Die Zentralbank von Ägypten erhöht ihre Zinsen um 100 Basispunkte gegen Inflationsrisiken. Der Einzahlungssatz beträgt 20%. Die offiziellen Daten geben Aufschluss über die Spannungen um das Pfund, die jährliche Preisverlangsamung und die Volatilität des Kapitals, ohne eine dauerhafte Stabilisierung des ägyptischen Wechselkurses zu garantieren.

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Die Zentralbank von Ägypten beschloss am 29. Oktober 2026, ihre Leitzinsen um einen Punkt zu erhöhen. Sie reagiert auf Inflationsrisiken im Zusammenhang mit regionalen Spannungen, Rohstoffen und globalen finanziellen Straffungen. Der flexible Wechselkurs beeinflusst die Kapitalbewegungen im ägyptischen Pfund, mit Auswirkungen auf die Importkosten.

Laut seinem Kommuniqué vom 29. Oktober erhöht der geldpolitische Ausschuss den täglichen Einlagensatz auf 20% und den Kreditzins auf 21%. Der Haupttransaktions- und Abzinsungssatz steigt auf 20,5 Prozent. Die Zentralbank stellt diese Erhöhung um 100 Basispunkte als vorbeugende Maßnahme zur Verankerung der Inflationserwartungen vor.

Das ägyptische Pfund angesichts des externen Anstiegs

Die Entscheidung kommt in einem Kontext von Devisenspannungen. In Zentralbankkursen vom 29. Oktober 2026 stand der Dollar bei 55,9866 £ zum Kauf und 56,1234 £ zum Verkauf. Diese datierte Bemerkung stellt keinen Kurs vom 3. November dar.

In seiner Pressemitteilung vom 29. Oktober strebt der EPC eine Inflation von 7% mit einer Marge von zwei Punkten im Durchschnitt im vierten Quartal 2027 an. Dieses Ziel hängt insbesondere von der Entwicklung des regionalen Konflikts und der internationalen Preise ab.

Der monetäre Mechanismus unterscheidet diese beiden Themen. Der Zinskorridor deckt die täglichen Geldkosten zwischen den Banken ab. Sie leitet die geldpolitische Ausrichtung an den Markt weiter. Der Währungsumtausch reagiert auf das Angebot und die Nachfrage nach Währungen.

Niedrigere jährliche Inflation, aber ein angespannterer Monat

Das Kommuniqué der Zentralbank vom 11. Oktober 2026 zeigt eine geringere Inflation über ein Jahr, aber eine Beschleunigung des monatlichen Preisanstiegs. Im September erreichte die allgemeine städtische Inflation im Jahresvergleich 13,9%, verglichen mit 14,5% im August. Die zugrunde liegende Inflation verlangsamte sich ebenfalls von 14,9% auf 14,1%.

Über einen Monat stiegen die Stadtpreise im September um 1,3%, nach 0,1% im August. Die monatliche zugrunde liegende Inflation stieg von 0,3% auf 0,8%. Die jährlichen und monatlichen Vergleiche beschreiben daher unterschiedliche Bewegungen.

Inflation in Ägypten: zwei Vergleichshorizonte Indikator August 2026 September 2026 Jährliche städtische Inflation 14,5% 13,9 % Monatliche städtische Inflation 0,1 % 1,3 % Jährliche zugrunde liegende Inflation 14,9 % 14,1 % Monatliche zugrunde liegende Inflation 0,3 % 0,8 %

Der Austausch absorbiert einen Schock, ohne Ausgänge zu verhindern

In einem Kommuniqué vom 9. Februar 2026 über die AlUla-Konferenz berichtete die Zentralbank über die Erklärungen ihres Gouverneurs Hassan Abdalla. Er stellte die seit März 2024 verabschiedete Wechselkursflexibilität als angebots- und nachfrageorientierten Rahmen vor. Der Gouverneur betonte die Marktanpassung anstelle eines vordefinierten Währungsniveaus.

Eine vom Internationalen Währungsfonds dokumentierte Episode illustriert diese Operation. In seiner Beilage vom 27. Juli 2026 beschrieb der IWF ein Buch, das von etwa 48,81 für einen Dollar Anfang Juli auf 50,7 verstrichen war. Es verband dies mit der Rückkehr der regionalen Spannungen und dem Anstieg des Öls.

Der Fonds meldete dann bescheidene Kapitalabflüsse, die durch Wechselkursanpassung absorbiert wurden. Der Preis der Währung absorbierte somit einen Teil des Schocks. Der Fonds stellte auch den zusätzlichen Inflationsdruck fest, der mit regionalen Spannungen verbunden ist.

Der IWF schätzte die von Gebietsfremden gehaltenen Staatspapiere Ende Juni auf 37,2 Milliarden US-Dollar. Diese Aktie lag nahe am Höchststand von 39,1 Milliarden, der am 18. Februar beobachtet wurde. Diese Beträge beschreiben Anlagen in öffentlichen Wertpapieren, die an diesen Tagen gehalten wurden.

Wichtige Vorbehalte, aber separate Maßnahmen

Am 7. Oktober 2026 kündigte die Zentralbank Ende September 57,35 Milliarden Dollar an internationalen Nettoreserven an, so ein vorläufiges Ergebnis.

Seine Pressemitteilung vom 12. Oktober 2026 zur Zahlungsbilanz bietet weitere Einblicke. Das Leistungsbilanzdefizit für den Zeitraum von Juli 2025 bis Juni 2026 betrug 22,5 Milliarden US-Dollar. Die Kapital- und Finanzbilanz verzeichnete 23,2 Milliarden Nettozuflüsse.

Finanzkontenströme bestehen aus verschiedenen Finanzierungsformen im Laufe des Geschäftsjahres, die über Portfolioanlagen hinausgehen.

Lange Finanzierung bleibt ein separates Ziel

In einer Erklärung des Finanzministeriums vom 1. November 2026 zum Kairoer Forum verteidigt Ahmed Kouchouk eine Diversifizierung der Finanzierung. Sie will mehr Investoren für Long Bonds gewinnen und eine lokale Währungsfinanzierung mit internationalen Institutionen entwickeln. Der Minister stellt die Finanzierung in lokalen Währungen als Mittel zur Verringerung der Wechselkursrisiken vor.

Die Einzelheiten dieser Finanzierungen müssen noch präzisiert werden. Die nächsten Inflations- und Zahlungsbilanzdaten werden die Entwicklung der Preise und Finanzströme nach dem Anstieg der Zinssätze beeinflussen.

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