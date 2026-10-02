Beirut Books 2026: Französische Literatur im Herzen der Beirut Book Fair und im gesamten Libanon

Vom 9. bis 18. Oktober 2026 kehrt Beirut Books für eine 4. Ausgabe zurück. In diesem Jahr hat sich das vom Französischen Institut des Libanon organisierte Festival entschieden, sich im Rahmen der neuen Beiruter Buchmesse zu registrieren, die auf Initiative des Kulturministers erstmals französischsprachige und arabischsprachige Verlage in der […]

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9-18 Oktober 2026Beirut Books kehrt für eine 4 zurückndausgabe. In diesem Jahr hat sich das vom französischen Institut für Libanon organisierte Festival für die neue Buchmesse in Beirut entschieden, die auf Initiative des Kulturministers erstmals französisch- und arabischsprachige Verlage in der Seaside Arena zusammenbringt.

Das französische Institut wollte diesen Ehrgeiz begleiten: Beiruts Rolle als regionale Hauptstadt der Bücher und des Verlagswesens wiederherzustellen. Beirut Books bietet ein reichhaltiges Programm innerhalb der Ausstellung, bereichert durch die Vorschläge des französischen Instituts für den Nahen Osten. Diese Präsenz wird durch eine Reihe von literarischen und künstlerischen Vorschlägen an mehreren Orten in der Stadt sowie durch Programme in allen regionalen Zweigen des französischen Instituts für Libanon ergänzt.

Mehr40 autoren,behördenillustratoren und künstler von9 ländertreffen im Libanon während10 tageRomane, Erzählungen, Gedichte, Comics, Essays und Jugendliteratur werden durch Zusammenkünfte, runde Tische, Widmungen, Ausstellungen, Workshops, musikalische Lesungen, Aufführungen und Konzerte in französischer, arabischer und englischer Sprache für die breite Öffentlichkeit sowie das Schulpublikum geehrt

Beirut Books – Eine mediterrane Ausgabe

Diese vierte Ausgabe, die in die Mittelmeersaison aufgenommen wurde, eine Reihe von Veranstaltungen, die Frankreich im Laufe des Jahres 2026 organisiert, feiert die Schriften, Stimmen und Vorstellungen, die zwischen den verschiedenen Ufern des Mittelmeers fließen. Es bringt Persönlichkeiten aus der libanesischen, französischen, französischen und mediterranen Literatur- und Kunstszene zusammen und bringt Sprachen und Disziplinen zusammen.

Unter den zahlreichen Gästen sind Ryoko Sekiguchi, Jul, Blandine Rinkel, Joumana Haddad, Dominique Eddé, Eric Veillé, Charif Majdalani, Raphaël Meltz, Stéphanie Dujols, Alexandre Najjar, Hala Moughanie, Manal Salamé, Gracia Bejjani, Michèle Standjofski, Charles Berberian, Fred Nevché, Walid Hajar Rachedi, Barbara Polla und viele andere.

Beirut Bücher – Highlights

Donnerstag, 8. Oktober – Die vierte nationale Lesezeit im ganzen Libanon 11:15 . – Als Auftakt zu Beirut Books ist der gesamte Libanon eingeladen, in Zusammenarbeit mit dem libanesischen Ministerium für Bildung und Hochschulbildung fünfzehn Minuten dem Lesen zu widmen.

im ganzen Libanon . – Als Auftakt zu Beirut Books ist der gesamte Libanon eingeladen, in Zusammenarbeit mit dem libanesischen Ministerium für Bildung und Hochschulbildung fünfzehn Minuten dem Lesen zu widmen. Freitag, 9. Oktober –Loghofet oder verlorener Name : JUSJ Oriental Library, Monot, 20 Uhr . Eine Show zwischen Musik, Poesie, Erzählungen und Dokumentationsmaterial mit Diala Lteif und Fred Nevché, die auch auf samstag, 10. Oktober um 19 Uhr auf der Internationalen Messe Rachid Karamé in Tripolis .

: . Eine Show zwischen Musik, Poesie, Erzählungen und Dokumentationsmaterial mit Diala Lteif und Fred Nevché, die auch auf . Sonntag, 11. Oktober –Staaten : Coffee Shop 33, Monot, 20:30 Uhr . – An Open Mic poetry evening with Rima Abdul Malak, Rita Bassil, Gracia Bejjani, Pamela Chrabieh, Joumana Haddad, Malena Kadi, Blandine Rinkel and Mahmoud Wehbé.

: . – An Open Mic poetry evening with Rima Abdul Malak, Rita Bassil, Gracia Bejjani, Pamela Chrabieh, Joumana Haddad, Malena Kadi, Blandine Rinkel and Mahmoud Wehbé. Montag, 12. Oktober –Wem gehören die Körper der Frauen? : Charles Corm Foundation, Mathaf, 20 Uhr Eine Episode vonEast-The Nightder podcastEast-The Day, ausnahmsweise öffentlich mit Manal Salamé und Gracia Bejjani aufgenommen, begleitet von einer musikalischen Intervention von Fred Nevché.

: Eine Episode vonEast-The Nightder podcastEast-The Day, ausnahmsweise öffentlich mit Manal Salamé und Gracia Bejjani aufgenommen, begleitet von einer musikalischen Intervention von Fred Nevché. Dienstag, 13. Oktober –Genießen Sie Beirut : Kein Chef in der Küche, Gemmayze, 20 Uhr Eine gastronomische und literarische Erfahrung mit Ryoko Sekiguchi, inspiriert von seinem Buch961 Stunden in BeirutUnd die Übersetzerin Sarah Chahine.

: Eine gastronomische und literarische Erfahrung mit Ryoko Sekiguchi, inspiriert von seinem Buch961 Stunden in BeirutUnd die Übersetzerin Sarah Chahine. Mittwoch, 14. Oktober – Rund um die Übersetzung vonIch bin meine Freiheit : iFL/IFPO Stand im Salon, 17 Uhr . Cross-Meeting mit Rana Idris (Dar al Adab) und Stephanie Dujols über die französische Übersetzung des Buches von Nasser Abu Srour in Zusammenarbeit mit dem OIF und der Stephan-Buchhandlung.

: . Cross-Meeting mit Rana Idris (Dar al Adab) und Stephanie Dujols über die französische Übersetzung des Buches von Nasser Abu Srour in Zusammenarbeit mit dem OIF und der Stephan-Buchhandlung. Donnerstag, 15. Oktober –Ich falte das Land : Beit Beirut, Sodeco, um 18:00 Uhr Eröffnung der Fotoinstallation von Catherine Cattarizza, begleitet von einer Lesung des Ryoko Sekiguchi .

: Eröffnung der Fotoinstallation von Catherine Cattarizza, begleitet von einer Lesung des . Freitag, 16. Oktober –Was kann Literatur tun? : Sursock Museum, 19 Uhr Ein literarischer und künstlerischer Abend um den Ort und die Macht der Literatur.

: Ein literarischer und künstlerischer Abend um den Ort und die Macht der Literatur. Samstag, 17. Oktober – Alexandre Lenot, Prix des fünf Kontinente der Frankophonie 2026 : Treffen um seine Arbeit im Salon, unter den Treffen, die die neuen Stimmen der französischen Literatur hervorheben.

: Treffen um seine Arbeit im Salon, unter den Treffen, die die neuen Stimmen der französischen Literatur hervorheben. Sonntag, 18. Oktober – Konzert gestaltet « Wie geht es dir? »:Amphitheater Montaigne des französischen Instituts für Libanon, Beirut, 19 UhrCharles Berberian und Michèle Standjofski, begleitet von der Musik von Shifo Keefo, werden diese vierte Ausgabe von Beirut Books abschließen.

Beirut Bücher – im ganzen Libanon

Beirut Books setzt sein Engagement für den Zugang zu Kultur über die Hauptstadt hinaus fort. Über das Netzwerk von Zweigstellen des Französischen Instituts für Libanon werden Treffen und Workshops in Junieh, Deir el-Qamar, Tripolis und Zahlé stattfinden. Die Jugend wird während der zehn Tage einen zentralen Platz einnehmen, mit Schreib- und Zeichenworkshops, animierten Lesungen, Treffen mit Autoren und Illustratoren, Aktivitäten rund um Comics, Spiele und Termine speziell für junge Leser.

In der Seaside Arena wird der gemeinsame Stand des Französischen Instituts des Libanon und des Französischen Instituts des Nahen Ostens (IFPO) vom 9. bis 18. Oktober ein Lebensraum für Begegnungen, Debatten, Entdeckungen und Widmungen sein.

Alle Beirut Books Veranstaltungen sind kostenlos, je nach Verfügbarkeit.

Beirut Bücher 2026

9-18 Oktober 2026

Arabische und internationale Buchmesse in Beirut – Seaside Arena

In Beirut und der Region

Vollprogramm:if-liban.com

Instagram: @if liban

Facebook: Französisches Institut des Libanon

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