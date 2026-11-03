Wolodymyr Selenskyj bietet eine einmonatige Pause von den Angriffen auf russische Raffinerien gegen amerikanische Patriot-Raketen. Es ruft auch eine gegenseitige Einstellung der Energieangriffe hervor. Ein Verkauf von 500 Abfangjägern wurde genehmigt, aber die Lieferung bleibt von dieser Entscheidung getrennt. Zu diesem Vorschlag wurde keine Einigung angekündigt.

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Wolodymyr Selenskyj schlägt eine einmonatige Aussetzung der ukrainischen Angriffe gegen russische Raffinerien vor, wenn die Vereinigten Staaten Kiew Patriot-Raketen zur Verfügung stellen, um diesen Zeitraum abzudecken. Dieses Angebot, das in einem am 1. November 2026 ausgestrahlten Interview formuliert wurde, bleibt an Bedingungen geknüpft: Es stellt keine Ankündigung eines Abkommens mit Washington oder Moskau dar.

In seinen Bemerkungen gegenüber Fox News, die am 2. November von Interfax-Ukraine und AFP berichtet wurden, stellt der ukrainische Präsident zwei verschiedene Möglichkeiten vor. Die erste wäre eine gegenseitige Einstellung der Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Die zweite wäre, Patriot-Abfangjäger als Gegenleistung für eine ukrainische Pause in russischen Raffinerien zu erhalten.

Ein Vorschlag an Washington

Laut Interfax-Ukraine sagte Wolodymyr Selenskyj, er habe dieses Problem wiederholt mit Donald Trump und seinem Team angesprochen. Es rechtfertigt die Fortsetzung der ukrainischen Streiks durch russische Angriffe auf das Energiesystem seines Landes. Diese Rechtfertigung ist die des Präsidenten der Ukraine.

Der Staatschef sagte, Kiew werde nach Mitteln für Raketen suchen. Seine Bitte betrifft daher ihre Verfügbarkeit, nicht nur kostenlose Hilfe. Die AFP berichtet auch, dass sie Transfers von US-amerikanischen und europäischen Aktien wünscht, die dann durch neue Bestellungen rekonstituiert würden.

Ein autorisierter Verkauf, keine Lieferung

Dieser Vorschlag kommt nach der US-Genehmigung am 30. Oktober eines potenziellen Verkaufs von 500 Patriot PAC-3 MSE-Abfangjägern, die auf 2,1 Milliarden US-Dollar mit zugehörigen Geräten und Dienstleistungen geschätzt werden. Reuters berichtete diese Entscheidung am selben Tag. Die ukrainische Präsidentschaft greift die Zahlen in ihrem am 3. November veröffentlichten diplomatischen Bericht vom Oktober auf.

Dies sind Raketen für Patriot-Systeme, nicht 500 komplette Batterien. Eine Verkaufsgenehmigung bedeutet nicht, dass bereits Waffen an die Ukraine übergeben wurden.

Laut AFP warnt Volodymyr Zelensky, dass die Lieferungen mehrere Jahre dauern könnten. Diese Warnung erklärt seinen Antrag auf sofortige Entfernungen aus den alliierten Beständen; sie gilt nicht für einen bestätigten Vertragskalender. Die konsultierten Quellen geben keine Annahme des vorgeschlagenen Austauschs für einen Monat an.

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