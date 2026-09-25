Ashrafieh Race 10452 kehrt am 25. Oktober zurück

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Die Right Path Association wird die zweite Ausgabe derAshrafieh Rennen 10452, ein Rennen, dessen Start Sassine in Beirut gegeben wird. Die Veranstaltung wird auf einer Pressekonferenz im Press Club unter dem Motto « Achrafieh, Abreise; Libanon, die Ankunft » präsentiert. Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem Libanesischen Leichtathletikverband organisiert wird, verbindet Sport und soziales Handeln: Alle Einnahmen müssen humanitäre Programme und die vom Verband bereitgestellte Hilfe finanzieren.

Eine zweite Ausgabe des Achrafieh Race 10452

The Right Path bereitet eine neue Ausgabe seines Rennens in den Straßen von Ashrafieh vor.

Die gemeinnützige Nichtregierungsorganisation präsentierte die Veranstaltung auf einer Pressekonferenz im Press Club. Sein Gründer und Präsident, Ingenieur Alfred Madi, erläuterte die Ziele dieser zweiten Ausgabe zusammen mit dem Rennkoordinator Georges Younes.

Die Präsentation wurde von Bassam Abu Zeid, Präsident des Press Club, gehalten.

Das Rennen findet am Sonntag, den 25. Oktober 2026 statt. Es wird unter Aufsicht und in Zusammenarbeit mit dem libanesischen Leichtathletikverband organisiert.

Die Organisatoren haben mehrere Kategorien festgelegt, um die Veranstaltung für verschiedene Teilnehmerprofile zu öffnen. Der Kurs, die verschiedenen Veranstaltungen und die Preise für die Teilnehmer wurden auch auf der Pressekonferenz vorgestellt.

Der Ausgangspunkt wird der Sassine-Platz sein, im Herzen von Achrafieh.

« Achrafieh, die Abreise; Libanon, Ankunft »

Für diese Ausgabe wählte The Right Path den Slogan « Ashrafieh, der Anfang; Libanon, die Ankunft ».

10452 bezieht sich auf die 10.452 Quadratkilometer, die traditionell mit dem Gebiet des libanesischen Territoriums verbunden sind. Die Assoziation ist eines der zentralen Elemente der Rassenidentität.

Alfred Madi bestand auf der Pressekonferenz darauf, der Veranstaltung eine nationale Dimension zu geben, die über die Nachbarschaft hinausgeht, in der sie organisiert wird.

« Am 25. Oktober 2026 haben wir keine gewöhnliche Rasse, sondern ein Bewusstsein und eine Botschaft der Hoffnung aus dem Herzen von Ashrafieh an den gesamten Libanon », sagte er.

Der Präsident von The Right Path hat diese Initiative in den Kontext aufeinanderfolgender Krisen im Land gestellt.

« Nach Jahren von Krisen, Kriegen und Zusammenbrüchen beweist der Libanese immer, dass sein Überlebensinstinkt stärker ist als alle Umstände », fügte er hinzu.

Die Wahl des Sassine-Platzes als Ausgangspunkt ermöglicht es den Organisatoren, die Veranstaltung im Herzen von Achrafieh zu verankern und dem Slogan eine Reichweite über Beirut hinaus zu geben.

Ein Wettlauf um die Finanzierung humanitärer Hilfe

Ziel ist nicht nur Sport.

The Right Path gibt bekannt, dass die gesamten Einnahmen des Achrafieh-Rennens 10452 für humanitäre Aktivitäten und die Unterstützung durch den Verein verwendet werden.

Alfred Madi nutzte die Präsentation des Rennens, um an die Ziele der von ihm gegründeten Organisation zu erinnern.

Der Verein entwickelt sportliche und kulturelle Aktivitäten, bekräftigt aber auch seinen Wunsch, Menschen, die mit den wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten des täglichen Lebens konfrontiert sind, praktische Hilfe zu leisten.

Seine Arbeit legt besonderen Wert auf jüngere Generationen. The Right Path möchte die libanesische Jugend ermutigen, trotz der Krisen der letzten Jahre mit ihrem Land verbunden zu bleiben.

Der Verein hebt die Begriffe Bürgerschaft, Gleichberechtigung, Solidarität und Teilhabe am kollektiven Leben hervor.

Das Rennen muss sowohl als Mittel zum Fundraising als auch als öffentliches Treffen rund um diese Ziele dienen.

Jugendliche und Familien nehmen teil

Die Organisatoren wollen der Veranstaltung eine beliebte und familiäre Dimension verleihen.

The Right Path lädt Läufer, aber auch Jugendliche, Studenten und Familien ein, an dieser zweiten Ausgabe teilzunehmen.

Der Ehrgeiz ist nicht, die Veranstaltung für Athleten zu reservieren, die an die Wettkämpfe gewöhnt sind.

Die Zusammenarbeit mit dem libanesischen Leichtathletikverband sollte jedoch sicherstellen, dass die sportliche Überwachung der Veranstaltung und ihrer Organisation gemäß den für diese Art von Rennen geltenden Anforderungen erfolgt.

Georges Younes, Koordinator der Veranstaltung, stellte die laufenden Vorbereitungen sowie den Kurs und die verschiedenen geplanten Kategorien vor.

Die Organisatoren geben auch Belohnungen für die Teilnehmer bekannt, ohne dass ihre vollständigen Details in der Präsentationsfreigabe angegeben werden.

Diese Kombination aus sportlichem Wettbewerb und Beteiligung der Öffentlichkeit ist eine der Achsen, die gewählt wurden, um den Umfang der Veranstaltung zu erweitern.

Nummer 10452 als Symbol

Der Name der Rasse selbst trägt die vom Verband gewählte Botschaft.

Die « 10452 » beziehen sich auf das Gebiet, das üblicherweise dem Libanon zugewiesen wird. The Right Path nutzt diese Figur, um seine Vision eines Libanon zu verteidigen, der an sein Territorium und international anerkannte Grenzen gebunden ist.

« Vom Sassine-Platz, wo der Anfang gemacht wird, werden wir 10.452 km2 laufen, um unser Engagement für den Libanon und seine Rettung zu bekräftigen », sagte Alfred Madi.

Er forderte auch den Wiederaufbau einer Gesellschaft, die auf « Werten, Ethik, Transparenz und Solidarität » basiert.

Diese bürgerliche Dimension ist einer der Marker der Ashrafieh-Rasse 10452. Die Sportveranstaltung dient somit als Unterstützung für eine breitere Botschaft des Vereins.

Für The Right Path sollte der in diesem Jahr gewählte Slogan nicht als begrenzter Hinweis auf ein Territorium oder eine Nachbarschaft interpretiert werden.

« Achrafieh, die Abreise; Libanon, Ankunft. » Unser Slogan ist nicht durch ein geografisches Gebiet begrenzt. Es stellt einen Raum der Einheit für alle dar, die noch an den Libanon glauben, erklärte Alfred Madi.

Ein Sportereignis in einem schwierigen Kontext

Die Ausgabe 2026 kommt in einer besonders schwierigen Zeit für den Libanon.

Aufeinanderfolgende Wirtschaftskrisen, die Folgen von Konflikten und soziale Schwierigkeiten haben die Haushalte und die Fähigkeit der Verbände, auf gestiegene Bedürfnisse zu reagieren, stark beeinträchtigt.

In diesem Zusammenhang stellt The Right Path die humanitäre Dimension der Rasse.

Der Verein möchte die Veranstaltung nutzen, um Geld zu sammeln, aber auch für ein paar Stunden einen Treffpunkt rund um den Sport zu schaffen.

Alfred Madi forderte die Teilnehmer auf, « zur Freude und etwas Hoffnung zurückzukehren, auch für ein paar Stunden ».

Das Rennen ist Teil einer Praxis, die heute im Libanon weit verbreitet ist, wo mehrere Sportveranstaltungen Wettbewerb, Volksbeteiligung und Finanzierung sozialer Aktionen kombinieren.

Für die Organisatoren des Achrafieh-Rennens 10452 liegt die Besonderheit der Veranstaltung in der Verbindung zwischen ihrem lokalen Anker in Ashrafieh und der durch ihren Namen ausgedrückten nationalen Botschaft.

Abfahrt vom Sassine Square

Der Termin ist für Sonntag, den 25. Oktober geplant.

Der Sassine Square wird der Ausgangspunkt der Demonstration sein. Es liegt im Zentrum von Ashrafieh und ist einer der wichtigsten Knotenpunkte des Bezirks und ein Ort, der regelmäßig für öffentliche Veranstaltungen genutzt wird.

Die Organisation eines Rennens in diesem Sektor erfordert eine Koordinierung mit den betroffenen Behörden und Diensten, um die Route zu sichern und den Verkehr vorübergehend zu steuern.

Die Zusammenarbeit mit dem Libanesischen Leichtathletikverband sollte auch einen Rahmen für den Tagessport bieten.

Anmeldungen sind bereits mit The Right Path geöffnet. Der Verein zentralisiert die Aufnahmen auf seiner Website und stellt auch eine Telefonnummer und E-Mail-Adresse für die Teilnehmer zur Verfügung.

Der genaue Verlauf der verschiedenen Kategorien, ihre Abfahrtszeiten und die neuesten praktischen Vorkehrungen müssen die Vorbereitung der Veranstaltung begleiten, wenn der Termin am 25. Oktober näher rückt.

Praktische Informationen

Ereignis:Ashrafieh Rennen 10452

Datum:sonntag, 25. oktober 2026

Abfahrtsort:sassine Square, Ashrafieh, Beirut

Organisation:Der richtige Weg

Anleitung:in Zusammenarbeit mit dem Libanesischen Leichtathletikverband

Ziel:finanzierung humanitärer maßnahmen des vereins

Telefon:81 175 924

E-Mail:events@therightpathngo.com

Soziale Netzwerke:@therightpathngo

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