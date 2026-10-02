Das Gemetzel von Oslo, ein Symptom der Strömungen des westlichen intellektuellen Denkens

Poster der am 2. Juli 2011 in Straßburg geplanten Versammlung der ersten transatlantischen Konferenz gegen die Islamisierung. Die Allianz zwischen dem extremen europäischen Recht und Israel: ein moralischer Betrug der Allianz der Nachkommen der Opfer von Hitlers Völkermord mit den geistigen Erben ihrer ehemaligen Henker. Anders Behring Breivik, Autor der Anschläge in Norwegen, Juli 2011, zitiert mehrere […]

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Poster der am 2. Juli 2011 in Straßburg geplanten Versammlung der ersten transatlantischen Konferenz gegen die Islamisierung.

Die Allianz zwischen dem extremen europäischen Recht und Israel: ein moralischer Betrug der Allianz der Nachkommen der Opfer von Hitlers Völkermord mit den geistigen Erben ihrer ehemaligen Henker.

Anders Behring Breivik, der Autor der Anschläge in Norwegen im Juli 2011, zitiert mehrere Dutzend Bat Ye in seinem Manifest, um seine Tat zu erklären. In ihrem Buch (Eurabia, Islam und Dhimmitude) verurteilt sie eine Vereinbarung zwischen bestimmten europäischen Regierungsorganen und arabischen Ländern, Europa der arabischen Welt zu unterwerfen, um eine neue Einheit zu bilden, die sie « Eurabia » nennt.

In seinem 1500-seitigen Manifest zitiert der norwegische Terrorist Alain Finkielkraut mehrmals. Anders Behring Breivik hätte dies in seinem Manifest « Eine Europäische Unabhängigkeitserklärung – 2083 » (2083, eine Erklärung der europäischen Unabhängigkeit) geschrieben: « Der französische Philosoph Alain Finkielkraut hat gewarnt, dass sich die erhabene Idee des ‘Krieges gegen die Rasse’ allmählich in eine abscheulich falsche Ideologie verwandelt. » Und dieser Antirassismus wird für das 21. Jahrhundert das sein, was der Kommunismus für das 20. Jahrhundert war: Der französische Philosoph Alain Finkielkraut warnte davor, dass eine großzügige Idee eines Krieges gegen Rassismus allmählich zu einer monströs falschen Ideologie wird. Und dieser Antirassismus wird im 21. Jahrhundert das sein, was der Kommunismus im 20. Jahrhundert war: eine Quelle der Gewalt.

Oslo, Ort geladen mit einer schweren Symbolik

Ein schwerer symbolischer Ort, Oslo, dessen Regierungssitz am Freitag, dem 22. Juli 2011, Gegenstand eines tödlichen Angriffs war, diente als Rahmen für Verhandlungen, die zu den ersten israelisch-palästinensischen direkten Abkommen, den Oslo-Abkommen, am 13. November 1993 führten.

Bad Hasard, Paketeffekt oder Premeditation? Das Gemetzel, bei dem 76 Menschen getötet wurden, ereignete sich nach der Verpflichtung der norwegischen Regierung zur « Anerkennung des palästinensischen Staates » bei der nächsten UN-Generalversammlung im nächsten September, während die jungen Leute der norwegischen Labour Party auf Kongressen auf der Nachbarinsel der Hauptstadt eine radikalere Aktion bis zum wirtschaftlichen Boykott Israels befürworteten. Bis zu dem Punkt, dass ein bekannter israelischer Journalist, Gilad Atzmon, nicht zögert, offen die Frage nach der Verbindung zwischen diesem Schlächterei und der BDS-Kampagne (Boykott, Desinvestition, Sanktionen) zu stellen, die die jungen Sozialisten nach dem Modell Südafrikas der Apartheid gegen Israel verlangten (1).

Yasser Arafat, Chef der Palästinensischen Befreiungsorganisation, und die israelischen Unterzeichner des Abkommens, der Labour-Premierminister Ytzhak Rabin, der seitdem von einem Ultrazionisten ermordet worden war, und Shimon Fathers, der damalige Außenminister, hatten gemeinsam den Friedensnobelpreis gewonnen, den einzigen der fünf Nobelpreise, die Norwegen nach dem Willen des Chemikers Alfred Nobel verliehen hatte. Die israelische Regierung, die bereits beim ersten Besuch bei der Regierung von Benjamin Netanjahu im Jahr 1995 die Oslo-Abkommen aus ihrer Substanz herausgenommen hatte, erwägt auch die Möglichkeit, diese Abkommen als Vergeltung für die Erklärung der Unabhängigkeit Palästinas vollständig aufzuheben.

Die Arbeit eines christlichen Fundamentalisten, der den Kreisen der extremen Rechten nahe steht, erinnert an die Verbindungen der extremen europäischen Rechten mit Israel in einem Bündnis gegen die Natur, das auf einer besonders islamophoben Ideologie basiert. Nach seinem eigenen Geständnis ist Anders Behring Breivik, der Hauptverdächtige des doppelten mörderischen Angriffs von Oslo, ein ehemaliges Mitglied der « Fortschrittspartei » (FrP), der populistischen Rechten, ein revancharder Nationalist, angetrieben von einer viszeralen Abneigung gegen den Islam.

Die westliche Presse hat sich mit Mutismus, selbst in schuldiger Gleichgültigkeit, mit den semantischen und politischen Strömungen dieser unwahrscheinlichen Allianz zwischen Israel und bekannten europäischen Antisemiten auseinandergesetzt, die durch eine « Erklärung Jerusalems » im Dezember 201O besiegelt wurde, deren paradoxer Effekt darin bestand, das Image Israels in der Welt ein wenig zu verschlechtern, während sie europäische Populisten reinigte.

Ermutigt durch ein fremdenfeindliches Klima, das auf europäischer Ebene durch die Kampagne für die Meinungsfreiheit anlässlich der Veröffentlichung von Mohammeds Karikaturen verbreitet wurde, wurde von den prominentesten israelischen Medienintellektuellen eine ganze Terminologie der Stigmatisierung gefälscht, um einen ganzen Teil der Bevölkerung anzuklagen, der dem Unilateralismus der israelisch-amerikanischen Achse feindlich gesinnt ist.

Faschismus, Eurabia, islamischer Linker: Bat Ye’or, Alain Finkielkraut Alexandre Adler, Yvan Riouffol, Philippe Val, Bernard Henri Levy und Dominique Strauss Khan

Keine große europäische Zeitung hat diese islamophobe und arabophobe Phraseologie kritisiert, die in politischen Debatten, insbesondere in den Medien, unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den « islamischen Terrorismus » gediehen ist, um die Widersprüchlichkeiten gegen das westliche Hegemonialdenken zu geißeln.

Niemand hat Vorbehalte gegen demagogische Worte wie « faschistischer Islamismus » (2), der bevorzugte Ausdruck des magischen Tandems der Zeitung Le Figaro Alexandre Adler und Yvan Rioufol, oder Eurabia (3), der Ausdruck des Theoretikers des europäischen Rechtsextrems Bat Ye.

Kein einziges Wort angesichts der historischen Dekonstruktionsarbeit von Alain Finkielkraut (4) und Bernard Henry Lévy, die in einer Art antiarabischem Revisionismus « radikalen Islamismus als eine Variante dieses globalen Phänomens, das vor fast einem Jahrhundert Faschismus war », oder die systematische Verunglimpfung der « arabischen Politik Frankreichs », die von der CRIF mit aktiver Unterstützung von Philippe Val, dem Direktor von Radio France, und Dominique Strauss Khan initiiert wurde, dessen extravaganter Sozialist die « Superchery » vor seinem erzwungenen Aufenthalt in Manhattan wegen verdrängten Verhaltens verurteilte.

Nicht einer hat zu diesem komplexen Problem Pädagogik betrieben, insbesondere gegen diese tendenziöse Darstellung der Fakten, die Muslime im Allgemeinen und Araber im Besonderen für alle Übel des Planeten verantwortlich macht, während die Whistleblower des Islam in seinen verschiedenen Abneigungen, wie der Romanforscher Bernard Henri Lévy, zu anderen Zeiten die afghanischen Mudschaheddin sowie die afghanischen Araber als « Freiheitskämpfer » inmitten des antisowjetischen Krieges in Afghanistan (1980-1989) begrüßten.

Nicht einer hat den Beitrag der muslimischen Welt zur Implosion der Sowjetunion und zur Freiheit Europas hervorgehoben. Die Tatsache, dass die muslimische Welt und die arabische Welt die Hauptverbündeten des atlantischen Bündnisses bei der Implosion des Sowjetblocks auf dem Höhepunkt des sowjetisch-amerikanischen Kalten Krieges waren, und auch einer der Hauptlieferanten von Kämpfern während der beiden Weltkriege (1914-1918 / 1939-1945) für die Befreiung Frankreichs vom nationalsozialistischen Joch, zusammen mit dem großen Verlierer ihres privilegierten Bündnisses mit den Vereinigten Staaten von Amerika, dessen schwerer Beitrag von dem geringsten Zugeständnis an ihre zentrale Sache begleitet wurde: die palästinensische Sache.

Derselbe schuldige Mutismus wurde während der politischen Verbindung zwischen der europäischen extremen Rechten und dem fremdenfeindlichsten Rand des israelischen politischen Schachbretts beobachtet, bis zu dem Punkt, dass die Bewegungen der radikalsten europäischen Führer in Israel zur obligatorischen Ausübung des Wahlprozesses wurden, zu einem notwendigen Durchgang der gewaltigen politischen und moralischen Rehabilitation des Antisemitismus (5).

Die Allianz zwischen dem extremen europäischen Recht und Israel: ein moralischer Betrug der Allianz der Nachkommen der Opfer von Hitlers Völkermord mit den geistigen Erben ihrer ehemaligen Henker.

Unter diesen Medienoperationen mit Wahldividenden ist es wichtig, die Vertreibung einer beeindruckenden Delegation von fast 35 Parlamentariern und europäischen Beamten von der extremen Rechten zu erwähnen, die am 18. Dezember 2010 in Israel während der Weihnachtsfeiertage stattfand. Die Delegation deckte die gesamte Bandbreite europäischer rechter Empfindlichkeiten ab, von UDC-Popisten bis hin zu schwedischen Faschisten, deren gemeinsames Band eine gleichwertige Islamophobie war, die durch die von einigen der Teilnehmer bewiesene nationalsozialistische oder antisemitische Vergangenheit verstärkt wurde.

Die Delegation bestand aus folgenden Persönlichkeiten: Geert Wilders, Gründer der PVV (Partij voor de Vrijheid, Partei für Freiheit), der niederländischen populistischen Partei, Filip Dewinter und Frank Creyelman (verantwortlich für den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, belgisches Parlament), Heinz-Christian Strache (Nachfolger von Jorg Haider), René Stadtkewitz (Präsident der Wilderian Freedom Party, Deutschland), Kent Ekeroth (verantwortlich für die schwedische Demokratische Partei), Schweizer und natürlich Dänen, deren extreme Rechte offen atlantisch ist.

Während dieser Tour hat Geert Wilders auch Anspruch auf ein persönliches Interview mit Avigdor Lieberman, dem israelischen fremdenfeindlichen Außenminister, während die Delegation seinerseits in der Knesset in einem Gästehaus empfangen wurde, dann vom Bürgermeister von Ashkelon (mit Aix en Provence), anlässlich einer Konferenz, die an der örtlichen Universität organisiert wurde, David Buskila, Bürgermeister von Sederot (mit Antony), ein Mitglied der Labour Party, sowie von Kahanist Moshe Feiglin, ein wichtiges Mitglied des Likud, vor einer Tour in « Samaria ».

Die Delegation forderte eine « European Freedom Alliance (EFA) », die nichts anderes ist als der Name des europäischen Zweigs der « American Freedom Alliance », einer dieser neokonservativen islamophoben Kompendien, die vom Milliardärslobbyisten Aubrey Chernick finanziert werden. Letzterer hat eine « Jerusalem-Erklärung » unterzeichnet, die eine Allianz von Demokratien gegen « eine neue globale Bedrohung totalitären Typs: Islamismus » vorschlägt.

Konzentriert gegen den Islam (nicht gegen den Islamismus), verwurzelt in der Theorie des « Schocks der Zivilisationen », Anhänger der direkten Demokratie gegen Eliten, haben diese Bewegungen, die darauf bedacht sind, die sperrigen Oripale des Antisemitismus loszuwerden, eine taktische Verbindung mit Israel hergestellt, die zum Rang des « Rempart des Westens » befördert wurde; eine Variante des Ausdrucks des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy und des Journalisten des Expresss, Christophe Barbier, der den hebräischen Staat als « Rempart der freien Welt » während des israelischen Zerstörungskrieges in Gaza im Dezember 2007-Januar 2008 darstellt.

Die gleiche erratische Logik nährt das Denken von Claude Goasguen, dem Bürgermeister der UMP des XVI. Arrondissements von Paris, der par excellence für Binationalität ist, während er paradoxerweise der Sponsor des problematischsten Binationalen Gilad Shalit ist, des englischsprachigen israelischen Tankisten ohne sprachliche oder kulturelle Verbindung zu Frankreich, der sich dennoch an seine französische Nationalität erinnerte, genau zum Zeitpunkt seiner Gefangennahme durch die palästinensische Hamas in Gaza.

Diese Fälscher, die in irgendeiner Weise und ausser Frage « die braune, rote, schwarze Allianz » anprangern, werden nach ihrer eigenen falsch wissenschaftlichen Terminologie ein extremer Totschlag gegen diesen moralischen Betrug sein, der durch die Allianz der israelischen Fremdenfeindlichkeit mit dem europäischen Antisemiten repräsentiert wird, das heißt die Allianz der Nachkommen der Opfer des Nationalsozialismus mit den geistigen Erben ihrer ehemaligen Henker.

Islamophobie ist eine Massenideologie, die langsam die französische Gesellschaft durchdringt

« Islamophobie ist eine Massenideologie, die die französische Gesellschaft langsam durchdringt », beobachtet Nicolas Lebourg, Historiker der extremen Rechten, und verweist auf die Verantwortung sowohl der rechtsradikalen Franzosen als auch der UMP, der Intellektuellen der säkularen Linken oder der großen Fernsehsender.

« Das islamophobe Argument wurde am Rande geboren, in der extremen radikalen Rechten, bevor es sich in der französischen Gesellschaft verbreitete. » Die Kriege im ehemaligen Jugoslawien markierten einen Wendepunkt mit der ersten Verbreitung der Idee, dass Europa islamisiert wird. Einschließlich in den hohen Reihen des französischen Personals und in einem Teil der säkularen Linken kursierte die Idee, dass Serbien im Kosovo Europa gegen die Islamisierung verteidigte. In den letzten zehn Jahren ist der islamophobe Diskurs legitim geworden. Heute hören wir es auf den großen Fernsehsendern. Es ist zu einfach, nur Radikale zu zeigen. In Frankreich ist der Diskurs der extremen radikalen Rechten nur die Karikatur dessen, was man bei der extremen traditionellen Rechten, bei der UMP oder in einem Teil der Intellektuellen der säkularen Linken hört. Die in Frankreich verwendete Terminologie ruft in unterschiedlichem Maße ständig Invasion und Kolonialisierung hervor. Von dem Moment an, in dem Menschen ständig vorgeschlagen werden, dass sie angegriffen werden, macht es Sinn, dass sie am Ende eines Augenblicks einige Leute bewaffnet. Es ist eine Massenideologie, die die Gesellschaft langsam durchdringt, erklärt er in einem Interview, das am 25. Juli 2011 veröffentlicht wurde.

Erste „Transatlantische Anti-Islamisierungskonferenz

Diese unverfälschten Flitterwochen sollten mit einer großen Zeremonie in Straßburg im Sommer 2011 mit der ersten Konferenz « Transatlantische Anti-Islamisierung » enden. Geplant Samstag, 2. Juli 2011, fand die Konferenz nicht endlich statt. Die Organisatoren stornierten wegen der Weigerung des katholischen Instituts, ihnen ein Zimmer zu gewähren.

Das Plateau sollte die wichtigsten Brückenköpfe der Islamophobie auf beiden Seiten des Atlantiks zusammenbringen. Christine Tasin und Pierre Cassen de Riposte Layique/Resistance Républicaine sollten sprechen, ebenso Fabrice Robert, Präsident des Identitätsblocks. Die Organisatoren luden auch Roberta Moore, Vertreter der « jüdischen Sektion » der English Defence League, sowie Pamela Geller, eine amerikanische Aktivistin, in der Nähe von John Bolton, einem Falken der George W. Bush-Regierung, für den er als Botschafter bei den Vereinten Nationen diente. Autorin des Buches « The Post-American Presidency: The Obama Administration’s War Against America », Patricia Geller belebt auch « Stop Islamization of America ». Danes Anders Gravers, der im Gefolge des Mohammed-Karikaturen-Falls die Gruppe « Stop Islamisation of Europe » gründete, war einer der Knöchel der Arbeiter dieser Versammlung.

Alle diese großen Demokraten, Träger der Zivilisation, Lehrer der Lektionen, sollten sich dennoch im Interesse der Glaubwürdigkeit ihrer universellen Botschaft an diese Regel der moralischen Hygiene erinnern, die sie in einer unveränderlichen Kardinallinie errichten sollten: Unsere Freunde sind unsere Freunde, unsere Feinde sind unsere Feinde, aber die Feinde unserer Feinde sind nicht unbedingt unsere Freunde.

Referenzen 1-Zu diesem Thema, zur Aufmerksamkeit der englischsprachigen Leserschaft Siehe den Artikel des israelischen Journalisten Gilad ATzmon GILAD ATZMON: WAR DAS MASSAKR IN NORWEGEN EINE AKTION AUF BDS? http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-was-the-massacre-in-norway-a-reaction-to-bds.html 2- Dieser Begriff wird insbesondere von Alexandre Adler und Yvan Rioufol (Journal le Figaro) und der Gruppe von Intellektuellen verwendet, die sich im Orbit der Zeitschrift « The Best of the Worlds » befinden, indem sie die Terminologie von Bernard Lewis, dem amerikanischen pro-israelischen Islamologen, sowie den Ausdruck « Grüner Faschismus » oder « die schwarzrotbraune Allianz » recyceln, um jeden kritischen Gedanken an einen pro-westlichen Unilateralismus zu verurteilen. In ihrem Buch (Eurabia, Islam und Dhimmitude) verurteilt sie eine Vereinbarung zwischen bestimmten europäischen Regierungsorganen und arabischen Ländern, Europa der arabischen Welt zu unterwerfen, um eine neue Einheit namens Eurabi zu bilden. Anders Behring Breivik, der Autor der Anschläge in Norwegen im Juli 2011, zitiert mehrere Dutzend Bat Ye in seinem Manifest, um seine Tat zu erklären. 4- Über Alain Finkielkraut, siehe seine Rede im Centre de civilisation française an der Universität Warschau am 27. Juni 2011 zum Thema « Wer hat Angst vor dem Multikulturalismus in Europa? », in der der Philosoph seine Demonstration des Verschwindens der französischen Identität entwickelt. In dem 1500-seitigen Bericht zitiert der norwegische Terrorist Alain Finkielkraut mehrmals. Anders Behring Breivik hätte dies in seinem Manifest « Eine Europäische Unabhängigkeitserklärung – 2083 » (2083, eine Erklärung der europäischen Unabhängigkeit) geschrieben: « Der französische Philosoph Alain Finkielkraut hat gewarnt, dass sich die erhabene Idee des ‘Krieges gegen die Rasse’ allmählich in eine abscheulich falsche Ideologie verwandelt. » Und dieser Antirassismus wird für das 21. Jahrhundert das sein, was der Kommunismus für das 20. Jahrhundert war: Der französische Philosoph Alain Finkielkraut warnte davor, dass eine großzügige Idee eines Krieges gegen Rassismus allmählich zu einer monströs falschen Ideologie wird. Und dieser Antirassismus wird im 21. Jahrhundert das sein, was der Kommunismus im 20. Jahrhundert war: eine Quelle der Gewalt [es, in einem Interview mit der israelischen Tageszeitung Haaretz, 17. November 2005, edlr]. Andere Franzosen werden vom norwegischen Mörder zitiert: Jacques Chirac (die Geräusche die Gerüche), Nicolas Sarkozy « das Schaf, das das « Gehirn in den Badewannen » ist. Nach Angaben der Vereinten Nationen und des Ined (Institut national de la démographie) ist der Anteil der Einwanderer (Ausländer mit Wohnsitz in Frankreich und Franzosen, die die Staatsangehörigkeit erworben haben) seit 20 Jahren stabil: 10,7% im Jahr 2010 gegenüber 10,4% im Jahr 1990. http://www.rue89.com/2011/07/27/finkielkraut-malade-de-son-obsession-du-metissement-215843 5. Über die Kreuzung zwischen Israel und der israelischen Rechten, siehe https://geo.dailymotion.com/player.html?video=xjog5x& und die « Israel: Propaganda »-Serie von www.renenaba.com

Erster Teil: Gute Nutzung der Bibel https://www.renenaba.com/israel-de-la-propagande-part-13-2/

Zweiter Teil: Hasbara, Kiss, spot and shot, vade mecum of communication tools https://www.renenaba.com/israel-de-la-propagande-part-23/

3. Teil: « The Soft Warfare: Al Jazeera als Beispiel und die Sayanims als Beitrag. » https://www.renenaba.com/israel-de-la-propagande-part-33/

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