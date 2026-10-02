Al Qard Al Hassan vor Gericht: Die finanzielle Front um die Hisbollah verändert ihre Dimension

Der Fall von Al Qard Al Hassan tritt mit der Einleitung von Gerichtsverfahren im Libanon in eine neue Phase ein. Das Innenministerium wartet nun auf die Schlussfolgerungen der Justiz, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Dies eröffnet eine neue institutionelle Front rund um die mit der Hisbollah verbundenen Finanzstrukturen im Land.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Fall von Al Qard Al Hassan hat gerade eine wichtige institutionelle Phase erreicht. Sie beschränkt sich nicht mehr auf politische Kontroversen um die Hisbollah, internationale Sanktionen oder die Debatte über Finanzkanäle, die außerhalb des traditionellen Bankensystems operieren. Innenminister Ahmad Al Hajjar bestätigte am 1. Oktober 2026, dass auf Ersuchen des Justizministers beim Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts ein Gerichtsverfahren eingeleitet worden sei. Das Innenministerium wartet nun die Ergebnisse dieses Verfahrens ab, bevor es die in seine eigene Zuständigkeit fallenden Maßnahmen festlegt.

Diese Entwicklung bedeutet nicht, dass eine Schließungsentscheidung getroffen wurde. Es bedeutet auch nicht, dass eine Straftat bereits von den Gerichten festgestellt wurde. Die verfügbaren Beweise zeigen genau das Gegenteil: Der Fall wird derzeit geprüft und das Innere behauptet, auf die Ergebnisse des Gerichts zu warten. Diese Unterscheidung ist in einem Klima von wesentlicher Bedeutung, in dem sich finanzielle Fragen im Zusammenhang mit der Hisbollah mit der Debatte über seine Waffen überschneiden. Der Weg durch die Justiz stellt nun einen Teil dieser Konfrontation auf der Grundlage des Rechts, der Verwaltungsbefugnisse und des Status der betroffenen Strukturen dar.

Ein vom Justizministerium eingeleitetes Verfahren

Ahmad Al Hajjar lieferte die wichtigste Klarstellung vor der Sitzung des Ministerrats. Als er nach dem fall gefragt wurde, deutete er an, dass er jetzt einem gerichtlichen weg folgte. Ausgangspunkt ist eine Anfrage des Justizministers an den Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts. Die Justizbehörden müssen daher die Aktenelemente prüfen, bevor das Innenministerium über einen administrativen Eingriff entscheidet.

Diese Chronologie ist wichtig. Es zeigt, dass die Regierung zu diesem Zeitpunkt nicht beschlossen hat, Al Qard Al Hassan durch eine sofortige politische Entscheidung zu behandeln. Das Innenministerium hat nicht angekündigt, dass es bereit ist, die Struktur auf der Grundlage von Regierungsanweisungen zu schließen. Im Gegenteil, er bezog sich auf die Ergebnisse der justiziellen Arbeit. Das Verfahren führt somit zu einer Trennung zwischen dem politischen Willen, die Situation zu überprüfen, und der daraus möglicherweise resultierenden Entscheidung.

Der Minister erinnerte auch daran, dass die Befugnisse seiner Verwaltung in Bezug auf Verbände geregelt sind. Die Erteilung einer offiziellen Quittung liegt in der Verantwortung des Innenministeriums, was jedoch nicht bedeutet, dass das Ministerium automatisch Maßnahmen ergreifen kann, ohne die geltenden Verfahren einzuhalten. Diese Klarstellung zeigt die Komplexität der Datei. Vor der Entscheidung über eine mögliche Sanktion muss der Staat die rechtliche Natur der Struktur, das Regime, dem er unterliegt, und etwaige Verstöße gegen sie festlegen.

Es gibt keine Beweise dafür, dass die Gerechtigkeit bereits zu einem Abschluss gekommen ist. Daher muss zwischen der Eröffnung oder dem Vorliegen einer gerichtlichen Überprüfung und einer Verurteilung unterschieden werden. Jede Darstellung von Al Qard Al Hassan als eine Struktur, die bereits von den Gerichten für illegal erklärt wurde, würde über das hinausgehen, was verfügbar ist.

Regierung vermeidet sofortige administrative Schließung

Die vom Innenministerium gezeigte Vorsicht ist nicht unbedeutend. Der Fall betrifft direkt eine Institution, die mit dem sozialen und finanziellen Umfeld der Hisbollah verbunden ist. Eine verwaltungstechnische Schließung ohne ausreichend starke Rechtsgrundlage würde sofort zu einer politischen Konfrontation führen und könnte angefochten werden. Die Wahl des Wartens auf gerichtliche Feststellungen ermöglicht es der Regierung, die Frage der Beziehung der politischen Kräfte zur Einhaltung des Gesetzes zu bewegen.

Diese Methode schützt auch die Verwaltung. Wenn die Gerechtigkeit die Existenz von Elementen festlegt, die eine Intervention rechtfertigen, wird das Ministerium in der Lage sein, auf einer stärkeren institutionellen Grundlage aufzubauen. Wenn Untersuchungen nicht zu einer solchen Schlussfolgerung führen, wird es schwieriger, eine außergewöhnliche Maßnahme zu rechtfertigen. Die Regierung scheint zu vermeiden, dass eine Entscheidung über Al Qard Al Hassan nur als politische Aktion gegen die Hisbollah interpretiert wird.

Diese Vorsicht löscht jedoch nicht den Umfang des Gerichtsverfahrens. Seit Jahren hat die Debatte um die Struktur hauptsächlich mit ihrer finanziellen Rolle, ihren Beziehungen zur sozialen Basis der Hisbollah und ausländischen Sanktionen zu tun. Die Intervention der libanesischen Justizbehörden führt ein anderes Element ein. Die Frage wird nun, was das libanesische Gesetz erlaubt, verbietet oder verlangt.

Der genaue Inhalt des an das Gericht verwiesenen Falls wird in den verfügbaren Quellen nicht näher erläutert. Es wäre daher riskant, Vorwürfe aufzulisten, die nicht explizit dokumentiert sind. Zu diesem Zeitpunkt gibt es auch keine Beweise für die Länge des Verfahrens oder die Art der Entscheidungen, die empfohlen werden könnten.

Das Finanzdossier schreitet parallel zu dem der Waffen voran

Der Zeitpunkt verleiht dem Fall jedoch eine breitere politische Bedeutung. Ahmad Al Hajjar verwies auf Al Qard Al Hassan zu einer Zeit, in der die Regierung auch ihre Politik der Konzentration der Waffen in den Händen des Staates verfolgt. Der Minister erinnerte daran, dass der Ministerrat in diesem Punkt klare Entscheidungen getroffen habe und dass sie weiterhin in den festgelegten Rahmenbedingungen befolgt würden.

Beide Fälle sollten rechtlich nicht verwechselt werden. Die Frage der Waffen ist eine Frage der staatlichen Souveränität, der Sicherheit und der militärischen Autorität. Die Al Qard Al Hassan-Akte betrifft eine Finanzstruktur und die Regeln, denen sie unterworfen werden kann. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass ein einziges Verfahren diese beiden Fragen zusammenführt.

Ihr gleichzeitiger Verlauf zeigt jedoch eine Entwicklung der Konfrontation zwischen dem Staat und Hisbollah-bezogenen Strukturen. Das Problem ist nicht mehr auf die Anwesenheit von Waffen außerhalb der regulären Streitkräfte beschränkt. Es erstreckt sich auf die Fähigkeit der offiziellen Institutionen, finanzielle und organisatorische Aktivitäten zu überprüfen, die außerhalb der traditionellen Bankmechanismen operieren.

Diese Erweiterung kann viel empfindlicher sein, als es scheint. Das Finanzsystem beeinflusst direkt das tägliche Leben von Menschen, die diese Mechanismen für ihre Transaktionen, Garantien oder finanziellen Bedürfnisse nutzen. Jede mögliche Aktion muss daher nicht nur ihre politische Dimension, sondern auch ihre konkreten Folgen berücksichtigen.

Eine amerikanische Sequenz, die die Empfindlichkeit der Datei erhöht

Die Entwicklung kommt auch unmittelbar nach der Vertreibung von Premierminister Nawaf Salam und einer Regierungsdelegation in die Vereinigten Staaten. Im Fokus der US-Gespräche standen Reformen, die Sicherheitslage und Hisbollah-Fragen. Gleichzeitig deuten weitere Informationen hinter den Kulissen auf US-amerikanische Sorgen über iranische Finanzinstitute im Libanon hin.

Diese Begleiterscheinung führt unweigerlich zu Fragen über die Existenz von Druck von außen. Es ist jedoch nicht möglich festzustellen, dass das Gerichtsverfahren gegen Al Qard Al Hassan auf der Grundlage von Ermittlungen der Vereinigten Staaten eingeleitet wurde. Die verfügbaren Quellen zeigen deutlich seinen institutionellen Weg: eine Anfrage des Justizministers an den Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts. Sie liefern keine Beweise dafür, dass eine ausländische Behörde dies angeordnet hat.

Diese Unterscheidung wird für die Regierung unerlässlich sein. Je mehr finanzielle Fälle im Zusammenhang mit der Hisbollah sich parallel zu amerikanischen Forderungen entwickeln, desto mehr muss die Exekutive zeigen, dass ihre Entscheidungen auf libanesischem Recht und nationalen Verfahren basieren. Andernfalls kann jede Maßnahme politisch als Anwendung einer externen Agenda dargestellt werden.

Für Nawaf Salam ist das Problem besonders heikel. Seine Regierung bemühte sich, die staatliche Souveränität zu stärken und ihre Beziehungen zu internationalen Institutionen wiederherzustellen. Sie muss jedoch gleichzeitig den inneren Zusammenhalt wahren und eine Konfrontation vermeiden, die die institutionelle Debatte auf die Straße verlagern würde.

Rechtsstatus wird zum entscheidenden Thema

Der Kern des Falls sollte nun zu einer ganz konkreten Frage übergehen: Unter welchem rechtlichen Regime arbeitet Al Qard Al Hassan und welche Aktivitäten darf er ausüben? Die Antwort wird weitgehend die Handlungsmöglichkeiten des Staates bestimmen. Eine Struktur, die unter einer Assoziation gebildet wird, fällt nicht notwendigerweise unter die gleiche Kontrolle wie eine Bank. Aber der deklarierte rechtliche Charakter einer Organisation allein reicht nicht aus, um das Problem zu lösen. Die tatsächliche Art der von ihr durchgeführten Maßnahmen muss ebenfalls untersucht werden.

Die vorliegenden Informationen liefern nicht die detaillierte rechtliche Analyse, die derzeit der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird. Es ist daher nicht möglich festzustellen, welche Bestimmungen im Mittelpunkt der Prüfung stünden. Die Rolle der Justiz wird genau darin bestehen, festzustellen, ob die ermittelten Tätigkeiten dem geltenden Rechtsrahmen entsprechen und ob ein verwaltungsrechtliches oder strafrechtliches Eingreifen gerechtfertigt ist.

Die Erklärung von Ahmad Al Hajjar zeigt auch, dass das Innenministerium dieser Antwort nicht vorgreifen will. Er wartet auf die Ergebnisse, bevor er seine Einstellung bestimmt. Diese Position mag verfahrenstechnisch erscheinen, ist aber politisch bedeutsam. Es vermeidet, das Ministerium zur einzigen Autorität für die Legalität eines komplexen Finanzmechanismus zu machen.

Wenn weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Grundlage für diese Maßnahmen klargestellt werden. Eine mögliche Schließung, Aussetzung oder Beschränkung könnte nicht einfach als Erweiterung der Entscheidung der Regierung über Waffen dargestellt werden. Sie würde eine eigene Rechtsgrundlage erfordern.

Eine Frage, die direkt mit dem Vertrauen in das Finanzsystem zusammenhängt

Der Fall kommt zu einer Zeit, in der der Libanon versucht, seinen Bankensektor wieder aufzubauen. Die seit 2019 begonnene Krise hat viel Vertrauen zwischen Einlegern und traditionellen Einrichtungen zerstört. Beschränkungen des Zugangs zu Einlagen, kumulierte Verluste und jahrelange Unsicherheit haben die Entwicklung oder Aufrechterhaltung von Finanzmechanismen außerhalb des konventionellen Bankensystems gefördert.

Die Regierung arbeitet an der Umstrukturierung der Banken und an der Bewältigung der finanziellen Kluft. Sie verhandelt mit dem Internationalen Währungsfonds und muss neue Regeln für den Sektor festlegen. In diesem Zusammenhang erhält die Frage der parallelen Finanzstrukturen eine besondere Dimension. Die Wiederherstellung eines offiziellen Bankensystems erfordert auch eine klare Definition, welche Aktivitäten außerhalb und unter welcher Kontrolle durchgeführt werden können.

Aber die Regierung muss einen Widerspruch vermeiden. Sie kann die Öffentlichkeit nicht auffordern, zu den Banken zurückzukehren, ohne das Vertrauen in diese Institutionen wiederherzustellen. Die Regulierung alternativer Kanäle und die Bankenumstrukturierung sind daher zwei verschiedene, aber voneinander abhängige Probleme. Je anfälliger das formale System bleibt, desto nützlicher sind die Parallelmechanismen für bestimmte Bevölkerungsgruppen.

Die Antwort kann daher nicht ausschließlich auf Zwang beruhen. Sie muss Teil einer umfassenderen Politik der Wiederherstellung von Finanzinstituten, des Zugangs zu Einlagen und der Standardisierung von Zahlungen sein.

Hisbollah könnte Druckerhöhung sehen

Aus politischer Sicht kann die Partei dieses Verfahren kaum vollständig vom allgemeinen Kontext trennen. Er steht bereits unter Druck auf sein Arsenal. Verhandlungen über den Süden finden in einem Umfeld statt, in dem die Vereinigten Staaten Fortschritte beim Waffenmonopol fordern. Gleichzeitig werden die mit dem Iran verbundenen Finanzkanäle verstärkt beachtet.

Die Passage von Al Qard Al Hassan vor Gericht kann daher von seiner Basis als Eröffnung einer neuen Front gesehen werden. Eine solche Wahrnehmung beweist offensichtlich nicht, dass die Dateien koordiniert würden oder dass sie auf einen einzigen Plan reagieren würden. Sie kann jedoch die politische Reaktion der Partei beeinflussen.

Die Regierung muss daher eine strikte Trennung zwischen Gerichtsverfahren und politischer Konfrontation aufrechterhalten. Je genauer die Behörden über die Befugnisse jeder Institution kommunizieren, desto mehr können sie den rechtlichen Charakter ihres Ansatzes verteidigen. Umgekehrt könnten Aussagen, die das Verfahren als Instrument zur politischen Schwächung der Hisbollah darstellen, diese Unterscheidung gefährden.

Die Justiz steht damit vor einer besonders schweren Verantwortung. Sie muss an Fakten und Recht in einem Umfeld arbeiten, in dem jede Entscheidung sofort durch die nationalen und regionalen Machtverhältnisse interpretiert wird.

Die Folgen für die Nutzer müssen vorhergesehen werden

Eine andere Dimension darf nicht übersehen werden. Eine Finanzstruktur ist nicht auf die Verantwortlichen beschränkt. Es hat Benutzer, Verpflichtungen und laufende Operationen. Wenn das Verfahren zu erheblichen Einschränkungen führen würde, würde die Frage der Behandlung dieser Beziehungen sofort konkret.

Die verfügbaren Quellen liefern keine Zahlen, um den genauen Umfang der betreffenden Verpflichtungen zu beurteilen. Sie gehen auch nicht auf die Mechanismen ein, die im Falle einer ungünstigen Entscheidung zur Verfügung gestellt würden. Es wäre daher unmöglich, die genauen Folgen für die Menschen, die die Dienste der Struktur nutzen, vorherzusehen.

Diese Unsicherheit ist ein weiterer Grund, überstürzte Ankündigungen zu vermeiden. Eine mögliche Entscheidung sollte klären, was mit bestehenden Rechten und Pflichten geschieht. Das Ziel der staatlichen Intervention kann nicht darin bestehen, eine neue Kategorie von Menschen zu schaffen, die keinen Zugang zu ihren Vermögenswerten haben oder ihre Verpflichtungen erfüllen können, während das Land bereits versucht, eine Bankenkrise zu überwinden, die genau durch dieses Problem gekennzeichnet ist.

Der Präzedenzfall der Bankenkrise macht dieses Thema besonders heikel. Die Libanesen haben bereits den Verlust des normalen Zugangs zu ihren Einlagen erlebt. Jeder Eingriff in eine parallele Finanzstruktur wird daher auch nach dem Schutz beurteilt, den seine Nutzer bieten.

Ein Test für staatliche Autorität sowie für die Unabhängigkeit der Justiz

Die Akte von Al Qard Al Hassan ist endlich zu einem Test auf mehreren Ebenen geworden. Erstens misst es die Fähigkeit des Staates, eine Struktur, die mit einem der mächtigsten politischen und militärischen Akteure des Landes verbunden ist, rechtlich zu untersuchen. Er testet dann die Fähigkeit der Regierung, eine politische Entscheidung für die Justizarbeit nicht zu ersetzen. Schließlich stellte er die Möglichkeit in Frage, parallele Finanzkanäle zu regulieren, während das offizielle Bankensystem selbst mitten im Wiederaufbau blieb.

In diesem Stadium kann nur eines behauptet werden, ohne die verfügbaren Elemente zu überschreiten: Das Gerichtsverfahren wird auf Ersuchen des Justizministers eingeleitet, und das Innenministerium wartet auf seine Ergebnisse, bevor es eine Entscheidung in seinem Zuständigkeitsbereich trifft. Es wurde keine endgültige Schließung angekündigt und in den verfügbaren Beweisen wurde keine Schuld festgestellt.

Die Weiterverfolgung wird daher weniger von politischen Erklärungen als vom Inhalt der Gerichtsakte abhängen. Wenn Verstöße festgestellt werden, muss der Staat entscheiden, wie er sie behandelt und gleichzeitig die Rechte der betroffenen Personen schützt. Wenn sie es nicht sind, muss auch der Mangel an Fundament erkannt werden. In beiden Fällen hat der Fall bereits zu einer bedeutenden Veränderung geführt: Die Debatte über Finanzstrukturen im Zusammenhang mit der Hisbollah ist nun in die libanesischen Justizinstitutionen eingetreten.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews