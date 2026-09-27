Libanon-Syrien: die Seite, die niemand hat. wartend

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Libanon-Syrien: die Seite, die niemand erwartet hat

Seit dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 haben Libanon und Syrien ihre Beziehungen neu geschrieben. Walid Jumblatt verstärkte Besuche in Damaskus, eine Festnahme belebte die Erinnerung an den Mord an seinem Vater Kamal im Jahr 1977, und sogar der libanesische Staat wurde beteiligt: Premierminister Nawaf Salam traf Ahmed al-Charaa in New York.

Aber zwischen der unverheirateten Grenze seit 1946, den noch besetzten Shab`a-Farmen und einer neuen syrischen Macht, die die Hisbollah ablehnt, bleibt diese Versöhnung fragil.

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