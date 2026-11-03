Sursock Museum : Mare Nostrum öffnet am 6. November

Das Sursock Museum beherbergt Mare Nostrum von Lily Abichahine vom 6. November 2026 bis zum 21. Februar 2027. Die Ausstellung unter der Polizeistation Yasmine Helou findet in den Twin Galleries statt. Als Anwältin, Forscherin und Künstlerin erforscht Lily Abichahine die Beziehung zwischen Mittelmeer, Grenzen und mythologischen Narrativen. Die Eröffnung ist für den 6. November um 18 Uhr geplant. Der Eintritt in das Museum ist frei, mit regelmäßigen Besuchen von Mittwoch bis Sonntag, von 10 bis 18 Uhr.

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Das Sursock Museum präsentiertMare Nostrum, eine Ausstellung von Lily Abichahine, vom 6. November 2026 bis zum 21. Februar 2027. Unter der Polizeistation Yasmine Helou wird sie die Twin Galleries im Erdgeschoss besetzen. Die Eröffnung wurde am Freitag, den 6. November um 18 Uhr angekündigt. Die Künstlerin forscht weiter über das Mittelmeer, Grenzen und Beziehungen zwischen Recht und Mythen.

Im Sursock Museum überquert ein Meer Grenzen

Das Projekt beginnt mit einer Frage: Wie definiert man ein Meer, dessen Wasser zwischen den Territorien fließt? Lily Abichahine interessiert sich für die Kluft zwischen dieser Bewegung und den politischen Spaltungen, die den Mittelmeerraum organisieren.

In der Präsentation der Ausstellung stellt sie die historische Priorität in Frage, die dem Land im Rechtsdenken eingeräumt wird. Er schlägt vor, den Blick auf das Wasser zu verlagern und das Mittelmeerbecken als Ganzes zu betrachten. Marseille, Izmir, Palermo und Beirut markieren diese Forschung.

Der Mythos ist ein weiteres Werkzeug seiner Arbeit. Der Künstler nähert sich ihm als einer alten Art, menschliche Beziehungen und die Ausübung von Macht zu organisieren. Diese Schnittstelle zwischen Narrativen, Territorien und StrukturregelnMare Nostrum, nicht auf eine darstellung der meereslandschaft beschränkt.

Forschung zwischen Recht und Leistung

Lily Abichahine ist Anwältin, Forscherin und Künstlerin. Sie studierte Jura an der Saint Joseph University und Paris Descartes und studierte anschließend darstellende Künste in Paris 8. Seine Praxis umfasst Konferenzen, Performances, Installationen und Videos.

Seine Arbeit untersucht die Verbindungen zwischen Rechtsformen und fiktiven Narrativen. Der Körper, das Erbe und das kollektive Gedächtnis nehmen einen wichtigen Platz ein. Dieser Kurs erklärt das Vorhandensein des juristischen Vokabulars in einer Suche, die auch Text und Szene verwendet.

Das ProjektMare Nostrum, begann im Jahr 2021, umfasst mehrere Errungenschaften vor der Beirut Ausstellung.Our Sea I: Choreografie für eine Frau und einen Steingehört zu diesem ersten Zyklus, der in Palermo entwickelt wurde.

Der zweite Teil,Geheimnisse des unendlichen MeeresRevisit den Mythos von Prometheus. Entstanden im November 2022 in Bremen, verbindet es Text, Video und Ton. Der Künstler bringt alte Weissagung und die Realitäten der mediterranen Migration zusammen. Diese Performance-Konferenz wurde im Januar 2025 am Trinity College Dublin vorgestellt.

Die Ausstellung im Sursock Museum trägt den Titel dieser Langzeitforschung und gibt ihr einen neuen Präsentationsrahmen in Beirut.

Datum und Zugang

Mare Nostrumwird am 6. November 2026 eröffnet und dauert bis zum 21. Februar 2027, nach dem Museumskalender. Der Eintritt ins Museum ist frei. Die üblichen Stunden sind von Mittwoch bis Sonntag, von 10 bis 18 Uhr, getrennt vom Eröffnungsplan.

Das Museum befindet sich in der griechisch-orthodoxen Erzdiözese in Ashrafieh, in der Nähe der St. Nikolaus-Treppe. Er gibt an, dass seine Galerien für Rollstuhlfahrer zugänglich sind. Schulgruppen müssen ihren Besuch im Voraus im Museum buchen.

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