte für den Künstler. Um die Anzeige zu finden,Murnau mit Kirche II37.196.800 Pfund hatte Sothebys in London im März 2023 erreicht. In jüngerer Zeit, ChristieDas Bunte Lebenverkauft in London im Oktober 2026. Diese Ergebnisse beziehen sich auf andere Tabellen.

Von Berlin bis zur Sammlung Guggenheim

Die veröffentlichte Provenienz verfolgt mehrere Stadien vor dem Eintrag der Tabelle in den amerikanischen Sammlungen. Es erschien bei einem Verkauf der Sammlung Schwarz in Berlin-Charlottenburg am 2. November 1926. Die Galerie Nierendorf wurde 1928 erworben. Hilla Rebay besaß es ab 1929.

Als Künstler und Berater von Solomon R. Guggenheim spielt Rebay eine wichtige Rolle bei seinen Ankäufen abstrakter Kunst. Guggenheim kaufte ihm dann die Leinwand. Er gab es 1941 der Stiftung, die seinen Namen trägt.

Die Stiftung verkaufte die Arbeit bei Sotheby & Co., London, 30. Juni 1964. New Yorker Kaufmann Stephen Hahn erwarb. Der Katalog platziert es dann unter den Sammlern Sandra und David Bakalar, in Boston, spätestens 1984.

Der jetzige Besitzer kaufte es beim Sothebys-Verkauf am 13. Mai 1986 in New York. Christie präsentiert es heute als aus einer europäischen Kollektion stammend, ohne diesen Verkäufer in der Herkunftsanzeige zu nennen.

Ein Gemälde der Anfänge am Bauhaus

Die Schöpfungsperiode gibt der Leinwand einen besonderen Platz auf der Reise des Malers. Kandinsky trat 1922 auf Einladung von Walter Gropius dem Lehrteam des Bauhauses bei. Die Schule sammelt dann Forschung zu Kunst, Architektur und Alltagsgegenständen.

In seiner Präsentation vonBetonte EckenChristie hebt eine Organisation in X hervor. Zwei Diagonalen kreuzen sich um eine zentrale blaue Form und richten den Blick auf die Winkel. Diese Konstruktion gibt dem Titel seine Bedeutung. Es gehört zu einer Zeit, in der Geometrie mehr Platz in Kandinskys Abstraktion einnimmt.

Die Bekanntmachung verbindet diese Organisation auch mit ihrer Reflexion über die Beziehung zwischen Malerei und Musik. Farben, Linien und ihre Spannungen sind Teil einer Komposition, die nicht mehr nur eine Landschaft zu reproduzieren sucht.

Das Gemälde erschien auch in einer Ausstellung des Museums Barberini in Potsdam im Jahr 2025, nach dem Verkaufskatalog. Die Auktion vom 17. November in New York wird das Ergebnis der neuen Marktpräsentation bestimmen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews