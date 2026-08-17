Joseph Aoun verteidigt die Aufrechterhaltung von Finul im Libanon

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Der libanesische Präsident Joseph Aoun beantragte am Montag, den 17. August 2026, dass die internationale Präsenz im Südlibanon nach dem derzeitigen Auslaufen der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon aufrechterhalten wird. Seine Position stand jedoch vor einem großen diplomatischen Hindernis: Der Sicherheitsrat hatte im August 2025 beschlossen, dass das derzeitige Mandat das letzte sein würde, nachdem unter anderem unter dem Druck der Vereinigten Staaten ein Kompromiss erzielt worden war, während Israel die Wirksamkeit der Mission lange Zeit in Frage gestellt hatte. Washington und Tel Aviv bevorzugen nun einen weiteren internationalen Mechanismus, der sich mehr auf die Überprüfung der Abrüstung der Hisbollah und den Einsatz der libanesischen Armee konzentriert. Joseph Aoun schlägt daher zwei Optionen vor: zu versuchen, eine neue Erweiterung des Finul zu erhalten oder eine weitere internationale Präsenz auszuhandeln, die in der Lage ist, ein Sicherheitsvakuum im Süden zu vermeiden.

Joseph Aoun will zum programmierten Ende des Finul zurückkehren

Joseph Aouns Erklärung kommt zu einer Zeit, in der die Zukunft von Finul bereits durch einen Beschluss des Sicherheitsrates umrahmt wird. Bis August 2025 hatten die fünfzehn Ratsmitglieder einstimmig die Resolution 2790 verabschiedet. Zuletzt verlängerte die Kommission das Mandat der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon bis zum 31. Dezember 2026.

Der Text sieht keine einfache neue administrative Frist vor. Sie veranlasst dann die Einstellung der Missionstätigkeit und einen geordneten und sicheren Abzug ihres Personals. Die Ausreise muss über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr erfolgen. Der Antrag des libanesischen Präsidenten vom Montag läuft daher darauf hinaus, eine Änderung der vom Sicherheitsrat bereits beschlossenen Entwicklung anzustreben.

Mit einer parlamentarischen Initiative und einer Petition zur Aufrechterhaltung der internationalen Truppe skizzierte Joseph Aoun klar Beiruts Präferenz. « Unsere erste Wahl ist, die Amtszeit des Finul zu verlängern », sagte der Präsident laut libanesischen Medienberichten am Montag.

Es sah jedoch sofort eine Rücknahmelösung vor. « Wenn dieses Mandat nicht erneuert wird, besteht die zweite Option darin, eine Formel anzunehmen, um die Aufrechterhaltung der internationalen Streitkräfte im Süden innerhalb des erforderlichen Rechtsrahmens neben und in Abstimmung mit der libanesischen Armee zu gewährleisten, um die Stabilität zu unterstützen und die ihnen übertragenen Missionen durchzuführen », fügte er hinzu.

Der Wortlaut ist wichtig. Joseph Aoun bedingt die internationale Präsenz nicht von der Aufrechterhaltung des Namens oder der gegenwärtigen Struktur des Finul. Vor allem will der Libanon nicht, dass eine internationale Truppe aus dem Süden verschwindet, wenn die wichtigsten Sicherheitsfragen ungelöst bleiben.

Die Vereinigten Staaten drängten auf eine endgültige Verlängerung

Das Haupthindernis für eine Erneuerung desEndekommt von Washingtons Position in den Verhandlungen 2025. Die Vereinigten Staaten bestanden dann darauf, dass die Verlängerung bis Dezember 2026 die letzte sei. Der schließlich im Sicherheitsrat angenommene Kompromiss hatte es ermöglicht, Friedenstruppen vorübergehend bei der Festlegung ihres Austritts zu behalten.

Diese Position markierte eine wichtige Entwicklung in der amerikanischen Politik. Washington hatte lange die Aufrechterhaltung der Mission unterstützt und regelmäßig eine Stärkung ihrer Wirksamkeit und Bewegungsfreiheit gefordert. Insbesondere kritisierten US-Beamte Finul, weil er nicht in der Lage sei, die Präsenz der militärischen Infrastruktur der Hisbollah in ihrem Operationsgebiet zu verhindern.

Im Jahr 2025 ging die US-Regierung weiter. Sie vertrat die Auffassung, dass die libanesischen Behörden schrittweise die alleinige Verantwortung für die Sicherheit im Süden übernehmen sollten. Die libanesische Armee muss in diesem Sinne die einzige legitime bewaffnete Kraft in der Region werden und die derzeitige internationale Vereinbarung schrittweise ersetzen.

Der vom Sicherheitsrat angenommene Text spiegelt diese Richtung wider. Das geplante Ende des Finul muss von einem Aufstieg der Macht des libanesischen Staates und seiner Armee begleitet werden. Washington verbindet diese Entwicklung mit der Entwaffnung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen, einschließlich der Hisbollah.

Diese Position stellt Joseph Aoun vor eine beträchtliche diplomatische Schwierigkeit. Um den Finul über den 31. Dezember hinaus zu verlängern, muss Beirut einen neuen Beschluss des Sicherheitsrates einholen. Die Vereinigten Staaten hatten jedoch ein Vetorecht und hatten die geplante Beendigung der Mission zu einer Bedingung für den Kompromiss von 2025 gemacht.

Die Unterstützung der USA wird daher entscheidend. Ohne die Positionen in Washington zu ändern, scheint die erste Wahl, die Joseph Aoun am Montag angekündigt hat, schwer zu erreichen.

Israel will Finul nicht mehr in seiner jetzigen Form

Die israelische Position ist das zweite große Hindernis. Israel steht der Funktionsweise des Finul seit Jahren kritisch gegenüber und ist der Ansicht, dass die Mission eines ihrer Hauptziele nicht erfüllt hat: die Wiederherstellung eines Hisbollah-Militärflugzeugs im Gebiet südlich des Litani-Flusses zu verhindern.

Die israelischen Behörden behaupten, insbesondere seit militärischen Operationen gegen die Hisbollah Tunnel, Waffenlager, Militärposten und verschiedene Infrastrukturen der schiitischen Bewegung in Gebieten entdeckt zu haben, die theoretisch den Bestimmungen der Resolution 1701 unterliegen.

Für Israel zeigen diese Ergebnisse die Grenzen des seit dem Krieg 2006 angewandten Modells. Die Anwesenheit von Tausenden von Friedenstruppen hätte die Hisbollah nicht daran gehindert, militärische Fähigkeiten in der Nähe der Grenze aufrechtzuerhalten oder zu entwickeln.

Diese Kritik erklärt, warum Tel-Aviv keine einfache Erneuerung des Finul bevorzugt. Israel will jetzt einen Mechanismus, der die Entwaffnung der Hisbollah effektiv überprüfen und verhindern kann, dass die Bewegung nach dem möglichen Rückzug der israelischen Streitkräfte ihre Infrastruktur wiederherstellt.

Die Unterschiede beziehen sich auch auf die Befugnisse, die den für die Überprüfung zuständigen Stellen übertragen wurden. Israel wünscht sich ausreichende Inspektionen, um nach Waffen oder militärischen Einrichtungen zu suchen, einschließlich derjenigen, die im Verdacht stehen, sich auf Privatbesitz zu befinden.

Diese Frage ist im Libanon äußerst heikel. Die libanesische Armee will verhindern, dass Inspektionen von Privathäusern oder Land zu Zusammenstößen mit den Bewohnern südlicher Ortschaften führen. Beirut möchte auch seine Autorität über die in seinem Hoheitsgebiet durchgeführten Operationen behalten.

Die Meinungsverschiedenheit betrifft daher nicht mehr nur die Existenz des Finales. Es befasst sich mit der Natur des zukünftigen Sicherheitssystems im Südlibanon.

Washington und Israel bevorzugen einen anderen Mechanismus

Diskussionen im Jahr 2026 zeigen, dass die Vereinigten Staaten und Israel bereits über Post-Final nachdenken. Nach verfügbaren Informationen über die Verhandlungen arbeitet Washington mit den Parteien an einem separaten internationalen Mechanismus, um den Einsatz der libanesischen Armee und den Entwaffnungsprozess der Hisbollah zu überprüfen.

Die Vereinigten Staaten und Israel äußerten Vorbehalte, diese Mission automatisch den Vereinten Nationen anzuvertrauen. Mehrere Länder wurden als potenzielle Mitwirkende an einer neuen internationalen Vereinbarung genannt. Insbesondere das Vereinigte Königreich, Italien, die Schweiz und Indonesien wurden in die in den letzten Wochen berichteten Diskussionen einbezogen.

Beirut betonte jedoch, dass noch keine endgültige Einigung über die Zusammensetzung einer möglichen Truppe erzielt worden sei. Die Verhandlungen gehen weiter und mehrere Modelle sind noch möglich.

Eine Mission könnte von einer Gruppe von Ländern gebildet werden, die vom Libanon und Israel akzeptiert werden. Eine andere Möglichkeit wäre die Schaffung einer internationalen Vereinbarung mit einer neuen Rechtsgrundlage. Eine europäische Truppe wurde auch in den diplomatischen Diskussionen erwähnt.

Genau in diesem Raum nimmt die von Joseph Aoun präsentierte « zweite Wahl » ihre volle Bedeutung an. Der Präsident scheint öffentlich anzuerkennen, dass eine Verlängerung des Finul auf eine amerikanische und israelische Ablehnung stoßen könnte. Sie versucht daher, das Wesentliche zu bewahren: eine internationale Präsenz vor Ort, obwohl sich ihr Name, ihre Zusammensetzung und ihr Mandat ändern müssen.

Dieser Ansatz ermöglicht es Beirut auch, sich an den Nachabschlussverhandlungen zu beteiligen, anstatt sich einem Mechanismus zu unterziehen, der ausschließlich von Washington und Israel entworfen wurde.

Joseph Aoun will eine Truppe neben der Armee

Der libanesische Präsident hat eine wichtige Bedingung für jede alternative Formel gestellt. Internationale Streitkräfte sollten « mit und in Abstimmung mit den libanesischen Streitkräften » eingesetzt werden.

Diese Klarstellung bezieht sich direkt auf die Frage der Souveränität. Für Beirut darf eine künftige Truppe keine autonome Autorität haben, um ohne Koordination mit libanesischen Institutionen frei auf dem Territorium zu operieren.

Joseph Aoun stellte somit die Armee in den Mittelpunkt des zukünftigen Geräts. Dies steht im Einklang mit ihrer ständigen Position seit ihrer Übernahme der Präsidentschaft: Die libanesischen Streitkräfte müssen schrittweise zum zentralen militärischen Akteur im ganzen Land werden.

Der ehemalige Oberbefehlshaber der Armee kennt direkt die Mechanismen der Zusammenarbeit mit dem Finul. Seit Jahren führen libanesische Truppen und Friedenstruppen Patrouillen durch und koordinieren einen Teil ihrer Operationen im Süden.

Die Herausforderung besteht nun darin, die Verantwortung der Armee deutlich zu erhöhen. Sie muss Gebiete kontrollieren, aus denen sich die israelischen Streitkräfte zurückziehen, unautorisierte militärische Infrastruktur identifizieren und die Wiederherstellung bewaffneter Stellungen außerhalb der Autorität des Staates verhindern.

Diese Mission ist umso schwieriger, als militärische Zwischenfälle andauern. Israelisches Feuer wurde am Montag im Südlibanon erneut gemeldet, wenige Tage nach einer neuen Abfolge von Streiks und Spannungen mit der Hisbollah.

Für die libanesische Präsidentschaft wäre es ein zusätzliches Risiko, die Armee aufzufordern, all diese Verantwortungen sofort zu übernehmen und gleichzeitig die internationale Präsenz abzuschaffen.

Die Wiederaufnahme des Feuers verstärkt Beiruts Argumente

Der Zeitpunkt der Erklärung des Präsidenten ist nicht unbedeutend. Joseph Aoun verteidigt die Aufrechterhaltung einer internationalen Truppe, da die Vorfälle im Süden wieder aufgenommen werden und Deeskalationsmechanismen weiterhin gefragt sind.

Die Ereignisse des Wochenendes erinnerten an die Fragilität der Situation. Die israelischen Angriffe vom 15. August führten zu mehreren Opfern im Libanon, darunter Zivilisten. Israel präsentierte seine Operationen als Reaktion auf eine Aktion der Hisbollah, die drei israelische Soldaten im Gebiet Ali al-Taher schwer verletzt hatte.

Die israelische Armee gab auch bekannt, dass sie zwei Hisbollah-Kommandeure eliminiert hatte. Diplomatische Kontakte wurden dann initiiert, um eine Reaktion der Bewegung und eine neue Spirale von Repressalien zu verhindern.

Die Wiederaufnahme des israelischen Feuers am Montag zeigt jedoch, dass die Situation noch nicht der einer stabilisierten Grenze entspricht. Mehrere Sektoren sind weiterhin militärischen Operationen ausgesetzt und Streitigkeiten über israelische Positionen bleiben offen.

Für Beirut verstärkt dieser Kontext das Argument für internationale Kontinuität. Der Finul kann nicht alle Streiks verhindern oder eine politische Lösung erzwingen, sondern behält Beobachtungs-, Verbindungs- und Koordinationsfunktionen vor Ort.

Sein Verschwinden ohne Ersatzmechanismus würde diese Fähigkeiten zu einer Zeit beseitigen, als der Libanon und Israel noch keine direkten diplomatischen Beziehungen hatten.

Israelischer Rückzug und Hisbollah-Abrüstung bleiben verbunden

Die Zukunft der internationalen Präsenz hängt jetzt weitgehend von zwei Themen ab: dem israelischen Rückzug und der Entwaffnung der Hisbollah.

Israel behauptet, dass es die von ihm kontrollierten Sektoren nicht verlassen wird, bis es ausreichende Garantien für die Entwaffnung der schiitischen Bewegung erhalten hat. Die israelischen Behörden wollen verhindern, dass auf einen Rückzug die Rückkehr von Hisbollah-Kämpfern, Waffen oder Infrastruktur folgt.

Die Hisbollah verteidigt die entgegengesetzte Logik. Er glaubt, dass die israelische Präsenz und die anhaltenden Streiks die Fortsetzung seiner Waffen rechtfertigen. Die Bewegung weigert sich, die Frage ihres Arsenals anzugehen, als ob das libanesische Territorium bereits vollständig von Israel evakuiert worden wäre.

Dieser Widerspruch führt zu einer Sackgasse. Israel fordert Ergebnisse zur Abrüstung vor seinem Rückzug. Die Hisbollah beruft sich auf den fehlenden Rückzug, um die Beibehaltung ihrer militärischen Fähigkeiten zu rechtfertigen.

Die libanesischen Behörden versuchen, diese Logik zu brechen, indem sie die Rolle der Armee stärken. Erklärtes Ziel ist es, dem Staat zu ermöglichen, das Waffenmonopol schrittweise zurückzugewinnen und gleichzeitig den Rückzug Israels zu erwirken.

Washington unterstützt diese Richtung, will aber einen internationalen Mechanismus, der in der Lage ist, Verpflichtungen zu überprüfen. Israel braucht auch konkrete Garantien, bevor es die Positionen aufgibt, die es für seine Sicherheit für notwendig hält.

Eine zukünftige internationale Kraft könnte daher zum Instrument für die Artikulation dieser verschiedenen Phasen werden. Sie sollte den Boden überprüfen, die libanesische Armee begleiten und die notwendigen Garantien für den israelischen Rückzug bieten.

Warum Israel das Endgültige für unzureichend hält

Das israelische Misstrauen gegenüber der aktuellen Mission ging nicht auf das Jahr 2026 zurück. Seit dem Juli-August-Krieg 2006 hat Israel immer wieder erklärt, dass die Umsetzung der Resolution 1701 unvollständig geblieben ist.

Die Entschließung sieht unter anderem vor, dass keine Streitkräfte oder Waffen zwischen der Blauen Linie und den Litani vorhanden sind, außer denen des libanesischen Staates und des Finul.

Die Hisbollah hat seit Jahren eine militärische Präsenz im Süden beibehalten. Israel glaubt, dass die Infrastruktur, die während der jüngsten Operationen enthüllt wurde, zeigt, dass die internationale Mission nicht über die notwendigen Mittel, die Handlungsfreiheit oder den Willen verfügte, die Siedlung zu verhindern.

Finul seinerseits erinnerte regelmäßig an die Grenzen seines Mandats. Blauhelme sind keine Besatzungsmacht und können die libanesischen Behörden nicht ersetzen. Ihre Fähigkeit, auf bestimmte Standorte oder Grundstücke zuzugreifen, hängt auch vom rechtlichen und betrieblichen Rahmen ab, der vor Ort gilt.

Dieser Unterschied in der Interpretation erklärt einen Teil der aktuellen diplomatischen Konfrontation. Israel will, dass die nächste Mission aufdringlichere Kontrollen durchführt. Libanon betont die Notwendigkeit, seine Souveränität und die Rolle seiner Armee zu respektieren.

Washington ist jetzt näher an der israelischen Position zur Notwendigkeit, die Verifikationsfähigkeiten zu stärken, obwohl die Vereinigten Staaten die Autorität der libanesischen Regierung und den Einsatz der Armee unterstützen.

Eine europäische Truppe ist eines der Szenarien

Das geplante Verschwinden des Finul hat bereits mehrere europäische Länder dazu gebracht, über Alternativen nachzudenken. Deutschland verwies im Juli auf die Möglichkeit einer EU-mandatierten Truppe, um ein Sicherheitsvakuum nach dem Abzug von Friedenstruppen zu verhindern.

Eine solche Truppe könnte den Einsatz der libanesischen Armee begleiten und Garantien während des israelischen Rückzugs bieten. Sie könnte sich auch an den von internationalen Verhandlungsführern geforderten Verifikationsmechanismen beteiligen.

Diese Option schließt sich teilweise dem zweiten von Joseph Aoun verteidigten Szenario an. Es würde dem libanesischen Präsidenten erlauben, das institutionelle Verschwinden des Finul zu akzeptieren und gleichzeitig die Fortsetzung einer internationalen Militärpräsenz zu erhalten.

Aber die Schwierigkeiten bleiben zahlreich. Das Mandat der neuen Truppe, ihre Einsatzregeln und ihre Finanzierung sollten festgelegt werden. Die teilnehmenden Länder sollten auch vereinbaren, militärisches Personal in ein Gebiet zu entsenden, in dem Streiks und Feuerwechsel weiterhin möglich sind.

Die Frage der politischen Autorität wäre ebenso heikel. Eine europäische Truppe, eine internationale Koalition oder ein durch ein spezifisches Abkommen geschaffener Mechanismus hätten nicht unbedingt die gleiche Legitimität wie eine vom Sicherheitsrat beauftragte Friedenssicherungsoperation.

Beirut muss daher bestimmen, inwieweit es bereit ist, eine Umwandlung des Systems zu akzeptieren, um einen vollständigen internationalen Rückzug zu vermeiden.

Sicherheitsrat bleibt unerlässlich, um den Finul zu retten

Wenn Joseph Aoun seine « erste Wahl » bekommen will, geht der Weg durch New York. Da Resolution 2790 das Ende der Mission festgelegt hatte, würde eine Verlängerung eine weitere Entscheidung des Sicherheitsrates erfordern.

Das Problem ist nicht nur, eine Mehrheit zu bekommen. Das Veto eines der fünf ständigen Mitglieder sollte vermieden werden. Die Vereinigten Staaten haben daher einen entscheidenden Hebel.

Die parlamentarische Petition an den Präsidenten mag die politische Position des Libanon stärken, aber sie ändert nichts an diesem internationalen Machtverhältnis. Beirut wird Washington davon überzeugen müssen, dass die Sicherheitslage von 2026 eine Überprüfung der 2025 getroffenen Entscheidung rechtfertigt.

Der Libanon hat ein konkretes Argument: Die Bedingungen für den Rückzug aus dem Finale sind nicht vollständig erfüllt. Die israelischen Streitkräfte haben die betroffenen Gebiete nicht vollständig verlassen, die Abrüstungsbilanz der Hisbollah bleibt offen und militärische Zwischenfälle dauern an.

Washington kann jedoch antworten, dass diese Schwierigkeiten deutlich die Grenzen der aktuellen Mission und die Notwendigkeit zeigen, zu einem anderen Verifikationssystem überzugehen.

Auf diese Divergenz sollten sich die Diskussionen in den kommenden Monaten konzentrieren.

Die Schlacht ist jetzt über dem Post-Final

Joseph Aouns Aussage war daher nicht nur ein Plädoyer für Friedenstruppen. Es eröffnete offiziell den diplomatischen Kampf um das System, um die Sicherheit im Südlibanon nach dem 31. Dezember 2026 zu gewährleisten.

Der libanesische Präsident beginnt mit der Verteidigung der einfachsten Lösung für Beirut: die Aufrechterhaltung einer bereits eingesetzten Mission mit einer internationalen Rechtsgrundlage und der gewohnten Zusammenarbeit mit der Armee. Aber es erkennt gleichzeitig an, dass eine solche Erweiterung blockiert werden kann.

Israel will einen effektiveren Mechanismus, um die Entwaffnung der Hisbollah zu überprüfen. Die Vereinigten Staaten, die auf das letzte Mandat im Jahr 2025 gedrängt hatten, teilten das Ziel, das System zu transformieren, und verfügten über diplomatische Mittel, um eine Erneuerung zu verhindern, die ihren Anforderungen nicht gerecht würde.

Joseph Aoun versuchte daher, die Debatte zu bewegen. Wenn der Finul selbst nicht gerettet werden kann, will Beirut zumindest die Bedingungen für seinen Ersatz aushandeln, anstatt sich einem Rückzug ohne Übergangslösung zu unterziehen.

In den nächsten Monaten wird sich entscheiden müssen, ob Washington endlich eine vorübergehende Verlängerung akzeptiert, ob eine neue internationale Truppe gebildet werden kann oder ob ein begrenzterer Verifikationsmechanismus die Friedenstruppen ersetzen wird. Die Wiederaufnahme des Feuers im Süden verleiht diesen Verhandlungen eine zusätzliche Dringlichkeit: Am 31. Dezember sind die Sicherheitsbedingungen, die einen sicheren internationalen Rückzug ermöglichen würden, immer noch nicht gegeben.

Genaue Anzahl der Wörter im Körper: etwa 2.300 Wörter

Schlüsselwort:wartung von Finul

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