Südlibanon zwischen der Schlacht von Ali al-Taher, israelischem Druck und diplomatischer Wette

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Ali al-Taher kristallisiert das Risiko einer neuen Konfrontation

Die Situation im Südlibanon dominiert die politischen Seiten der Presse vom 18. August 2026. Die verschiedenen Zeitungen konvergieren auf einem Fund. Die Verhandlungen zwischen Libanon und Israel brachten keine erwarteten Fortschritte. Gleichzeitig gehen die israelischen Militäroperationen weiter. Die Region Ali al-Taher konzentriert sich nun auf Bedenken. Es wird sowohl als militärisches Problem, als Verhandlungsgegenstand und als möglicher Ausgangspunkt für eine breitere Konfrontation dargestellt.Al Joumhouriyatam 18. August 2026 berichtet, dass die scharfe Verschärfung der israelischen Angriffe gegen Ali al-Taher Bedenken aufkommen ließ, dass die Zusammenstöße, die am 2. März begannen, eine ähnliche Art von Ausbruch sein würden. Die Zeitung weist darauf hin, dass die Akte von zentraler Bedeutung für die Diskussionen zwischen dem Armeekommandeur, General Rodolphe Haykal, und US-General Joseph Clearfield war. Die libanesische Seite beschrieb die Folgen der israelischen Bombardierung, Zerstörung und Operationen in mehreren südlichen Orten.Al Joumhouriyates berichtet auch über einen Sicherheitsbeamten, der sagt, dass eine groß angelegte israelische Operation gegen Ali al-Taher weiterhin möglich ist. Laut der Zeitung hat Washington jedoch noch kein grünes Licht für eine solche Offensive gegeben.

Al-Akhbar18 August 2026 beschreibt auch einen diplomatischen Prozess, der blockiert bleibt. Die Zeitung ist der Ansicht, dass Joseph Clearfields Besuch nicht den von Washington angestrebten Durchbruch gebracht hat. Er glaubt, dass Israel stattdessen versucht, seine Positionen vor den nächsten politischen Fristen Israels zu konsolidieren. Ali al-Taher nimmt einen zentralen Platz in dieser Lesung ein. Laut der Tageszeitung liegt der Wert des Gebiets in seiner beherrschenden Stellung über ein weites Gebiet, einschließlich Nabatiyah, dem westlichen Bekaa und den Außenbezirken des Bergs Hermon. Die Zeitung berichtet auch von Beschuss, Zerstörung und Erdbewegung in mehreren Sektoren des Südens. Sie ist der Ansicht, dass diese Operationen zeigen, dass Israel sich nicht so verhält, als ob ein dauerhafter Stopp der Kämpfe unmittelbar bevorsteht. Gleichzeitig stellt die Tageszeitung fest, dass die Modalitäten des Abrüstungsverifikationsmechanismus und die Zusammensetzung des internationalen Forums zur Überwachung seiner Umsetzung noch nicht festgelegt wurden. Mehrere Länder werden zur Teilnahme erwähnt. Zum Beispiel konzentrieren sich die Diskussionen bereits auf die Umsetzung einer möglichen Vereinbarung, während die militärischen Bedingungen für ihre Umsetzung fragil bleiben.

Al Sharq Al AwsatAm 18. August 2026 stand Ali al-Taher ebenfalls im Vordergrund. Die Zeitung berichtet unter Berufung auf eine politische Quelle, die einem hochrangigen Hisbollah-Beamten nahesteht, dass die Partei sich auf eine Konfrontation vorbereiten würde, wenn Israel sich entschließen würde, die Kontrolle über das Gebiet zu übernehmen. Die gleiche Quelle besagt, dass die Hisbollah immer noch darauf wartet, festzustellen, ob Israel die Konfrontation tatsächlich gewählt hat oder ob es militärischen Druck einsetzt, um Zugeständnisse zu erhalten. Es warnt davor, dass eine Offensive eine Reaktion anderer Größenordnung provozieren würde. Die Tageszeitung präsentiert Ali al-Taher somit als mögliches Theater der nächsten Gewaltprobe zwischen Israel und der Hisbollah. Diese Lesung schließt sich einigen der vonAl Joumhouriyat, obwohl die beiden veröffentlichungen die absichten der verschiedenen akteure nicht in gleicher weise beschreiben.

Libanon behält die Wahl der Verhandlungen trotz Bombardements

Angesichts dieses militärischen Drucks verteidigt die libanesische Präsidentschaft weiterhin den diplomatischen Weg.Ad DiyarAm 18. August 2026 berichtete Joseph Aoun einer Delegation der Task Force für den Libanon. Der Präsident sagte, der Libanon wolle trotz der aufgetretenen Schwierigkeiten nicht zum Rahmenabkommen zurückkehren. Im Gegenteil, sie will sie stärken und Fortschritte bei den Gefangenen, der Grenze, der Versuchszone und dem Waffenstillstand erzielen. Joseph Aoun sagt, er zähle auf die Vereinigten Staaten, Sponsoren des Deals. Er glaubt, dass Washington diesem Prozess weiterhin verpflichtet ist. Das Staatsoberhaupt kündigte auch an, dass der Libanon auf eine neue Verhandlungsrunde wartet. Im selben Interview kritisierte er die israelische Strategie. Ihm zufolge argumentiert Israel kurzfristig, indem es militärische Macht bevorzugt, während diese Methode es nicht ermöglichen kann, seine Ziele auf einer nachhaltigen Basis zu erreichen. Der Präsident verteidigt daher eine Linie, die auf zwei Prinzipien beruht: die Fortsetzung der Verhandlungen und gleichzeitig die Beschaffung der notwendigen Mittel zur Stärkung der libanesischen Armee.

Der gleiche Ansatz erscheint in mehreren Publikationen.Al BinaAm 18. August 2026 bekräftigte Joseph Aoun sein Bekenntnis zum Rahmenabkommen und präsentierte Diplomatie als Alternative zum Krieg. Sie erinnert daran, dass der Libanon diese Initiative ergriffen hat und beabsichtigt, sie weiter umzusetzen. Die Zeitung wiederholt auch ihre Position zum Iran: Beziehungen müssen Beziehungen zwischen zwei Staaten sein, die auf gegenseitigem Respekt und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten beruhen. Nawaf Salam entwickelt einen Ansatz, der die Wiederherstellung der öffentlichen Autorität mit Reformen verbindet. GemäßAl BinaAm 18. August 2026 erklärte der Premierminister der US-Delegation, dass die Regierungspolitik auf zwei untrennbaren Linien beruhte: Reform und Wiederherstellung der staatlichen Autorität im ganzen Land. Die Gespräche konzentrierten sich auch auf die Wirtschaftsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten und Partnerschaften in den Bereichen Verkehr, Infrastruktur und Energie.

Die Schwierigkeit liegt in der wachsenden Kluft zwischen dieser diplomatischen Strategie und militärischen Ereignissen.Annaharam 18. August 2026 betont, dass noch kein fester Termin für die achte Verhandlungsrunde zwischen Libanon und Israel in Rom festgelegt wurde. Die Tageszeitung berichtet, dass sich die Gespräche mit Joseph Clearfield weiterhin auf den Verifikationsmechanismus und die Länder konzentrieren, die wahrscheinlich teilnehmen werden. Es wurde noch keine Einigung über die Erweiterung der Versuchszonen erzielt. Auch wurde kein weiterer israelischer Rückzug aus den besetzten Positionen im Libanon endgültig gestoppt. Gleichzeitig werden die israelischen Operationen in Mays al-Jabal, Khiam, Hadatha, Mansuri, Aitarun und dem Gebiet Ali al-Taher fortgesetzt. Die Zeitung zeigt daher zwei parallele Dynamiken: eine Verhandlung, die kaum voranschreitet, und einen militärischen Druck, der nicht aufhört.

UNIFIL wird zweite diplomatische Front

Die Frage der Aufrechterhaltung einer internationalen Präsenz im Süden ist das andere wichtige Thema des Tages.Ad DiyarAm 18. August 2026 berichtete eine von Melhem Khalaf geleitete parlamentarische Delegation, die Joseph Aoun einen von 86 Abgeordneten verschiedener Blöcke unterzeichneten Text zur Verfügung gestellt habe, um die Fortsetzung der UNIFIL-Mission zu unterstützen. Der Präsident sagte, Libanons Priorität bleibe die Verlängerung dieser Mission. Wenn diese Option fehlschlägt, will Beirut eine weitere internationale Truppe mit einem angemessenen Rechtsrahmen übernehmen. Joseph Aoun besteht vor allem auf der Notwendigkeit, jedes internationale Vakuum im Süden zu vermeiden. Er behauptet auch, dass Israel gegen die Anwesenheit der UNIFIL ist und seit fast einem Jahr Druck in diese Richtung ausübt. Nawaf Salam verteidigt eine vergleichbare Position. Ihm zufolge muss eine Truppe der Vereinten Nationen für drei Aufgaben verantwortlich bleiben: Beobachtung und Information, Koordination und Verbindung.

Al Joumhouriyatam 18. August 2026 fügt ein zusätzliches Element hinzu, indem UNIFIL-Daten über israelische Militäraktivitäten gemeldet werden. Zwischen dem 5. und 16. August meldete die internationale Truppe einen täglichen Durchschnitt von 137 Geschossen, mit 208 Geschossen am Samstag und 185 am Sonntag. Sie betont die direkten Folgen dieser Eskalation für die Zivilbevölkerung mit weiteren Familienvertreibungen und einem sich verschlechternden Sicherheitsgefühl. Diese Daten geben der von den verschiedenen Zeitungen beschriebenen Eskalation eine quantitative Dimension. Sie erklären auch, warum die Frage der Aufrechterhaltung einer internationalen Truppe nicht mehr als bloßes institutionelles Dossier behandelt wird. Sie steht in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit der Bewohner, der Rückkehr der Vertriebenen und den Bedingungen für einen möglichen israelischen Rückzug.

Al-Liwa18. August 2026 bezieht sich seinerseits auf Diskussionen über eine Alternative, wenn die UNIFIL in ihrer jetzigen Form nicht erneuert wird. Die täglichen Berichte über Reflexionen über eine multinationale Truppe, die eine andere Mission als die der Friedenstruppen erhalten könnte. Insbesondere wäre sie für die Überprüfung der Umsetzung der Regelungen in den Versuchsgebieten zuständig. Das Papier präsentiert dieses Szenario jedoch als Hypothese, die noch diskutiert wird. Dieses Thema begleitet die internationalen Konsultationen in Beirut. Es muss auch zu den Fällen gehören, die Joseph Aoun während seines Austauschs in Rom verteidigt hat. Die formale Position bleibt daher in erster Linie positiv für die Fortsetzung der UNIFIL, während verschiedene Optionen untersucht werden, um ein Vakuum zu vermeiden, wenn diese Option unmöglich wird.

Die Konfrontation zwischen Washington und Teheran belastet den libanesischen Fall

Die Krise im Süden kann nicht endgültig von der Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran getrennt werden, die in der vom 18. August allgegenwärtig war.Al Sharq Al AwsatAm 18. August 2026 berichtete Donald Trump, dass er nach Ablauf der im Memorandum von Islamabad vorgesehenen 60-tägigen Frist den Iran erneut aufforderte, sein Atomprogramm aufzugeben und « die weiße Flagge zu heben ». Teheran seinerseits bestreitet die amerikanische Interpretation dieser Frist. Gleichzeitig verweisen iranische Beamte auf die Möglichkeit eines Wechsels von der defensiven zur offensiven Logik, wenn die Diplomatie versagt. Die Zeitung berichtet auch, dass ein iranischer Beamter eine weitere Eskalation in der Straße von Ormuz drohte. Diese Entwicklungen halten ein regionales Klima aufrecht, in dem die libanesische Situation weiterhin den Folgen einer weiteren Verschlechterung zwischen Washington und Teheran ausgesetzt ist.

Annaharam 18. August 2026 wird dieser Link ausdrücklich festgelegt. Die Tageszeitung glaubt, dass libanesische Beamte die Folgen der Spannungen zwischen Washington und Teheran im Süden fürchten. Insbesondere nimmt er die Erklärungen des Präsidenten des iranischen Parlaments, Mohammad Bagher Ghalibaf, zur Kenntnis, der behauptet, mit den Kämpfern an den Frontlinien im Libanon in Kontakt zu stehen. Die Zeitung sieht dies als direkte Manifestation der iranischen Beteiligung. Sie berichtet auch Informationen, die der US-Presse zugeschrieben werden, dass der Iran die Pause bei der Koordinierung seiner regionalen Verbündeten ausgenutzt hat. In dieser Lesung könnte eine Verschärfung des Konflikts um die Straße von Ormuz daher unmittelbare Auswirkungen auf den Libanon haben. Die Hisbollah ihrerseits stellt weiterhin Operationen um Ali al-Taher als israelische Initiative dar.AnnaharAm 18. August 2026 berichtete er über die Aussagen des Abgeordneten Hassan Ezzeddine, der Israel beschuldigte, nach und nach die Kontrolle über den Sektor zu übernehmen und einen offenen Krieg für den Moment zu vermeiden.

Am 18. August erscheint Ali al-Taher als der Punkt, an dem sich fast alle Akten treffen. Der Sektor konzentriert sich auf die militärische Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah, die Schwierigkeiten der libanesischen Armee bei der Umsetzung der geplanten Vereinbarungen, die von Amerika vermittelten Verhandlungen und die Spannungen zwischen Washington und Teheran. Zeitungen divergieren stark, wenn sie Verantwortlichkeiten zuschreiben oder die Absichten der Akteure interpretieren. Sie konvergieren jedoch auf die Existenz eines realen Risikos einer Eskalation. Gleichzeitig behalten Joseph Aoun und Nawaf Salam die Wahl zwischen Verhandlungen, staatlicher Stärkung und internationaler Präsenz im Süden bei. Diese Strategie bleibt von drei konkreten Entwicklungen ausgesetzt: der Einstellung der Angriffe, der Festlegung der Verifikationsmodalitäten des Rahmenabkommens und der Möglichkeit, weitere israelische Rückzuge zu erhalten. Bis zum 18. August 2026 wurde keines dieser drei Probleme endgültig gelöst.

Lokalpolitik: Der Staat steht vor der doppelten Herausforderung des Rahmenabkommens und der Wiederherstellung seiner Autorität

Joseph Aoun behält diplomatische Führung trotz Blockaden

Die libanesische Innenpolitik vom 18. August 2026 bleibt von den Folgen der Krise im Süden und der Fähigkeit des Staates, die Initiative wieder aufzunehmen, dominiert. Die Präsidentschaft stellt die Rahmenvereinbarung in den Mittelpunkt dieser Strategie. GemäßAl BinaAm 18. August 2026 sagte Joseph Aoun einer Delegation der Task Force für den Libanon, dass der Libanon nicht zu dem Abkommen zurückkehren würde. Das Staatsoberhaupt räumt ein, dass bei seiner Umsetzung Schwierigkeiten bestehen. Er wollte es jedoch stärken und in mehreren Fragen Fortschritte erzielen. Er nennt Gefangene, die Grenze, die Versuchszone und die Einstellung der Kämpfe. Der Präsident ist der Ansicht, dass die Vereinigten Staaten als Sponsoren des Abkommens diesem Prozess weiterhin verpflichtet sind. Er erinnerte auch daran, dass der Libanon eine neue Verhandlungsrunde erwarte. Seine Linie ist es, Diplomatie als den einzigen Weg zu präsentieren, einen neuen Krieg zu vermeiden. Aoun behauptet, dass das Land vor zwei Möglichkeiten steht, Krieg oder Diplomatie, und lehnt die Idee ab, dass ein dritter Weg die Krise lösen kann. Er fügte hinzu, dass die libanesische Armee ein hohes professionelles Niveau habe, aber zusätzliche Ressourcen benötige, um ihre Missionen durchzuführen. Diese Frage geht über den militärischen Bereich hinaus. Der Präsident verbindet die Entsendung des Staates in den Süden mit der Rückkehr der öffentlichen Dienste und der Anwesenheit von Ministerien in den relevanten Gemeinden.

Diese Orientierung spiegelt sich inAl Sharq18. August 2026. Die Zeitung berichtet, dass Joseph Aoun die Fortsetzung des Rahmenabkommens als eine angenommene Politik und nicht als eine einfache Antwort auf äußeren Druck sieht. Er erklärt auch, dass die Beziehungen zum Iran von Staat zu Staat auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und Nichteinmischung organisiert werden müssen. Diese Erklärung hat einen direkten innerstaatlichen Anwendungsbereich. Sie kommt zu einer Zeit, in der Teherans regionale Rolle und seine Beziehungen zur Hisbollah weiterhin im Mittelpunkt der Debatte über die Souveränität und das Monopol der Streitkräfte stehen. Gleichzeitig besteht die Präsidentschaft auf der Bekämpfung der Korruption, der Fortsetzung der Reformen, der Entwicklung von E-Government und dem Funktionieren der Justiz. Die Innenpolitik ist somit um zwei miteinander verbundene Themen herum strukturiert: Wiederherstellung der staatlichen Autorität in Sicherheitsfragen und Wiederaufbau ihrer institutionellen Kapazitäten. Diese Linie löst jedoch nicht die Meinungsverschiedenheit über die Waffen der Hisbollah. Vielmehr legt er den Rahmen fest, innerhalb dessen sich die Präsidentschaft mit dem Problem befassen will, indem sie den Institutionen und Verhandlungen Vorrang vor internen Konfrontationen einräumt.

Nawaf Salam verbindet Souveränität und Reform

Nawaf Salam entwickelt einen engen Ansatz, der sich jedoch mehr auf das Funktionieren des Staates konzentriert.Al BinaAm 18. August 2026 berichtete der Premierminister, dass die Regierungspolitik auf zwei miteinander verbundenen Linien basierte: Reform und Wiederherstellung der staatlichen Autorität im gesamten Territorium. Diese Formulierung fasst einen wichtigen Teil der Regierungslinie zusammen. Souveränität wird nicht als ausschließlich militärische Angelegenheit dargestellt. Es erfordert auch eine funktionierende Verwaltung, Infrastruktur, eine stabilere Wirtschaft und Institutionen mit den Mitteln, um zu handeln. Bei seinem Treffen mit der amerikanischen Delegation erörterte Nawaf Salam die Möglichkeiten für die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Libanon und den Vereinigten Staaten. Der Handel konzentrierte sich auf Investitionen und öffentlich-private Partnerschaften in den Bereichen Verkehr, Infrastruktur und Energie. Die Regierung versucht daher, die Rückkehr des Staates mit einer konkreten Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit zu verbinden. Dieser Ansatz ist besonders wichtig im Süden, wo die nachhaltige Rückkehr der Menschen von Sicherheit, Infrastruktur und Wiederaufbau abhängt.

Das Thema bleibt jedoch politisch heikel. Es gibt eine breite institutionelle Unterstützung für den Grundsatz der Wiederherstellung der öffentlichen Autorität, aber die Mittel dazu spalten die Akteure. MP Qassem Hashem, zitiert vonAl BinaAm 18. August 2026 muss die Frage der Waffen eine interne Angelegenheit bleiben. Es glaubt, dass es durch nationalen Konsens und nicht durch ausländischen oder israelischen Willen geregelt werden sollte. Es erinnert auch an Nabih Berris Position, dass Evolution möglich wird, wenn Israel zuerst den Waffenstillstand respektiert und seinen Rückzug beginnt. Diese Position führt eine Bedingung in die politische Sequenz ein. Für einen Teil des schiitischen Lagers kann der Staat die Hisbollah nicht auffordern, sich mit der Frage ihrer Bewaffnung unabhängig von der Aufrechterhaltung der israelischen Streitkräfte auf libanesischem Territorium zu befassen. Umgekehrt sind andere Akteure der Meinung, dass das staatliche Waffenmonopol umgesetzt werden muss, ohne auf die Lösung des gesamten Streits mit Israel zu warten. Daher besteht weniger Uneinigkeit über das erklärte Ziel der Souveränität als über die Reihenfolge, in der Maßnahmen ergriffen werden sollten.

UNIFIL bringt eine ungewöhnliche parlamentarische Mehrheit zusammen

Gleichzeitig führte die Frage der internationalen Präsenz im Süden zu einer Annäherung zwischen Abgeordneten aus verschiedenen Lagern.Al BinaAm 18. August 2026 berichtet, dass eine parlamentarische Delegation unter der Leitung von Melhem Khalaf Joseph Aoun einen Brief gab, der von 86 Abgeordneten mehrerer Blöcke und Empfindlichkeiten unterzeichnet wurde. Der Text unterstützt die Fortsetzung der Mission der UNIFIL. Für Khalaf sind diese Unterschriften mehr als ein technischer Ansatz. Sie zeigen seiner Ansicht nach, dass unterschiedliche politische Kräfte gefunden werden können, wenn es um die Sicherheit des Südens, die Souveränität des Staates und die Zukunft seiner Bewohner geht. Joseph Aoun antwortete, dass Libanons erste Wahl die Verlängerung der Mission blieb. Wenn dies unmöglich wurde, hoffte er, dass eine andere Kraft mit einem internationalen Rechtsrahmen ein Vakuum vermeiden könnte. Der Präsident war der Ansicht, dass dieses Thema vor Ablauf der Fristen vorbereitet und nicht im letzten Moment behandelt werden sollte.

Dieselbe Delegation besuchte Nawaf Salam. Der Premierminister bekräftigte die Notwendigkeit einer UN-Präsenz im Süden. Es weist ihm drei wesentliche Funktionen zu: Beobachten und Berichten, Koordinieren und Pflegen von Kontakten. Die UNIFIL-Akte ist daher ein seltenes Beispiel für eine übergreifende parlamentarische Mobilisierung in einer Zeit tiefer Spaltungen. Diese Konvergenz bedeutet jedoch nicht, dass die Abgeordneten ein gemeinsames Verständnis der nationalen Sicherheit teilen. Für einige muss die internationale Truppe die Stärkung der Rolle der Armee begleiten. Für andere ist sein Fortbestehen hauptsächlich ein Mittel, die mit israelischen Operationen verbundenen Risiken zu verringern. Es besteht daher ein Konsens über die Notwendigkeit, das Vakuum zu vermeiden, und nicht über alle politischen und militärischen Vereinbarungen, die folgen sollen. Dennoch bleibt die Mobilisierung der 86 Abgeordneten bedeutend. Es ermöglicht der Präsidentschaft und der Regierung, ihren Antrag auf Aufrechterhaltung einer internationalen Präsenz als eine Position zu präsentieren, die über die Exekutive hinausgeht.

Amnesty-Gesetz eröffnet eine neue interne Machtbeziehung

Neben dem südlichen Dossier ist das Allgemeine Amnestiegesetz eine der Hauptquellen politischer Spannungen.Ad Diyaram 18. August 2026 berichtet, dass die Familien der in der Schlacht von Abra getöteten Soldaten eine Mobilisierung vorbereiten, um das Inkrafttreten des Textes in seiner gegenwärtigen Form zu verhindern. Ihr Handeln muss in zwei Richtungen verlaufen. Der erste ist Joseph Aoun. Familien wollen, dass der Präsident sich weigert, den Text zu unterzeichnen oder an das Parlament zu verweisen. Sie erinnern sich an eine Erklärung des Staatschefs bei einem früheren Treffen, in der er versicherte, dass das Blut von Soldaten und Mitgliedern der Sicherheitskräfte nicht kompromittiert werden könne. Der zweite Ansatz ist für Abgeordnete, die gegen das Gesetz sind. Familien erwägen mit ihnen die Möglichkeit, den Verfassungsrat über die Bestimmungen zu informieren, die sie als ungerecht gegenüber den Opfern betrachten. Ihr erklärtes Ziel ist es, zu verhindern, dass Personen, die im Zusammenhang mit Angriffen auf die Armee verfolgt oder verurteilt werden, ohne Bedingungen eine Amnestie gewährt wird.

GemäßAd DiyarAm 18. August 2026 versuchten die Familien jedoch, ihre Bewegung in einem rechtlichen Rahmen zu erhalten und zu verhindern, dass sie in eine parteiische Konfrontation verwandelt wurde. Sie erkennen an, dass einige politische Kräfte ihre Position unterstützen, weigern sich jedoch, diese Konvergenz als dauerhafte politische Allianz darzustellen. Die Zeitung erwähnt auch die Suche nach einer Lösung, die es dem Präsidenten ermöglicht, den Text an das Parlament zurückzuverweisen, um bestimmte Bestimmungen zu ändern. Eine solche Entscheidung würde Joseph Aoun erlauben, seine Vorbehalte zum Ausdruck zu bringen, ohne in eine frontale institutionelle Konfrontation mit dem Haus einzutreten. Aber es würde sofort die politische Debatte neu eröffnen. Der Präsident steht daher vor einer heiklen Wahl zwischen parlamentarischen Gleichgewichten, familiären Erwartungen und innerhalb der militärischen Institution geäußerten Bedenken. Das Amnestiegesetz wird somit zu einem Test für das Verhältnis zwischen der Präsidentschaft, dem Parlament und einem Teil der öffentlichen Meinung, der direkt von der Gewalt der Vergangenheit betroffen ist.

Medienrecht wirft eine weitere institutionelle Herausforderung auf

Ein zweiter Text, über den das Parlament abgestimmt hat, wirft Anträge auf Intervention des Präsidenten auf.Al BinaAm 18. August 2026 berichteten die Beamten der Pressegewerkschaften und Redakteure, dass Joseph Aoun das neue Mediengesetz ablehnte. Sie verurteilen mehrere Bestimmungen, die ihrer Ansicht nach mit den öffentlichen Freiheiten unvereinbar sind. Ihr Haupteinwand ist die Gesetzgebung, die die Inhaftierung eines Journalisten erlaubt. Sie lehnen auch jede Bestimmung ab, die die Rolle bestehender Berufsverbände einschränken oder die Fragmentierung des Sektors fördern könnte. Beide Gewerkschaften präsentieren ihre Mobilisierung als Verteidigung der Pressefreiheit und nicht als bloße Unternehmensforderung. Sie forderten eine neue Lesung des Textes, um ihn mit der Verfassung und der libanesischen Tradition des Medienpluralismus in Einklang zu bringen.

Diese Herausforderung kommt zu einem Zeitpunkt, da die Präsidentschaft gerade das Gesetz Nr. 68 zur Abschaffung der Todesstrafe veröffentlicht hat, das ebenfalls vom Parlament angenommen wurde. Die gesetzgebende Tätigkeit wird somit zu einem weiteren Bereich, in dem Joseph Aoun seine institutionelle Praxis definieren muss. Mehrere sensible Texte gehen gleichzeitig an die Präsidentschaft. Die Frage ist nicht nur, ob das Staatsoberhaupt seinen Inhalt teilt. Sie muss auch bestimmen, wie sie ihre Vorrechte nutzen kann, ohne einen ständigen Konflikt mit dem Haus zu verursachen. Die Debatte über die Amnestie und die Debatte über die Medien unterstreichen somit eine Präsidentschaft, die von sehr unterschiedlichen Fraktionen aufgefordert wird, nach den Parlamentsabstimmungen eine Kontrollfunktion zu übernehmen. Das stärkt Baabdas politisches Gewicht, setzt den Präsidenten aber auch gegensätzlichen Erwartungen aus.

Soziale und administrative Institutionen kehren zur Regierungsagenda zurück

Die lokale Politik vom 18. August beschränkt sich nicht auf Sicherheitsfragen.Al Binaam 18. August 2026, berichtet auch die Installation des neuen Board of Directors des National Social Security Fund. Bechara Asmar übernahm den Vorsitz, während Wissam Alik Vizepräsident und Haroun al-Siqli Sekretär wurde. Arbeitsminister Mohammad Haidar begrüßte den Abschluss des Ernennungsverfahrens und forderte den neuen Rat auf, im Geiste der Verantwortung und der Zusammenarbeit zu arbeiten. Diese Ernennung findet in einem Kontext statt, in dem soziale Institutionen weiterhin mit den Folgen der Wirtschaftskrise und dem Kaufkraftverlust konfrontiert sind. Es spiegelt die erklärte Verpflichtung der Regierung wider, öffentliche Körperschaften parallel zur Behandlung von Souveränitätsfragen zu reaktivieren.

Die Koexistenz dieser Dossiers bestimmt die interne Politik des Tages. Joseph Aoun verteidigt die Fortsetzung der Verhandlungen und die internationale Präsenz im Süden. Nawaf Salam verbindet die Rückkehr der öffentlichen Autorität mit Reformen und Dienstleistungen. Nabih Berri und die Mitglieder seines Lagers bestehen auf der Notwendigkeit eines israelischen Rückzugs, bevor entscheidende Fortschritte bei den Waffen gemacht werden. Die Familien der Opfer von Abra fordern das Amnestiegesetz heraus. Pressevertreter forderten eine Überarbeitung des Mediengesetzes. Gleichzeitig versucht die Regierung, mehrere administrative und soziale Institutionen wiederherzustellen. Diese unterschiedlichen Fronten beziehen sich auf die gleiche Frage: die Fähigkeit des Staates, seine Entscheidungen in anwendbare Politiken umzuwandeln, in einem Land, in dem das Kräfteverhältnis zwischen Sicherheit, Parlamentariern und sozialen Kräften die institutionelle Flexibilität weiterhin stark einschränkt.

Zitate und Reden von Politikern: Souveränität, Waffen und Verhandlungen im Mittelpunkt des Kampfes um Worte

Joseph Aoun verteidigt Diplomatie und weigert sich, zurückzugehen

Präsident Joseph Aouns Erklärungen nehmen einen zentralen Platz in der libanesischen Presse vom 18. August 2026 ein. Sie ziehen eine politische Linie, die auf der Beibehaltung des Rahmenabkommens, der Fortsetzung der Verhandlungen und der Stärkung der staatlichen Autorität beruht.Ad Diyaram 18. August 2026, berichtet die Bemerkungen des Staatsoberhauptes an eine Delegation der Task Force für Libanon. Joseph Aoun räumte ein, dass es Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Abkommens gebe. Er weigerte sich jedoch, die ergriffenen Maßnahmen in Frage zu stellen. « Es gibt Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Rahmenabkommens, aber wir wollen nicht zurücktreten », sagt er. Im Gegenteil, der Präsident will den Mechanismus stärken und Fortschritte bei den Fällen von Gefangenen, der Grenze, der Versuchszone und dem Waffenstillstand erzielen. Er legt einen Teil der Verantwortung auf Washington. Die Vereinigten Staaten sind der Sponsor des Programms und der Präsident versichert, dass sie sich weiterhin für seine Umsetzung engagieren. Der Libanon erwartet daher eine neue Verhandlungsrunde, um die Möglichkeiten für konkrete Fortschritte zu bewerten.

Die Formulierung des Präsidenten geht weiter als nur die Unterstützung des laufenden Prozesses.Al BinaAm 18. August 2026 stellte Joseph Aoun die Wahl als Krieg oder Diplomatie vor. Laut Staatschef gibt es keine dritte Lösung. Er glaubte, dass der Krieg kein dauerhaftes Ergebnis bringen würde und dass es daher notwendig sei, die Situation über diplomatische Kanäle zu behandeln. In diesem Zusammenhang kritisiert der Präsident auch das Verhalten Israels. Er glaubt, dass Israel auf taktischer Ebene argumentiert, während es die strategischen Konsequenzen seiner Operationen vernachlässigt. Massenvernichtung und die Anwendung von Gewalt, sagte er, könne keine dauerhafte Lösung erreichen. Diese Kritik wird jedoch von fortgesetzten Verhandlungen begleitet. Der Präsident präsentiert die israelischen Bombenanschläge nicht als Grund, das Abkommen aufzugeben, sondern als zusätzlichen Grund, seinen amerikanischen Sponsor zu bitten, es durchzusetzen.

Der Staatschef äußert sich auch gegenüber dem Iran.Ad DiyarAm 18. August 2026 berichtete er, dass er eine « Staat-zu-Staat » -Beziehung forderte, die auf gegenseitigem Respekt und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten basiert. Diese Aussage hat eine besondere Bedeutung im Kontext der Hisbollah-Debatte und der Konfrontation zwischen Washington und Teheran. Es erlaubt Joseph Aoun, den iranischen Fall in einen institutionellen Rahmen zu stellen. Der Präsident bittet nicht um einen Bruch mit Teheran. Es definiert jedoch eine Grenze: Die Beziehung muss durch die Institutionen der Republik gehen. Diese Position schließt sich seiner Rede über das Rahmenabkommen, die Armee und die Wiederherstellung der öffentlichen Gewalt an. In allen drei Fällen versucht die Präsidentschaft, den Staat zum Hauptgesprächspartner sowohl innerhalb als auch außerhalb zu machen.

Nawaf Salam

Premierminister Nawaf Salam hielt eine weniger militärzentrierte Rede, aber er schloss sich Joseph Aoun über das Prinzip der Wiederherstellung der öffentlichen Autorität an.Al Binaam 18. August 2026 berichtet, dass Salam der Delegation der Task Force für den Libanon erklärte, dass die Regierung an « zwei untrennbaren Spuren » arbeite: der Reform und Wiederherstellung der staatlichen Autorität auf ihrem gesamten Territorium. Diese Formel verleiht der Rede des Premierministers eine breitere Dimension als nur die südliche Frage. Die Wiederaufnahme der territorialen Kontrolle muss in ihrem Ansatz mit dem institutionellen und wirtschaftlichen Wiederaufbau einhergehen. Die Gespräche mit der US-Delegation umfassten Investitionen, Verkehr, Infrastruktur und Energie.

Gleichzeitig besteht Salam auf der internationalen Präsenz im Süden. In den StellungnahmenAd DiyarAm 18. August 2026 bekräftigte er, dass die offizielle libanesische Position weiterhin der Existenz einer UN-Truppe verpflichtet sei. Sie ist für drei Hauptaufgaben zuständig: Beobachtung und Information, Koordination und Verbindung. Der Premierminister erklärt, dass er diese Position direkt dem Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt hat. Er erklärt, dass er die Notwendigkeit verstanden habe, eine internationale Präsenz aufrechtzuerhalten, die UNIFIL folgen könnte, wenn die derzeitige Mission enden würde. Die Salam-Rede verbindet daher drei Ebenen: die Rolle der Armee, die der zivilen Institutionen und die der internationalen Berichterstattung. Für den Regierungschef ist die Rückkehr des Staates nicht auf den Einsatz von Militärpersonal beschränkt. Es setzt auch voraus, dass die Verwaltungen ihre Funktionen erfüllen können und dass der Süden nicht ohne einen internationalen Stabilisierungsmechanismus bleibt.

Es gibt jedoch politische Angriffe auf diese Richtung.Al-AkhbarAm 18. August 2026 berichtete Samir Geagea, dass er Joseph Aoun und Nawaf Salam direkt herausforderte. Der Führer der libanesischen Streitkräfte wirft ihnen vor, nicht fest genug gegenüber der Hisbollah zu handeln und glaubt, dass diese Haltung die Glaubwürdigkeit des Staates untergräbt. Sie führt die Schwierigkeiten des Rahmenabkommens auf die Nichtumsetzung von Regierungsbeschlüssen über das staatliche Waffenmonopol zurück. Geagea kritisierte auch Joseph Aoun dafür, Außenminister Youssef Raggi von bestimmten Verhandlungen und Präsidentenbesuchen ferngehalten zu haben. In der politischen Debatte geht es daher nicht nur um das erklärte Ziel der Wiederherstellung des Staates. Es geht auch um die Geschwindigkeit und die Mittel, um sie zu erreichen.

Nabih Berri Bedingungen Fortschritte zum israelischen Rückzug

Die Position von Nabih Berri wird insbesondere durch die Aussagen des Abgeordneten Qassem Hashem vermittelt.Al BinaAm 18. August 2026 berichtet dieser, dass die täglichen Ereignisse im Süden nicht als echter Waffenstillstand bezeichnet werden können. Er forderte eine vollständige Einstellung der Operationen und Israels Rückzug aus den besetzten Gebieten. Vor allem behauptet Hashem, dass die Frage der Waffen eine interne Angelegenheit ist, die im nationalen Konsens behandelt werden muss. Es kann seiner Ansicht nach nicht einem ausländischen oder israelischen Willen unterworfen werden. Er fasst dann Nabih Berris Position zusammen: Wenn Israel die Einstellung der Kämpfe respektiert und seinen Rückzug beginnt, hat sich die Hisbollah verpflichtet, und das Berri-Lager wird das übernehmen, was notwendig ist, um die Sicherheit und Stabilität des Libanon zu erhalten.

Diese Erklärung enthält eine genaue Reihenfolge. Der israelische Rückzug muss den internen Waffenmaßnahmen vorausgehen oder sie begleiten. Das Berri-Lager lehnt daher eine Lesart ab, in der Abrüstung eine Voraussetzung für jede militärische Entwicklung Israels wäre. Diese Position läuft direkt gegen diejenige, die Israel am 18. August in mehreren Zeitungen zugeschrieben wird, die im Gegenteil ihren Rückzug mit Fortschritten bei der Entwaffnung der Hisbollah verbindet. Die Blockade ist also nicht nur militärisch. Sie ergibt sich aus zwei gegensätzlichen Prioritätsordnungen. Für Berri und seine Verwandten muss das Ende der Angriffe und des Rückzugs Bedingungen für die interne Behandlung von Waffen schaffen. Für Israel müssen nach den im Korpus gemeldeten Informationen Waffengarantien weiteren Rücknahmen vorausgehen.

Berri interveniert auch bei der regionalen Lektüre von Ereignissen.Ad DiyarAm 18. August 2026 berichtet der Präsident des Parlaments durch drusische Quellen, ob die Hisbollah in Gaza, der Westbank oder Südsyrien präsent ist. Die Frage dient dazu, die Idee zu unterstützen, dass israelische Operationen in mehreren Räumen nicht allein durch die Anwesenheit der libanesischen Partei erklärt werden können. Die zitierten Quellen verwenden diese Aussage, um auf das Risiko regionaler Fragmentierungsprojekte zu verweisen, insbesondere in den Drusengebieten Syriens. Berris Bemerkungen gehen somit über die libanesische Debatte hinaus und stellen die israelische Offensive in eine breitere regionale Lesung.

Naim Kassem stellt Machtgleichgewicht in den Mittelpunkt der Debatte

Naim Kassems Aussagen befeuern einen anderen Aspekt der politischen Konfrontation. Eine Reihe von Zeitungen am 18. August rezitierte seine Rede und seine Kritik an der Politik des Staates. Die Debatte ist besonders lebhaft über die Fortsetzung der Verhandlungen und die Frage der Waffen.Al-LiwaAm 18. August 2026 reagierte die Hisbollah direkt auf die Bitte der Hisbollah, das Rahmenabkommen zu verlassen. Die Zeitung befragt die Partei zu der von ihr vorgeschlagenen Alternative und weist die Vorwürfe gegen die Regierung von Nawaf Salam zurück. Sie erinnert daran, dass der Staat den Krieg, der den Verhandlungen vorausging, nicht entschieden hat, und ist der Ansicht, dass er dann nicht allein für die Folgen des Konflikts verantwortlich gemacht werden kann. Der Ton dieser Antwort zeigt, wie sehr Naim Kassems Aussagen zu einem Objekt interner Konfrontation geworden sind.

Der Generalsekretär der Hisbollah verteidigt in den vom Korpus berichteten Elementen eine Logik, die auf der Aufrechterhaltung der Widerstandsfähigkeit beruht, solange Israel Gebiete besetzt und seine Operationen fortsetzt. Diese Linie steht in direktem Konflikt mit Kräften, die eine rasche Anwendung des staatlichen Waffenmonopols fordern. Sie war auch in Spannung mit der Strategie von Joseph Aoun, der sich weigerte, Verhandlungen trotz der Schwierigkeiten aufzugeben. Die Unterschiede beziehen sich daher auf die Bewertung des Kräfteverhältnisses. Die Hisbollah glaubt, dass die Aufrechterhaltung ihrer Fähigkeiten eine Garantie gegen israelische Operationen bleibt. Im Gegenteil, seine politischen Gegner glauben, dass die Existenz dieser Waffen die Verwundbarkeit des Libanon verlängert und den Staat daran hindert, seine volle Autorität auszuüben.

Diese Kontroverse erscheint auch in den Reaktionen auf Ali al-Tahers Situation. Hisbollah-Vertreter, die in mehreren Zeitungen zitiert werden, behaupten, dass Israel versucht, sich schrittweise in Richtung dieser strategischen Position zu bewegen. Sie stellen Kämpfer vor, die sich in einer defensiven Haltung befinden. Die Partei ist daher der Ansicht, dass das unmittelbare Problem nicht ihre Bewaffnung ist, sondern der israelische Versuch, die Linien vor Ort zu ändern. Diese Lesung veranlasst seine Beamten, den Staat zu bitten, seine Verhandlungspolitik zu überprüfen, wenn sie nicht zum Rückzug oder zur Einstellung von Angriffen führt.

Samir Geagea greift das präsidiale Management des Waffenfalls an

Samir Geageas Rede bietet den klarsten Kontrapunkt zur Hisbollah.Al-AkhbarAm 18. August 2026 berichtete der Führer der libanesischen Streitkräfte, dass er mit einer Phase der Zurückhaltung gebrochen habe, um das Management von Joseph Aoun und Nawaf Salam direkt anzugreifen. Sie ist der Ansicht, dass die Verlangsamung des Verhandlungsprozesses auf die Nichtumsetzung von Beschlüssen über nichtstaatliche Waffen zurückzuführen ist. Er warf der Exekutive daher vor, bei der Wiederherstellung des Monopols der legitimen Gewalt nicht weit genug zu gehen.

Geageas Rede bewegt einen Teil der Debatte. Während Joseph Aoun auf israelischen Hindernissen und der Notwendigkeit besteht, den diplomatischen Prozess aufrechtzuerhalten, betont der Führer der libanesischen Streitkräfte interne Verantwortlichkeiten. Dieser Unterschied ist wichtig. Es zeigt, dass die Befürworter der staatlichen Stärkung nicht alle die gleiche Strategie verfolgen. Die Präsidentschaft befürwortet schrittweise Fortschritte in Verbindung mit Verhandlungen und Entwicklungen vor Ort. Geagea fordert eine stärkere Umsetzung der von den Institutionen getroffenen Entscheidungen. Die Meinungsverschiedenheit betrifft daher nicht den Anspruch eines Staates, der seine Autorität im gesamten Hoheitsgebiet ausübt. Es konzentriert sich auf den Zeitpunkt und das Niveau der akzeptablen politischen Konfrontation mit der Hisbollah.

Qassem Hashem und die gewählten Vertreter des Südens lehnen eine aufgezwungene Lösung von außen ab

Qassem Hashem erscheint als eines der explizitesten Relais der Position des Entwicklungs- und Befreiungsblocks. GemäßAl BinaAm 18. August 2026 behauptet er, dass die täglichen israelischen Operationen den Ausdruck eines Waffenstillstands unangemessen machen. Er forderte eine vollständige Einstellung der Angriffe, bevor er von einer Normalisierung der Situation sprach. Seine Waffenformel ist ebenso klar: Das Problem muss durch ein Abkommen zwischen den Libanesen gelöst werden. Diese Position soll verhindern, dass Verhandlungen mit Israel zu einem Instrument werden, das es einer ausländischen Partei ermöglicht, die Organisation der inneren Sicherheit des Libanon zu bestimmen.

Derselbe Beamte verteidigt die Aufrechterhaltung von UNIFIL. Sie ist der Ansicht, dass die internationale Präsenz für die Umsetzung der Resolution 1701 und für die Dokumentation israelischer Verstöße weiterhin notwendig ist. Diese Kombination ist von Bedeutung. Hashem lehnt eine Intervention von außen in die politische Lösung der Waffenfrage ab, unterstützt aber eine internationale Präsenz, um die Situation im Süden zu überwachen. Die Unterscheidung basiert auf der Art der Missionen. Die Regelung der Waffenfrage muss libanesisch bleiben. Die Beobachtung von Verstößen und die Begleitung der Stabilität können jedoch ein internationaler Rahmen sein.

Melhem Khalaf verwandelt UNIFIL in einen parlamentarischen Konvergenzplatz

Der Abgeordnete Melhem Khalaf seinerseits verteidigt eine Initiative, die 86 Parlamentarier zusammenbringt.Ad DiyarAm 18. August 2026 berichtete er, dass er die Unterschriften, die Joseph Aoun gegeben wurden, als nationale Botschaft vorgelegt hatte. Ihm zufolge zeigen sie, dass sich die Libanesen trotz ihrer Differenzen treffen können, wenn die Sicherheit des Südens, die Souveränität und die Zukunft der Bewohner auf dem Spiel stehen. Khalaf fordert den Präsidenten auf, seine Bemühungen um die internationale Präsenz, die Armee und den Staat fortzusetzen.

Die Wahl der Begriffe ist wichtig. Der Abgeordnete stellt UNIFIL nicht als Ersatz für den Staat dar. Im Gegenteil, sie verbindet ihre fortgesetzte Unterstützung mit der Unterstützung der Armee und der Wiederherstellung der Souveränität. Die Petition bietet Joseph Aoun somit eine relativ breite parlamentarische Unterstützung in einem Fall, in dem die Positionen der Blöcke in anderen Fragen sehr weit entfernt sind. Diese Konvergenz löst keine Meinungsverschiedenheiten über die Hisbollah oder Verhandlungen mit Israel. Es zeigt jedoch, dass eine Mehrheit der Abgeordneten die Entstehung eines internationalen Vakuums im Süden ablehnt.

Die politischen Erklärungen vom 18. August ziehen somit mehrere Bruchlinien. Joseph Aoun erklärt, dass der Libanon sich nicht von den Schwierigkeiten des Rahmenabkommens zurückziehen wird und stellt die Diplomatie in den Mittelpunkt seines Handelns. Nawaf Salam verbindet Souveränität mit Reform und der Rückkehr von Institutionen. Nabih Berri und Qassem Hashem fordern einen israelischen Rückzug und verteidigen die nationale Behandlung der Waffenakte. Naim Kassem hält an der Logik des Widerstands fest und bestreitet die vom Staat verfolgte Strategie. Im Gegenteil, Samir Geagea wirft der Exekutive mangelnde Entschlossenheit gegenüber der Hisbollah vor. Melhem Khalaf sucht endlich nach einer gemeinsamen Basis für die Aufrechterhaltung einer internationalen Präsenz im Süden. Der politische Kampf wird also sowohl in Erklärungen als auch vor Ort ausgetragen: Jeder benutzt Souveränität als Referenz, aber die libanesischen Beamten gehen tief auseinander, was die Bedingungen für ihre Wiederherstellung angeht.

Diplomatie: Washington im Zentrum des Südarms und die Zukunft der internationalen Präsenz

Washington versucht, das Rahmenabkommen trotz der Bodenblockade aufrechtzuerhalten

Die libanesische Diplomatie konzentriert sich weiterhin auf den Versuch, das Rahmenabkommen mit Israel trotz des Mangels an entscheidenden Fortschritten und der Fortsetzung der Militäroperationen im Süden aufrechtzuerhalten.Al Joumhouriyatam 18. August 2026 berichtet, dass der Besuch von US-General Joseph Clearfield, dem Vorsitzenden der militärischen Koordinierungsgruppe für Libanon, in Beirut direkt Teil dieser Bemühungen ist. Bei seinem Treffen mit dem Armeekommandeur, General Rodolphe Haykal, standen die jüngsten Entwicklungen im Süden und die Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen im Mittelpunkt. Der Kontext erschwert jedoch die amerikanische Mission. Die Zeitung berichtet von einer Zunahme der israelischen Bombardierungen, der Zerstörung von Gebäuden und Infrastruktur sowie von Operationen, die auf mehrere Orte abzielen. Die libanesische Seite präsentierte diese Elemente dem US-Beamten als Hindernisse für die Umsetzung der ausgehandelten Vereinbarungen. Nach Angaben vonAl JoumhouriyatWashington betrachtet jedoch weiterhin den Erfolg des Rahmenabkommens als Priorität. Die Vereinigten Staaten wollen eine Rückkehr zu einer allgemeinen Konfrontation verhindern und fordern die Parteien auf, die eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten. Dennoch zitiert die Zeitung einen hochrangigen libanesischen Beamten, der auf einen zentralen Widerspruch hinweist: „Israel setzt seine Angriffe fort und weigert sich, sich von mehreren Positionen zurückzuziehen, während diese Handlungen direkt das Herz des Mechanismus betreffen, den Washington zu bewahren sucht. Für diesen Beamten sind die Schwierigkeiten daher nicht nur eine Herausforderung für Beirut. Sie testen auch die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, ein Abkommen durchzusetzen, das sie selbst gesponsert haben.

Joseph Clearfields Besuch löste die großen Streitigkeiten nicht.Al-AkhbarAm 18. August 2026 wird geschätzt, dass die Verdrängung nicht den gewünschten Durchbruch gebracht hat. Die Zeitung berichtet, dass Washington von allgemeinen Prinzipien zu konkreten Mechanismen für den Militäreinsatz, Waffen und experimentelle Gebiete übergehen will. Einige Elemente bleiben jedoch ungelöst. Der Mechanismus zur Überprüfung des Waffenabzugs ist nicht endgültig festgelegt. Die Zusammensetzung des internationalen Forums, das Operationen überwachen könnte, wird ebenfalls noch diskutiert. Als mögliche Teilnehmer werden mehrere Staaten genannt, darunter das Vereinigte Königreich, Italien, die Schweiz und Kanada. Die libanesischen Streitkräfte äußerten Berichten zufolge auch ihren Einwand gegen die Fortsetzung der israelischen Angriffe, was die Umsetzung neuer Sicherheitsmaßnahmen erschwerte.Al-Akhbaram wichtigsten ist die Kluft zwischen der amerikanischen diplomatischen Sprache und den Ereignissen vor Ort. Die Zeitung berichtet, dass US-Botschafter Michel Issa die Gespräche in Rom positiv darstellt und dafür sorgt, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden. Für das nächste Treffen werden jedoch keine konkreten Termine bekannt gegeben. Gleichzeitig gehen die israelischen Operationen weiter. Die amerikanische Diplomatie befindet sich daher in einer heiklen Lage: Sie muss den Prozess offen halten und militärische Ereignisse vermeiden, die sie allmählich ihrer Substanz berauben.

Joseph Aoun macht die Vereinigten Staaten zum Hauptgaranten des Prozesses

Präsident Joseph Aoun stellt Washington weiterhin in den Mittelpunkt der libanesischen diplomatischen Strategie.Ad DiyarAm 18. August 2026 berichtete er der Delegation der Task Force für den Libanon, dass der Libanon auf die Vereinigten Staaten setze, um das Rahmenabkommen umzusetzen. Der Präsident räumte die aufgetretenen Schwierigkeiten ein, weigerte sich jedoch, zurückzukehren. Er will Fortschritte bei den Gefangenen, der Grenze, der Versuchszone und der Einstellung der Kämpfe erzielen. Ihm zufolge bleiben die Vereinigten Staaten « ernsthaft und engagiert » und haben erhebliche Hilfe geleistet. Das Staatsoberhaupt erwartet daher eine neue Verhandlungsrunde, um festzustellen, ob konkrete Fortschritte möglich sind. Dieses Vertrauen bedeutet nicht, dass Beirut das US-Management des Falls vollständig akzeptiert. Joseph Aoun kritisiert direkt israelische Methoden und ist der Ansicht, dass der massive Einsatz von Gewalt eine dauerhafte Lösung verhindert. Er erklärte, dass militärische Operationen taktische Ergebnisse erzielen können, ohne das strategische Problem zu lösen. Der Präsidentschaftsprozess besteht daher darin, Washington aufzufordern, seinen Einfluss auf Israel auszuüben und gleichzeitig zu vermeiden, den Verhandlungsmechanismus zu brechen. Diese Position stellt die Vereinigten Staaten auf eine erhöhte Verantwortung. Je mehr die libanesische Präsidentschaft Washington als Garant des Abkommens präsentiert, desto mehr wird das Fehlen eines israelischen Rückzugs oder die Fortsetzung der Angriffe zu einer Frage, die direkt die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Vermittlung betrifft.

Al BinaAm 18. August 2026 berichtete Joseph Aoun auch, dass er die diplomatische Entscheidung als strategische Entscheidung verteidigte. Der Präsident sagte, der Libanon liege zwischen Krieg und Diplomatie und der Krieg werde keine Lösung bringen. Dieser Ansatz erklärt die Fortsetzung der Diskussionen trotz der Spannungen um Ali al-Taher. Begleitet wird sie von einer Bitte um Unterstützung durch die libanesischen Streitkräfte. Aoun beschreibt es als professionell und gut ausgebildet, aber es fehlen die notwendigen Mittel, um alle seine Aufgaben zu erfüllen. Diese Frage steht in direktem Zusammenhang mit den Verhandlungen. Ein Teil der diskutierten Vereinbarungen basiert auf der Ausweitung der Rolle der Armee in Gebieten, die von möglichen israelischen Rückzugsbewegungen betroffen sind. Die militärische Stärkung des Staates wird somit zu einem Element der libanesischen Diplomatie in Washington. Die Präsidentschaft fordert nicht nur politischen Druck auf Israel. Sie sucht auch Unterstützung, damit die Armee ihren Verpflichtungen aus dem Abkommen nachkommen kann.

Der Austausch mit der US-Delegation hat auch eine wirtschaftliche Dimension.Al BinaAm 18. August 2026 berichtete Nawaf Salam über die Entwicklung der libanesisch-amerikanischen Beziehungen, insbesondere in den Bereichen Investitionen, Verkehr, Infrastruktur und Energie. Der Premierminister präsentiert Regierungspolitik als auf Reform und Wiederherstellung der staatlichen Autorität basiert. Diese Dimension ermöglicht es Beirut, seine Beziehungen zu Washington nicht auf die einzige Sicherheitsfrage zu reduzieren. Erklärtes Ziel ist es, die Unterstützung der USA in ein umfassenderes Paket aufzunehmen, einschließlich Investitionen und Aufbau von Institutionen. Die libanesische Diplomatie versucht daher, die Stabilisierung des Südens in einen Ausgangspunkt für eine nachhaltigere wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit zu verwandeln.

Ali al-Taher wird sowohl eine diplomatische als auch eine militärische Angelegenheit

Die Situation um Ali al-Taher ist jetzt das Hauptrisiko für weitere Verhandlungen.Al Sharq Al AwsatAm 18. August 2026 berichtet eine politische Quelle, die einem hochrangigen Hisbollah-Beamten nahesteht, dass die Partei sich auf eine Konfrontation vorbereitet hat, wenn Israel beschließt, die Kontrolle über den Sektor zu übernehmen. Laut dieser Quelle versucht die Hisbollah immer noch zu bestimmen, ob Israel sich einer großangelegten Entscheidung nähert oder ob es den Druck aufrechterhält, Zugeständnisse zu erhalten. Die Tageszeitung berichtet, dass die Partei im Falle einer Offensive eine wichtige Antwort versprechen würde. Unter diesen Umständen geht die Akte weit über eine lokale Diskussion über eine militärische Position hinaus. Ein großer Angriff könnte den gesamten diplomatischen Prozess in Frage stellen und das Risiko einer regionalen Konfrontation wieder einführen.

Al JoumhouriyatAm 18. August 2026 berichtet seinerseits, dass es in diesem Stadium kein grünes Licht für eine groß angelegte israelische Operation gegen Ali al-Taher geben würde. Die Zeitung zitiert einen Sicherheitsbeamten, Washington wolle keine weitere Eskalation. Er fügte jedoch hinzu, dass sich diese Situation ändern könnte. Regionale Daten, einschließlich der Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, könnten die Berechnungen ändern. Der gleichen Quelle zufolge hat Teheran Nachrichten übermittelt, wonach es die Situation um Ali al-Taher nun als einen Fall betrachtet, auf den es direkt aufmerksam ist. Insbesondere der Präsident des iranischen Parlaments, Mohammad Bagher Ghalibaf, sagte, er stehe täglich in Kontakt mit Frontkämpfern im Libanon. Für die verantwortliche Person, zitiert vonAl JoumhouriyatDie Bedeutung von Ali al-Taher ist daher nicht mehr auf die Region Nabatiyah beschränkt. Es erstreckt sich auf die Konfrontation um die Straße von Ormuz und die amerikanisch-iranischen Beziehungen.

Diese Internationalisierung der Akte reduziert den libanesischen Handlungsspielraum. Beirut versucht, bilaterale Verhandlungen mit Israel unter amerikanischer Schirmherrschaft aufrechtzuerhalten. Doch die mit der Hisbollah verbundenen Einsätze beziehen sich direkt auf das Machtverhältnis zwischen Washington und Teheran.Al-AkhbarAm 18. August 2026 fragte er nach der amerikanischen Fähigkeit, die libanesische Frage von ihren Verhandlungen mit dem Iran zu trennen. Die Zeitung ist der Ansicht, dass Washington in der Lage war, die Verhandlungsräume zu trennen, aber nicht unbedingt die strategischen Fragen. Die militärische Macht der Hisbollah bleibt für die Vereinigten Staaten und Israel mit dem iranischen Einfluss in der Region verbunden. Teheran betrachtet die Hisbollah als Teil seiner regionalen Vereinbarungen. Nach dieser Lektüre behalten die libanesisch-israelischen Verhandlungen institutionelle Autonomie, aber ihre Ergebnisse bleiben von einer viel breiteren Konfrontation beeinflusst.

UNIFIL stellt Libanon vor zweite internationale Verhandlungen

Parallel zum Rahmenabkommen führt Beirut einen weiteren diplomatischen Kampf um die Zukunft der UNIFIL.Ad DiyarAm 18. August 2026 berichtete eine Delegation unter der Leitung des Abgeordneten Melhem Khalaf Joseph Aoun, dass ein von 86 Parlamentariern unterzeichnetes Dokument die Fortsetzung der UN-Mission unterstütze. Der Präsident antwortete, die Erweiterung der UNIFIL sei die erste Wahl des Libanon. Wenn dies nicht möglich ist, möchte sie, dass eine weitere internationale Truppe mit einem angemessenen Rechtsrahmen eingerichtet wird. Sein erklärtes Ziel ist es, jedes Vakuum im Süden zu verhindern. Joseph Aoun behauptet, dass Israel gegen die Anwesenheit der UNIFIL ist und seit fast einem Jahr Druck in dieser Hinsicht ausübt. Der libanesische Ansatz besteht daher darin, internationale Partner früh genug zu mobilisieren, um eine dringende Lösung des Problems zu vermeiden.

Nawaf Salam nimmt eine ähnliche Position ein. Der Premierminister erklärt, er habe den UN-Generalsekretär persönlich über die Notwendigkeit einer internationalen Präsenz informiert. Es definiert drei wesentliche Funktionen: Beobachtung und Information, Koordination und Verbindung. Es geht also nicht nur darum, den aktuellen UNIFIL-Namen oder die Struktur beizubehalten. Für die Regierung müssen die internationalen Funktionen, die für die Stabilisierung des Südens als wesentlich erachtet werden, erhalten bleiben. Diese Unterscheidung wird wichtig, wenn mehrere Szenarien diskutiert werden.

Al-Liwaam 18. August 2026 berichtet, dass Konsultationen über eine mögliche internationale oder multinationale Truppe stattgefunden haben, die UNIFIL in anderer Form folgen könnte. Die Tageszeitung bezieht sich auf eine Struktur, deren Mission direkter mit der Überprüfung von Arrangements in experimentellen Bereichen verbunden sein könnte. Er wies darauf hin, dass sich die Diskussionen weiterhin auf die teilnehmenden Länder, Missionen und den operativen Rahmen konzentrierten. Die libanesische Diplomatie muss daher gleichzeitig an zwei Hypothesen arbeiten: die Fortsetzung der UNIFIL zu sichern oder eine alternative Vereinbarung auszuhandeln, die robust genug ist, um ein Sicherheitsvakuum zu vermeiden.

Rom gewinnt in Beirut-Berechnungen an Bedeutung

Italien nimmt bei diesen Konsultationen einen besonderen Platz ein.Annahar18. August 2026 berichtet, dass Joseph Aoun Rom und den Vatikan besuchen wird, wo er Papst Leo XIV, den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella und Präsident Giorgia Meloni treffen wird. Die tägliche Diskussion sollte sich auf die Rolle konzentrieren, die Italien im Verifikationsmechanismus für Versuchsgebiete spielen könnte. Roms Interesse wird durch seine bedeutende Beteiligung an der UNIFIL und durch die Debatte über die Zukunft der internationalen Präsenz im Süden verstärkt.

Dieser Besuch bietet der Präsidentschaft die Möglichkeit, ihre Unterstützung über den amerikanischen Kanal hinaus zu erweitern. Die Vereinigten Staaten bleiben der Hauptsponsor der Verhandlungen mit Israel, aber die Umsetzung einer möglichen Vereinbarung erfordert die Teilnahme anderer Staaten. Italien kann in dieser Phase aufgrund seiner Erfahrung in der internationalen Truppe und seiner Beziehungen zum Libanon eingreifen. Der Besuch im Vatikan hat auch eine politische Dimension. Es erlaubt Joseph Aoun, die Stabilität des Libanon als ein Thema darzustellen, das über das militärische Gleichgewicht des Südens hinausgeht und sich auf die Aufrechterhaltung des libanesischen politischen und sozialen Modells bezieht.

Die Beziehung zum Iran bleibt von der Formel « Staat zu Staat » geprägt

Der Fall Iran ist schließlich einer der heikelsten Aspekte der libanesischen Diplomatie. Joseph Aoun bekräftigt, dass die Beziehungen zu Teheran auf gegenseitigem Respekt und Nichteinmischung beruhen müssen. Dieser Wortlaut, berichtet insbesondere vonAl BinaundAd Diyaram 18. August 2026 berichteten mehrere Zeitungen über Erklärungen iranischer Beamter über die Hisbollah und den Süden. Sie zielt darauf ab, die diplomatischen Beziehungen zum Iran zu erhalten, während sie bekräftigt, dass Entscheidungen über libanesisches Territorium in der Verantwortung nationaler Institutionen liegen müssen.

Die Schwierigkeit wird durch die Eskalation zwischen Washington und Teheran verstärkt.Al Sharq Al Awsatam 18. August 2026 berichtet, dass der Ablauf der sechzigtägigen Frist, die mit dem Islamabad-Memorandum verbunden ist, keinen Durchbruch brachte. Donald Trump hält den Druck auf den Iran aufrecht, während iranische Beamte eine mögliche Verlagerung von einer defensiven Haltung zu einer offensiven Haltung vorschlagen. Die Spannungen um die Ormuzstraße bleiben hoch. Für den Libanon kann eine Verschlechterung dieser Front direkte Folgen haben. Es besteht die Gefahr, dass sich die israelischen Berechnungen um Ali al-Taher, die Position der Hisbollah und den amerikanischen Spielraum ändern.

Die libanesische Diplomatie am 18. August entwickelt sich somit auf mehreren eng verwandten Ebenen. Beirut unterhält Verhandlungen mit Israel unter amerikanischer Vermittlung. Sie bat Washington, den militärischen Druck zu reduzieren und weitere Abzüge zu fördern. Sie versucht auch, die Präsenz einer internationalen Truppe im Süden in Form von UNIFIL oder einem Ersatz sicherzustellen. Sie fordert Italien und andere Partner auf, sich an den Verifikationsmechanismen zu beteiligen. Schließlich versucht sie, eine institutionelle Beziehung zum Iran aufrechtzuerhalten, während sie sich weigert, dass Teherans regionale Entscheidungen offiziell die libanesische Politik bestimmen. Die Erklärungen und Ansätze vom 18. August zeigen, dass der Libanon immer noch mehrere diplomatische Kanäle hat. Sie zeigen auch, dass ihre Wirksamkeit weitgehend von Entscheidungen in Washington, Tel Aviv und Teheran abhängt, während Feldoperationen weiterhin den Prozess bedrohen, den Beirut zu bewahren sucht.

Internationale Politik: Washington-Theran Konfrontation dominiert einen angespannten Nahen Osten

Washington und Teheran am Ende von 60 Tagen ohne Vereinbarung

Die Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ist die wichtigste internationale Presseakte vom 18. August 2026. Der Ablauf der sechzigtägigen Frist im Zusammenhang mit dem Islamabad-Memorandum führte weder zu einer endgültigen Vereinbarung noch zu einer klaren Wiederaufnahme der Verhandlungen.Al Sharq Al AwsatAm 18. August 2026 berichtete Donald Trump, dass er eine Hochdruckleitung unterhielt. Der US-Präsident erklärt, dass sein vorrangiges Ziel weiterhin darin besteht, den Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu besitzen. Er bat Teheran, « die weiße Flagge zu heben » und zu kapitulieren. Er behauptet jedoch, dass er es nicht eilig hat, die Konfrontation zu beenden. Gleichzeitig warnt der US-Präsident, dass er keine Vereinbarungen für die Straße von Ormuz akzeptieren werde, die den Interessen der Vereinigten Staaten zuwiderlaufen würden. Die Diplomatie bleibt daher theoretisch offen, wird aber von amerikanischen Forderungen begleitet, die Teheran für inakzeptabel hält. Das iranische Außenministerium bestreitet auch die Idee, dass das Memorandum eine feste Frist von 60 Tagen vorsieht. Nach seiner Lektüre könnte der geplante Zeitraum verlängert werden, um die Diskussionen über das Atomprogramm und die Sanktionen fortzusetzen. Teheran führt den Mangel an Verhandlungen auf amerikanische Verstöße zurück.

Irans Position wird auf militärischem Boden stärker.Al Sharq Al AwsatAm 18. August 2026 berichtete Yadollah Javani, ein politischer Führer der Revolutionsgarden, dass die Operationen des Iran nun beleidigend werden könnten. Er warnt auch vor « strategischen Überraschungen ». Ein weiterer iranischer Beamter, der von der Zeitung zitiert wird, behauptet, dass Teheran die Spannungen in der Straße von Ormuz und in der gesamten Region erhöhen könnte, wenn die diplomatischen Bemühungen scheitern. Seiner Ansicht nach hätte Washington einige Wochen Zeit, um die Bestimmungen des Memorandums umzusetzen. Die Debatte existiert jedoch innerhalb des iranischen Systems selbst. Saeed Ajorlou, Mitglied des Verhandlungsteams und Berater des Parlamentspräsidenten Mohammad Bagher Ghalibaf, räumt ein, dass einige Beamte die Idee eines Präventivangriffs gegen die Vereinigten Staaten verteidigen. Er warnte jedoch, dass Washington leicht durch längere Konfrontation erschöpft werden könnte. Die Presse beschreibt damit eine iranische Macht, die ihre Rhetorik verhärtet und gleichzeitig die Kosten einer weiteren Eskalation diskutiert.

Al Binaam 18. August 2026 besteht auch auf dem Fehlen von Ergebnissen am Ende der 60 Tage. Die Zeitung stellt fest, dass Donald Trump die Bedeutung der Frist minimiert und sich weigert, das Datum als verbindliche Grenze zu betrachten. Teheran und Washington sind nach wie vor nicht mit der Umsetzung des Memorandums einverstanden, einschließlich der Aufhebung der Sanktionen und der Bedingungen für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen. Die Zeitung verbindet diese Unsicherheit direkt mit den Ölmärkten. Spannungen um die Straße von Ormuz haben seit Beginn der Konfrontation erhebliche Preisänderungen verursacht. Das Risiko ist also nicht nur militärisch. Sie betrifft auch den Seeverkehr, den Energieexport und die internationalen wirtschaftlichen Erwartungen.

Die Straße von Ormuz wird zum wichtigsten iranischen Druckinstrument

Die Situation in der Straße von Ormuz nimmt einen besonderen Platz in den verschiedenen Zeitungen ein.Al Quds Al Arabi18. August 2026 berichtet, dass Donald Trump drohte, den Oman zu schlagen, wenn der Sultan die amerikanischen Aktivitäten in der Straße behinderte. Diese Erklärung kommt zu einer Zeit, in der der Iran behauptet, eine Vereinbarung mit Muscat über die Organisation des Seeverkehrs getroffen zu haben. Gleichzeitig behauptet der US-Präsident, dass die Seeblockade einen erheblichen wirtschaftlichen Druck auf Teheran ausübt. Er stellte sicher, dass die Vereinigten Staaten über ein ausreichendes Arsenal verfügten, um notfalls mehr einzugreifen. Trump behauptet auch, dass ein indirekter Kanal mit Führern der Revolutionsgarden existiert. Letztere bestritt jedoch jede direkte Diskussion und präsentierte amerikanische Erklärungen als Versuch, Washingtons Schwierigkeiten zu verschleiern.

Die Rolle des Oman wird dadurch besonders heikel. Muscat behält seine traditionelle Rolle als Vermittler zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bei und ist direkt an der Verwaltung der Seeüberquerung beteiligt. Die Möglichkeit einer längeren Schließung oder starker Verkehrsbeschränkungen hätte weit über die beiden Gegner hinaus Konsequenzen. Die Straße wird von mehreren Quellen als das wichtigste Druckmittel dargestellt, das Teheran noch zur Verfügung steht. Aber seine Verwendung setzt den Iran auch einer direkteren Konfrontation mit den Vereinigten Staaten und mit Ländern aus, die von dieser Seeroute abhängig sind. Militärische und wirtschaftliche Spannungen sind daher eng miteinander verknüpft.

Ad DiyarAm 18. August 2026 wurden Donald Trumps Aussagen über die Existenz direkter Kontakte mit Beamten der Revolutionsgarden gemeldet. Der US-Präsident behauptet, er habe es nicht eilig und hält an einer Rhetorik fest, die die iranische Kapitulation fordert. Teheran bestreitet diese Kontakte. Der Kontrast zwischen den beiden Versionen zeigt die Opazität, die den Austausch umgibt. Beide Seiten pflegen einen starken Diskurs und erlauben gleichzeitig die Möglichkeit indirekter Kanäle. Keine der Korpus-Zeitungen berichtete jedoch von einer neuen Vereinbarung, um aus der Krise herauszukommen.

Gaza: Jared Kushner versucht, eine neue Phase einzuleiten

Der Gazastreifen ist das zweitgrößte regionale Problem.Al Quds Al Arabi18. August 2026 berichtet, dass Jared Kushner Benjamin Netanjahu nach einem außergewöhnlichen Treffen in Kairo mit einer Hamas-Delegation unter der Leitung von Khalil al-Hayya traf. Die Diskussionen konzentrierten sich auf den Übergang zu einer neuen Phase der Gaza-Regelungen. Netanyahu und Vertreter des Friedensrates einigten sich auf die Einrichtung von zwei Arbeitsgruppen. Die erste muss sich mit der Entwaffnung der palästinensischen Fraktionen befassen. Bei der zweiten geht es um Sanitäreinrichtungen, Trinkwasser und die öffentliche Gesundheit. Israel verbindet jedoch den Beginn des Wiederaufbaus mit der Entwaffnung der Hamas. Ein israelischer Beamter, der von der Zeitung zitiert wird, behauptet auch, dass Netanyahu jeden weiteren Rückzug vor einem Vormarsch auf Waffen ablehnt.

Die Hamas verfolgt einen anderen Ansatz. Nach palästinensischen Quellen zitiert vonAl Quds Al ArabiAm 18. August 2026 versicherte die Delegation Kushner, dass sie bereit sei, die Gaza-Regierung vollständig dem vom Friedensrat vorgesehenen nationalen Komitee zu überlassen. Die Bewegung würde auch zustimmen, die Kleinwaffen der Polizei und der Sicherheitsdienste unter die Autorität der neuen Regierung zu stellen. Andererseits steht die Frage der Waffen der Fraktionen weiterhin im Mittelpunkt der Differenzen. Die Diskussionen konzentrierten sich auch auf den Zeitpunkt der israelischen Abzüge. Washington würde einen schrittweisen Prozess bevorzugen, der Abrüstung und Rückzug kombiniert, während Netanyahu eine Abrüstung forderte, die einer breiteren israelischen Evakuierung vorausgeht.

Al-LiwaAm 18. August 2026 berichtet auch, dass Kushners Besuch in Israel keinen endgültigen Durchbruch brachte. Laut der Tageszeitung sind sich Netanyahu und Kushner über den Grundsatz einig, dass vor der Entwaffnung der Hamas kein Wiederaufbau beginnen sollte. Donald Trump forderte auch Israel auf, seine Bombardierung von Gaza zu stoppen, in dem Glauben, dass die palästinensische Bewegung zugestimmt hatte, ihre Waffen niederzulegen. Die Zeitung berichtet auch von einer ungewöhnlichen politischen Drohung des US-Präsidenten an Netanyahu: Im Falle einer fortgesetzten Bombardierung könnte Trump einen anderen Kandidaten bei den bevorstehenden israelischen Wahlen unterstützen. Die Verhandlungen über Gaza werden daher mit israelischen Wahlberechnungen und dem amerikanischen Willen zu diplomatischen Fortschritten vermischt.

Israelische Operationen in Gaza und der Westbank gehen weiter

Die Diplomatie hat die Operationen vor Ort nicht beendet.Al Quds Al Arabiam 18. August 2026 Berichte über weitere israelische Bombardierungen und Schüsse im Gazastreifen trotz des Waffenstillstands. Das Gesundheitsministerium von Gaza meldet neue Opfer und erklärt, dass der Rekord seit dem Inkrafttreten des Abkommens weiter steigt. Die Zeitung beschreibt auch eine sehr degradierte Gesundheitssituation. Nur 12 von 34 Sauerstoffproduktionsstationen würden in Betrieb bleiben, was die Intensivpflege und Neugeborenen gefährdet. Mehr als zwei Millionen Menschen leben immer noch unter Vertreibungsbedingungen, und fast 200.000 Familien befinden sich in rudimentären Zelten, die ersetzt werden müssen.

Auch die Westbank steht unter starkem Druck.Al Binaam 18. August 2026 berichtet die Fortsetzung der Siedleroperationen und der israelischen Streitkräfte gegen Palästinenser und ihr Eigentum. Die Zeitung bezieht sich auf die Belagerung mehrerer Häuser im Dorf Qusra südlich von Nablus sowie auf die den Bewohnern auferlegten Beschränkungen. Die palästinensische Frage bleibt daher geteilt zwischen schwierigen Verhandlungen in Gaza und einer Situation anhaltender Konfrontation um den Rest der palästinensischen Gebiete.

Syrien: Israelische Überfälle gehen im Süden weiter

Syrien bleibt direkt mit israelischen Operationen konfrontiert.Al Quds Al ArabiAm 18. August 2026 meldete eine israelische Truppe von etwa hundert Soldaten, unterstützt von einem Dutzend Militärfahrzeugen, das Dorf Abidin im Yarmouk-Becken in der westlichen Provinz Deraa zu betreten. Die Operation wurde von Aufklärungsdrohnen und Hubschraubern begleitet. Vier junge Syrer wurden verhaftet. Zwei wurden freigelassen, zwei wurden inhaftiert. Die Zeitung berichtet auch von einem israelischen Bombenanschlag auf das Gebiet Tell Ahmar al-Sharqi in der Provinz Quneitra.

Diese Operationen bestätigen, dass der Süden Syriens eine weitere aktive Front der israelischen Politik bleibt. Die Einfälle sind nicht mehr auf Punkt-Luftangriffe beschränkt. Dazu gehören Landbewegungen, Durchsuchungen und Festnahmen. Die Situation schürt Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Damaskus, seine Autorität in den südlichen Regionen nach den politischen Umwälzungen der letzten Jahre vollständig wiederherzustellen.

Jemen stürzt in militärische Eskalation

Gleichzeitig erlebt der Jemen eine starke Wiederaufnahme der Konfrontation.Al Sharq Al AwsatAm 18. August 2026 berichteten die Huthis, dass sie fünf ballistische Raketen auf Bab al-Mandeb im südlichen Roten Meer abfeuerten. Dieser Angriff ist das Ergebnis mehrerer Operationen, die den Mokha-Hafen ernsthaft beschädigt haben. Regierungstruppen behaupten, 181 Operationen in 24 Stunden gegen Huthies militärische Positionen und Fähigkeiten durchgeführt zu haben. Sie verkünden den Verlust von Menschenleben und die Zerstörung von Waffenausrüstung und Depots.

Al Quds Al ArabiAm 18. August 2026 berichteten die Huthis auch, dass sie behaupteten, ein Schiff anzugreifen, das sie als zu Saudi-Arabien gehörend darstellten, sowie vier begleitende Boote. Quellen, die den Regierungstruppen nahestehen, liefern jedoch eine andere Version und weisen darauf hin, dass das Schiff einem jemenitischen Geschäftsmann gehörte und von ihm gewartet wurde. Zur gleichen Zeit bombardierten Regierungstruppen Huthi-Kundgebungen in den Provinzen Al-Jawf und Marib. Die Versionen unterscheiden sich daher in einigen Zielen, aber alle bestätigen eine signifikante Wiederaufnahme der militärischen Aktivitäten.

Irak direkt von iranischer Konfrontation betroffen

Die Spannungen zwischen dem Iran und seinen Nachbarn erreichen auch das irakische Kurdistan.Al Sharq Al AwsatAm 18. August 2026 berichteten zwei iranische Sprengdrohnen, die in Erbil das Büro des kurdischen Premierministers Masrour Barzani sowie die Residenz des Direktors des örtlichen Geheimdienstes ins Visier nahmen. Es wurden keine Todesfälle gemeldet, aber die kurdischen Behörden bezeichneten die Operation als ernsthafte Eskalation und Verletzung der irakischen Souveränität. Masrour Barzani behauptet, dass die Region nicht an den laufenden Kriegen teilgenommen hat. Kurdische Beamte fordern die Bundesregierung auf, ihre Verantwortung zu übernehmen und weitere Angriffe zu verhindern.

Der Angriff verdeutlicht die geografische Ausbreitung der Konfrontation. Der Konflikt zwischen Washington und Teheran ist nicht auf iranisches Territorium oder die Straße von Ormuz beschränkt. Sie betrifft Verbündete, Nachbarn und Gebiete, in denen der Iran seine Sicherheitsinteressen bedroht sieht. Diese Erweiterung erhöht das Risiko, dass ein lokaler Vorfall eine Kettenreaktion auslöst.

Riad und Khartum institutionalisieren ihre Versöhnung

In einem anderen Register stärken Saudi-Arabien und der Sudan ihre Beziehungen.Al Sharq Al Awsatam 18. August 2026 die Unterzeichnung eines Dokuments zur Einrichtung eines saudi-sudanesischen Koordinierungsrates an Riad. Der saudische Außenminister Faisal bin Farhan und sein sudanesischer Amtskollege Mohieddin Salem Ahmed Ibrahim unterzeichneten den Text, um einen institutionellen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu schaffen. Die Diskussionen betreffen den politischen, sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich. Der sudanesische Minister betonte auch die Bedeutung der Sicherheit am Roten Meer und dankte Riad für seine Unterstützung seit dem Ausbruch des Krieges im Sudan.

Der internationale Tag des 18. August ist geprägt von einer Anhäufung von Hot Spots. Die persönliche Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bleibt das strukturierende Dossier, mit der Straße von Ormuz als Hauptdruckpunkt. Gaza bleibt von komplexen Verhandlungen über Abrüstung, Rückzug und Wiederaufbau suspendiert. Israelische Operationen werden auf palästinensischem Territorium und in Südsyrien fortgesetzt. Der Jemen erlebt eine neue Eskalation um Bab al-Mandeb, während das irakische Kurdistan direkt von Angriffen betroffen ist, die dem Iran zugeschrieben werden. In diesem Umfeld nehmen diplomatische Initiativen zu, aber sie stehen immer noch vor militärischen Operationen, die das Machtgleichgewicht täglich verändern.

Wirtschaft: sinkende Wettbewerbsfähigkeit, angespannte Strom- und Finanzreform im Herzen der libanesischen Fragilität

Libanesische Produkte verlieren an Boden und die Golfnachfrage schwächt sich

Die libanesische Wirtschaft erscheint in der Presse vom 18. August 2026 vor einer Kombination von strukturellen Problemen, die über die Finanzkrise allein hinausgehen. Die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Produktion, die Energiekosten, der Zustand der Infrastruktur, die Bankenumstrukturierung und die Fähigkeit des Staates, seine Institutionen zu finanzieren, stellen das gleiche Bild dar.Al-AkhbarAm 18. August 2026 standen insbesondere die Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit libanesischer Produkte und der Rückgang der Nachfrage aus den Golfstaaten im Vordergrund. Das Problem betrifft direkt ein Wirtschaftsmodell, das weitgehend von externen Märkten abhängig ist. Die geringe Nachfrage verringert die Möglichkeiten der lokalen Erzeuger in einer Zeit, in der ihre Kosten nach wie vor hoch sind. Die Tageszeitung verbindet damit die Situation der Unternehmen mit einem allgemeineren wirtschaftlichen Umfeld, in dem die libanesische Produktion nach mehreren Jahren der Krise um die Wiederherstellung normaler Betriebsbedingungen kämpft.

Diese Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit kann nicht von der Energiesituation getrennt werden. Libanesische Unternehmen müssen eine instabile und teure Stromversorgung in ihre Kosten integrieren. Die Hersteller stehen daher vor einer doppelten Herausforderung. Sie müssen ihren Marktanteil halten und gleichzeitig Lasten tragen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit mit ausländischen Produkten einschränken. Der Rückgang der Golfnachfrage wird in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Die arabischen Märkte haben historisch wichtige Märkte für viele libanesische Produktionen vertreten. Ein Rückgang dieser Verkäufe betrifft nicht nur die ausführenden Unternehmen, sondern auch die Beschäftigung, die Lieferanten und die lokalen Kreisläufe, die von ihrem Geschäft abhängig sind.

Das Dossier hat auch eine politische Dimension. Die Wiederbelebung der Produktion wird regelmäßig als eine der Bedingungen für den Libanon dargestellt, um seine Abhängigkeit von externen Finanzströmen zu verringern. Die beschriebenen SchwierigkeitenAl-Akhbarzeigen, dass die Rekonstruktion eines Produktionsapparates nicht allein von Entscheidungen der Unternehmen abhängt. Es geht um die Verbesserung der Infrastruktur-, Energie- und Handelsbeziehungen mit regionalen Märkten. Die Wettbewerbsfähigkeit wird somit zu einem Indikator für die Fähigkeit des Staates, ein stabileres wirtschaftliches Umfeld zu schaffen.

Das Stromprojekt wirft Bedenken hinsichtlich der Liberalisierung ohne einen soliden Rahmen auf

Der Stromsektor ist das andere große wirtschaftliche Problem, das vonAl-Akhbar18. August 2026. Die Zeitung widmet einen Artikel einem Reformprojekt, das sie als ungeordnete Öffnung des Sektors darstellt. Seine Behandlung konzentriert sich auf die Risiken der Störung und der Interessenteilung und nicht auf die technische Frage der Produktion. Strom bleibt jedoch eines der Haupthindernisse für die wirtschaftliche Erholung. Sie betrifft unmittelbar Haushalte, aber auch Industrie, Handel und Dienstleistungen.

Die Frage ist die Natur der Reform. Offenheit für den privaten Sektor kann theoretisch Investitionen anziehen und die Produktionskapazität erhöhen. Aber es erfordert präzise Regeln für Konzessionen, Tarife, Regulierung und Aufteilung der Verantwortlichkeiten. Ohne diese Garantien besteht die Gefahr, die Mängel des öffentlichen Systems durch eine Vielzahl von Akteuren zu ersetzen, deren Interessen nicht unbedingt denen der Verbraucher entsprechen.Al-Akhbarbeharrt genau auf dieser Angst. In der Debatte geht es daher nicht nur um die Notwendigkeit, die Elektrizität zu reformieren, was weitgehend akzeptiert wird. Es konzentriert sich auf das gewählte Modell und die Kontrollmechanismen.

Dies steht im Einklang mit Regierungserklärungen zu öffentlich-privaten Partnerschaften.Al Binaam 18. August 2026 berichtet, dass Nawaf Salam mit der Delegation der Task Force für Libanon die Entwicklung solcher Partnerschaften in den Bereichen Energie, Verkehr und Infrastruktur diskutiert hat. Der Premierminister verbindet diese Projekte mit der Reformpolitik der Regierung. Zwei Lesungen erscheinen somit im Korpus. Die Exekutive sieht private Investitionen als eine Möglichkeit, Schlüsselsektoren neu zu starten. Ein Teil der Presse warnt vor einer schlecht gerahmten Öffnung, die die Praktiken des politischen Teilens und der schlechten Regierungsführung wiederholen könnte.

Bankenumstrukturierung bleibt bei Rückkehr des Vertrauens ausgesetzt

Das Bankensystem ist eine weitere Säule der Wirtschaftskrise.Al JoumhouriyatAm 18. August 2026 wurde die Wiederherstellung des Vertrauens in den Mittelpunkt des Wiederherstellungsprozesses gestellt. Die Zeitung betont, dass Gesetze und neue Regeln den Weg für Umstrukturierungen ebnen können, aber dass sie allein nicht ausreichen, um Einleger und Investoren zurückzubringen. Die Bankenkrise hat die Beziehungen zwischen den libanesischen und Finanzinstitutionen grundlegend verändert. Eine glaubwürdige Reform muss sich daher mit der Frage des Verlustes, der Verteilung und des Schutzes der Rechte der Antragsteller befassen.

Diese Dimension ist wichtig, um die Grenzen einer Wiederbelebung zu verstehen, die ausschließlich auf neuen Gesetzen basiert. Der Bankensektor ist seit langem von zentraler Bedeutung für die Finanzierung der libanesischen Wirtschaft. Seine Schwächung verringert den Zugang zu Krediten für Unternehmen und Haushalte. Es erschwert auch die Finanzierung neuer Investitionen. Die Wiederherstellung des Vertrauens erfordert daher eine Klärung der Bilanzen und eine Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Banken, dem Staat und anderen an der Finanzkrise beteiligten Akteuren.

Die Rückkehr des Vertrauens hängt auch von der institutionellen Stabilität ab. Investoren müssen in der Lage sein, die Regeln vorherzusehen, die ihr Geschäft regeln und wie Verträge durchgesetzt werden. Deshalb schließen sich Bank-, Gerichts- und Verwaltungsakten zusammen. Die Umstrukturierung des Finanzsektors kann nicht von der Funktionsweise der Justiz, der Korruptionsbekämpfung und der Reform der Verwaltung isoliert werden. Joseph Aoun betonte auch in seinen Erklärungen, die am 18. August 2026 von mehreren Zeitungen veröffentlicht wurden, die Notwendigkeit, Gesetze gegen Korruption, elektronische Verwaltung und die Aktivierung der Justiz zu verfolgen.

IWF bleibt hinter Reformagenda

Al SharqAm 18. August 2026 wurde ein Teil seiner Wirtschaftsseiten den Diskussionen über Reformen und Beziehungen zum Internationalen Währungsfonds gewidmet. Die Frage steht weiterhin im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Libanon, die seit mehreren Jahren erforderlichen Veränderungen in den öffentlichen Finanzen und im Bankensektor zu übernehmen. Der IWF stellt sowohl eine potenzielle Finanzierungsquelle als auch einen Rahmen dar, in dem die Behörden nachweisen müssen, dass sie die eingegangenen Verpflichtungen umsetzen können.

Das Hauptproblem bleibt die Umsetzung. Mehrere Reformen wurden bereits angekündigt oder diskutiert, ohne eine vollständige Transformation herbeizuführen. Die Presse vom 18. August zeigt, dass dieses Thema auch durch den Süden geht: Der Staat ist regelmäßig mit einer Kluft zwischen den getroffenen Entscheidungen und ihrer effektiven Umsetzung konfrontiert. Auf wirtschaftlicher Ebene wirkt sich diese Kluft direkt auf das Vertrauen der internationalen Partner aus. Ein Abkommen oder ein Gesetz reicht nicht aus, wenn die Verwaltungen nicht über die notwendigen Mittel oder den politischen Willen verfügen, sie umzusetzen.

Die Beziehung zum IWF ist daher ein Glaubwürdigkeitstest. Die Behörden müssen zeigen, dass sie auf Banken, öffentliche Finanzen, Regierungsführung und öffentliche Unternehmen reagieren können. Gleichzeitig müssen sie vermeiden, den Großteil ihrer Kosten einer bereits schwachen Bevölkerung durch Wiederaufbaumaßnahmen aufzubürden. Diese Spannung erklärt, warum finanzielle Diskussionen politisch sensibel bleiben.

Sozialversicherung will Managementkapazität zurückgewinnen

Die Ernennung eines neuen Verwaltungsrats in den Nationalen Sozialversicherungsfonds ist eine der institutionellen Entwicklungen des Tages.Al Binaam 18. August 2026 berichtet die Ernennung von Bechara Asmar zum Vorsitzenden des Rates, Wissam Alik zum stellvertretenden Vorsitzenden und Haroun al-Siqli zum Sekretariat. Arbeitsminister Mohammad Haidar fordert das neue Team auf, seine Aufgaben mit Verantwortung und im Geiste der Zusammenarbeit zu erfüllen.

Das Problem geht über den einzigen administrativen Termin hinaus. Die soziale Sicherheit ist unmittelbar Einkommensverlusten, steigenden medizinischen Kosten und Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt. Sein Betrieb betrifft Mitarbeiter und Unternehmen. Ein Institut, das nicht in der Lage ist, seine Leistungen ordnungsgemäß zu erbringen, erhöht die Kosten, die direkt von den privaten Haushalten getragen werden. Umgekehrt kann die Erholung dazu beitragen, einen Teil des während der Krise verlorenen Sozialschutzes wiederherzustellen.

Die Wahl von Bechara Asmar fällt daher in eine Zeit, in der Wirtschaftsreformen auch sozialen Imperativen gerecht werden müssen. Eine Finanzstabilisierungspolitik, die nicht mit der Wiederherstellung von Schutzmechanismen einhergeht, könnte Ungleichheiten verschärfen. Als solcher ist der Fonds ein konkreter Indikator für die Fähigkeit des Staates, institutionelle Reformen in zugängliche Dienstleistungen umzuwandeln.

Öffentliche Ausgaben fließen in die Debatte über staatliche Prioritäten ein

Al-AkhbarAm 18. August 2026 wird auch der Kontrast zwischen einigen öffentlichen Ausgaben und dem Mangel an Ressourcen für die libanesische Universität hervorgehoben. Die Tageszeitung bezieht sich auf einen « Staat der Unternehmer », der in der Lage ist, Millionen für bestimmte Ausgaben zu finden, während der öffentlichen Universität Ressourcen fehlen. Diese Kritik bezieht sich direkt auf die Frage der Vergabe öffentlicher Mittel.

Das Problem ist sowohl wirtschaftlich als auch sozial. Die Libanesische Universität ist eine der wichtigsten Bildungsinfrastrukturen des Landes. Eine nachhaltige Verschlechterung der Ressourcen beeinträchtigt die Qualität der Bildung und die Fähigkeit von Studenten aus bescheidenen Haushalten, Zugang zu Hochschulbildung zu erhalten. Es kann auch die Auswanderung junger Hochschulabsolventen erhöhen und die für eine produktivere Wirtschaft erforderlichen Humanressourcen schwächen.

Die Debatte über die öffentlichen Ausgaben kontrastiert somit den unmittelbaren Bedarf mit langfristigen Investitionen. Infrastruktur, Wiederaufbau, Elektrizität und Sozialschutz erfordern alle eine erhebliche Finanzierung. In einem Kontext begrenzter Ressourcen wird die Priorisierung von Ausgaben zu einer wichtigen politischen Entscheidung. Die Kritik, die vonAl-Akhbardas ziel ist genau der wahrgenommene mangel an kohärenz in dieser hierarchie.

Krieg im Süden belastet jede Aussicht auf Erholung

Die Wirtschaftsdateien vom 18. August können nicht endgültig von der Sicherheitslage getrennt werden. Die Bombardierung und Zerstörung im Süden hat direkte Kosten. Sie betreffen Wohnungen, landwirtschaftliche Flächen, Geschäfte, Infrastruktur und Reisen. Sie verzögern auch den Wiederaufbau und verhindern, dass viele Familien zur normalen Aktivität zurückkehren.

Joseph Aoun besteht auf diesem Punkt in seinen Aussagen, die vonAd Diyar18. August 2026. Der Präsident bat um Hilfe beim Wiederaufbau des Südens und betonte, dass die Ministerien an den Orten präsent sein müssen, an denen die Armee eingesetzt wurde. Der Wiederaufbau wird daher nicht als entfernter Schritt dargestellt, der erst nach einer umfassenden politischen Einigung beginnen würde. Es ist bereits Teil der Verantwortung des Staates.

Militärische Unsicherheit beeinflusst auch Investitionen. Solange Unternehmen und Bewohner nicht wissen, ob die Kämpfe wieder aufgenommen werden können, bleiben die Wiederaufbauentscheidungen umsichtig.AnnaharAm 18. August 2026 zögerten die Bewohner, die in ihre Dörfer im Süden und im Westen von Bekaa zurückkehrten, volle Reparationen zu leisten, weil sie keine Garantie für das Ende des Krieges hatten. Sie sind oft auf die Arbeit beschränkt, die sie brauchen, um in ihren Häusern zu leben. Diese Haltung zeigt, wie sich geopolitische Unsicherheit direkt in eine wirtschaftliche Verlangsamung verwandelt.

US-Investitionen werden als möglicher Hebel dargestellt

Gleichzeitig will die Regierung neue Investitionen anziehen. Nawaf Salam sprach mit der US-Delegation über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in den Bereichen Verkehr, Energie und Infrastruktur. Joseph Aoun sprach auch von einer strategischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten.Al BinaAm 18. August 2026 wurde berichtet, dass die Präsidentschaftsgespräche mit Washington US-Investitionen im Libanon und die Wiederaufnahme der direkten Flugverbindungen beinhalteten.

Diese Strategie zielt darauf ab, politische Stabilisierung und wirtschaftliche Erholung zu verbinden. Eine dauerhafte Vereinbarung im Süden könnte einen Teil des Risikos verringern, das Investoren abschreckt. Neue Investitionen könnten wiederum die Institutionen stärken und wirtschaftliche Bedingungen schaffen, die es dem Staat ermöglichen, seine Präsenz auszubauen. Aber diese Beziehung funktioniert auch in die entgegengesetzte Richtung. Ohne verbesserte Governance, Banken und Infrastruktur wird die einzige sichere Stabilisierung nicht ausreichen, um nachhaltig Kapital anzuziehen.

Das wirtschaftliche Bild am 18. August ist daher das einer Wirtschaft, die immer noch die Bedingungen für einen Ausweg aus der Krise sucht. Die Wettbewerbsfähigkeit der libanesischen Produkte nimmt ab und einige regionale Märkte schwächen sich. Strom bleibt ein großes Hindernis für die Produktion. Die Restrukturierung des Bankensektors schreitet unter dem Druck eines stark geschmälerten Vertrauens voran. Der IWF stellt Reformen weiterhin in den Mittelpunkt der internationalen Finanzbeziehungen. Die Sozialversicherung und die Libanesische Universität veranschaulichen die Schwierigkeiten öffentlicher Einrichtungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Schließlich zerstört der Krieg im Süden Vermögenswerte und bewahrt die Unsicherheit, die den Wiederaufbau behindert. Die von der Regierung erwähnten Investitions- und Partnerschaftsprojekte bieten Chancen, aber ihre Umsetzung hängt von einer Kombination ab, von der die Quellen vom 18. August immer noch zeigen, dass sie unvollständig ist: Sicherheit, Finanzreform, funktionale öffentliche Dienste und die tatsächliche Fähigkeit des Staates, seine Entscheidungen umzusetzen.

Justiz: Amnestie, Todesstrafe und Auslieferung im Zentrum der Justizspannungen

Amnestiegesetz eröffnet Kampf zwischen Abra-Familien und Parlament

Das Allgemeine Amnestiegesetz stellt die wichtigste libanesische Gerichtsakte in der Presse vom 18. August 2026 dar. Der vom Parlament angenommene Text schließt die Aussprache nicht. Es bewegt sich jetzt Konfrontation gegenüber der Präsidentschaft der Republik und möglicherweise dem Verfassungsrat.Ad Diyaram 18. August 2026 berichtet, dass die Familien der bei den Zusammenstößen in Abra getöteten Soldaten eine politische Mobilisierung an zwei Fronten vorbereiten. Der erste richtet sich an Präsident Joseph Aoun. Sie wollen, dass sie das Gesetz in seiner jetzigen Form nicht verabschiedet und seine verfassungsmäßigen Vorrechte nutzt, um es an das Parlament zu verweisen. Familien verlassen sich auf eine Erklärung des Staatsoberhauptes bei einem Treffen im Juni. Joseph Aoun versicherte ihnen, dass das Blut des Militärs und der Sicherheitskräfte unabhängig von den politischen Umständen nicht beeinträchtigt würde. Die zweite Front betrifft Abgeordnete, die gegen bestimmte Bestimmungen des Textes gekämpft haben. Die Familien wünschen, dass beim Verfassungsrat Berufung gegen die Artikel eingelegt werden kann, die ihrer Ansicht nach die Rechte der Opfer verletzen.

Die Meinungsverschiedenheit betrifft hauptsächlich den Umfang der Amnestie. GemäßAd DiyarAm 18. August 2026 weigerten sich Familien, eine allgemeine Regelung ohne ausreichende Garantien für beschuldigte oder verurteilte Personen in Fällen von Angriffen auf die Armee zu gewähren. Sie bestehen darauf, dass ihr Ansatz nicht in eine parteiische Konfrontation umgewandelt werden sollte. Einige politische Kräfte unterstützen ihre Forderungen, aber Familien wollen nicht, dass diese Konvergenz mit einer politischen Allianz gleichgesetzt wird. Ihr erklärtes Ziel bleibt die Überarbeitung der Bestimmungen, die ihrer Ansicht nach mit dem Andenken und den Rechten der Getöteten unvereinbar sind. Die Zeitung berichtet auch, dass Angehörige von Opfern von islamistischen Gefangenen, die möglicherweise freigelassen werden, mit Drohungen belegt wurden. Familienvertreter minimieren ihre Reichweite und präsentieren sie als Ausdruck von Wut. Sie behaupten, im Gesetz bleiben zu wollen. Diese Klarstellung spiegelt jedoch die Sensibilität der Akte wider. Eine amnestie, die als instrument der politischen regelung konzipiert ist, könnte zu einer quelle sozialer spannungen werden, wenn einige familien der ansicht sind, dass verbrechen, die gegen die militärische institution begangen werden, nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Die Suche nach einem institutionellen Kompromiss ist daher im Gange.Ad Diyarverweist auf die Möglichkeit, das Parlament mit dem Gesetz zu befassen, um bestimmte Bestimmungen zu ändern. Dies würde es dem Sprecher ermöglichen, seine Vorbehalte zum Ausdruck zu bringen, ohne in eine endgültige Konfrontation mit dem Haus einzutreten. Aber es würde sofort die Verhandlungen zwischen den Blöcken wieder aufnehmen, die die Annahme des Textes ermöglichten. Das Staatsoberhaupt steht somit vor einer Entscheidung, deren Folgen über den rechtlichen Bereich hinausgehen. Die Veröffentlichung des Textes könnte von Familien als Genehmigung von Bestimmungen interpretiert werden, die sie bestreiten. Ihn zurückzuschicken würde eine neue parlamentarische Debatte auslösen. Der Fall verdeutlicht somit die Schwierigkeit, eine allgemeine Amnestie mit dem Schutz der Rechte der Opfer und der Notwendigkeit, sehr unterschiedliche Kategorien von Tatsachen zu unterscheiden, in Einklang zu bringen.

Abschaffung der Todesstrafe verändert den libanesischen Strafrahmen

Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Todesstrafe.Al JoumhouriyatAm 18. August 2026 berichtete Joseph Aoun, dass er das Gesetz Nr. 68 veröffentlicht hatte, das einige Tage zuvor vom Parlament verabschiedet wurde und die Todesstrafe abschaffte.Al Sharqam 18. August 2026 bestätigt auch die Veröffentlichung dieses Textes durch den Präsidenten der Republik. Die Reform stellt eine bedeutende Änderung des libanesischen Strafrechts dar. Aber seine Folgen treten sofort in einem besonders heiklen Auslieferungsfall auf.

Die Frage nach dem genauen Zeitpunkt, zu dem das neue Gesetz anwendbar wurde, erhielt praktische Bedeutung. Bis zu ihrer offiziellen Veröffentlichung und ihrem Inkrafttreten müssen die Justizbehörden mit dem bestehenden Recht arbeiten. Dieser rechtliche Übergang steht im Mittelpunkt der pensionierten Adel Issa-Akte des syrischen Generals. Der Fall beinhaltet mehrere Prinzipien: rechtliche Verpflichtungen zwischen Libanon und Syrien, Auslieferungsregeln, den Schutz einer Person, die der Todesstrafe ausgesetzt ist, und Anträge auf politische Zuflucht.

Die Parallele zwischen der Abschaffung und diesem Verfahren macht eine allgemeine Reform zu einem unmittelbaren Element eines einzelnen Dossiers. Sie verpflichtet auch die Justiz- und Verwaltungsbehörden zu entscheiden, ob die Entwicklung des libanesischen Rechts die Art und Weise ändern sollte, in der das Land die vom ersuchenden Staat angebotenen Garantien prüft. Das Corpus macht es nicht möglich zu sagen, dass diese Frage am 18. August endgültig geklärt ist. Im Gegenteil, die vorliegenden Informationen beschreiben ein Verfahren, das sich möglicherweise noch weiterentwickelt.

Auslieferung von Adel Issa stellt Gerechtigkeit zwischen Recht und Diplomatie

Al JoumhouriyatAm 18. August 2026 wurde eine lange Akte dem pensionierten syrischen General Adel Issa gewidmet. Laut Zeitung bewegt sich die Generalstaatsanwaltschaft am Kassationsgericht unter der Leitung von Richter Ahmad Rami al-Hajj auf eine Entscheidung zu, die seine Kapitulation an die syrischen Justizbehörden autorisiert. Der Fall wurde Berichten zufolge im Rahmen des 1951 zwischen dem Libanon und Syrien unterzeichneten Justizabkommens untersucht. Die Tageszeitung weist jedoch darauf hin, dass das Verfahren auch eine starke politische und diplomatische Dimension hat. Damaskus fordert die Übergabe des ehemaligen Offiziers, während sein Anwalt versucht, die Durchführung dieser Maßnahme zu verhindern.

Rechtsanwalt Tony Chdid beantragte für seinen Mandanten politische Zuflucht. GemäßAl JoumhouriyatAm 18. August 2026 wurde dieser Antrag über den Generaldirektor für allgemeine Sicherheit, General Hassan Choucair, an den Innenminister weitergeleitet. Ziel ist es, die Kapitulation an Syrien auszusetzen. Die Verteidigung beruft sich auch auf die Weiterentwicklung des Gesetzes zur Todesstrafe. Zu dem von der Zeitung beschriebenen Zeitpunkt hatte das Abschaffungsgesetz noch nicht alle administrativen Auswirkungen, da es noch dem offiziellen Veröffentlichungsprozess folgen musste. Die Verteidigung hofft, dass diese Entwicklung die allgemeine Sicherheit dazu bringen wird, die Auslieferung zu verschieben.

Die Zeitung spezifiziert mehrere Elemente auf Adel Issa. Berichten zufolge befehligte er zwischen 2011 und 2015 die 17. Division der syrischen Armee.Al Joumhouriyatbehauptet, dass die wichtigste militärische Konfrontation, die in seiner Akte erwähnt wurde, die des Flughafens Tabqa gegen die Organisation des Islamischen Staates war. Die Zeitung berichtet auch, dass Issa legal in den Libanon eingereist ist, im Gegensatz zu Berichten über illegale Einreise. Diese Elemente werden von der Verteidigung benutzt, um die Kapitulation des Generals herauszufordern. Sie sind jedoch keine endgültige gerichtliche Entscheidung.

Der Zeitung zufolge basiert die Begründung für die Auslieferung auf dem Übereinkommen von 1951. Adel Issa ist syrischer Staatsangehöriger und die angeblichen Taten in Syrien begangen. Der Antrag wurde Berichten zufolge von den syrischen Justizbehörden mit den erforderlichen Unterlagen an die libanesische Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die Aufzeichnung würde durch das Rezept nicht erreicht werden. Die verfolgten Handlungen würden nicht als politische Straftaten betrachtet, die von der Auslieferung ausgeschlossen sind. Schließlich hätten die genannten Straftaten ihre Entsprechungen im libanesischen Recht. Diese Kriterien sind nach denAl Joumhouriyat, die wichtigste rechtsgrundlage für die kapitulation.

Justizgarantien in Syrien unterstützen Einwände

Das Dossier beschränkt sich jedoch nicht auf die Auslegung des bilateralen Übereinkommens.Al Joumhouriyatam 18. August 2026 die Bedenken von Anwälten und Rechtsverteidigern hinsichtlich einer Kapitulation gegenüber den syrischen Behörden. Sie berufen sich unter anderem auf die Haftbedingungen, das Risiko von Misshandlungen und die allgemeine Situation der Gerichtsgarantien in Syrien. Die Debatte betrifft daher die Möglichkeit für Libanon, eine Auslieferung durchzuführen, wenn die betreffende Person behauptet, im ersuchenden Staat ernsthaft gefährdet zu sein.

Eine weitere Sorge betrifft den Präzedenzfall, den diese Entscheidung schaffen könnte. Laut der Zeitung glauben Sicherheitsbeamte, dass die Übergabe eines ehemaligen hochrangigen syrischen Beamten als Referenz für andere Anträge auf Personen dienen könnte, die im Libanon leben. Zu diesem Thema gehören auch Syrer, die ihr Land nach den politischen Veränderungen in Damaskus verlassen haben. Die Debatte geht damit über den Einzelfall von Adel Issa hinaus. Er betrifft die Art und Weise, wie der Libanon mit Auslieferungsersuchen der neuen syrischen Behörden umgehen will.

Der Grundsatz der Gegenseitigkeit taucht auch in den Diskussionen auf.Al Joumhouriyaterinnert daran, dass der Libanon selbst gegenüber Syrien mehrere Menschen beansprucht, die von seiner Gerechtigkeit gesucht werden. Die Tageszeitung berichtet über eine Liste von etwa 80 Libanesen, deren Freilassung Beirut beantragt. Insbesondere bezieht er sich auf ein ehemaliges Mitglied der Sicherheitskräfte, das zu Beginn des syrischen Krieges der Nusra-Front beigetreten ist und nun eine Sicherheitsposition in Homs innehaben würde. Die Zeitung erinnert auch an die libanesische Anfrage bezüglich Habib Chartouni. Nach dieser Lesart können die justiziellen Beziehungen zwischen Beirut und Damaskus nicht allein durch syrische Anträge bewertet werden. Sie werfen auch die Frage der Zusammenarbeit von Damaskus mit libanesischen Anfragen auf.

Der Tod eines Bankmanagers löst eine Untersuchung aus

Eine weitere gerichtliche Aufzeichnung erscheint inAd Diyar18. August 2026. Die Tageszeitung berichtet, dass ein Manager, der als Direktor bei SGBL arbeitet, tot in seinem Haus in der Gegend von Ghadir-Jounieh aufgefunden wurde. Das Opfer hatte eine Schusswunde am Kopf. Die Sicherheitskräfte und die forensische Polizei führten eine Untersuchung durch, um die Umstände und Todesursachen zu ermitteln.

Zu diesem Zeitpunkt erlauben die bereitgestellten Quellen keinen weiteren Fortschritt. Es gibt keine ausreichenden Beweise im Korpus, um den Tod als Mord, Selbstmord oder Unfall zu qualifizieren. Es ist auch nicht möglich, eine Verbindung zu den Bankfunktionen des Opfers herzustellen. Der Platz, der dem Fall in mehreren Kommentaren gegeben wird, zeigt, dass er Fragen aufwirft, aber das sind keine gerichtlich festgestellten Tatsachen. Für eine sachliche Presseprüfung muss die Akte daher als laufende Untersuchung dargestellt bleiben.

Diese Vorsicht ist umso wichtiger, als der Bankensektor weiterhin politisch sensibel ist. Jede vorzeitige Assoziation zwischen der beruflichen Funktion des Opfers und seinem Tod könnte eine Hypothese in Informationen verwandeln. Ab dem 18. August ist das einzige solide Element, das von den Quellen zur Verfügung gestellt wird, die Einleitung von Untersuchungen durch die zuständigen Dienste.

Mediengesetz wirft die Frage nach Strafen für Journalisten auf

Gerechtigkeit taucht auch in der Debatte um das neue Mediengesetz auf.Al SharqAm 18. August 2026 berichtete der Präsident der Pressegewerkschaft Aouni Kaaki und der Gewerkschaft der Herausgeber von Joseph Kosseifi, dass er Joseph Aoun gebeten habe, den vom Parlament angenommenen Text zurückzugeben. Ihr Haupteinwand betrifft Bestimmungen, die zur Inhaftierung eines Journalisten führen können. Beide Beamten sind der Ansicht, dass ein Mediengesetz die Pressefreiheit schützen und organisieren sollte, anstatt neue Instrumente zur Bestrafung von Journalisten zu schaffen.

Sie bestreiten auch die Bestimmungen, die eine Zunahme der Gewerkschaftsorganisationen in diesem Sektor ermöglichen. Ihnen zufolge könnte eine solche Entwicklung die professionelle Vertretung fragmentieren. Die juristische Frage bleibt jedoch die Frage der Sanktionen und des Freiheitsentzugs. Gewerkschaften forderten eine Überprüfung des Gesetzes, um die Verfassung und die öffentlichen Freiheiten zu respektieren.

Diese Kontroverse kommt zu einer Zeit, in der der Libanon die Todesstrafe abschafft. Zwei getrennte Debatten über die Kriminalpolitik erscheinen somit gleichzeitig. Der erste betrifft die schwerste Sanktion im Justizsystem. Der zweite betrifft den Ort der Freiheitsstrafe bei der Behandlung von Pressedelikten. In beiden Fällen hinterfragen die Diskussionen den Zusammenhang zwischen strafrechtlicher Bestrafung und dem Schutz der Grundrechte.

Libanesische Justiz steht vor mehreren institutionellen Tests

Die Akten vom 18. August stellten schließlich Fragen ganz anderer Natur vor die Gerichte. Die allgemeine Amnestie verpflichtet die Institutionen, zwischen der Bereitschaft zur Niederlassung und den Rechten der Opfer zu vermitteln. Die Familien der in Abra getöteten Soldaten fordern, dass bestimmte Vergehen nicht in einem allgemeinen politischen Kompromiss verschwinden. Ihre Mobilisierung kann zu einer Überweisung des Gesetzes an das Parlament oder zu einem verfassungsrechtlichen Rechtsbehelf führen. Joseph Aouns Entscheidung wird somit entscheidend für die Fortsetzung des Verfahrens.

Die Abschaffung der Todesstrafe eröffnet eine Transformation des Strafrechts, deren Auswirkungen sofort im Fall von Adel Issa auftreten. Seine Auslieferung betrifft die libanesisch-syrische Justizkonvention, die Frage der politischen Zuflucht, die Garantien für die gesuchte Person und die diplomatischen Beziehungen zu Damaskus. Das Verfahren zeigt auch, dass Gerichtsentscheidungen nicht immer vom regionalen Kontext getrennt werden können.

Der Tod des SGBL-Gemeinschaftsrahmens erinnert in einem anderen Register an die Notwendigkeit, etablierte Fakten von Annahmen zu unterscheiden, bis die Untersuchung ihre Schlussfolgerungen geliefert hat. Schließlich eröffnet das Mediengesetz eine Debatte über die Grenzen der strafrechtlichen Bestrafung, wenn es um die Ausübung des Journalismus geht.

Bis zum 18. August 2026 wurden nicht alle diese Fälle abgeschlossen. Einige befinden sich in der Phase der Präsidentenentscheidung, während andere vor der Staatsanwaltschaft oder den Ermittlungsdiensten stehen. Ihr gemeinsamer Punkt ist die Frage der Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Institutionen. Die Art und Weise, wie mit Amnestie, Auslieferung, strafrechtlichen Garantien und laufenden Ermittlungen umgegangen wird, wird nicht nur das Schicksal der Betroffenen bestimmen, sondern auch die Fähigkeit des Staates, nachzuweisen, dass politische und diplomatische Kompromisse weiterhin klaren gerichtlichen Regeln unterliegen.

Gesellschaft: Die Menschen im Süden stehen vor Vertreibung, Zerstörung und prekärer Rückkehr

Vertreibung wird in den Dörfern des Südens zur täglichen Realität

Die Situation der Bewohner des Südens ist das Hauptthema der Gesellschaft in der libanesischen Presse vom 18. August 2026. Hinter den Verhandlungen, militärischen Positionen und diplomatischen Austauschen beschreiben mehrere Zeitungen eine Bevölkerung, die wieder in Unsicherheit lebt. Die israelischen Bombenanschläge und die Angst vor einer Ausweitung der Kämpfe verändern die Bedingungen für die Rückkehr in die Dörfer. Familien, die ihre Häuser wieder in Besitz genommen hatten, müssen nun die Möglichkeit eines Neuanfangs in Betracht ziehen.Ad DiyarAm 18. August 2026 wurde diese Situation durch Angriffe auf Ansar und Deir al-Zahrani beschrieben. Die Zeitung bezieht sich auf Bewohner, die in den Süden zurückgekehrt sind, aber gezwungen sind, die für eine schnelle Vertreibung notwendigen Fälle zur Hand zu halten. Es berichtet, dass Bevölkerungsbewegungen in jeder neuen Phase von Angriffen wiederholt werden. Die Prekarität der Rückkehr wird somit zu einem dauerhaften Merkmal des täglichen Lebens. Wohnen ist nicht mehr nur ein Ort zum Wiederaufbau. Es gibt immer noch einen Raum, von dem die Menschen nicht wissen, ob sie ihn weiterhin besetzen können.

Diese Unsicherheit wird auch durchAnnahar18. August 2026. Die Tageszeitung berichtet, dass die Bewohner, die in ihre Dörfer im südlichen und westlichen Bekaa zurückkehren, nur ungern eine vollständige Sanierung ihrer Häuser durchführen. Niemand, erklären sie, gab ihnen eine Garantie für das Ende des Krieges. Am wichtigsten ist, dass sie die notwendigen Reparaturen durchführen, um dort leben zu können. Diese Haltung verdeutlicht eine konkrete soziale Konsequenz der Unsicherheit. Selbst wenn Familien zurückkehren, bedeutet Rückkehr nicht, dass sich ihr Leben wieder normalisiert hat. Die Ausgaben sind begrenzt durch die Angst, dass neue Arbeit zerstört wird. Familienprojekte bleiben von der Entwicklung der Front suspendiert. Der private Wiederaufbau wird vorübergehend, obwohl die Bedürfnisse beträchtlich sind.

Al JoumhouriyatAm 18. August 2026 stellte UNIFIL Daten zu dieser Situation zur Verfügung. Die internationale Truppe behauptet, dass die israelische Militäraktivität zwischen dem 5. und 16. August signifikant zugenommen hat. Es verzeichnete einen täglichen Durchschnitt von 137 Projektilen, mit Spitzen bei 208 am Samstag und 185 am Sonntag. UNIFIL betont, dass die Zivilisten erneut den Preis für diese Eskalation zahlen. Mehrere Familien mussten ihren Lebensstil aufgrund von Unsicherheit und Unsicherheit umziehen oder ändern. Die Beobachtung schließt sich daher den Aussagen der anderen Zeitungen an: Die sozialen Folgen der Konfrontation beginnen nicht mit einem allgemeinen Krieg. Sie erscheinen, sobald die Bombenanschläge häufig genug sind, um die Bewohner davon abzuhalten, ihre Rückkehr als nachhaltig zu betrachten.

Die Zerstörung von Dörfern bedroht die nachhaltige Rückkehr von Familien

Die sozialen Folgen werden durch materielle Zerstörung verschärft. Die Quellen vom 18. August beschreiben beschädigte oder zerstörte Häuser, betroffene Land- und Erdbewegungsoperationen in mehreren Orten.Al JoumhouriyatAm 18. August 2026 wurden Bombardements und Zerstörungen in Bint Jbeil, Kounine, Markaba, Zawtar al-Sharqiya, Wadi Zibqine, Hadatha und Bani Hayyan gemeldet. Die Zeitung berichtet auch über einen intensiven Überblick über mehrere Gebiete der Südküste. In diesem Zusammenhang müssen Familien nicht nur entscheiden, ob sie zurückkehren können. Sie müssen bestimmen, ob ihr Dorf noch die materiellen Bedingungen für ein normales Leben hat.

Die Zerstörung von Häusern ist nur ein Teil des Problems. Landwirtschaftliche Flächen, Plantagen und lokale Infrastruktur sind ebenfalls betroffen. Brände und Erdbewegung beeinflussen eine Dorfwirtschaft, in der landwirtschaftliche Einkommen immer noch eine wichtige Rolle spielen. Der Verlust eines Hauses kann sofort sichtbar sein. Die Zerstörung von Bäumen, Ernten oder Geräten hat längere Folgen. Es reduziert zukünftige Einkommen und kann eine Rückkehr wirtschaftlich unmöglich machen, selbst wenn der Kampf aufhört.

Diese Situation erklärt Joseph Aouns Beharren auf dem Wiederaufbau.Ad Diyar18. August 2026 berichtet, dass der Präsident Hilfe beim Wiederaufbau des Südens sucht. Er betont auch die Notwendigkeit, den Bewohnern der Gebiete, in denen die Armee stationiert ist, Dienstleistungen zu erbringen. Der Wiederaufbau ist daher an die Präsenz des Staates geknüpft. Es reicht nicht aus, den Menschen zu erlauben, physisch in ihre Dörfer zurückzukehren. Strom, Straßen, Telekommunikation, Wasser und Verwaltungsdienste müssen verfügbar sein.

Der Präsident stellte die gleiche Idee vor der US-Delegation. GemäßAl BinaAm 18. August 2026 glaubte er, dass die Antwort der Regierung umfassend sein und die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Dimensionen umfassen sollte, nicht die militärische Dimension allein. Er zitiert unter anderem die Ministerien für Energie, öffentliche Arbeiten und Telekommunikation unter den Behörden, die für die Erbringung von Dienstleistungen in südlichen Orten verantwortlich sind. Diese Aussage zeigt, dass die Stabilisierung nicht auf einen militärischen Einsatz reduziert werden kann. Die institutionelle Präsenz muss im täglichen Leben der Bewohner sichtbar sein.

UNIFIL wird auch als Sozialversicherungsfaktor angesehen

Die Debatte über UNIFIL hat eine soziale Dimension, die oft durch militärische Diskussionen verdeckt wird. Joseph Aoun besteht genau auf diesem Aspekt.Al Joumhouriyatam 18. August 2026 berichtet, dass der Präsident die Präsenz internationaler Streitkräfte aus humanitären, sozialen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Gründen für wichtig hält. Aus seiner Sicht hat es dazu beigetragen, den Bewohnern ein Gefühl der Sicherheit zu geben und sie zu ermutigen, in ihren Dörfern zu bleiben.

Diese Funktion erklärt zum Teil die parlamentarische Mobilisierung für ihre Fortsetzung. Eine Delegation von 86 Mitgliedern beantragte beim Vorsitz eine Verlängerung der Mission. Die Anwesenheit internationaler Soldaten ist sicherlich mit Beobachtung und Koordination verbunden. Aber es ist auch Teil des Lebens der südlichen Ortschaften geworden. Der Rückzug der UNIFIL könnte daher von einigen als das Verschwinden des zusätzlichen Schutzes in einer Zeit wahrgenommen werden, in der die israelische Armee Positionen beibehält und Angriffe fortgesetzt werden.

UNIFIL selbst behauptet, dass es Patrouillen unterhält, Entwicklungen überwacht, Hindernisse identifiziert und explosive Risiken reduziert.Al JoumhouriyatAm 18. August 2026 berichtet sie auch, dass sie den Zugang zu humanitärer Hilfe erleichtert. Diese Funktionen wirken sich direkt auf das Leben von Zivilisten aus. Sie sind von besonderer Bedeutung in Gebieten, in denen noch Blindgänger vorhanden sind.

DieAd DiyarAm 18. August 2026 zerlegten libanesische Soldaten nicht explodierte Luftbomben in Kafra. Ad Diyar-18 08 2026.pdf Die Gefahr bleibt also nach den Bombardements bestehen. Eine Munition, die zum Zeitpunkt des Angriffs nicht explodierte, bedroht weiterhin Bewohner, Bauern und Kinder. Die Rückkehr in die betroffenen Gebiete erfordert daher neben dem Wiederaufbau auch Sicherheits- und Minenräumungsmaßnahmen.

Sozialschutz versucht, institutionelles Funktionieren wiederherzustellen

Außerhalb des Südens ist die Reorganisation des Nationalen Sozialversicherungsfonds eines der Hauptthemen, die sich direkt auf die Lebensbedingungen auswirken.Al Binaam 18. August 2026, berichtet die Installation des neuen Board of Directors der Institution. Bechara Asmar wird Präsident, Wissam Alik Vizepräsident und Haroun al-Siqli Sekretär. Arbeitsminister Mohammad Haidar fordert den neuen Rat auf, verantwortungsvoll und kollektiv zu arbeiten.

Die Wiederherstellung dieser Institution ist in einer Gesellschaft von mehreren Jahren der Wirtschaftskrise wichtig. Höhere Gesundheitskosten und Einkommensverlust haben die direkte Belastung der Haushalte erhöht. In diesem Zusammenhang bestimmt die Wirksamkeit der Sozialversicherung die Fähigkeit eines Teils der Arbeitnehmer, auf Pflege und bestimmte Leistungen zuzugreifen.

Die Einsetzung eines Rates löst natürlich nicht die finanziellen Schwierigkeiten der Institution. Es ist jedoch ein notwendiger administrativer Schritt. Die Herausforderung wird darin bestehen, die Reorganisation in bessere Vorteile umzuwandeln. Der Korpus vom 18. August liefert keine ausreichenden Beweise, um die zukünftigen Ergebnisse des neuen Teams zu messen. Auf der anderen Seite ermöglicht es die Feststellung, dass der Sozialschutz nach einer langen Zeit, in der die Krise die Kapazitäten der öffentlichen Einrichtungen erheblich eingeschränkt hatte, wieder auf die institutionelle Agenda zurückkehrt.

Diese Frage steht im Einklang mit der Strategie von Nawaf Salam. Der Premierminister behauptet, dass die Reform und die Wiederherstellung der staatlichen Autorität zwei untrennbar miteinander verbundene Wege seien. Für die Bürger ist diese Behörde nicht auf die territoriale Kontrolle beschränkt. Es misst auch die Fähigkeit, Pflege, Dienstleistungen und Sozialschutz zu erhalten. Der Wiederaufbau des Staates erfordert daher Institutionen, die sich unmittelbar auf das tägliche Leben auswirken.

Libanesische Universität immer noch mit einem Mangel an Ressourcen

Die Situation der öffentlichen Bildung ist ein weiterer sozialer Aspekt des Corpus.Al-AkhbarAm 18. August 2026 wird der Mangel an Ressourcen an der Libanesischen Universität und der Kontrast zu anderen öffentlichen Ausgaben hervorgehoben. Die Tageszeitung kritisiert ein Management, in dem große Mittel für bestimmte Ausgaben mobilisiert werden können, während der öffentlichen Universität die Ressourcen fehlen.

Al Akhbar-18 08 2026.pdf

Die Frage geht über den Haushalt einer Institution hinaus. Die Libanesische Universität ist nach wie vor ein wichtiger Zugang zu Hochschulbildung für Familien, die es sich nicht leisten können, private Einrichtungen zu bezahlen. Seine Schwächung hat daher eine direkte soziale Wirkung. Es reduziert die Ausbildungsmöglichkeiten eines Teils der Jugend und kann Ungleichheiten zwischen Schülern verstärken.

Die Verschlechterung der öffentlichen Bildung kann auch die Emigration anheizen. Junge Menschen, die keine zufriedenstellende Ausbildung oder berufliche Perspektiven finden, können ihr Studium oder ihre Karriere im Ausland anstreben. Der Libanon verliert dann einige der Fähigkeiten, die für seinen wirtschaftlichen und institutionellen Wiederaufbau notwendig sind. Universitätsfinanzierung ist also nicht nur ein Bildungsthema. Es beeinflusst die Aufrechterhaltung des Humankapitals im Land.

Das Dossier beleuchtet schließlich die Debatte über öffentliche Prioritäten. Die staatlichen Mittel sind begrenzt und der Bedarf hoch. Aber die Entscheidung, die Bildungsausgaben zu reduzieren oder zu verzögern, hat langfristige Konsequenzen. Die Kritik, die inAl-Akhbardiese kluft zwischen den bedürfnissen der universität und den an anderer stelle beobachteten haushaltsentscheidungen wird genau angesprochen.

Ernährung und Gesundheit Frage tägliche Gewohnheiten

Al JoumhouriyatAm 18. August 2026 widmete sich auch ein Dossier einer Frage des täglichen Lebens: Ist häusliches Kochen immer besser für die Gesundheit? Die Zeitung untersucht die erhaltenen Ideen, die automatisch die Zubereitung zu Hause und gesunde Ernährung kombinieren. Seine Behandlung erinnert daran, dass die Qualität einer Mahlzeit von ihrer Zusammensetzung, den Mengen, den Kochmethoden und den verwendeten Produkten abhängt und nicht nur von der Tatsache, dass sie zu Hause zubereitet wird.

Dieses Thema unterscheidet sich von den wichtigsten politischen und sicherheitspolitischen Fragen des Verlagswesens. Es zeigt jedoch, dass gesellschaftliche Herausforderungen nicht vollständig von Krieg und institutioneller Krise absorbiert werden. Ernährungsgewohnheiten bleiben eine Frage der öffentlichen Gesundheit, insbesondere in einer Zeit, in der wirtschaftliche Zwänge die Haushaltsentscheidungen verändern können.

Die Kosten der Produkte, die Verfügbarkeit von Lebensmitteln und die Zeit, die für die Zubereitung aufgewendet wird, beeinflussen direkt die Praktiken. Das Konzept der gesunden Küche muss daher in die sozialen Bedingungen der Familien gestellt werden. Ein Haushalt, der mit einem starken Rückgang der Kaufkraft konfrontiert ist, hat nicht unbedingt die gleichen Wahlmöglichkeiten wie ein anderer. Das Lebensmitteldossier verbindet somit indirekt die Fragen von Einkommen und Sozialschutz.

Öffentliche Dienstleistungen werden zu einer Bedingung für die Rückkehr in ein normales Leben

Die Presse vom 18. August zeigt schließlich, dass die sozialen Schwierigkeiten Libanons eng mit dem Funktionieren des Staates verbunden sind. Im Süden brauchen die Menschen Sicherheit, aber auch Wasser, Strom, Straßen und Telekommunikation. Vertriebene Familien müssen wissen, ob ihre Rückkehr nachhaltig ist, bevor ihnen Wiederaufbaukosten entstehen. Landwirte müssen Zugang zu ihrem Land haben, ohne Bombardements oder Blindgängern ausgesetzt zu sein.

Im Rest des Landes haben die gleichen Erwartungen andere Formen. Die Arbeitnehmer sind auf ein Sozialversicherungssystem angewiesen, das einen Teil der medizinischen Ausgaben decken kann. Studenten brauchen eine gut finanzierte öffentliche Universität. Die Haushalte sind nach wie vor mit den Auswirkungen der Krise auf ihre Lebensmittel-, Gesundheits- und Grundausgaben konfrontiert.

Der Süden konzentriert jedoch die akutesten Formen dieser Fragilität. Die Rückkehr der Einwohner kann nicht allein an der Zahl der Menschen gemessen werden, die in ihre Dörfer zurückkehren. Eine echte Rückkehr bedeutet, dass Familien ihre Häuser ein paar Wochen später ohne Angst vor Zerstörung reparieren können. Es geht davon aus, dass Kinder ihr normales Leben wieder aufnehmen können und dass Erwachsene zur Arbeit zurückkehren können. Es erfordert auch, dass Versorgungsunternehmen funktionieren und dass Straßen, Land und Wohnraum gesichert sind.

Die Quellen vom 18. August 2026 beschreiben eine Gesellschaft, die nicht nur die unmittelbaren Folgen der Konfrontation lebt. Sie muss auch mit anhaltender Unsicherheit umgehen. Die Menschen im Süden kommen zurück, ohne zu wissen, ob sie gehen müssen. Soziale Institutionen versuchen, ihre Kapazitäten nach mehreren Jahren der Krise zurückzugewinnen. Libanesische Universität fehlt es an Ressourcen, während es ein wichtiges Werkzeug für soziale Mobilität ist. Der Sozialschutz muss unter starkem Druck auf die Haushalte wieder aufgebaut werden. In diesen Fällen bleibt das zentrale Thema Kontinuität: Kontinuität von Wohnraum, Einkommen, Pflege, Bildung und Dienstleistungen. Es ist diese Kontinuität, die Krieg, Wirtschaftskrise und institutionelle Schwächung weiter schwächen.

Kultur: Ziad Rahbani im Herzen der Tribute, zwischen libanesischem Gedächtnis, Musik und Schöpfung

In Saida vereint das Werk von Ziad Rahbani weiterhin Künstler und Öffentlichkeit

Die Figur von Ziad Rahbani nimmt einen wichtigen Platz in den kulturellen Nachrichten ein, die von der Presse vom 18. August 2026 aufgezeichnet wurden. In Saida nahm die Hommage an den libanesischen Musiker, Komponisten und Theaterschaffenden die Form einer multidisziplinären Veranstaltung an.Annahar, am 18. August 2026 berichtet, dass das Maarouf Saad Kulturzentrum eine Veranstaltung unter dem Titel « Hallo, zum ersten Mal … wir sind nicht zusammen », gewidmet dem Andenken von Ziad Rahbani, geschlossen hat. Die Veranstaltung wollte mehrere Dimensionen ihrer Reise wiederherstellen. Er beschränkte sich nicht auf die Interpretation seiner Lieder. Eine Archivausstellung aus der Sammlung des Ingenieurs Hussein Maaz präsentierte Fotografien und Dokumente, die die Etappen seiner musikalischen und theatralischen Karriere beschreiben. Die Programmierung dann verbunden Poesie, Gesang, Musik, visuelle Kunst und Tanz. Der Sänger Osama Zeidan hat nationale Lieder und mehrere Werke von Rahbani aufgeführt. Jaafar al-Taffar bot poetische Lesungen, inspiriert von seinem Universum und Denken. Ein Kurzfilm unter der Regie von Ali al-Ibriq wurde ebenfalls gezeigt, während eine Tanztruppe eine Kreation auf seiner Musik präsentierte. Künstler haben endlich Live-Werke gemacht, die vom Musiker inspiriert wurden.

Die Vielfalt dieses Programms spiegelt Rahbanis besonderen Platz in der libanesischen Kultur wider. Ihr Vermächtnis ist nicht nur ein Lied. Es beeinflusst Theater, Komposition, sozialen Kommentar und eine Form der politischen Satire, die mehrere Generationen geprägt hat. Saidas Tribut ermöglicht somit den Dialog zwischen den verschiedenen Aspekten dieser Arbeit. Die Archivausstellung spielt hier eine besondere Rolle. Es verwandelt Erinnerung in dokumentarisches Material und ermöglicht es, den Aufbau einer künstlerischen Reise zu verfolgen, die mehrere Jahrzehnte der libanesischen Geschichte begleitet hat. Die Veranstaltung zeigt auch, wie das Werk weiterhin von jungen Künstlern übernommen wird. Tanz, plastische Kreation und Kurzfilme reproduzieren nicht einfach die von Rahbani verwendeten Formen. Sie interpretieren sie durch andere Disziplinen neu. Das Ereignis wird sowohl ein Erinnerungswerk als auch eine neue kulturelle Produktion.

Die Wahl von Saida verleiht diesem Tribut auch eine lokale Dimension. Es stellt die Erinnerung des Künstlers in einen kulturellen Raum außerhalb der großen beyruthinen Hallen. Die Anwesenheit eines Publikums um eine Ausstellung, Konzerte und Performances zeugt von der Rolle, die regionale Kulturzentren bei der Verbreitung libanesischer Werke spielen können. In einer nationalen Nachricht, die weitgehend von Konfrontationen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten dominiert wird, bietet dieses Programm eine weitere Geschichte des Landes: die der lokalen Institutionen, die weiterhin künstlerische Treffen organisieren und Archive bewahren.

Jerusalem eröffnet sein Festival mit einer Hommage an den libanesischen Musiker

Ziad Rahbanis Einfluss geht über den libanesischen Rahmen hinaus.Al Quds Al Arabi18. August 2026 berichtet, dass das Jerusalem Festival seine Lieder wählte, um seine dreißigste Ausgabe zu eröffnen, nach zwei Jahren Unterbrechung im Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza. In einem Raum im Yabous Cultural Centre in Ostjerusalem widmete das Jerusalem Orchestra for Arab Music etwa anderthalb Stunden einer Auswahl von Werken des libanesischen Musikers. Die Tageszeitung erinnert daran, dass Rahbani nicht nur als Komponist und Musiker bekannt war. Seine Position zugunsten der palästinensischen Sache trug auch zu ihrer Bedeutung im palästinensischen kulturellen Gedächtnis bei.

Der Vorstandsvorsitzende des Yabous Centre, Musiker Souheil Khoury, erklärt inAl Quds Al Arabidass das Festival seine dreißigste Ausgabe erreicht, während seine Geschichte vierzig Jahre umfasst, mehrere Unterbrechungen durch Intifadas und Kriege verursacht wurden. Er betonte die Bereitschaft der Organisatoren, trotz des Krieges und der Zerstörung in Gaza zurückzukehren. Das Festival wird als eine Möglichkeit zur Wiederherstellung eines kollektiven Raums für eine Bevölkerung präsentiert, die einer langen Zeit der Gewalt ausgesetzt ist. Rahbanis Musik nimmt somit eine Bedeutung an, die über die Hommage an einen vermissten Künstler hinausgeht. Es dient als Erholungspunkt für eine vom Krieg unterbrochene palästinensische Kulturdemonstration.

Die Wahl eines libanesischen Künstlers für diese Wiedereröffnung zeigt auch die regionale Zirkulation kultureller Referenzen. Rahbanis Werke wurden in einem sehr spezifischen libanesischen Kontext produziert, aber einige ihrer politischen und sozialen Dimensionen wurden weit über das Land hinaus widergespiegelt. Jerusalems Programmierung verwandelt somit das libanesische Erbe in eine gemeinsame Kultursprache. Es erinnert auch an die historischen Verbindungen zwischen libanesischen und palästinensischen Musikszenen.

Schließlich hat die Veranstaltung eine institutionelle Dimension. GemäßAl Quds Al ArabiDie Organisatoren sind der Ansicht, dass ein Festival mit dem Namen Jerusalem an der Aufrechterhaltung eines kulturellen Lebens in der Stadt teilnimmt. Die Rückkehr der Veranstaltung nach zwei Jahren Unterbrechung wird daher als Akt der Kontinuität dargestellt. In dieser Perspektive verbindet die Hommage an Ziad Rahbani das künstlerische Gedächtnis und die Aufrechterhaltung kultureller Aktivitäten in einem schwierigen politischen Umfeld.

Algerische Musik durch das Erbe von Dahmane El Harrachi revisited

Der Korpus vom 18. August erweitert auch den Blick auf die arabische musikalische Schöpfung.Al Quds Al Arabiwidmet ein Thema Marwa Salah Metwally und seine Arbeit um Dahmane El Harrachi. Die Behandlung geht zurück auf die Arbeit des algerischen Musikers und wie sein Repertoire weiterhin interpretiert und übertragen wird. Al Quds-18 08 2026.pdf Das Interesse des Themas liegt in dieser Zirkulation des musikalischen Gedächtnisses zwischen Generationen und zwischen arabischen Räumen.

Dahmane El Harrachi gehört zu einer Tradition, deren Rezeption weit über Algerien hinausging. Sein Repertoire begleitete die Erfahrung der Emigration und die sozialen Transformationen eines Teils des Maghreb. Das Thema stellt somit das Lied in einen breiteren historischen und menschlichen Kontext. Wie in den Hommage an Ziad Rahbani ist die zeitgenössische Wiederbelebung nicht auf Nostalgie beschränkt. Es stellt sich die Frage nach der Übertragung eines musikalischen Erbes und der Fähigkeit neuer Interpreten, ihm eine gegenwärtige Form zu geben.

Diese Anwesenheit mehrerer musikalischer Themen in den Ausgaben des Tages zeigt den Platz, der Werken gegeben wird, die Generationen überqueren. Zeitungen beschäftigen sich nicht nur mit diskografischen Neuheiten. Sie kehren auch zu Künstlern zurück, deren Einfluss nach ihrem Verschwinden anhält. Versöhnung bedeutet nicht, dass ihre Werke vergleichbar sind. Vielmehr wirft es die gleiche kulturelle Frage auf: Wie kann man ein Volkserbe bewahren, ohne es allein im Gedenken einzufrieren?

Kino und Fernsehen pflegen eine vielfältige künstlerische Nachrichten

Die Kulturseiten des Corpus geben auch Kino und audiovisuellen Produktionen einen wichtigen Platz. Mehrere Publikationen widmen Outputs, Dolmetschern und laufenden Projekten spezifische Räume.Al Joumhouriyat, am 18. august 2026, behält sich somit eine seite zu kinematografischen nachrichten vor, währendAl Sharq Al Awsatentwickelt auch Inhalte, die dem Kino und der Kultur gewidmet sind. Diese Seiten ermöglichen es uns, den Abschnitt über die Musik hinaus zu erweitern, auch wenn die streng libanesischen Themen weniger zahlreich sind als in den Hommage an Rahbani.

Al Quds Al ArabiAm 18. August 2026 präsentierte er auch mehrere Themen im Zusammenhang mit Kunst und Schöpfung. Seine Ausgabe kombiniert politische Nachrichten, kulturelle Seiten, Literatur und Musik. Diese Vielfalt ist ein wichtiges Merkmal des Corpus. Kultur erscheint nicht als isoliertes Gebiet aus dem regionalen Kontext. Werke und Demonstrationen werden oft in den Gesellschaften platziert, die sie produzieren. Das Jerusalemer Fest ist das deutlichste Beispiel: Die Wiederaufnahme der künstlerischen Tätigkeit steht in direktem Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges.

Dieser Zusammenhang zwischen Kultur und politischer Situation ist auch im Libanon spürbar. Die Demonstrationen, die Ziad Rahbani gewidmet sind, finden statt, während die aktuellen Seiten fast vollständig vom Süden, den Verhandlungen und dem Risiko einer neuen Konfrontation besetzt sind. Die Koexistenz dieser Themen zeigt, dass das kulturelle Leben trotz Instabilität weitergeht. Sie unterdrückt nicht die Folgen der Krise, sondern unterhält Orte der Begegnung und Produktion.

Damaskus medizinisches Erbe verwandelt sich in einen Museumsraum

Das Erbe ist ein weiterer Aspekt der kulturellen Nachrichten.AnnaharDer 18. August 2026 hebt das Damaskus Bimaristan hervor, das als Museum für Medizin und Wissenschaft präsentiert wird. Das Thema ist daran interessiert, eine historische Gesundheitseinrichtung in einen kulturellen Übertragungsraum zu verwandeln. Nahar-18 08 2026.pdf Dieser Ansatz erweitert den Kulturbegriff um das wissenschaftliche, architektonische und medizinische Erbe.

Bimaristan erinnert daran, dass Gesundheitseinrichtungen auch eine Architektur, Praktiken und Wissen hervorgebracht haben, deren Erhaltung jetzt eine Frage des Erbes ist. Seine Umwandlung in ein Museum ermöglicht es, der Öffentlichkeit die Geschichte der Medizin in der Region und die Rolle dieser Institutionen bei der Organisation der Pflege zu präsentieren. Der Ort ist nicht nur seine Architektur wert. Es erzählt eine Sozialgeschichte der Wissenschaft.

Diese Art von Thema nimmt einen besonderen Platz in einem Korpus ein, der weitgehend von unmittelbaren Nachrichten dominiert wird. Es führt zu einer längeren Zeitlichkeit. Wo neue Richtlinien auf Ereignisse folgen, die sich manchmal von einer Stunde zur anderen entwickeln, erfordert das Erbe einen Blick auf die historische Kontinuität. Ferner wird daran erinnert, dass der Kulturerhalt nicht nur literarische oder musikalische Werke betrifft. Gebäude, wissenschaftliche Praktiken und alte Institutionen sind ebenfalls Elemente der Erinnerung.

Übersetzung und Literatur verlängern die Debatte über die Verbreitung von Werken

Kulturelle SeitenAnnaharam 18. August 2026, auch literarische Fragen und Übersetzung. Nahar-18 08 2026.pdf Das Thema ist in einem arabischen Kulturraum von wesentlicher Bedeutung, in dem ein erheblicher Teil der Verbreitung von Werken von der Passage zwischen mehreren Sprachen abhängt. Übersetzung ermöglicht den Zugang zu ausländischer Literatur, aber es ermöglicht auch arabischen Autoren, ein anderes Publikum zu erreichen.

Die Aufgabe des Übersetzers besteht nicht nur darin, Wörter zu ersetzen. Er muss eine Stimme, Rhythmus und kulturelle Referenzen beibehalten. Die Debatten über Übersetzung haben somit direkten Einfluss darauf, wie eine Arbeit in einer anderen Gesellschaft aufgenommen wird. In einer Ausgabe, in der mehrere Veranstaltungen die regionale Verbreitung von Musik zeigen, vervollständigt diese literarische Dimension das Bild: Kultur wird auch durch die Passagen von einer Sprache und von einem Raum in einen anderen aufgebaut.

Die Anwesenheit von literarischen, kulturellen, musikalischen und kinematografischen Themen trägt dazu bei, die Kultur nicht auf die Aktualität der Show zu reduzieren. Im Gegenteil, der Korpus zeigt mehrere Formen der Übertragung. Einige gehen durch Archive, wie in Saida. Andere durch musikalische Neuinterpretation, wie in Jerusalem. Wieder andere basieren auf der Erhaltung eines Gebäudes oder der Übersetzung eines Textes.

Libanesische Kultur zwischen Erinnerung und Kontinuität

Für den Libanon bleibt jedoch die kulturelle Hauptlinie des 18. August die Erinnerung an Ziad Rahbani. Die Hommage an Saida und Jerusalem verleihen ihrem Werk zwei sich ergänzende Dimensionen. In Saida liegt der Schwerpunkt auf der Pluralität seiner Reise und auf der Wiederaneignung seines Erbes durch Künstler. In Jerusalem begleitet seine Musik die Wiederaufnahme eines vom Krieg unterbrochenen Festivals. In beiden Fällen werden die Werke nicht nur nachgespielt. Sie werden verwendet, um einen kollektiven Raum zu schaffen.

Diese Nachricht unterstreicht auch die Bedeutung von Archiven. Die in Saida gesammelten Fotografien, Dokumente und Objekte bewahren Spuren, die sonst in Privatsammlungen verstreut bleiben könnten. Die Schaffung eines kulturellen Gedächtnisses hängt genau von dieser Fähigkeit ab, Dokumente zu bewahren und zugänglich zu machen. Besondere Ehrungen können ein Publikum anziehen, aber eine langfristige Übertragung erfordert organisierte Mittel, Naturschutzgebiete und dokumentarische Arbeit.

Gleichzeitig zeigt die Vielfalt der Formen, die während der Saïda-Veranstaltung präsentiert wurden, dass das Erbe eines Künstlers ein Thema für neue Kreationen werden kann. Poesie, Tanz, Kino und bildende Kunst wurden der Musik hinzugefügt. Dieser Ansatz verhindert, dass der Tribut nur ein Denkmal ist. Es zeigt, wie ein altes Werk weiterhin neue Formen hervorbringen kann.

Kulturelle Agenda: Treffen in 18. August Quellen identifiziert

Der Korpus ermöglicht es, mehrere kulturelle Manifestationen zu identifizieren, aber er bietet keine umfassende Agenda für alle Ereignisse, die im Libanon stattfinden. Die wichtigste klar dokumentierte libanesische Demonstration ist die Hommage an Ziad Rahbani, die vom Maarouf Saad Kulturzentrum in Saida organisiert wurde.AnnaharAm 18. August 2026 war es jedoch das Ende der Veranstaltung. Die Archivausstellung, musikalische Interventionen, Projektionen und Performances gehören daher zu einer Programmierung, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung endet.

Auf regionaler Ebene hat das Jerusalem-Festival jedoch gerade seine dreißigste Ausgabe eröffnet.Al Quds Al ArabiAm 18. August 2026 wurde berichtet, dass die Eröffnung Ziad Rahbani nach zwei Jahren Unterbrechung des Festivals gewidmet war. Al Quds-18 08 2026.pdf Diese Veranstaltung ist die kulturelle Veranstaltung im Gange am besten in den Quellen identifiziert.

Die PDFs vom 18. August liefern keine ausreichenden zuverlässigen Informationen, um einen vollständigen Kalender mit Ausstellungen, Konzerten und Shows zu erstellen, die derzeit im gesamten Libanon geplant sind. Es wäre daher künstlich, Ereignisse hinzuzufügen, die nicht vom Korpus dokumentiert sind. Die Agenda kann später durch eine spezifische externe Suche ergänzt werden, wenn ein umfassender Zeitplan gewünscht wird. In verfügbaren Quellen bleiben kulturelle Nachrichten hauptsächlich durch die Übertragung von Werken, Hommage an Ziad Rahbani, die Wiederaufnahme des Jerusalemer Festivals, arabische Musik, Kino, Literatur und die Erhaltung des Erbes strukturiert.

Sport: Frauenfußball ebnet den Weg für Asien, während sich die libanesische Auswahl auf die Nachfolge vorbereitet

No Limits trägt erstmals libanesischen Frauenfußball in der Asian Champions League

Libanesischer Frauenfußball spielt eine zentrale Rolle in den nationalen Sportnachrichten vom 18. August 2026.Al-AkhbarAm 18. August 2026 widmete eine Entwicklung No Limits, Champion der Frauen Libanon, verpflichtet, die Qualifikationen der Asian Champions League. Der Verein gewann weniger als einen Monat vor seinem ersten nationalen Meistertitel. Sein Management entschied sich dann, trotz der finanziellen Schwierigkeiten und des allgemeinen Kontexts des Landes am kontinentalen Wettbewerb teilzunehmen. Die Zeitung hebt den Umfang dieser Entscheidung hervor. Der libanesische Männerfußball leidet bereits unter den Folgen des Krieges. Die Schwierigkeiten sind noch größer für ein Frauenteam, dessen Ressourcen begrenzter sind. Trotz dieser Einschränkungen erhielt No Limits die notwendigen Verwaltungseinrichtungen von der Libanesischen Föderation und nahm am asiatischen Wettbewerb teil. Dies ist die erste Teilnahme eines libanesischen Clubs am wichtigsten asiatischen Frauenwettbewerb.Al-Akhbardaher stellt das Vorhandensein von No Limits ein bedeutendes Ergebnis an sich dar, unabhängig vom sportlichen Ergebnis der Qualifikationen.

Der Verein soll am Donnerstag sein zweites Spiel gegen Ayeyawady, eine Burma-Mannschaft, spielen.Al-Akhbaram 18. August 2026, beschreibt eine schwierige Mission für den libanesischen Vertreter in diesen vorläufigen Qualifikationen. Das Thema geht jedoch über das Ergebnis eines einzigen Treffens hinaus. Continental Engagement bietet dem libanesischen Frauenfußball eine Ausstellung und ein Erlebnis, das ihm noch fehlt. Er interveniert vor allem nach dem ersten nationalen Bach von No Limits. Der Verein muss schnell von einem lokalen Erfolg zu einem Wettbewerb übergehen, in dem sportliche, finanzielle und logistische Zwänge höher sind. Dieser Übergang ist ein Test für die Struktur selbst, aber auch für die Fähigkeit des libanesischen Frauenfußballs, dauerhaft an asiatischen Wettbewerben teilzunehmen.

Partizipation gewinnt im von der Tageszeitung beschriebenen Kontext zusätzliche Bedeutung. Bei den Auswirkungen des Krieges geht es nicht nur um Begegnungen oder Bewegungen. Sie beeinflussen die Finanzierung, die Infrastruktur, die Vorbereitung und die Möglichkeit, Sportprogramme über mehrere Saisons aufzubauen. Unter diesen Bedingungen erfordert eine kontinentale Präsenz eine Investition, die durch die üblichen Einnahmen des Frauenfußballs schwer zu decken ist. Die Begleitung des Bundes wird damit entscheidend. Der Fall No Limits wirft breiter die Frage nach der Umwandlung eines einmaligen Erfolgs in eine nachhaltige Progression auf. Eine erste asiatische Beteiligung kann den Weg ebnen. Es wird jedoch nicht ausreichen, die Disziplin zu entwickeln, wenn sie nicht von einer stabilen Meisterschaft, einem Training der Spieler und Ressourcen begleitet wird, um die Clubs in Kraft zu halten.

Unter 15-Jährige gewinnen Syrien vor asiatischen Qualifikationen

Die Vorbereitung der Nachfolge ist das andere starke Thema des libanesischen Fußballs.Al-Akhbaram 18. August 2026 berichtet, dass die libanesische U-15-Auswahl ein 2:2-Unentschieden gegen Syrien in Jounieh gewann. Dieses freundliche Treffen ist Teil der Vorbereitung der für November geplanten Qualifikationen für den Asia Cup. Die Auslosung ist für den 27. August geplant. Der Libanon begann die Begegnung mit einem offensiven Ansatz trotz eines syrischen Ziels, das in der fünften Minute erreicht worden war. Das Ergebnis wird als Null dargestellt, die mit Zeichen gegen eine nahe gelegene Auswahl erhalten wird, die als Vorbereitungsschritt verwendet wird.

Das Treffen macht Sinn in einem längeren Programm. In diesem Alter ist das Ziel nicht auf das unmittelbare Ergebnis beschränkt. Freundliche Spiele müssen es Spielern, Verbänden und einer kollektiven Organisation ermöglichen, vor dem offiziellen Wettbewerb getestet zu werden. Das Treffen mit Syrien ermöglicht es dem Libanon auch, sich einer Mannschaft aus einem engen Fußballumfeld zu stellen, bevor er seine asiatischen Gegner entdeckt. Der Kalender lässt mehrere Monate Vorbereitung. Die Auslosung vom 27. August wird es dann ermöglichen, die Arbeit an die Teams des Libanon anzupassen.

Die Entwicklung der Jugendauswahl entspricht direkt den Ambitionen der Senioren-Nationalmannschaft. Die Frage der Kontinuität zwischen den Kategorien scheint ein wichtiges Thema für den libanesischen Fußball zu sein. Die Bildung einer Generation bringt nur dann Ergebnisse, wenn die Spieler in einem kohärenten Rahmen vorankommen, Spielzeit in ihren Clubs finden und nach und nach auf die Top-Auswahl zugreifen können. Das Treffen mit Syrien ist daher Teil eines größeren Projekts.

Madjid Bougherra will die Spielidentität der Auswahl verändern

AnnaharAm 18. August 2026 widmete er sich Madjid Bougherra und dem Design, das er für den libanesischen Fußball anwenden wollte. Der algerische Techniker will mit einem langjährigen Ansatz brechen, der auf defensiver Umsicht beruht. Er sagt, er bevorzuge offensiven Fußball, Risikobereitschaft, Kreativität, Ballonerhaltung und ein dynamisches Spiel. Die angestrebte Änderung betrifft nicht nur die erste Auswahl. Bougherra möchte, dass die gleiche Philosophie schrittweise auf verschiedene Altersgruppen angewendet wird, so dass ein Spieler von einer Auswahl zur anderen wechseln kann, ohne ein völlig neues System erlernen zu müssen.

Dies wird der Arbeit mit Kindern unter 15 Jahren eine besondere Dimension verleihen. Das Problem des libanesischen Fußballs ist nicht nur das Niveau der verfügbaren Spieler für die erste Mannschaft. Es geht um die Art ihrer Ausbildung und die Kontinuität zwischen den Generationen. GemäßAnnaharBougherra ist der Ansicht, dass der libanesische Spieler Qualitäten hat, die mit einem freieren und technischeren Spiel kompatibel sind. Er weigert sich daher, die Grenzen der Meisterschaft als dauerhafte Rechtfertigung für einen ausschließlich defensiven Fußball zu betrachten.

Der Züchter erkannte jedoch die Schwierigkeiten der nationalen Meisterschaft an.AnnaharAm 18. August 2026 berichtete er, dass er ihn nicht ohne Talent betrachtete. Sein Hauptproblem ist vielmehr der Mangel an Kontinuität. Diese Bemerkung betrifft die Organisation des libanesischen Fußballs selbst. Eine nationale Auswahl hängt von Spielern ab, die sich regelmäßig in ihren Clubs weiterentwickeln müssen. Unterbrechungen, Instabilität von Wettbewerben und wirtschaftliche Schwierigkeiten verringern die Fähigkeit eines Züchters, im Laufe der Zeit Automatisierung aufzubauen.

Nahar-18 08 2026.pdf

Bougherra behauptet auch, seine Unabhängigkeit bei der Auswahl der Spieler beibehalten zu wollen. Er bleibt bereit, einen Spieler zu beobachten, der ihm gemeldet würde, aber die Entscheidung muss sportlich bleiben. Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine Auswahl basierend auf Leistung anstelle von externen Eingriffen zu installieren. Das Prinzip scheint im Profisport grundlegend zu sein. In einem Umfeld, in dem Strukturen zerbrechlich sind, wird ihre Anwendung zu einem wichtigen Element der Glaubwürdigkeit des Projekts.

Libanesischer U-18-Basketball leidet unter Asienmeisterschaft

Basketball bietet ein schwierigeres Bild.Al-LiwaAm 18. August 2026 berichtet, dass die libanesischen Männer unter 18 Jahren ihre dritte Niederlage in Folge bei der Asienmeisterschaft in Ahmedabad, Indien, erlitten haben. Libanon lehnte sich schwer gegen Neuseeland, 113 zu 62, am Ende der ersten Runde. Die Libanesen hatten bereits ihre ersten beiden Spiele verloren, gegen Bahrain und dann gegen Syrien.

Der Abstand gegen Neuseeland zeigt die Schwierigkeiten der Auswahl in diesem Turnier. Zwischenergebnisse zitiert vonAl-Liwaeine fortschreitende Herrschaft des Gegners. Für ein Team junger Leute lässt sich eine Reihe von drei Verlusten jedoch nicht nur durch das Ranking bewerten. Asiens Wettbewerb ermöglicht es uns auch, die Kluft zwischen den libanesischen Formationen mit verschiedenen Entwicklungsprogrammen zu messen. Es muss daher verwendet werden, um technische, physische und kollektive Lücken zu identifizieren, bevor diese Spieler in höhere Kategorien wechseln.

Basketball nimmt einen besonderen Platz im libanesischen Sport ein. Die Erwartungen an die Auswahl sind aufgrund des Platzes dieser Disziplin im Land hoch. Die Schwierigkeiten einer Kategorie junger Menschen werden daher zu einem Indikator, der überwacht werden muss. Die Erneuerung der älteren Nationalmannschaft hängt von der Fähigkeit der mittleren Generationen ab, voranzukommen. Schlechter Wettbewerb bedeutet nicht unbedingt einen dauerhaften Rückgang. Er betont jedoch die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Ausbildung und einer regelmäßigen Exposition auf kontinentaler Ebene.

Basketball-Auswahl für Männer bereitet zwei Tests in Georgien und der Türkei vor

Gleichzeitig setzt die Senioren-Nationalmannschaft ihre Vorbereitung fort.Al-Liwaam 18. August 2026 berichtet, dass die libanesische Delegation Georgien besucht habe, um an einem Praktikum teilzunehmen. Die Auswahl muss ein Freundschaftsspiel gegen das Gastgeberlandteam spielen. Sie musste dann zu einem zweiten Vorbereitungstreffen gegen Portugal nach Istanbul kommen, bevor sie in den Libanon zurückkehrte.

Diese beiden Treffen geben dem Personal die Möglichkeit, das Team mit verschiedenen Stilen zu konfrontieren. Georgien hat eine starke Basketballtradition und ein anspruchsvolles körperliches Profil. Portugal bietet eine andere Art von europäischer Opposition. Für den Libanon liegt der Wert dieser Spiele weniger in den Ergebnissen als in der Fähigkeit, taktische Entscheidungen und den Zustand der Belegschaft in einem wettbewerbsorientierten Kontext zu testen.

Der Kontrast zur Auswahl von Kindern unter 18 Jahren ist ebenfalls interessant. Auf der einen Seite kommt die Erholung aus einer schwierigen ersten Asien-Tour. Auf der anderen Seite haben Senioren eine internationale Vorbereitung mit mehreren Treffen. Die Frage des Übergangs zwischen diesen Ebenen bleibt daher zentral. Die libanesische Basketballmannschaft muss die Leistung ihrer ersten Mannschaft bewahren und gleichzeitig die Spieler vorbereiten, die in den kommenden Jahren beitreten werden.

Arsenal dominiert Manchester City und gewinnt den Schild der Gemeinschaft

Internationale Nachrichten werden vom englischen Fußball dominiert.Al Quds Al ArabiAm 18. August 2026 berichtete Arsenal, dass er die 104. Ausgabe des Community Shield gewann, indem er Manchester City mit 3:0 in Cardiff schlug. Der Londoner Club gewann die Trophäe zum achtzehnten Mal in seiner Geschichte. Riccardo Calafiori eröffnete das Ergebnis nach nur 23 Sekunden, was laut Zeitung das schnellste Tor in der Geschichte dieses Wettbewerbs ist. Kai Havertz erzielte in der 28. Minute den zweiten Platz und Martin Ødegaard den dritten Platz. Der norwegische Kapitän schätzte, dass sein Team einen hochkarätigen Fußball produziert hatte und schickte vor Beginn der Meisterschaft ein Signal.

Der Umfang dieses Sieges liegt hauptsächlich in dem Moment, in dem er stattfindet. Arsenal muss seinen Titel als Meister von England verteidigen und nutzt dieses Spiel als letzten Test vor Saisonbeginn. Beat Manchester City mit drei Gap Goals verstärkt den Eindruck eines bereits bereiten Teams. Umgekehrt treibt die Niederlage Fragen rund um die Stadt und ihre Anpassung an.Al Joumhouriyatdarüber hinaus stellt Tijjani Reijnders in seiner Ausgabe vom 18. August die Schwierigkeiten in Frage, die seit seiner Ankunft in Manchester City aufgetreten sind.

Der Shield der Community bestimmt nicht allein das Leistungsverhältnis einer Saison. Es ist jedoch ein erster Indikator. Arsenal zeigte sofortige Effizienz und die Fähigkeit, seinen Gegner schnell zu sanktionieren. Das Ergebnis erhöht die Erwartungen an den Titelverteidiger vor der Rückkehr der englischen Meisterschaft.

Tennis tritt in eine neue Phase der amerikanischen Saison ein

Al Quds Al Arabi18. August 2026 folgt auch die großen Tennisturniere. Elena Rybakina, die zweite Spielerin der Welt, schlug den Amerikaner Taylor Townsend in zwei Runden, 6-3, 6-4. Mirra Andreeva, Weltsechste und Roland Garros-Champion in diesem Jahr, dominierte die ukrainische Oleksandra Oliynykova 6-1, 6-0 in 65 Minuten. Der Titelverteidiger und Weltsiebte Iga Wisek gewann 6-3, 6-0 gegen die kolumbianische Emiliana Arango. Coco Gauff hatte mehr Schwierigkeiten gegen Liudmila Samsonova, bevor er das Spiel in drei Runden umkehrte. Unter den Männern wurde der Amerikaner Ben Shelton, der kürzlich nach seinem Titel in Montreal Sechster der Welt wurde, von dem Portugiesen Jaime Faria eliminiert.

Diese Ergebnisse zeigen eine starke und wettbewerbsfähige weibliche Hierarchie. Viele der weltweit führenden Spieler kommen im Turnier voran, aber ihre Karrierewege sind nicht die gleichen. Andreeva und юwiśtek dominierten klar ihre Gegner, während Gauff nach dem Verlust des ersten Satzes zurückkommen musste. Bei Männern erinnert die Beseitigung von Shelton an die Schwierigkeit der Verkettung nach großem Erfolg.

Spanische Meisterschaft wieder mit mehreren Sehenswürdigkeiten bereits gelegt

Der spanische Fußball vervollständigt internationale Nachrichten.Al Quds Al ArabiAm 18. August 2026 berichtete insbesondere der 3:0-Sieg von Espanyol gegen Levante. Roberto Fernández erzielte zweimal, bevor Tyreece Dolan das dritte Tor hinzufügte. Die Zeitung erinnert auch an die Siege von Alavés gegen Getafe und Sevilla gegen Rayo Vallecano. Das Treffen des FC Barcelona gegen Athletic Bilbao wurde auf den 27. August verschoben, während Real Madrid am Vortag der Real Sociedad gegenüberstand.

Die spanische Erholung kommt in einer Zeit, in der die großen Clubs schnell ihren Rhythmus finden müssen. Übertragungen ändern jedoch den Favoritenkalender und verzögern einige Vergleiche. Die ersten Ergebnisse betreffen daher hauptsächlich Teams, die sofort eine positive Dynamik installieren möchten.

Für den libanesischen Sport sind die Einsätze vom 18. August struktureller. No limits entdeckte das höchste niveau asiatischer frauen nach ihrem ersten nationalen titel. U-15 bereiten kontinentale Qualifikationen mit einer Null gegen Syrien vor. Madjid Bougherra will eine offensive Identität etablieren, die den verschiedenen Selektionen gemeinsam ist. Im Basketball beenden die Unter-18-Jährigen eine schwierige erste Asien-Tour, während die Senioren die Vorbereitungsspiele im Ausland vervielfachen. Diese Dossiers stellen Training und Kontinuität in den Mittelpunkt der nationalen Sportnachrichten, vor der Erweiterung um die wichtigsten Ergebnisse des internationalen Fußballs und Tennis.