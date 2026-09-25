Bank of Lebanon: elf Personen, zwei Unternehmen und 70 Millionen Dollar im Herzen einer neuen Offensive auf den alten Finanzkreisläufen

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Bei der Entscheidung geht es nicht nur um Bankkonten. Sie erstreckt sich auf Vermögenswerte, Vermögenswerte und Safes, die direkt oder indirekt von den betroffenen Personen und Unternehmen gehalten werden. Die Special Investigation Commission der Bank of Lebanon hat 11 Personen und zwei Unternehmen unter Schutzmaßnahmen gestellt und gleichzeitig das Bankgeheimnis aufgehoben. Zu den Namen gehören der ehemalige Gouverneur Riad Salamé, sein Bruder Raja Salamé und seine ehemalige Assistentin Marianne Hoayek. Zwei Unternehmen stehen ebenfalls im Mittelpunkt des Schemas: Investment V Limited und die Börsengesellschaft Citex. Hinter dieser Liste sind jedoch mehrere separate Dateien, die es irreführend wäre, als einen Fall darzustellen.

Die Maßnahme kommt zu einer Zeit, in der der Gouverneur der Libanesischen Zentralbank, Karim Suaid, eine umfassendere Strategie zur Einziehung von Geld verfolgt hat, das die Zentralbank als umgeleitet, missbraucht oder irregulär transferiert ansieht. Das Prinzip ist, Vermögenswerte sowohl im Libanon als auch im Ausland zu suchen und dann Gelder zurückzufordern, die an die Bank of Lebanon zurückkehren können. Der angegebene Zweck geht daher über die Bestrafung von Verdächtigen hinaus: Die eingezogenen Beträge müssen zur Wiederherstellung der Ressourcen beitragen, die erforderlich sind, um die Rechte der Einleger zu regeln. Aber der Umfang der Entscheidung erfordert eine wesentliche Unterscheidung. Ein Konto einzufrieren oder einen Safe zu verbieten, ist keine Verurteilung. Dabei handelt es sich um Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Finanz- und Gerichtsunterlagen, deren Zuständigkeiten nach wie vor nach den geltenden Verfahren festzulegen sind.

Elf Personen und zwei Unternehmen: eine viel umfassendere Maßnahme als ein einfaches Einfrieren von Konten

Der Beschluss der Sonderuntersuchungskommission betrifft elf natürliche Personen und zwei juristische Personen. Sie ordnet das Einfrieren von Konten und Vermögenswerten sowie das Verbot der Veräußerung von Vermögenswerten und Safes an, die sich direkt oder indirekt im Eigentum dieser Personen befinden. Auch das Bankgeheimnis wird aufgehoben. Diese letztgenannte Bestimmung ist besonders wichtig, da sie es den zuständigen Behörden ermöglicht, die Finanzbewegungen zu überwachen und nach Verbindungen zwischen Konten, Begünstigten, Gesellschaften und Transaktionen zu suchen, die vom alleinigen nominalen Inhaber nicht sofort sichtbar wären.

Die Liste umfasst Riad Salamé, Raja Salamé und Marianne Hoayek, aber auch mehrere Personen, deren Namen bereits mit Finanzuntersuchungen oder ausländischen Maßnahmen in Verbindung gebracht wurden. Hassan Ahmad Mokalled, André Machentaf und Bachir Mansour erscheinen insbesondere im Rahmen der Entscheidung. Citex, ein Devisenunternehmen, ist neben Investment V Limited auch eines der beiden beteiligten Unternehmen. Andere Namen sind mit Finanzunterlagen aus der Zeit verbunden, in der Riad Salamé Chef der Zentralbank war.

Eine wichtige Abkürzung sollte jedoch vermieden werden. Die Tatsache, dass alle diese Personen die gleiche Entscheidung treffen, bedeutet nicht, dass sie der gleichen Transaktionen für die gleichen Beträge oder im gleichen Fall verdächtigt werden. Im Gegenteil, die vorliegenden Informationen zeigen mehrere Zweige. Investment V ist mit einem Verfahren verbunden, das etwa 70 Millionen US-Dollar umfasst. Citex erscheint in einem anderen Kontext, der insbesondere mit der von der Bank of Lebanon erhaltenen Liquidität verbunden ist. Einige Personen unterliegen bereits US-Sanktionen, während Riad Salamé, sein Bruder und Marianne Hoayek an älteren Finanzuntersuchungen beteiligt sind. Die Liste führt daher mehrere Trajektorien rund um das gleiche Wintergartenziel zusammen: zu verhindern, dass Vermögenswerte, die für Untersuchungen von Interesse sein könnten, verschoben oder entfernt werden.

Investment V: rund 70 Millionen Dollar im Zentrum eines neuen Verfahrens

Die am meisten verschlüsselte Datei betrifft Investment V Limited. Ein neues Verfahren richtet sich gegen Riad Salamé, Raja Salamé und Marianne Hoayek wegen des Verdachts auf etwa 70 Millionen Dollar. Die vorliegenden Informationen beziehen sich auf den Verdacht der Veruntreuung, aber keine endgültige Entscheidung in diesem Stadium erlaubt es, diesen Betrag als eine Summe gerichtlich anerkannt als veruntreut darzustellen. Die Zahl entspricht dem angegebenen finanziellen Anwendungsbereich des Verfahrens.

Raja Salamé war Vorsitzender von Investment V. Dieser Link erklärt, warum das Unternehmen und sein ehemaliger Geschäftsführer von den ergriffenen Maßnahmen direkt betroffen sind. Für Salamé basiert die Argumentation auf einer anderen Frage: den Erleichterungen, die dem Unternehmen hätten gewährt werden können, als es die Bank des Libanon leitete. Die Ermittler müssen daher die genaue Art der finanziellen Beziehung zwischen dem Unternehmen und der Zentralbank, die Bedingungen, unter denen bestimmte Transaktionen genehmigt wurden, und das mögliche Vorliegen eines ungebührlichen Vorteils bestimmen.

Marianne Hoayek erscheint in der gleichen Reihe von Untersuchungen. Seine frühere Rolle als persönlicher Assistent des Gouverneurs reicht offensichtlich nicht aus, um die strafrechtliche Verantwortung festzustellen. Es sind die ihm zugewiesenen Finanztransaktionen oder die von den Ermittlern identifizierten Verbindungen, die untersucht werden müssen. Die Einfrierungsmaßnahme ermöglicht es, die Vermögenswerte während dieser Arbeiten genau zu erhalten.

Der Fall Investment V zeigt somit den Unterschied zwischen einer Vorsichtsmaßnahme und dem endgültigen Ergebnis eines Verfahrens. Das Einfrieren verhindert, dass sich Gelder bewegen. Die Aufhebung des Bankgeheimnisses erleichtert deren Rückverfolgung. Aber die Gerechtigkeit muss immer noch den Ursprung der Summen, ihren Bestimmungsort, die Rolle aller und ob es ein Verbrechen gibt oder nicht, bestimmen.

Citex: Zentralbankliquidität im Überblick

Der zweite Business Case ist der von Citex. Die Devisengesellschaft erhielt Berichten zufolge Liquidität von der Bank of Lebanon. Nach der im Korpus veröffentlichten Finanzanalyse soll die derzeitige Maßnahme insbesondere die Rückgabe von Beträgen an die Zentralbank ermöglichen, von denen sie eine Rückerstattung verlangen würde. Die Frage ist daher nicht identisch mit der von Investment V.

Citex wurde von Hassan Ahmad Mokaled gegründet. André Machentaf und Bachir Mansour sind ebenfalls mit der Unternehmensakte verbunden. Diese drei Personen sind bereits von US-Sanktionen im Zusammenhang mit diesem Unternehmen betroffen. Ihre Anwesenheit in der libanesischen Entscheidung schafft daher eine Schnittstelle zwischen früheren ausländischen Maßnahmen und einem von den libanesischen Finanzinstituten geleiteten Verfahren.

Diese Überschreitung bedeutet jedoch nicht, dass die Bank des Libanon lediglich eine amerikanische Sanktion ausführt. Die vorliegenden Informationen beziehen sich auf die von Gouverneur Karim Suaid initiierte Strategie zur Rückforderung von Vermögenswerten und die im Libanon durchgeführten Finanzuntersuchungen. Die beiden Ebenen müssen daher unterschieden werden. Amerikanische Sanktionen sind Teil des Kontextes und betreffen bestimmte Namen. Die libanesische Maßnahme stützt sich auf die Befugnisse der Sonderuntersuchungskommission und auf die vor Ort geprüften Akten.

Die Anwesenheit von Citex ist besonders interessant, weil sie die Aufmerksamkeit von der einen Frage des persönlichen Vermögens auf die Beziehungen zwischen der Zentralbank und privaten Betreibern verlagert. Es geht dann darum, zu bestimmen, unter welchen Bedingungen Liquidität bereitgestellt wurde, unter welchen Regeln, mit welchen Garantien und welchem Teil dieser Summen nun zurückgefordert werden sollte.

Safes werden so wichtig wie Konten

Einer der wichtigsten Aspekte der Entscheidung ist die Erweiterung auf Safes. In komplexen Finanzfällen kann ein auf Bankkonten beschränktes Einfrieren einen Teil seiner Wirksamkeit verlieren, wenn Wertpapiere in anderer Form gehalten werden. Das Verbot der Entsorgung des Inhalts der Safes erweitert daher den Anwendungsbereich der Sicherungsmaßnahmen auf Waren, die nicht unbedingt in einem Kontostand erscheinen.

Genau um diesen Punkt fügt eine in der Presse veröffentlichte Indiskretion der Akte eine sensible Dimension hinzu. Nach dieser Notiz soll der Sohn eines ehemaligen schiitischen Hohen Richters mit einer der Firmen in Verbindung gebracht werden, deren Konten eingefroren wurden. Dieselbe Indiskretion besagt, dass auch das Verbot der Entsorgung des Inhalts der Safes, die mit diesem Unternehmen verbunden sind, gelten würde. Es wird kein Name angegeben, und die vorliegenden Unterlagen erlauben keine hinreichend sichere Identifizierung der betreffenden Person oder des betreffenden Unternehmens.

Diese Informationen müssen daher auf ihrem genauen Niveau bleiben: das einer nicht-nominativen Backstage-Note. Es erlaubt nicht die Identifizierung des Richters, die Ernennung seines Sohnes oder den Abschluss der persönlichen Beteiligung an einer Straftat. Ein Mitglied oder Aktionär einer Gesellschaft zu sein, für die eine Schutzmaßnahme gilt, begründet an sich noch keine strafrechtliche Haftung. Die genaue Teilnahme, die Rolle im Management, der betreffende Zeitraum und die überprüften Transaktionen sollten bekannt sein, bevor Sie weiter gehen.

Das Interesse dieser Indiskretion liegt anderswo. Sie legt nahe, dass die Auswirkungen der betroffenen Unternehmen über die bereits bekannten hinausgehen und breitere berufliche oder familiäre Netzwerke erreichen können. Die Aufhebung des Bankgeheimnisses und die Überprüfung der Beteiligungen können es gerade ermöglichen, die passiven Partner von den Managern, wirtschaftlichen Eigentümern und denjenigen, die an den streitigen Transaktionen teilgenommen haben, zu unterscheiden.

Karim Souaid will von Verlust zu Vermögensrückgewinnung übergehen

Die Entscheidung ist Teil einer umfassenderen Strategie, die Karim Souaid angekündigt hat. Der Gouverneur hat im Libanon und im Ausland Schritte unternommen, um Gelder von der Libanesischen Zentralbank zurückzufordern, die angeblich unterschlagen, missbraucht oder irregulär transferiert wurden. Dieser Ansatz verändert die Art der Debatte über die Verluste des Finanzsystems. Mehrere Jahre lang konzentrierte sich der größte Teil der Diskussion auf die Verteilung der Verluste zwischen Staat, Zentralbank, Banken und Einlegern. Der neue Ansatz fügt eine weitere Frage hinzu: Welche Beträge können tatsächlich von Einzelpersonen, Unternehmen oder Begünstigten streitiger Transaktionen zurückgefordert werden?

Karim Souaid hat bereits eine Strafanzeige gegen Riad Salamé im Zusammenhang mit Finanzmechanismen, ausländischen Unternehmen und dem Verdacht auf illegale Anreicherung und Geldwäsche angekündigt. Die Zentralbank präsentiert sich nicht mehr nur als die Institution in der Bilanz, aus der die Verluste hervorgehen. Es versucht auch, ein Akteur in der Erholung zu werden.

Diese Unterscheidung ist für Bewerber wichtig. Ein wieder eingezogener Betrag löscht die seit 2019 akkumulierten Verluste nicht mechanisch. Es kann jedoch die verfügbaren Vermögenswerte erhöhen und sogar die Belastung, die anderswo getragen werden sollte, teilweise reduzieren. Die offizielle Rede verbindet diese Politik direkt mit den Rechten der Antragsteller. Die Wirksamkeit dieser Strategie wird daher weniger an der Anzahl der eingefrorenen Konten gemessen als an den Beträgen, die nach Gerichtsverfahren tatsächlich eingezogen wurden.

Gleichzeitig arbeitet die Libanesische Zentralbank an einem weiteren viel größeren Projekt: der Bewertung der Summen, die sie den aufeinanderfolgenden Regierungen bis Ende 2023 zur Verfügung gestellt hat. Eine erste Schätzung bezieht sich auf einen Betrag, der das Dreifache der 16,5 Milliarden US-Dollar übersteigt, die der Staat den Transfer zu seinem Vorteil anerkannt hat. Wenn diese Schätzung bestätigt wird, würde das Problem weit über die einzelnen Dateien hinausgehen, die derzeit untersucht werden.

Mehr als $ 49,5 Milliarden potenziell vom Fall des Staates betroffen

Dreimal 16,5 Milliarden Dollar entsprechen 49,5 Milliarden Dollar. Der angekündigte vorläufige Betrag würde über dieser Schwelle liegen. Dies gibt eine Vorstellung vom Ausmaß des Problems. Die 70 Millionen Dollar, die mit Investment V verbunden sind, sind wichtig für eine strafrechtliche Untersuchung, aber sie liegen immer noch weit unter dem, was die Zentralbank in ihren finanziellen Beziehungen zum Staat zu dokumentieren versucht.

Karim Souaid kündigte die Erstellung eines Berichts an, um die den aufeinanderfolgenden Regierungen bis Ende 2023 zur Verfügung gestellten Mittel zu identifizieren und zu bewerten. Die Bank of Lebanon würde dann die rechtlichen Kanäle nutzen, um die von ihr als fällig erachteten Beträge einzufordern und sie für die Begleichung der Einlegerrechte zu verwenden.

Dies sind jedoch zwei Kategorien, die nicht verwechselt werden sollten. Auf der einen Seite gibt es öffentliche Mittel oder Vorschüsse, deren Rechtsverhältnis zwischen dem Staat und der Zentralbank hergestellt werden muss. Andererseits gibt es private Vermögenswerte, die der Veruntreuung, des Missbrauchs oder der irregulären Übertragung verdächtigt werden. Die Methode der Wiederherstellung, potenzielle Manager und Verfahren sind nicht die gleichen.

Diese Unterscheidung vermeidet auch eine weitere Abkürzung. Die Verluste der Bank des Libanon können nicht von einigen Personen auf einer Einfrierungsliste erklärt werden. Das libanesische Finanzproblem ist viel größer. Die Maßnahmen gegen elf Personen und zwei Unternehmen stellen einen Teil der Suche nach Vermögenswerten dar, keine vollständige Erklärung des Zusammenbruchs.

Warum die Aufhebung des Bankgeheimnisses entscheidend ist

Das Einfrieren verhindert zukünftige Bewegungen. Die Aufhebung des Bankgeheimnisses ermöglicht einen Rückblick. Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Aspekt für Ermittler, da eine komplexe Finanztransaktion selten ein einzelnes Konto beinhaltet, das direkt im Namen des Endbegünstigten geführt wird.

Die Prüfung kann Übertragungen zwischen Gesellschaften, verbundenen Konten, wirtschaftlichen Eigentümern und Beziehungen zwischen natürlichen und juristischen Personen umfassen. Es kann auch verwendet werden, um zu überprüfen, ob Gelder mehrere Gerichtsbarkeiten durchlaufen haben oder ob bestimmte Vermögenswerte ihre Form geändert haben, bevor sie anderswo platziert werden.

Diese Fähigkeit ist besonders wichtig in Fällen im Zusammenhang mit der Zeit von Riad Salamé, von denen einige bereits im Libanon und im Ausland untersucht werden. Die Konten des ehemaligen Gouverneurs würden selbst im Libanon und außerhalb des Landes eingefroren. Die Präsenz ausländischer Unternehmen oder Handelsstrukturen in bestimmten Verfahren erfordert daher Arbeit über die libanesischen Grenzen hinaus.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Aufhebung des Bankgeheimnisses nicht automatisch zu einer Rückforderung führt. Es erzeugt Informationen. Es ist dann notwendig, diese Informationen zu nutzen, die Herkunft der Gelder zu ermitteln, gerichtliche Entscheidungen zu erwirken und, wenn sich die Vermögenswerte im Ausland befinden, die Behörden des betreffenden Landes zu überzeugen, bei ihrer Rückgabe zusammenzuarbeiten.

In diesem Stadium werden die Sanierungsverfahren oft langwierig. Ein Gel kann schnell entschieden werden. Die endgültige Rückführung kann Jahre dauern.

Die US-Liste und die libanesische Liste sollten nicht verwechselt werden

Mehrere von der Entscheidung betroffene Personen waren bereits US-Sanktionen ausgesetzt. Diese Überlappung könnte den Eindruck erwecken, dass libanesische Institutionen verspätet auf Fälle reagieren, die bereits im Ausland angesiedelt sind. Die verfügbaren Informationen reichen jedoch nicht aus, um die neue Entscheidung auf eine bloße Reproduktion von US-Listen zu reduzieren.

Die Kriterien sind nicht notwendigerweise identisch. Eine ausländische Sanktion ist eine administrative oder politische Maßnahme nach dem Recht des Staates, der sie verhängt. Eine Entscheidung der Sonderuntersuchungskommission reagiert auf die Mechanismen des libanesischen Finanzsystems. Schließlich unterliegt ein Strafverfahren einem dritten Rahmen, und gegebenenfalls ist eine gerichtliche Entscheidung erforderlich.

Dieselbe Person kann daher in den Vereinigten Staaten bestraft, ihre Konten im Libanon eingefroren und noch nicht aufgrund einer strafrechtlichen Anklage abgeschlossen werden. Diese Situationen sind nicht widersprüchlich. Sie entsprechen unterschiedlichen rechtlichen Ebenen.

Dies ist wichtig, wenn Namen öffentlich werden. Die Schwere einer finanziellen Maßnahme darf nicht dazu führen, dass die Unschuldsvermutung ausgelöscht wird. Umgekehrt erübrigt das Fehlen einer rechtskräftigen Verurteilung keine Vorsorgemaßnahme, wenn die Behörden der Auffassung sind, dass die Gefahr einer Vermögensverlagerung besteht.

Der wahre Test: Wie viel Geld wird tatsächlich zurückkommen?

Das scheinbare Ausmaß der Offensive lässt sich an mehreren Zahlen messen: elf Personen, zwei Unternehmen, etwa 70 Millionen Dollar in einer der eingefrorenen Dateien, Konten und Safes sowie Beträge, die möglicherweise größer als 49,5 Milliarden Dollar in der separaten Werft für die dem Staat zur Verfügung gestellten Mittel sind. Aber keine dieser Zahlen ist noch der tatsächlich wieder eingezogene Betrag.

Letzteres wird das tatsächliche Ergebnis bestimmen.

Für Antragsteller ist eine Namensliste begrenzt, wenn die Verfahren keine zusätzlichen Vermögenswerte erzeugen. Für die Bank des Libanon ist das Thema auch institutionell. Karim Souaid will zeigen, dass sich die Zentralbank nicht mehr damit begnügt, über die Folgen des alten Systems Rechenschaft abzulegen, sondern versucht, das zu erholen, was sein könnte.

Schließlich hat der Ansatz eine internationale Dimension. Der Libanon unterliegt weiterhin einer verstärkten Überwachung der Geldwäschebekämpfung. Die glaubwürdige Rückverfolgung von Fonds, die Aufhebung des Bankgeheimnisses und die Rückforderung von Vermögenswerten können dazu beitragen, nachzuweisen, dass Finanzinstitute ihre Verpflichtungen effektiv erfüllen. Aber auch hier werden die Ergebnisse mehr zählen als die Ankündigungen.

Die Datei tritt daher in eine Phase ein, in der die Auswirkungen genau festgelegt werden müssen. Investment V bezieht sich auf ein Verfahren von etwa 70 Millionen US-Dollar. Citex bezieht sich auf Liquidität, die von der Zentralbank und Personen im Zusammenhang mit ihrem Geschäft erhalten wird. Riad Salamé, Raja Salamé und Marianne Hoayek sind an umfassenderen Ermittlungen beteiligt. Ein vertraulicher Vermerk weist sogar darauf hin, dass der Sohn eines ehemaligen hohen Richters im Eigentum eines der betroffenen Unternehmen war, ohne ausreichende Beweise für seine Identifizierung zu liefern.

Die Liste der Libanesischen Bank öffnet somit mehrere Türen. Sie schließt sie nicht. Die entscheidende Frage ist nicht mehr nur, welche Namen eingefroren werden, sondern wie die Schaltkreise rekonstruiert werden: Wer erhielt was, auf welcher Grundlage, von welchem Unternehmen, mit welcher Genehmigung, wo die Gelder dann transferiert wurden und welcher Anteil legal an die Zentralbank transferiert werden kann. Erst wenn diese Kette aufgebaut ist, kann die Offensive gegen die alten Finanzkreisläufe an der Anzahl der blockierten Konten gemessen werden.

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